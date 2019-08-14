 На кір за 2 роки захворіло близько 115 тисяч українців, - Супрун

Про це на пресконференції заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"В Україні вже другий рік спостерігається спалах кору. З 2017 року на кір захворіли 115 тисяч українців, з них 39 померли через ускладнення, обумовлені цією інфекційною хворобою", - сказала Супрун.

За її словами, на сьогодні всі регіони країни повністю забезпечені якісними і безкоштовними вакцинами для щеплень за Національним календарем.

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Як повідомлялося, в Україні залишаються низькими показники охоплення вакцинацією від інфекційних хвороб, згідно з Національним календарем щеплень. Така ситуація зумовлена ​​масштабною антивакцинальною кампанією і проблемами із закупівлею імунологічних препаратів.