 На кір за 2 роки захворіло близько 115 тисяч українців, - Супрун

Про це на пресконференції заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"В Україні вже другий рік спостерігається спалах кору. З 2017 року на кір захворіли 115 тисяч українців, з них 39 померли через ускладнення, обумовлені цією інфекційною хворобою", - сказала Супрун.
За її словами, на сьогодні всі регіони країни повністю забезпечені якісними і безкоштовними вакцинами для щеплень за Національним календарем.
Як повідомлялося, в Україні залишаються низькими показники охоплення вакцинацією від інфекційних хвороб, згідно з Національним календарем щеплень. Така ситуація зумовлена масштабною антивакцинальною кампанією і проблемами із закупівлею імунологічних препаратів.
а головне - чому вона не наводить цифри ДО 2017 ...?
Вакцинируемся обязательно
Ну мы своих детей только на обязательный минимум подписали, от остального отказались
А так в детсад бы не взяли
В школу - не помню, надо было или нет. Но если поездка с классом, паспорт прививочный с собой надо давать и карточку страхования на всякий случай тоже
Там кроме кори ещё масса всего другого. Тоже без прививок? 😁
Но препараты оплачивает страховка. Мы ходим к врачу, у которого четверо своих детей, и он их тоже вакцинировал, и дети уже взрослые. Хороший детский врач у нас считается (мы сами выбираем, к кому ходить)
Я переживаю что у меня дети ветрянкой не болели. Во взрослом возрасте, говорят, ужас ужасный.
Ну я изучала для себя этот вопрос и пришла к выводу, что минимум - да. Остальное - нет.
На мой взгляд, оптимальный вариант.
С ветрянкой пока не складывается.
Я болела в 5 лет, помню, как все чесалось до сих пор. И как зелёнкой мазали. Причём мама с папой вдвоём 😁
Когда ее уже утихомирят?
Столько же гибнет на пожаре в неделю.
В 2 раза больше гибнет в ДТП в неделю.
Пусть эта **** займётся реальными проблемами, а не отработкой швейцарского бабла.
Ні, ніяк, вона ж міністр щеплень.
Отак ця чупакабра звітує про свої чудові успіхи в керуванні МОЗом? Чудово. За такі "успіхи" нагорода має бути простою і ефективною: на палю!