 Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора в Фейсбук.
"Так, це правда. ГПУ і слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол. мого колишнього помічника і депутата Ю. Гримчака.
НСРД свідчить, що він і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення суддів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовлених рішень.
Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ - закон один для всіх", - написав Луценко.
Нагадуємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабара $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Ставка 20 дней - 100грн. Больше не дам -недостоин..
В доле то все,а как он попал то- на то место?,протекция Луцика,ну а теперь эрекция чтоб за *кружку* не взяли
Реактивная скорость у ублюдков, не имеющих ничего святого.
Однако осталось 8% тугодумов. Эти = совсем уж без мозгов.
Хорошо, что таких всего 8% в стране.
Не стыдно, Юра?
Порядочные люди, такие Пастор, Климкин, Зеркаль..... уходят сами, потому-что не хотят работать с этой зеленой гопотой. А ты цепляешся как клоп
та не смешите свои пейсы.
а если нет - не болтай ерундой про честных людей !
кацап на "обкатке", тупой и нудный, шо ховайся....
а посылочка походу не вам была...
или с первого разу не?
ну ничего ничего, не плач, передам...
шо ты уже в членинграде поджег, колись давай
Политика / Общество 14-авг, 17:379 2 440 8
Сто дней по Гидранту
Технически еще не сто, но я не верю, что неделя-другая кардинально поменяют картину.
Я не хочу сейчас перечислять фейлы новоизбранного Гаранта - это будет однобоко и не будет объективно. Потому постараюсь оценить общие тренды по ряду направлений - реформы, внутренняя политика, внешняя политика, экономика, война.
Давать оценку я постараюсь не столько со своей личной точки зрения (потому, что моя точка зрения очень простая: Зе - говно, и надо его смыть), сколько с точки зрения эффективности получения, удержания и использования власти.
Реформы - тут пока не густо, и поводов для того, чтоб тренд сменился, я пока не вижу. До сих пор Зе и его команда твердо придерживались позиции "обещать не значит жениться", и на вопросы о тарифах и геноцидах вежливо слали холопов на х*й.
Барин изволил пошутить, извольте и вы посмеяться. Не смотря на то, что я категорически не доволен этим вопиющим ссаньем в глаза, в целом я рад, что тарифы останутся плюс-минус рыночными для большинства потребителей. Плохо, что они таковыми не будут для г-на Коломойского.
Но тут уж реально все на совести 73% - вы хотели низкие тарифы, вы их получили. Правда, немного не для себя
Точно такой же невнятный подход я наблюдаю по части судов и силовых структур. Зе и братва явно не горят желанием менять такую удобную и услужливую судебную систему, равно как не спешат сменить мусоров на полицейских.
В принципе, я уже давно говорю, что не верю в быстрые реформы внутренними силами. Мы слишком привыкли жить в этой среде и самостоятельно менять ее способны либо под угрозой гибели (2014), либо под внешним управлением. Например, пока внешнее управление было в руках Москвы (2010-2014), страна стремительно катилась в 3,14ду. В период угрозы + внешнего управления из Вашингтона/Брюсселя (2014-2019) экономика немного ожила, местами модернизировалась, и были созданы некоторые важные институты. Наполнить последние, правда, не удалось, но тут, скорее, важен сам факт начавшегося процесса.
Но я отвлекся от темы. По реформам - твердая тройка, как и у папередников.
Внутренняя политика. Вот тут у Зе все зае*ись. Вам, конечно, может показаться, что это не так, и он теряет поддержку, но это вполне нормальный отскок - так сказать, эффект высокой базы.
В принципе, хотя я, опять же, не доволен происходящими процессами, но если абстрагироваться от моих личных вкусовых предпочтений, то выходит следующее: поддержка высокая, есть монобольшинство в Раде, будет свой Кабмин, с высокой долей вероятности, будет и своя местная власть. Зеленый блицкриг rages on.
Что еще очень интересно: это прозвучавшая на зе тренинге концепция "вы все говно - выборы выиграл Зе". Это ох*енно напоминает Рашку, конечно, но на месте Зе я бы поступил так же.
Парламентарии, обладающие низкой субъективностью, - это отличный инструмент в случае, если ты в целом склонен к авторитарному стилю управления. Возможно, это именно то, чего не хватило Пороху, чтобы действовать чуть эффективнее. Или наоборот - то, что уберегло его от того, чтобы забронзоветь за считанные месяцы, а не годы.
К сожалению, те личные качества Вовки Ссаныча, что я могу наблюдать в Сети, говорят о том, что этот, вероятно, превратится в железный истукан уже к этой зиме, и дальше будет полет с полной утратой обратной связи с народом.
Из приятного бонуса: вой журнашлюх, которых внезапно выкинул за борт аки использованный презерватив. Это хорошо, прежде всего, для самой журналистики - пора бы ей учиться зашибать бабки не из папкиного кармана, а с аудитории. Правда, не стоя с протянутой рукой как Бигус, а создавая годный контент, который привлечет меценатов в лице среднего класса (ибо журналисты должны быть рупором именно СК, а не быдла или олигархов).
Внутренняя политика - твердые пять.
Внешняя политика. На столько же, на сколько все хорошо складывается внутри страны для Зе, на столько все х*ево снаружи. В этом плане он - настоящий Антипорошенко, реальная его зеркальная противоположность. Все, к чему прикоснулись корявые ручонки Зе, обратилось в говно.
