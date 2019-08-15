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Все про:Гримчак (62) Міністерство культури (157) СБУ (4620) Бутусов Юрій (1008)

 Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов

Заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака затримано під час одержання хабаря в 480 тисяч доларів, це був перший внесок, загалом Гримчак зажадав за свої послуги від одного із забудовників 1,1 мільйона доларів.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Один з найбільш вражаючих моментів - генеральний прокурор Юрій Луценко, у якого Гримчак працював помічником свого часу, виявляється, санкціонував арешт. І сам відразу після затримання заявив у фейсбуці, що підстави для затримання і висунення підозри є! Блискавична швидкість - яка свідчить про певну переконливу доказову базу. Генеральна прокуратура, яка взяла участь у затриманні, інформацію не "злила"", - пише журналіст.

Згідно з матеріалами справи, повідомляють джерела Цензор.НЕТ, Гримчак використовував свої зв'язки з керівництвом іншого міністерства - Управління охорони культурної спадщини та заповідників Міністерства культури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ. ФОТО

"Це управління, яке очолює Олександр Єпіфанов, давно відоме торгівлею дозволами на будівництво в історично-цінних місцях, насамперед у Києві. Якщо такого дозволу немає - будівництво незаконне. Ніби один підпис, а як же дорого він коштує. Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання", - зазначає Бутусов.

Операцію щодо Гримчака проводила СБУ, потім підключили НАБУ, працюють прокурори управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ, причин чому справа Гримчака є резонансною і знаковою, дві.

Читайте: Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко. ФОТО

По-перше, попри численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, жодного посередника і чиновника за всі останні роки затримано не було. Адже СБУ завжди була "в долі" в цих схемах - про що в грудні 2018-го навіть заявив один з великих забудовників Артур Мхітарян. А тут дещо все-таки змінилося - лише через два місяці після призначення Баканова і заміни деякиї вищих керівників СБУ, з'явився резонансний і вагомий результат.

По-друге, Юрій Гримчак є дуже відомим політичним діячем, він був одним з популярних спікерів на телеканалах, які активно підтримували експрезидента Петра Порошенка, критикував Володимира Зеленського.

"Це не остання підозра, яка буде висунута у цій справі", - пише Бутусов.

Читайте також: Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство

Нагадуємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень"

Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов 01
Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142948
 
   
 Топ коментарі
 
Проворовался ПЕС порохнявый.
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Он министр,какой лоббизм???использование служебного положения в корыстных целях,и банальное вымагательство,обычная мразь и подонок.
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Жена Грымчака выступила против Зеленского и раскрыла детали ареста мужа 15 августа 2019, 0

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/186724_1565849234
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Одін із самих поразітєльних момєнтов,-те,що Бутусов тільки помітив в Луценку компетентність і чесність,хоч це було очевидно ще по роботі в МВС.
Дивно також те,що не виникає питання-а чому завершили на посередникові ? Може тому що він "є дуже відомим політичним діячем, він був одним з популярних спікерів на телеканалах, які активно підтримували експрезидента Петра Порошенка, критикував Володимира Зеленського" ? А може це попередження від Мхітаряна непоступливим чиновникам з УОКС ?
Тобто,метою було не припинення торгівлі ділянками з культурної спадщини,а те,з чим не справився Труба-"завалити" порохобота ?
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Я памятаю як один з депутатів порохоботів щиро розказував, що взятки то необхідність у війні з РФ тому що вони дають готівку для боротьби))) Може Гримчак не для себе брав а для війни з РФ
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Це був не депутат, а відомий президентський блогер Карл Волох, який заявив, що соєва банда вимушена красти, щоб путен не напав. Відповідну інфу елементарно можна знайти в інеті
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я не нашел, покажи это же элементарно. Тем боллее что Волха читаю последних года 2 и у меня в голове не укладывается, что он такое сказал.
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https://amp.censor.net.ua/news/3097555/nyneshnyaya_vlast_vynujdena_vorovat_daby_protivostoyat_atake_putinskooligarhicheskih_informatsionnyh сходу Гугл находит
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Я слухав це в ефірі громадського коли депутату порохоботу бютовец задав питання про ці висказування, і він аргументовано пінився що деяким чиновникам не хватає готівки щоб вирішувати важливі для України питання, і що це не прописано в законодавстві, і можливо вони змушені брати для цього взятки)))
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А тем временем
Прекращено финансирование разработок бронетехники - Укроборонпром.
В концерне говорят, что предприятия вынуждены сокращать производство, а некоторые перспективные разработки украинской бронетехники будут заморожены

100 дней еще не прошло, а стрелять уже перестают конкретно.
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шо избиратели зеленского, правда глаза режит, спамите? Хах, вы спамите не меня, вы спамите будущее своих детей.
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Говорят его сам Петя заказал Югику. Не хотел делится баблом в последнее время.
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Этот черт таки сядет, и надолго с конфискацией, хотелось бы увидеть на той той же лавочке - Петю мальдивского.
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А Коломойского и Богдана не хочешь увидеть на скамье? Иди они не ворьё?
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