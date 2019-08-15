 МЗС запропонує депутатам курс з міжнародних відносин

На курсі депутатам розкажуть про бачення проблем міжнародного порядку денного, пріоритети зовнішньої політики і роботу парламентських делегацій при міжнародних організаціях. Про це державний секретар МЗС Андрій Заяць розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми працюємо разом з дипломатичною академією над тим, щоб запропонувати майбутнім членам комітету із закордонних справ, якщо з їхнього боку буде відповідний інтерес, професійний курс для того, щоб розповісти тим, кому це потрібно, хто не працював на дипслужбі, що ми знаємо", - сказав Заяць.

Держсекретар уточнив, що йдеться не про те, щоб когось вчити, а про можливість поділитися специфічною інформацією.

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"Ми маємо намір поділитися нашим баченням проблем міжнародної політики, пріоритетності напрямків, дати інформацію про роботу парламентських делегацій при міжнародних організаціях. Це специфічні питання, які потребують володіння специфічною інформацією, поділитися якою ми і пропонуємо, а рішення - за народними обранцями", - додав дипломат.

Водночас він зазначив, що змістовна частина курсу тільки розробляється.

Заяць також позитивно оцінив можливу перспективу, що дипломат Богдан Яременко (партія "Слуга народу") очолить комітет Верховної Ради у закордонних справах.

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"Якщо він буде обраний головою комітету у закордонних справах, з моєї точки зору, це буде дуже хороший крок, оскільки цей профільний для нас комітет очолить колега, який працював і в апараті, і за кордоном, знає, як працює дипломатична служба", - висловив думку держсекретар.

При цьому він уточнив, що упродовж останнього часу вже кілька разів зустрічався з Яременком.