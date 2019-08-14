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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:хабар (2712) ГПУ (3141) Гримчак (57) Луценко (2573)

 Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко. ФОТО

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора в Фейсбук.

"Так, це правда. ГПУ і слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол. мого колишнього помічника і депутата Ю. Гримчака.

НСРД свідчить, що він і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення суддів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовлених рішень.

Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ - закон один для всіх", - написав Луценко.

Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко 01

Нагадуємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабара $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142940
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро будет говорить стыдно за моего бывшего кума Порошенко Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 4448
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Луценко переобулся в полете и еще сальто сделал Стыдно за моего бывшего помощника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 5543
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Ой, а как за Луценка -то стыдно...
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Петину банду мародеров начали отлавливать, отлично!!!
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Ставим ставки: через сколько дней Югик подаст заявление по собственному....
Ставка 20 дней - 100грн. Больше не дам -недостоин..
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юрко дурко он твой подельник из соевого кодляка не цурайся
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Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 650
В доле то все,а как он попал то- на то место?,протекция Луцика,ну а теперь эрекция чтоб за *кружку* не взяли
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не алкаша протекция а жинкы ххх лиття она сестра гниды грымчака.
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Это что, сегодня у Юрика повод не просто так набухаться, а выпить со стыда?
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Сорвалась «пенсия» у грымчака. На счёт посадить не знаю, но то что оставят с голым блэк-джеком то факт . Это если не начнёт петь что майский соловей .
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возможно что на эту мразоту свиньи свиновальца весь мыролюбный реформизм за 5 лет повесят и стрелочником сделают.
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Повесить и на дурака можно, но кто этому поверит ?
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Це фотожаба з цієї фотожаби ? Яка вбогість... А до чого вставляєш ?
Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 8946
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И сколько уже задавил олег с маленькой буквы?
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Вы хотели спросить, сколько клопов этот соевый организм задавил жопой на своем продавленном диване?
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Я вас умоляю , не смешите мои тапочки . Это соевое овно за клопами убирает и за шныря у них слывёт.
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Это твоё отношение к 25% гражданам Украины.
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С 25% свины перекрасились меньше, чем за месяц.
Реактивная скорость у ублюдков, не имеющих ничего святого.
Однако осталось 8% тугодумов. Эти = совсем уж без мозгов.
Хорошо, что таких всего 8% в стране.
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признаюсь честно - ДА!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))) Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 8916
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На счет мошенничества это Луцык верно подметил, бо Грымчаку 2 недели оставалось жопой кресло греть...но падаль картавая уже прессует мнение под статью о мошенничестве, за которую при Пете смешным штрафом заканчивалось...
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Юрий Луценко, ты все прочитал, что о тебе написали?

Не стыдно, Юра? Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 6489

Порядочные люди, такие Пастор, Климкин, Зеркаль..... уходят сами, потому-что не хотят работать с этой зеленой гопотой. А ты цепляешся как клоп
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пластер шланг "порядочный"?
та не смешите свои пейсы.
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имеешь доказательства - позвони Баканову!
а если нет - не болтай ерундой про честных людей !
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С каких пор пасторы стали честными людьми?
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Честные сказочники. На гособеспечении.
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Праздник будет, когда главного корупционера посадят, Петрушку. А это так, предпраздничный вечер.
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Петрушку посадят в кого говно метать будете?
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Этим ватным растениям все равно на кого испражняться. Конченное стадо, продавшее душу за копейки
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Та и не говори. Ведь на кого? На святого человека замахнулись, ироды окаянные. В вышиванке ходил, гимн спивав,Кобзаря цитировал, ***** ****** называл - ну чем не патриот?
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Ну да, копейки это мелко и низко, не свиноботский масштаб, миллионы вымагать. Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 4262
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ето 3я лахтосмена, я вчера с ним в ето же время пересекался.
кацап на "обкатке", тупой и нудный, шо ховайся....
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обязательно передам когда перезвонит.
а посылочка походу не вам была... Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 4402
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сказал же - обязательно передам.
или с первого разу не?
ну ничего ничего, не плач, передам...
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Та вы два свиноватных дегенерата еще подеритесь. Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 1117
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да вот, шо с кацапами делает 3я смена - и так то хамы лапотные, но 3й дуреют в ноль.
шо ты уже в членинграде поджег, колись давай Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 9179
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При пєтрє такого небыло.Ужеб давно попилили,разделили и забыли.Гримчаку ещёб пэтюня медальку поцепил бы.
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Тема троллям не подходит, они ложат вонючие кучи в теме про Грымчака. Ни одного из смены опущенных ЗЕботов. "Надавите на него, чтобы он назначил несколько женщин", - в Atlantic Council обратились к супруге Зеленского https://censor.net.ua/news/3142941/nadavite_na_nego_chtoby_on_naznachil_neskolko_jenschin_v_atlantic_council_obratilis_k_supruge_zelenskogo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71160592
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Сто дней по Гидранту
Политика / Общество 14-авг, 17:379 2 440 8

