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Все про:освіта (606) омбудсмен (209) Міносвіти (495) Горбачов Сергій (1)

 Кабмін призначив директора київської спецшколи Горбачова на посаду освітнього омбудсмена

Кабінет міністрів призначив директора київської школи Сергія Горбачова на посаду освітнього омбудсмена. Відповідне рішення ухвалено 14 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

"Очевидно, що одразу почати з розгляду звернень він не зможе – спершу потрібно зайнятися розміщенням, пройти всі юридичні нюанси, набрати команду. Міністерство освіти і науки налаштоване максимально сприяти новому омбудсмену. Тому ми сподіваємось, що вже найближчим часом уся організаційна робота буде завершена і омбудсмен почне свою діяльність", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Нагадуємо, що інститут освітнього омбудсмена створюється для захисту прав здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. До посади освітнього омбудсмена виписано дуже чіткі вимоги. Зокрема, він не може поєднувати свою роботу з іншою діяльністю, окрім творчої та викладацької, має бути громадянином України, що проживає на території держави не менше 5 років, мати вищу освіту та відповідний досвід роботи, а також вільно володіти державною мовою.

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До призначення на посаду освітнього омбудсмена Горбачов працював директором спеціалізованої школи I-III ступенів №148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури міста Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142950
 
 
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какая-то стремная фамилия, что-то я опасаюсь за образование.
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Тут справа не в прізвищі а в питанні нахера? Грошей які будуть витрачатись на цю нову команду, достатьно аби утримувати на протязі року декілька сільських шкіл!
Натомість з'явиться ще одне бігало по телеканалах яке за рахунок платників податків буде сито жерти, солодко спать і перевантажувать Бортничеську станцію аерації...
Скільки вже тих омбудсменів-*********** розвелося, плюнуть нікуди!
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то ви не знаєте, шо чудять учілки, директриси і завучі у школах, яких випустили з вузів ні разу не заікнувшись про правові засади професії.
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Напоминаем, что институт образовательного омбудсмена
создается для защиты прав соискателей образования, педагогических,
научно-педагогических и научных работников...
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соискатели образования, ето простите хто такие?
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Как кто? Проффесор в Ростове! Абиженный... вот таких и будет защищать новая метла...
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ученики, студентьі вузов и техникумов, а так же их родители.
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запятая меняет суть всего.
от та от - после образования и перед педагогических, явно лишняя.
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Напоминаем, что институт образовательного омбудсмена
создается для защиты прав соискателей образования, педагогических....
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Зашел почитать отзывы родителей учеников школы №148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы города Киева. Даю выборку наугад с некоторыми сокращениями:
1. 24.06.2019, 11:07 Два! роки були закрита можливість коментувати школу 148.Випадковість?І тільки зараз ,коли змінилося керівництво,коментарі відкрили.Два роки ніхто не міг коментувати провальну роботу підробного агента змін.Агресія,наклепи,торгівля непотребом в стінах школи,вчителі,що принижують дітей і не отримують доган,а продовжують далі знущатися над маленькими дітьми,басейн,що працює добре тільки для арендаторів,пів-року взагалі без документів і дозволів.Гроші як збирали так і збирають,і на ремонти і на всякий непотреб типу майстер класів.Брехня,брехня,суцільна брехня.
2. 15.05.2019, 15:53
Жестокое обращение с детьми, психологическое давление и клевета на родителей, конфликты, которые провоцирует учитель, манипулируя родителями - это всё о мл. школе. Учителя не способны создать здоровую атмосферу, коммуникация не налажена между ними - утаиваются проблемы от руководства (на самом деле ему удобна эта позиция)."Звездный класс" : покраска потолка за счет родителей, доп.уборка классов нанимаемой уборщицей "в строжайшей тайне от руководства", покупка шкафа, рекламодатели с вкладыванием детям в портфель посторонних книг. Деткам не уделяют внимание, их дружбе, добру, и культуре. Уроков бассейна было мало - то фильтр сломался, то чистят. НУШ саботируется (это стало понятно, когда мы начали рассматривать другие школы и смотрели что проходят дети в других шк). Администрация пишет посты с клеветой на родителей, на опережение, потому что боится, что люди расскажут подробно о том, что на самом деле происходит, и их любимая фраза: "Все дети врут".
3. 29.03.2019, 11:10 ... Скоро у заступника директора молодшої школи ювілей, батьківський комітет шаленіє - збирають кошти з батьків на подарунок у конверті...
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коли є лохи здавати гроші, то чо їх не позбирати. а все остальное просто последствия вьіпуска полупродукта из педвузов.
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