 Чоловік відібрав у десятирічної дитини велосипед і вирушив на ньому грабувати магазин

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

41-річний львів'янин заявив поліцейським, що невідомий відібрав на вулиці у його десятирічного сина велосипед і втік. Через півгодини після цього до поліції надійшло ще одне повідомлення: продавець магазину поскаржився, що невідомий, погрожуючи ножем, "заволодів товаром з прилавка і намагався втекти".

"Поліцейські разом з небайдужими громадянами затримали зловмисника. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

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Слідчі встановили особу затриманого. Це 22-річний житель Львова, раніше його вже притягували до відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування.

Відібраний у дитини велосипед виявили на вулиці поруч із магазином.

"Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, незабаром суд обере для нього запобіжний захід. Проводяться досудові розслідування", - додали в поліції.