EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  2894  80
Все про:звернення (88) США (5272) Олена Зеленська (19)

 "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського

Спеціаліст щодо України з американського аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Херінг опублікувала відкрите звернення до Олени Зеленської. Вона закликає її приділити увагу захисту прав журналістів і активістів, а також вплинути на президента, щоб той призначав на державні посади більше жінок.

Звернення опубліковане на сайті Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ.

За словами його автора Мелінди Херінг, зараз ніхто не думає, що дружина президента України "піде далі банальних речей про дітей, освіту і виступів у школах і дитячих будинках".

Херінг закликала Зеленську "здивувати нас", зробивши права журналістів і громадських активістів своєю головною темою.

Крім того, американка звернула увагу Зеленської, що в оточенні її чоловіка немає жінок.

Читайте також: Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком. ФОТО

"Безумовно, в Україні є своя культура і менталітет, але, будь ласка, натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - пише Мелінда Херінг.

Вона зазначила, що до розширення представництва жінок можна ставитися як до "дурної західної одержимості", але дослідження показують, що організації функціонують краще, коли принаймні одна третина команди - жінки.

"І, будь ласка, нагадайте йому про необхідність використовувати шанобливу мову, коли він говорить про українських жінок. Вони неймовірна сила, але вони не є брендом і нікому не належать", - додала Херінг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142941
 
 
 Топ коментарі
 
Какие бабы, когда Лысый еще не устроен?
 показати весь коментар
 
Як це дружина повинна тиснути на президента для призначення жінок на посади?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Илюха , я с тобой абсолютно согласен . Эта американская курва вмешивается в политику чужой страны .
 показати весь коментар
 
 
И ещё прям тон такой командный
Это очень некорректно

Пусть выпрут ее из этого Кансила и назначат нормальную женщину
 показати весь коментар
 
 
А тем временем узеленского: Кабмин обязал поставлять газ для Луганской ТЭС Ахметова дешевле цен для населения https://biz.censor.net.ua/n3142838 "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 4059
 показати весь коментар
 
 
в качесте офтопика :

а некисло сегодня Гримчака прижали , а ? я за это голосовал , а точнее за террор для чиновников "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 240
 показати весь коментар
 
 
Зачем назначать женщин? Узеленского назначают, как он и обещал, только новые лица "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 8811


 показати весь коментар
 
 
Не будет террора
Будут мягкие гуманные посадки коррупционеров
Все по-европейски, как положено

Да, начало хорошее ✌🏻
 показати весь коментар
 
Умних вже виберали і вони нічо для народу ни зробили. А такі прості, що ни вміют четати і песати, ліпше, бо ни зможут красти.
 показати весь коментар
 
 
....бо ни зможут красти, ....... тому що не вміють рахувати "Надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - в Atlantic Council обратились к супруге Зеленского - Цензор.НЕТ 8303
 показати весь коментар
 
 
Як це дружина повинна тиснути на президента для призначення жінок на посади?
 показати весь коментар
 
 
- мордатая и узкоглазая,только ее🤡 и слушает
 показати весь коментар
 
 
"Натисни... натисни, як ніколи раніше не тиснула!" (с)
 показати весь коментар
 
Як вона надавить коли спить на килимку біля ліжка?
 показати весь коментар
 
 
- Баканов, Отмена !
я Володя,

Где Бодя?

Тут Лена!

Отмена !
 показати весь коментар
 
 


Ukr_Che
У талановитих людей і діти такі... Донька коміка, нині керуючого студією "Квартал 95" Євгена Кошового "абсолютно випадково" пройшла у фінал національного відбору на дитяче Євробачення.(з донькою Алсу в московії схожий випадок був).
"Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 7582
 показати весь коментар
 
Да нужно побольше тупых блондинок, чтобы ржаки было побольше.
В стране больше проблем нет как следить за гендерным равенством. Вон лучшего банкира вселенной Лерку Стобаксов попробуй выковыряй из Лондона.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский уже 3 месяца президент, а до сих пор не разобрался с правами женщин

Доколе?!!

Войны ж нет, нет коррупции, сопротивляющейся системы, вырубки лесов и всего остального.
 показати весь коментар
 
 
Кажется,Владимира Александровича принимают за клавишу рояля.
"Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 4029
 показати весь коментар
 
І про "уважітєльний язик" теж ляп, бо треба наводити прямі приклади. Відомо, що було багато образливиз слів про все, тому виокремлювати жінок не треба.
 показати весь коментар
 
 
Що це за рівноправіє пропагандує США?
 показати весь коментар
 
 
Ідеал американських феміністок - це насяльник-жінка, афро, лесба, жирна і з ознаками інвалідності. Майже як у совковому анекдоті про ідеального чоловіка: сліпий, глухий, німий капітан далекого плавання.
 показати весь коментар
 
 
OldCat Вони не феміністки.а псевдофеміністки.Колись боролися за права,а зараз за дурість.Ці псевдофеміністки боряться за прва в країнах,в яких вже права давно практично рівні.Нехай би піднімали питання за права жінок в Африці,чи Азії.А то не надто їх там чути.Я не розумію,яких прав їм не вистачає в Швейцарії чи інших розвинених країнах.
 показати весь коментар
 
 
у вас немає фото ядерного вибуху? на ніч
 показати весь коментар
 
 
мелинда иди трампу пожужи про это... через сколько секунд он тебя пошлет???
 показати весь коментар
 
 
це точно. Трамп не церемониться з такими
 показати весь коментар
 
 
И, пожалуйста, напомните ему о необходимости использовать уважительный язык, когда он говорит об украинских женщинах. Они невероятная сила, но они не являются брендом и никому не принадлежат", - добавила Хэринг. Источник: https://censor.net.ua/n3142941