Сто дней по Гидранту

Технически еще не сто, но я не верю, что неделя-другая кардинально поменяют картину.

Я не хочу сейчас перечислять фейлы новоизбранного Гаранта - это будет однобоко и не будет объективно. Потому постараюсь оценить общие тренды по ряду направлений - реформы, внутренняя политика, внешняя политика, экономика, война.

Давать оценку я постараюсь не столько со своей личной точки зрения (потому, что моя точка зрения очень простая: Зе - говно, и надо его смыть), сколько с точки зрения эффективности получения, удержания и использования власти.

Реформы - тут пока не густо, и поводов для того, чтоб тренд сменился, я пока не вижу. До сих пор Зе и его команда твердо придерживались позиции "обещать не значит жениться", и на вопросы о тарифах и геноцидах вежливо слали холопов на х*й.

Барин изволил пошутить, извольте и вы посмеяться. Не смотря на то, что я категорически не доволен этим вопиющим ссаньем в глаза, в целом я рад, что тарифы останутся плюс-минус рыночными для большинства потребителей. Плохо, что они таковыми не будут для г-на Коломойского.

Но тут уж реально все на совести 73% - вы хотели низкие тарифы, вы их получили. Правда, немного не для себя

Точно такой же невнятный подход я наблюдаю по части судов и силовых структур. Зе и братва явно не горят желанием менять такую удобную и услужливую судебную систему, равно как не спешат сменить мусоров на полицейских.

В принципе, я уже давно говорю, что не верю в быстрые реформы внутренними силами. Мы слишком привыкли жить в этой среде и самостоятельно менять ее способны либо под угрозой гибели (2014), либо под внешним управлением. Например, пока внешнее управление было в руках Москвы (2010-2014), страна стремительно катилась в 3,14ду. В период угрозы + внешнего управления из Вашингтона/Брюсселя (2014-2019) экономика немного ожила, местами модернизировалась, и были созданы некоторые важные институты. Наполнить последние, правда, не удалось, но тут, скорее, важен сам факт начавшегося процесса.

Но я отвлекся от темы. По реформам - твердая тройка, как и у папередников.

Внутренняя политика. Вот тут у Зе все зае*ись. Вам, конечно, может показаться, что это не так, и он теряет поддержку, но это вполне нормальный отскок - так сказать, эффект высокой базы.

В принципе, хотя я, опять же, не доволен происходящими процессами, но если абстрагироваться от моих личных вкусовых предпочтений, то выходит следующее: поддержка высокая, есть монобольшинство в Раде, будет свой Кабмин, с высокой долей вероятности, будет и своя местная власть. Зеленый блицкриг rages on.

Что еще очень интересно: это прозвучавшая на зе тренинге концепция "вы все говно - выборы выиграл Зе". Это ох*енно напоминает Рашку, конечно, но на месте Зе я бы поступил так же.

Парламентарии, обладающие низкой субъективностью, - это отличный инструмент в случае, если ты в целом склонен к авторитарному стилю управления. Возможно, это именно то, чего не хватило Пороху, чтобы действовать чуть эффективнее. Или наоборот - то, что уберегло его от того, чтобы забронзоветь за считанные месяцы, а не годы.

К сожалению, те личные качества Вовки Ссаныча, что я могу наблюдать в Сети, говорят о том, что этот, вероятно, превратится в железный истукан уже к этой зиме, и дальше будет полет с полной утратой обратной связи с народом.