Германия и Франция просто пожали плечами, и послали его на х*й, РФ смотрит как на мальчика для битья (коим он, безусловно, является), Турция так вообще назвала его "комедиантом", а не Президентом.
После прошлого матерого волчары эта красная шапочка выглядит 3,14децки неуместно. Если все же этот калейдоскоп тупняков по глупости, а не по умыслу, то было бы очень неплохо, если бы Зе и команда таки немного одумались и просто отдали внешнюю политику на откуп тем, кто в нее мог.
Но, судя по всему, головокружительный политический блицкриг настолько увлек зеленых, что они решили, будто весь мир у их ног. А жаль, избыточный оптимизм при "молниеносной войне" чреват не менее молниеносным поражением.
В общем, по внешней части - полный неуд с занесением в торец.
Экономика. Вот тут все тоже не радужно. Разогнавшись при Порохе, она пока еще не забуксовала в болоте Бениных схем и решалова, но первые тревожные звоночки уже давно не звоночки, а сирена авианалета.
Лоукосты, металлурги, НБУ уже стали целью для атаки ИВК, и это будет драка на смерть. Но по порядку.
МАУ просто не способна конкурировать с нормальными авиаперевозчиками. Это значит, что их будут выдавливать отсюда всеми правдами и неправдами - it can be only one. Потому работы Барышевскому суду хватит еще на пару лет вперед. Из хорошего - там через дорогу клиника "добробута", так что, когда судей придут 3,14дить счастливые граждане, скорой далеко ехать не придется.
АрселорМиттал - это залет покрупнее. Ну или не залет, а добыча. Судя по всему, руководство компании просто решило, что дешевле отстегнуть братве за крышу, чем воевать с местными долбое*ами в полный рост. Но это продлится только до тех пор, пока это будет приносить прибыль компании.
Цены на сталь летят вниз уже полгода подряд, и конца-края этому пока не видно. А значит, сжимается кормовая база, а значит, ИВК будет пытаться отжать себе еще кусок пирога.
Так что вопрос новой конфронтации с инвесторами не за горами, если только рынок не будет благосклонен к нашим скудоумным правителям. Но в любом случае это был ох*енных размеров красный флаг для любого человека с бабками: заходите в Украину - тут вас кинут на бабки. Прям вижу, как растет очередь желающих.
Ну и НБУ - это вишенка на тортик. Бене контроль над НБУ очень, очень, очень желателен. Это - возможность не просто невозбранно грабить страну, а возможность делать это в особо крупных масштабах.
Дефолт - голубая мечта веселого мудилы. Учитывая, что независимость НБУ - это одно из требований МВФ, то можно надеяться, что Зе и компании хватит мозгов не сдавать этот институт своему спонсору.
Но где мозги, и где Зеленский… Так что это, пожалуй, самый опасный момент - если Беня наложит лапу на Нацбанк, мы можем остаться без бабок, без кредитов и с мега пылесосом в руках одного жадного уе*ана.
Из хорошего - есть обещание рынка земли и дерегуляции экономики. Но это пока обещания, и судя по угрозам посадить Супрун, это просто очередная шутка ЗеБонапарте. В общем, тройка с натяжкой глаза на жопу.
Война. Тут тоже не ахти. Хотя по инерции военная машина продолжает катиться, новому главкому война явно не интересна. Ее задвинули куда-то подальше и поглубже, чтоб не мешала и не отсвечивала.
В общем-то, неудивительно, весь фокус кампании и риторики Зе - это мир-труд-май, давайте смеяться, а не воевать и вот это вот все. Рискну предположить, что дело тут просто в том, что войну уж больно хорошо купировали - по улицам большинства городов не громыхала техника, народ не сгоняли в военкоматы, города стоят целехоньки, 70% населения войны не ощущают и ею не интересуются. И Гидрант, судя по всему, входит в эти 70%.
Поскольку армия оказалась вне фокуса внимания Главкома (что само по себе бред, конечно, но чо уж там, долбо*б в кресле Президента - тоже бред, но вот поди ж ты), ее уже пытаются оседлать те, кто с этого кормился до недавних пор - поставщики говеной еды, распильщики военного имущества и земли и прочая нечисть.
Мне сейчас трудно прогнозировать, во что это выльется, но если эти дебилы опять разнесут армию в клочья как при Яныке - получим через год-два новый Иловайск и новый ДАП. Только на этот раз это будет не Донецкий, а Днепровский, например, аэропорт.
Оценка по войне - тройка, но слабенькая как мочевик Зе во время общения с х*йлом.
Итого: единственное, что впечатляет - это скорость взятия и закрепления власти. Что не впечатляет или даже угнетает - это абсолютно все остальное.
Йож Туманный
- А я вот взяток не беру!
- На одно жалованье живёте?
- Так вам никто и не даёт! Вот кабы вам давали, а вы не брали, тогда и хвастаться можно было. (А.Н.Островский)
Надеешься, что минет сия участь? Напрасные надежды!
А если кого из окружения Порошенко отдадут под суд -не вопрос. Главное чтобы обвинения не были шитыми и судьи не купленные Беней и Портновым. А пока всё это выглядит как месть и распрпава. Но когда Беню посадят - многое в раскладе изменится.
"Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека".
- Русский царь немецкого происхождения Александр I.