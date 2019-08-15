 Пропагандистів із телеканалу "Россия-24" звинуватили в Латвії в розпалюванні ворожнечі

Пропагандисти розпалювали ненависть у випуску новин від 30 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на балтійське видання Delfi. Випуск був присвячений президенту Латвії Егілсу Левітсу.

Ведуча передачі сказала, що "новообраний президент Латвії Егілс Левітс причетний до дискримінації національних меншин, зокрема росіян", наводить цитату Національна рада щодо електронних ЗМІ Латвії.

Латвійське законодавство передбачає, що за зміст, який поширюють канали з третіх країн, несе відповідальність кабельний оператор. Ця програма доступна у 19 операторів, у зв'язку з чим NEPLP порушила 19 адміністративних справ.

"З огляду на те, що сталося, це можливість для кожного оператора оцінити свою пропозицію каналів", - наголосив член NEPLP Патрік Грива.

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Заступник голови NEPLP Іварс Аболіньш попередив, що рада продовжить стежити за недружніми до Латвії каналами.