Из приятного бонуса: вой журнашлюх, которых внезапно выкинул за борт аки использованный презерватив. Это хорошо, прежде всего, для самой журналистики - пора бы ей учиться зашибать бабки не из папкиного кармана, а с аудитории. Правда, не стоя с протянутой рукой как Бигус, а создавая годный контент, который привлечет меценатов в лице среднего класса (ибо журналисты должны быть рупором именно СК, а не быдла или олигархов).

Внутренняя политика - твердые пять.

Внешняя политика. На столько же, на сколько все хорошо складывается внутри страны для Зе, на столько все х*ево снаружи. В этом плане он - настоящий Антипорошенко, реальная его зеркальная противоположность. Все, к чему прикоснулись корявые ручонки Зе, обратилось в говно.

Германия и Франция просто пожали плечами, и послали его на х*й, РФ смотрит как на мальчика для битья (коим он, безусловно, является), Турция так вообще назвала его "комедиантом", а не Президентом.

После прошлого матерого волчары эта красная шапочка выглядит 3,14децки неуместно. Если все же этот калейдоскоп тупняков по глупости, а не по умыслу, то было бы очень неплохо, если бы Зе и команда таки немного одумались и просто отдали внешнюю политику на откуп тем, кто в нее мог.

Но, судя по всему, головокружительный политический блицкриг настолько увлек зеленых, что они решили, будто весь мир у их ног. А жаль, избыточный оптимизм при "молниеносной войне" чреват не менее молниеносным поражением.

В общем, по внешней части - полный неуд с занесением в торец.

Экономика. Вот тут все тоже не радужно. Разогнавшись при Порохе, она пока еще не забуксовала в болоте Бениных схем и решалова, но первые тревожные звоночки уже давно не звоночки, а сирена авианалета.

Лоукосты, металлурги, НБУ уже стали целью для атаки ИВК, и это будет драка на смерть. Но по порядку.

МАУ просто не способна конкурировать с нормальными авиаперевозчиками. Это значит, что их будут выдавливать отсюда всеми правдами и неправдами - it can be only one. Потому работы Барышевскому суду хватит еще на пару лет вперед. Из хорошего - там через дорогу клиника "добробута", так что, когда судей придут 3,14дить счастливые граждане, скорой далеко ехать не придется.

АрселорМиттал - это залет покрупнее. Ну или не залет, а добыча. Судя по всему, руководство компании просто решило, что дешевле отстегнуть братве за крышу, чем воевать с местными долбое*ами в полный рост. Но это продлится только до тех пор, пока это будет приносить прибыль компании.

Цены на сталь летят вниз уже полгода подряд, и конца-края этому пока не видно. А значит, сжимается кормовая база, а значит, ИВК будет пытаться отжать себе еще кусок пирога.

Так что вопрос новой конфронтации с инвесторами не за горами, если только рынок не будет благосклонен к нашим скудоумным правителям. Но в любом случае это был ох*енных размеров красный флаг для любого человека с бабками: заходите в Украину - тут вас кинут на бабки. Прям вижу, как растет очередь желающих.

Ну и НБУ - это вишенка на тортик. Бене контроль над НБУ очень, очень, очень желателен. Это - возможность не просто невозбранно грабить страну, а возможность делать это в особо крупных масштабах.

Дефолт - голубая мечта веселого мудилы. Учитывая, что независимость НБУ - это одно из требований МВФ, то можно надеяться, что Зе и компании хватит мозгов не сдавать этот институт своему спонсору.

Но где мозги, и где Зеленский… Так что это, пожалуй, самый опасный момент - если Беня наложит лапу на Нацбанк, мы можем остаться без бабок, без кредитов и с мега пылесосом в руках одного жадного уе*ана.

Из хорошего - есть обещание рынка земли и дерегуляции экономики. Но это пока обещания, и судя по угрозам посадить Супрун, это просто очередная шутка ЗеБонапарте. В общем, тройка с натяжкой глаза на жопу.

Война. Тут тоже не ахти. Хотя по инерции военная машина продолжает катиться, новому главкому война явно не интересна. Ее задвинули куда-то подальше и поглубже, чтоб не мешала и не отсвечивала.

В общем-то, неудивительно, весь фокус кампании и риторики Зе - это мир-труд-май, давайте смеяться, а не воевать и вот это вот все. Рискну предположить, что дело тут просто в том, что войну уж больно хорошо купировали - по улицам большинства городов не громыхала техника, народ не сгоняли в военкоматы, города стоят целехоньки, 70% населения войны не ощущают и ею не интересуются. И Гидрант, судя по всему, входит в эти 70%.

Поскольку армия оказалась вне фокуса внимания Главкома (что само по себе бред, конечно, но чо уж там, долбо*б в кресле Президента - тоже бред, но вот поди ж ты), ее уже пытаются оседлать те, кто с этого кормился до недавних пор - поставщики говеной еды, распильщики военного имущества и земли и прочая нечисть.

Мне сейчас трудно прогнозировать, во что это выльется, но если эти дебилы опять разнесут армию в клочья как при Яныке - получим через год-два новый Иловайск и новый ДАП. Только на этот раз это будет не Донецкий, а Днепровский, например, аэропорт.

Оценка по войне - тройка, но слабенькая как мочевик Зе во время общения с х*йлом.

Итого: единственное, что впечатляет - это скорость взятия и закрепления власти. Что не впечатляет или даже угнетает - это абсолютно все остальное.
Йож Туманный
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быдло конченное! вы хоть бы из классики раз в жизни что то прочли! мрази голимые! люди с золотой медалью, с красным дипломом, от помощника, до генерала, а вы подумали, что это ради вас, грязное ничтожество? белые люди будут жить как люди, а не как вы, чернь.
- А я вот взяток не беру!
- На одно жалованье живёте?
- Так вам никто и не даёт! Вот кабы вам давали, а вы не брали, тогда и хвастаться можно было. (А.Н.Островский)
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Ладно порохоботы, людям спать, а чернь работать...не расслабляйся, к утру зад у Грымчака должен блестеть!
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О, бомбануло у *******. Кацапских классиков вспоминать начал.
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а ты хоть каких то читала, зубожилая? колобок, и отрывной календарь в зрелости. мир так устроен, что в нем всегда будут люди, и будет быдло, которое сидит в зассаной хрущевке и завидует. люди и на зоне люди, а ты бык всегда и везде, в лучшем случае, хотя скорее черт.
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О. Понеслось соевое гамно по трубам. Не бзди, и тебя вылечат.
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Стыдно, Юга, когда видно. Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 6710 А "видно" нам уже 5 лет..... Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 9960 Глядя на тебя, в том числе.....

Надеешься, что минет сия участь? Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 6710 Напрасные надежды!
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Опять чмо номерное вылезло. Вам там даунам клавиатурным их выдают или автомат сам присваивает?
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Это ты о себе, бот, покрывающий ворюг? Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко - Цензор.НЕТ 3916 СЯДЕТЕ УСЕ!

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Да, таки миньет его не минет... Иначе без штанов оставят... Но Юра привычный, при любой власти пристроиться мог... Будет говорить, шо в тылу врага боролся с шоколадной хунтой.
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только вот не говорят ,,каких вопросов"..и что это за вопрос на лям зелени?
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Номера у вас ботов в конце как в концлагерях накалывали. Вам в конторе на лбы их не накалывают, что бы различать где какая троллятина у компа?
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Скоро Югику самому за себя будет стыдно. Как Альхену.
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Во дает. Ему стыдно. Откуда может появиться давно атрофированное чувство. Если оно вообще было.
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юр, ты помолчал бы, а то ему еще насыпят за тебя, у нас таких сроков нет, а потом уже тебе за него
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У Порошенко могли "працювати "тільки нелюди без без стиду і совісті!
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Скоро Беня будет греть нары в американской тюрьме, а за ним паровозиком и Богдан и вся эта мишпуха. Будет весело.
А если кого из окружения Порошенко отдадут под суд -не вопрос. Главное чтобы обвинения не были шитыми и судьи не купленные Беней и Портновым. А пока всё это выглядит как месть и распрпава. Но когда Беню посадят - многое в раскладе изменится.
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Ничего за столетия не поменялось:
"Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека".
- Русский царь немецкого происхождения Александр I.
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