 Кабмін призначив директора київської спецшколи Горбачова на посаду освітнього омбудсмена

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.
"Очевидно, що одразу почати з розгляду звернень він не зможе – спершу потрібно зайнятися розміщенням, пройти всі юридичні нюанси, набрати команду. Міністерство освіти і науки налаштоване максимально сприяти новому омбудсмену. Тому ми сподіваємось, що вже найближчим часом уся організаційна робота буде завершена і омбудсмен почне свою діяльність", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Нагадуємо, що інститут освітнього омбудсмена створюється для захисту прав здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. До посади освітнього омбудсмена виписано дуже чіткі вимоги. Зокрема, він не може поєднувати свою роботу з іншою діяльністю, окрім творчої та викладацької, має бути громадянином України, що проживає на території держави не менше 5 років, мати вищу освіту та відповідний досвід роботи, а також вільно володіти державною мовою.
До призначення на посаду освітнього омбудсмена Горбачов працював директором спеціалізованої школи I-III ступенів №148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури міста Києва.
Натомість з'явиться ще одне бігало по телеканалах яке за рахунок платників податків буде сито жерти, солодко спать і перевантажувать Бортничеську станцію аерації...
Скільки вже тих омбудсменів-*********** розвелося, плюнуть нікуди!
создается для защиты прав соискателей образования, педагогических,
научно-педагогических и научных работников...
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соискатели образования, ето простите хто такие?
от та от - после образования и перед педагогических, явно лишняя.
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Напоминаем, что институт образовательного омбудсмена
создается для защиты прав соискателей образования, педагогических....
1. 24.06.2019, 11:07 Два! роки були закрита можливість коментувати школу 148.Випадковість?І тільки зараз ,коли змінилося керівництво,коментарі відкрили.Два роки ніхто не міг коментувати провальну роботу підробного агента змін.Агресія,наклепи,торгівля непотребом в стінах школи,вчителі,що принижують дітей і не отримують доган,а продовжують далі знущатися над маленькими дітьми,басейн,що працює добре тільки для арендаторів,пів-року взагалі без документів і дозволів.Гроші як збирали так і збирають,і на ремонти і на всякий непотреб типу майстер класів.Брехня,брехня,суцільна брехня.
2. 15.05.2019, 15:53
Жестокое обращение с детьми, психологическое давление и клевета на родителей, конфликты, которые провоцирует учитель, манипулируя родителями - это всё о мл. школе. Учителя не способны создать здоровую атмосферу, коммуникация не налажена между ними - утаиваются проблемы от руководства (на самом деле ему удобна эта позиция)."Звездный класс" : покраска потолка за счет родителей, доп.уборка классов нанимаемой уборщицей "в строжайшей тайне от руководства", покупка шкафа, рекламодатели с вкладыванием детям в портфель посторонних книг. Деткам не уделяют внимание, их дружбе, добру, и культуре. Уроков бассейна было мало - то фильтр сломался, то чистят. НУШ саботируется (это стало понятно, когда мы начали рассматривать другие школы и смотрели что проходят дети в других шк). Администрация пишет посты с клеветой на родителей, на опережение, потому что боится, что люди расскажут подробно о том, что на самом деле происходит, и их любимая фраза: "Все дети врут".
3. 29.03.2019, 11:10 ... Скоро у заступника директора молодшої школи ювілей, батьківський комітет шаленіє - збирають кошти з батьків на подарунок у конверті...