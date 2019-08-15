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Все про:велосипед (57) Львів (1079) пограбування (406) Нацполіція (8031)

 Чоловік відібрав у десятирічної дитини велосипед і вирушив на ньому грабувати магазин

Поліція затримала 22-річного жителя Львова. Він відібрав у хлопчика на вулиці велосипед, а потім, погрожуючи продавцеві ножем, пограбував магазин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

41-річний львів'янин заявив поліцейським, що невідомий відібрав на вулиці у його десятирічного сина велосипед і втік. Через півгодини після цього до поліції надійшло ще одне повідомлення: продавець магазину поскаржився, що невідомий, погрожуючи ножем, "заволодів товаром з прилавка і намагався втекти".

"Поліцейські разом з небайдужими громадянами затримали зловмисника. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

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Слідчі встановили особу затриманого. Це 22-річний житель Львова, раніше його вже притягували до відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування.

Відібраний у дитини велосипед виявили на вулиці поруч із магазином.

"Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, незабаром суд обере для нього запобіжний захід. Проводяться досудові розслідування", - додали в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142947
 
 
 Топ коментарі
 
на водном банане было бы намного сложнее.

... но интереснее
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какой Грымчак?

новость была про лисапедиста-президента Голобородька Мужчина отобрал у десятилетнего ребенка велосипед и отправился на нем грабить магазин - Цензор.НЕТ 7259
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на водном банане было бы намного сложнее.

... но интереснее
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BMW уже не в моде, на дело ездят на лисапетах
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коментар відмічено як спам  
 
Цензор , давай еще про бандита Гримчака ...
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какой Грымчак?

новость была про лисапедиста-президента Голобородька
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мда, куприк, ты как клоп, пять лет сидел в щели
ждал, когда наконец кровушки порохнявской глотнешь Мужчина отобрал у десятилетнего ребенка велосипед и отправился на нем грабить магазин - Цензор.НЕТ 2077
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ГТА.... как-то слишком тупо, "может пристрелим его??", как в одном замечательном фильме говорилось.... а может нужен был ему тот разбой??....
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Лисапедный тренд в народе прижился и дал корни.
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народ любит и подражает Великим ! Мужчина отобрал у десятилетнего ребенка велосипед и отправился на нем грабить магазин - Цензор.НЕТ 4231

тем более что и формула успеха проста:
отобрал силой (или обманом) велик - ограбил - сел
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опять ктото из соевых свиношнырей отличился.
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ма-ла-дец!
самый тупорылый коммент, шо я от тебя читал
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Лоханулся бродяга, нужно было лисипед у трёхлетнего отжимать, тогда бы наверняка ушёл... ))

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От трех до семи лет тюрьмы за воровство лисапеда, и условный срок за терроризм и убийство украинцев. Страна дураков.
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"угрожая ножом, "завладел товаром с прилавка и пытался убежать" Источник: https://censor.net.ua/n3142947"
Це крадіжка лісапєда?
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мальчишка не скоро ето забудет, если вообще забудет...
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Если б я имел большой воздушный шар.. прилетел бы и ограбил магазин..
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Если б ты не имел кацапов в роду, не писал бы хрень
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Х.й с тем магазином, а вот за то что у ребенка велосипед отобрал голову отбить нужно обязательно!
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