🙈🙈🙈 а не завести ли ей собачку, раз так хочется покомандовать?
 показати весь коментар
 
 
Можно попробовать трудоустроить Ирину Л и Ирину Г уборщицами в ВР.
 показати весь коментар
 
 
" - ирины, красавы тысячелетние, какой общий стаж работы по специальности в вр?
- но мы же устраиваемся на должности уборщиц.
- почему вы решили убирать именно туалеты вр?"
 показати весь коментар
 
- кем вы видите себя через 5 лет?
- старшей уборщицей туалетов
 показати весь коментар
 
 
оборжался с вашего коммета - юмор искрометный.
в квартал бы вам "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 7172
 показати весь коментар
 
 
Ага...
Эмигрантов уже назащищали... И Германия и Франция волком от них воют...
 показати весь коментар
 
то к богдану надо обращаться, если она о супруге - ленка бывшая уже...
 показати весь коментар
 
 
Якщо жінки в нас хочуть рівних прав і свобод,то нехай ідуть в армію на призовну службу.Цікаво було би подивитися,як дівічата тікають від військоматів. "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 18
 показати весь коментар
 
 
на что, простите, надавите??? вы бабы, блин, насоветуете...)))
 показати весь коментар
 
 
Иногда кажется, что они из своего мира не в состоянии вылезти и это напоминает кулинарную передачу, которую я видел, в которой дают советы по приготовлению продуктов с Бали или из Перу...
 показати весь коментар
 
 
Ну, не надо так "резко"... У меня, в кулинарной библиотеке, имеется книжка. Называется "Особенности кухни народов мира", для кулинаров "Интуриста". Начинается так: "К вам приехали гости из...". А дальше, в разделе - страна, как они предпочитают питаться, какие блюда нашей кухни им можно подать, какие они есть не будут... И несколько блюд из советских продуктов, по их рецептам... Так что, не всё так ужасно... Сейчас - тем более...
А если посмотреть на деятельность этих полоумных, то так оно и есть... Люди живут в "своём" мире, в своей системе ценностей... Их даже окружающие, не всегда, понимают, не то что мы...
 показати весь коментар
 
 
Що значить "надавити"? Це ж сімейне насильство і збиткування над особистістю! Тут, в першу чергу, потрібні фахівці. А якої вони статі діло десяте.
 показати весь коментар
 
 
Там давить не на что. Оно безмозглое по жизни как и его тупорылые 74 процента избирателей
 показати весь коментар
 
 
Женщины проситесь лучше в гримёрку к доктору Хаусу "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 38
 показати весь коментар
 
 
А где смена ЗЕленых ботов? Тема троллям не подходит, они ложат кучи в теме про Грымчака "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 1234
 показати весь коментар
 
 
Кто нибудь оъяснит , зачем ? Я думал что на госдолжности нужно назначать по профессиональным качествам, а не половому признаку . А эта Мелинда не хочет чтоб ещё и геев парочку назначили , а то их на госслужбе тоже не хватает
 показати весь коментар
 
 
Ну в принципе есть така фишка и это нормально
Просто не сейчас и не таким тоном и не требовать а предложить
 показати весь коментар
 
насчёт геев, думается, на госдолжностях всё в порядке..только их немного не так называют..
 показати весь коментар
 
 
"Блззень" умеет только увольнять... Назначать ещё, только, "учится"...В основном - из 95-го квартала, и их родственников...
 показати весь коментар
 
 
И негров! Побольше негров и *********...хотя стоп! ********* у нас и своих в зраде хвататет. Тога негров! Больше негров, женщин и геев на должности!
 показати весь коментар
 
 
В ідеалі,віл-інфікований гей-негр,але де ж їх набереш...
 показати весь коментар
 
 
Да, с брендом она Зюзю четко подколола. Не нужны ему женщины в коземанде, он по хлопцам.
 показати весь коментар
 
 
На человека нужно смотреть, а не на пол, ориентацию или цвет кожи. Недавно в Твиттере скандал был из-за сериала "Чернобыль". Такая вот тупая возмутилась, что среди актеров нет темнокожих. В Украине, в 1986 году, темнокожие. "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 9760
 показати весь коментар
 
 
Скромный Кролик Але,як не дивно,один ліквідатор був темношкірий.Хоча він сам казав,що це повна маячня.
 показати весь коментар
 
Да был. Темнокожий советский солдат Игорь Хиряк. Сейчас в Череповце живет. Он тоже высмеял Карлу Мэри Свит.
 показати весь коментар
 
"Блазень", с "блзенятами", мало "дров наломали? Давайте, "зюзики", "побольше глупостей, хороших и разных...".
 показати весь коментар
 
 
Вище по коментарях білі сексисти і гнобителі,які повинні вибачитися. "Натисніть на нього, щоб він призначив кількох жінок", - в Atlantic Council звернулися до дружини Зеленського - Цензор.НЕТ 9344
 показати весь коментар
 
Если этих "озабоченных" толерастов слушать, то все должности надо раздать женщинам, инвалидам, голубым, лесбиянкам, даунам и неграм.
Здоровый белый гетеросексуальный мужчина будет работать уборщиком туалета.
 показати весь коментар
 
 
Старий баян, - набрати баб на відповідальну роботу, а вони зразу в декрет. Многоходовочка. Баби Йулі не стосується
 показати весь коментар
 
Я за Европу, а не рашку, но как же задолбал этот феменизм... Это что теперь, назначать каких попало женщин, лиш бы женщин, а не тех кто подходит на должность? Давайте тогда квоты введем на голубоглазых, на ростом менее 155 см, с весом более 180 кг.. Женщин в Украинской политике трется более чем достаточно и толку от них никакого - воруют наравне с мужчинами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору