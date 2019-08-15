 Співробітника виправної установи, який постачав наркотики ув'язненим, затримано в Житомирі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що інспектор відділу режиму та охорони пенітенціарного закладу організував збут ув’язненим метадону та марихуани. Зловмисник проносив заборонені "пакунки" на режимну територію під час чергування на об’єкті. Сума неправомірної вигоди, яку отримував посадовець від ув’язнених за "товар", становила від двохсот до семисот гривень. Розрахунок здійснювався готівкою або на картковий рахунок фігуранта провадження.

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Правоохоронці затримали інспектора після чергової спроби пронести наркотики на територію установи. Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисника та на території режимного об’єкта так звану "злодійську касу" в іноземній валюті та гривнях в еквіваленті майже сто тисяч гривень, бурштин великої фракції, банківські картки та інші речові докази протиправної діяльності.





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У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших посадових осіб, імовірно причетних до незаконних дій.