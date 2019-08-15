EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  3064  25
Все про:Латвія (234) пропаганда (1233) телебачення (361)

 Пропагандистів із телеканалу "Россия-24" звинуватили в Латвії в розпалюванні ворожнечі

Національна рада щодо електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії звинуватила телеканал "Россия-24" в розпалюванні ненависті у випуску новин про нового латвійського президента.

Пропагандисти розпалювали ненависть у випуску новин від 30 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на балтійське видання Delfi. Випуск був присвячений президенту Латвії Егілсу Левітсу.

Ведуча передачі сказала, що "новообраний президент Латвії Егілс Левітс причетний до дискримінації національних меншин, зокрема росіян", наводить цитату Національна рада щодо електронних ЗМІ Латвії.

Латвійське законодавство передбачає, що за зміст, який поширюють канали з третіх країн, несе відповідальність кабельний оператор. Ця програма доступна у 19 операторів, у зв'язку з чим NEPLP порушила 19 адміністративних справ.

"З огляду на те, що сталося, це можливість для кожного оператора оцінити свою пропозицію каналів", - наголосив член NEPLP Патрік Грива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт, що належить пропагандистам РФ, заблокували в Латвії через загрозу суверенітету України

Заступник голови NEPLP Іварс Аболіньш попередив, що рада продовжить стежити за недружніми до Латвії каналами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142944
 
   
 Топ коментарі
 
смех стоит по всему пвд после этой новости Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды - Цензор.НЕТ 2997 Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды - Цензор.НЕТ 1200 Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды - Цензор.НЕТ 9101
 показати весь коментар
 
Иногда кажеца что это Латвия воюет с Рашкой а не Украина.
 показати весь коментар
 
теперь там и раша и срака Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды - Цензор.НЕТ 757
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Иногда кажеца что это Латвия воюет с Рашкой а не Украина.
 показати весь коментар
 
 
Особенно когда там какое-то ******** про Украину рассказівает, как про праститутку
 показати весь коментар
 
 
В Латвии по отношению к рос сми очень демократичны. Был там и не раз с кацапских каналов каждый день поливают грязью Украину.
 показати весь коментар
 
" Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды "

О , Цензор называет вещи своими именами , гуд . Но почему-то не называет таким определением например пропагандистов с ньюсван или 112 . там же пропаганда круглые сутки молотит .
 показати весь коментар
 
 
Новий президент геноцидить кацапів? Респект.
 показати весь коментар
 
 
смех стоит по всему пвд после этой новости Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды - Цензор.НЕТ 2997 Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды - Цензор.НЕТ 1200
 показати весь коментар
 
 
Над кацами так ще ніхто не знущався. Пропагандистов с телеканала "Россия-24" обвинили в Латвии в разжигании вражды - Цензор.НЕТ 341
 показати весь коментар
 
 
Блин ,когда у Кремлёвского Фюрера деньги закончатся на эти авантюры?
 показати весь коментар
 
Пока есть они но сру тв в основном для внутреннего пользования
 показати весь коментар
 
это еще долго . путен же не просто так пенсии отжал . можно канешно наложить эмбарго на продажу нефти и тогда путен довольно быстро сдуется , но я не вижу таких тенденций пока шо .
 показати весь коментар
 
Молодцы балтийцы. Малейший намек на заруслячивание они пресекают на корню. И не одна мордовская тварь там хвоста не поднимет.
 показати весь коментар
 
 
А нынешний Верховный Главнокомандующий и по совместительству Президент Украины несколько лет назад там, в Латвии, на сцене публично называл Украину праституткой.

Может потому, что он не мордвин ?
 показати весь коментар
 
 
а тогда и напиши про реакцию в Латвии после этого, то что там ходит в основном местная вата +приезжие ватные туристы с рашестана, раскажи что было к тому что почти попал в статус персона нон грата и сам зеленскии драпал из страны не оглядываясь.
 показати весь коментар
 
 
федька, если правда то, шо ты говоришь,
то мое и так бесконечно высокое мнение о Латвии поднялось еще выше.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору