 "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського

Звернення опубліковане на сайті Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ.

За словами його автора Мелінди Херінг, зараз ніхто не думає, що дружина президента України "піде далі банальних речей про дітей, освіту і виступів у школах і дитячих будинках".

Херінг закликала Зеленську "здивувати нас", зробивши права журналістів і громадських активістів своєю головною темою.

Крім того, американка звернула увагу Зеленської, що в оточенні її чоловіка немає жінок.

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"Безумовно, в Україні є своя культура і менталітет, але, будь ласка, натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - пише Мелінда Херінг.

Вона зазначила, що до розширення представництва жінок можна ставитися як до "дурної західної одержимості", але дослідження показують, що організації функціонують краще, коли принаймні одна третина команди - жінки.

"І, будь ласка, нагадайте йому про необхідність використовувати шанобливу мову, коли він говорить про українських жінок. Вони неймовірна сила, але вони не є брендом і нікому не належать", - додала Херінг.