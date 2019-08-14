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 Суспільство
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Все про:смерть (3498) Супрун Уляна (504) кір (186)

 На кір за 2 роки захворіло близько 115 тисяч українців, - Супрун

З 2017 року в Україні захворіли на кір близько 115 тисяч осіб. 39 з них померли.

Про це на пресконференції заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"В Україні вже другий рік спостерігається спалах кору. З 2017 року на кір захворіли 115 тисяч українців, з них 39 померли через ускладнення, обумовлені цією інфекційною хворобою", - сказала Супрун.

За її словами, на сьогодні всі регіони країни повністю забезпечені якісними і безкоштовними вакцинами для щеплень за Національним календарем.

Дивіться також: Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки. ВIДЕО

Як повідомлялося, в Україні залишаються низькими показники охоплення вакцинацією від інфекційних хвороб, згідно з Національним календарем щеплень. Така ситуація зумовлена ​​масштабною антивакцинальною кампанією і проблемами із закупівлею імунологічних препаратів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142943
 
 
 Топ коментарі
 
їдь вже додому... баба яга... вже натворила такого, що за 10 років не розгребем
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каждая жизнь бесценна..но простите, исходя из цифр смертность от кори не превышает 0,034%..в чём ужас ситуации..?
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Еще одну желательно надо засадить.
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їдь вже додому... баба яга... вже натворила такого, що за 10 років не розгребем
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Їж мамалигу і не пхай свого носа сюди.
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каждая жизнь бесценна..но простите, исходя из цифр смертность от кори не превышает 0,034%..в чём ужас ситуации..?
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так це ж в розвинених ...
а головне - чому вона не наводить цифри ДО 2017 ...?
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можливо, а можливо що у проблемі діагностуванні "розмитих" або не типових форм у вакцинованих..
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Я не лікар але в те, що вакцинувати дітей потрібно - впевнена. Тільки якісними препаратами з дотриманням умов зберігання. А не помиями, які в свій час закуповували риги на чолі з богатирьовою і бахтєєвою. Фармакологічна мафія існувала завжди, проте від основних вірусних хвороб вважаю щеплення доцільним. Дитину щепила згідно графіка в державній дитячій поліклініці вакцинами виробництва Бельгії і Франції ще до скандалів. Від грипів щеплень не роблю.
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особисто я (теж не лікар) вважаю, що обов'язковими можуть бути лише щеплення від хвороб, летальність яких суттєво перевищує можливі негативні наслідки щеплення..та більш ширший спектр для окремих категорій за професійною або іншими ознаками..
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Цілком погоджуюсь. Тільки потрібно враховувати ще той фактор, що летальність залежить від "загального імунітету суспільства". А скільки довідок про щеплення були куплені в період неякісних вакцин ми не знаємо.
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І ще один нюанс. Вкрай рідко причиною летального випадку лікарі вказують точний діагноз. Що б статистика не перевищувала епідемпоріг. Скільки було скандалів, що не ставили той же кір при супрун.
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Да
Вакцинируемся обязательно
Ну мы своих детей только на обязательный минимум подписали, от остального отказались
А так в детсад бы не взяли
В школу - не помню, надо было или нет. Но если поездка с классом, паспорт прививочный с собой надо давать и карточку страхования на всякий случай тоже
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спорный вопрос..я вот в детстве корью переболел и как бы выпал из потенциальных претендентов по постоянную вакцинацию от кори.. а как было бы заманчиво пару-тройку доз мне вколоть..
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😁

Там кроме кори ещё масса всего другого. Тоже без прививок? 😁

Но препараты оплачивает страховка. Мы ходим к врачу, у которого четверо своих детей, и он их тоже вакцинировал, и дети уже взрослые. Хороший детский врач у нас считается (мы сами выбираем, к кому ходить)
Я переживаю что у меня дети ветрянкой не болели. Во взрослом возрасте, говорят, ужас ужасный.
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вопрос вакцинации крайне сложный и многогранный, но выбор должен быть..а относительно ветрянки Вы абсолютно правы..имел такое счастье в тридцать с небольшим..примерно как очень тяжёлый грипп..
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Никак не привыкну к этому «Вы» 😊

Ну я изучала для себя этот вопрос и пришла к выводу, что минимум - да. Остальное - нет.
На мой взгляд, оптимальный вариант.

С ветрянкой пока не складывается.
Я болела в 5 лет, помню, как все чесалось до сих пор. И как зелёнкой мазали. Причём мама с папой вдвоём 😁
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Ну заболеваемость дифтерией 4-8 человек в год, а страну срочно всю прививать надо! Пока мафия, которую победила Уляна, снова не подняла голову!
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об ужасе никто не говорит - около 100 тыс украинцев в год умирает от рака и рнбо пох вместе с супрун
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І призначити на її місце юзівську акушерку.
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Ліків від кору немає - хворим призначають комплексну терапію, яка спрямована на боротьбу з симптомами кору і підвищення імунітету.---во бл..так написано
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Чого в США після незначних (в порівнянні до України) випадків захворювання оголосили епідемію і ЧП, а ти, свинота, досі мовчиш?
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У гриппа смертность больше)
Когда ее уже утихомирят?
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рак, туберкулёз, сердечно-сосудистые..но это всё фигня по сравнению со сплавить вакцины от кори..
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Вы забыли еще про ВИЧ, СПИД, гепатит там у нас вообще полный " порядок"
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Я вже і забув.--.А чим Йулія Володимирівна українців страшила .що всі в масках медичних ходили?
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И это говорит тот кто дол нет обязан был это предовратить.Ведь эту болезнь занес не ЗЕ или и здесь виноват он а Супрун мягкая и пушистая...
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Примерно столько же человек тонет в неделю.
Столько же гибнет на пожаре в неделю.
В 2 раза больше гибнет в ДТП в неделю.
Пусть эта **** займётся реальными проблемами, а не отработкой швейцарского бабла.




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Ці речі що ти перерахував якось стосуються її посади?
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Охорона здоров'я і життя?
Ні, ніяк, вона ж міністр щеплень.
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Саме так, одне із основних завдань. А для того що перераховано існують відповідні структури.На кір за 2 роки захворіло близько 115 тисяч українців, - Супрун - Цензор.НЕТ 7975
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"На кір за 2 роки захворіло близько 115 тисяч українців"

Отак ця чупакабра звітує про свої чудові успіхи в керуванні МОЗом? Чудово. За такі "успіхи" нагорода має бути простою і ефективною: на палю!
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