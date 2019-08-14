 "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського

Звернення опубліковане на сайті Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ.
За словами його автора Мелінди Херінг, зараз ніхто не думає, що дружина президента України "піде далі банальних речей про дітей, освіту і виступів у школах і дитячих будинках".
Херінг закликала Зеленську "здивувати нас", зробивши права журналістів і громадських активістів своєю головною темою.
Крім того, американка звернула увагу Зеленської, що в оточенні її чоловіка немає жінок.
"Безумовно, в Україні є своя культура і менталітет, але, будь ласка, натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - пише Мелінда Херінг.
Вона зазначила, що до розширення представництва жінок можна ставитися як до "дурної західної одержимості", але дослідження показують, що організації функціонують краще, коли принаймні одна третина команди - жінки.
"І, будь ласка, нагадайте йому про необхідність використовувати шанобливу мову, коли він говорить про українських жінок. Вони неймовірна сила, але вони не є брендом і нікому не належать", - додала Херінг.
Это очень некорректно
Пусть выпрут ее из этого Кансила и назначат нормальную женщину
а некисло сегодня Гримчака прижали , а ? я за это голосовал , а точнее за террор для чиновников
Будут мягкие гуманные посадки коррупционеров
Все по-европейски, как положено
Да, начало хорошее ✌🏻
я Володя,
Где Бодя?
Тут Лена!
Отмена !
Ukr_Che
У талановитих людей і діти такі... Донька коміка, нині керуючого студією "Квартал 95" Євгена Кошового "абсолютно випадково" пройшла у фінал національного відбору на дитяче Євробачення.(з донькою Алсу в московії схожий випадок був).
В стране больше проблем нет как следить за гендерным равенством. Вон лучшего банкира вселенной Лерку Стобаксов попробуй выковыряй из Лондона.
Доколе?!!
Войны ж нет, нет коррупции, сопротивляющейся системы, вырубки лесов и всего остального.
🙈🙈🙈 а не завести ли ей собачку, раз так хочется покомандовать?
- но мы же устраиваемся на должности уборщиц.
- почему вы решили убирать именно туалеты вр?"
- старшей уборщицей туалетов
в квартал бы вам
Эмигрантов уже назащищали... И Германия и Франция волком от них воют...
А если посмотреть на деятельность этих полоумных, то так оно и есть... Люди живут в "своём" мире, в своей системе ценностей... Их даже окружающие, не всегда, понимают, не то что мы...
Просто не сейчас и не таким тоном и не требовать а предложить
Здоровый белый гетеросексуальный мужчина будет работать уборщиком туалета.