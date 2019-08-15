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 Політика України
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Все про:ВР (5327) МЗС (1853) Заяць Андрій (10)

 МЗС запропонує депутатам курс з міжнародних відносин

Міністерство закордонних справ спільно з дипломатичною академією розробляє професійний курс для майбутніх членів комітету ВР з міжнародних справ.

На курсі депутатам розкажуть про бачення проблем міжнародного порядку денного, пріоритети зовнішньої політики і роботу парламентських делегацій при міжнародних організаціях. Про це державний секретар МЗС Андрій Заяць розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми працюємо разом з дипломатичною академією над тим, щоб запропонувати майбутнім членам комітету із закордонних справ, якщо з їхнього боку буде відповідний інтерес, професійний курс для того, щоб розповісти тим, кому це потрібно, хто не працював на дипслужбі, що ми знаємо", - сказав Заяць.

Держсекретар уточнив, що йдеться не про те, щоб когось вчити, а про можливість поділитися специфічною інформацією.

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"Ми маємо намір поділитися нашим баченням проблем міжнародної політики, пріоритетності напрямків, дати інформацію про роботу парламентських делегацій при міжнародних організаціях. Це специфічні питання, які потребують володіння специфічною інформацією, поділитися якою ми і пропонуємо, а рішення - за народними обранцями", - додав дипломат.

Водночас він зазначив, що змістовна частина курсу тільки розробляється.

Заяць також позитивно оцінив можливу перспективу, що дипломат Богдан Яременко (партія "Слуга народу") очолить комітет Верховної Ради у закордонних справах.

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"Якщо він буде обраний головою комітету у закордонних справах, з моєї точки зору, це буде дуже хороший крок, оскільки цей профільний для нас комітет очолить колега, який працював і в апараті, і за кордоном, знає, як працює дипломатична служба", - висловив думку держсекретар.

При цьому він уточнив, що упродовж останнього часу вже кілька разів зустрічався з Яременком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142945
 
 
 Топ коментарі
 
ПТУ, яке випускає дипломатів другого та третього розрядів згідно з тарифною сіткою.
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Там бы курсы по дебильности провести. Победила бы вся ЗЕкоманда
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Ахха.
Слесарям-сантехникам предложат курс нейрохирургии. МИД предложит депутатам курс по международным отношениям - Цензор.НЕТ 6876
Народ, вы кого наизбирали ? Игрунов членом на рояле и медиа-менеджеров.
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Там бы курсы по дебильности провести. Победила бы вся ЗЕкоманда
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Бедные, бедные Зе!лекторуны. Их депутатеров уже как только не пытаются в нужную кондицию привести... Этож каким упоротым и безбашеным нужно быть, чтобы такое во власть навыбирать? Вот, пусть еще разочек полюбуются на своего "господина президента" https://www.youtube.com/watch?v=roR2ws5ED0c
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тепер не потрібні університети, зебілам і їхнім обранцям юзикам достатньо пятиденних курсів МИД предложит депутатам курс по международным отношениям - Цензор.НЕТ 8208
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)))))))))выбрали стадо клоунов. они даже когда будут пытаться кукарекать с трибуны умные заученные речи, все равно это будет вызывать смех.
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Ахха.
Слесарям-сантехникам предложат курс нейрохирургии.
Народ, вы кого наизбирали ? Игрунов членом на рояле и медиа-менеджеров.
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ПТУ, яке випускає дипломатів другого та третього розрядів згідно з тарифною сіткою.
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ну, вилку держать в левой руке, а нож в правой этих ..... они вряд ли научат МИД предложит депутатам курс по международным отношениям - Цензор.НЕТ 4642
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На курсы побежали записываться, которые профессионалы из МИДа читать будут МИД предложит депутатам курс по международным отношениям - Цензор.НЕТ 1335
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Попередьте готель, де будуть проходити ці курси, щоб полотенця поховали.
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Понавыбирали бестолочей,а теперь спецам думай,как этих болванов,хоть чему то научить.
Там,кроме одного бывшего посла,никто нихрена не соображает в международных вопросах.Какой народ,такие и избранные им депутаты.
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