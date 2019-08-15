 Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Один з найбільш вражаючих моментів - генеральний прокурор Юрій Луценко, у якого Гримчак працював помічником свого часу, виявляється, санкціонував арешт. І сам відразу після затримання заявив у фейсбуці, що підстави для затримання і висунення підозри є! Блискавична швидкість - яка свідчить про певну переконливу доказову базу. Генеральна прокуратура, яка взяла участь у затриманні, інформацію не "злила"", - пише журналіст.

Згідно з матеріалами справи, повідомляють джерела Цензор.НЕТ, Гримчак використовував свої зв'язки з керівництвом іншого міністерства - Управління охорони культурної спадщини та заповідників Міністерства культури.

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"Це управління, яке очолює Олександр Єпіфанов, давно відоме торгівлею дозволами на будівництво в історично-цінних місцях, насамперед у Києві. Якщо такого дозволу немає - будівництво незаконне. Ніби один підпис, а як же дорого він коштує. Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання", - зазначає Бутусов.

Операцію щодо Гримчака проводила СБУ, потім підключили НАБУ, працюють прокурори управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ, причин чому справа Гримчака є резонансною і знаковою, дві.

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По-перше, попри численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, жодного посередника і чиновника за всі останні роки затримано не було. Адже СБУ завжди була "в долі" в цих схемах - про що в грудні 2018-го навіть заявив один з великих забудовників Артур Мхітарян. А тут дещо все-таки змінилося - лише через два місяці після призначення Баканова і заміни деякиї вищих керівників СБУ, з'явився резонансний і вагомий результат.

По-друге, Юрій Гримчак є дуже відомим політичним діячем, він був одним з популярних спікерів на телеканалах, які активно підтримували експрезидента Петра Порошенка, критикував Володимира Зеленського.

"Це не остання підозра, яка буде висунута у цій справі", - пише Бутусов.

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Нагадуємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень"



