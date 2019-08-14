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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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Все про:Гримчак (57) затримання (2982) Міністерство з питань окупованих територій (357)

 Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство

Затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків. Другий затриманий не є співробітником міністерства.

Про це Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб заявило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією, яка є у розпорядженні МінТОТ, затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності Міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра", - сказано в повідомленні.

"Більш того, повідомлення в ЗМІ про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректним, оскільки в штатному розкладі Міністерства немає посади "помічник заступника міністра". Згадана в ЗМІ особа не є працівником МінТОТ", - додали в міністерстві.

Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство 01

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня співробітники СБУ, НАБУ і ГПУ. За даними слідчих, він вимагав у підприємця хабар у розмірі $1,1 млн. Гримчака і чоловіка, якого в пресрелізах СБУ і НАБУ називають його помічником, взяли "на гарячому" під час одержання $480 тисяч.

Також читайте: ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина

Юрій Гримчак - політик, народний депутат Верховної Ради VI скликання від блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Зараз - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142939
 
 
 Топ коментарі
 
да? и он уже вчера был уволен? и помощник липовый и жена бывшая ))))
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опытного кнура поймали. соя как же дальше жить будете?
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радоваться будем когда персонажи получат сроки..
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радоваться будем когда персонажи получат сроки..
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динамика сдачи национальных интересов Украины так же "положительная". Для кацапов...
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Да-да, посадить коррупционера - убить Украину
Слыхали уже
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Взятку дали не за занимаемый им пост в правительстве!!!!!!!!!
Ух ты !!!

Взятку дали за просто так!
За красивые глаза !

Я тоже так хочу!
У меня тоже глаза красивые ! Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 3889
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Миллион долларов за красивые глаза!

Эх,

"Очи черные,

Очи жгучие...." Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 5853
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Верю. Дал бы, но у меня нет. Правда нет. Но не в деньгах счастье. Верно?
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Да и что такое несчастный лимон за красивые глаза? Они бесценны.
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Счастье не в деньгах, конечно, а в их количестве Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 6765
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Нет, детка. Ты ошибаешься. Деньги - это всего лишь нарезанные бумажки. Извини, что на "ты".
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Вы, наверное синичка или воробей

а я с детства любила играть в фантики, а сейчас в зеленые с портретом дядек в буклях. Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 56
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Детка, деньги это ЭКВИВАЛЕНТ товара. Договрились, что мешок муки и сапоги, стоят 100 гривень. И мирошник идет покупать сапоги не таща на горбу мешок муки, а шелестя в кармане купюрой. Тоже и сапожник, не прется в трамвай с вонючими сапогами, а культурно едет к мирошнику с соточкой в портмоне. У тебя, еще не перегрелся межушньій ганглий? И вообще, такой ЛИКБЕЗ наше государство, должно проводить в СМИ. Тогда может будет меньше бреда про фантики.
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да? и он уже вчера был уволен? и помощник липовый и жена бывшая ))))
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опытного кнура поймали. соя как же дальше жить будете?
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Ну ты ж живеш с презом торчком и у которого муж есть)))
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Лера твои пьяные фантазии никому не интересны
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Ну вот как хорошо.
А то я уже начал плохо про минвот думать.
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Это не тот случайно который распинался по телевизору что они в народ в отмазку очень хорошо стрелять умеют?
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вроде этот..высокомерная и потерявшая берега тварь..
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какие же вы, зебобики, униженные и оскорбленные
прям какая-то душевная родовая травма



обидно, что родились зелеными ? Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 7198



так зеленых тварей в мире много - крокодилы всякие там лягушки, есть еще зеленые мартышки...... Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 7198
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пообщаться не с кем..? я не благодарный слушатель бабского бреда..до свидания..
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ну вот и ты зеленая моя тоска сбежал..... как тот крокодил из старинной песенки: Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 8865

С. Дьячков - Л. Дербенёв, И. Шаферан
За все тебя одну конечно не кляну,
Так вышло, что у нас дороги разные.
Но кто виновен в том, что мне тоскливо днем,
А ночью сны приходят несуразные.
Припев:
Фонари и окна гасит город сонный,
На высоких крышах дремлют облака,
А мне опять приснился крокодил зеленый,
Зеленый-презеленый, как моя тоска,
Зеленый-презеленый, как моя тоска.
В полночной тишине приходит он ко мне
И на портрет твой смотрит с умиленьем.
Тебя я, может быть, сумею разлюбить,
Но что мне делать с этим сновиденьем.
Припев:
Фонари и окна гасит город сонный,
На высоких крышах дремлют облака,
А мне опять приснился крокодил зеленый,
Зеленый-презеленый, как моя тоска,
Зеленый-презеленый, как моя тоска.
Едва настал рассвет, я спрятал твой портрет,
Зачем он, если больше не надеешься,
А ночью приходил зеленый крокодил
И грустно мне сказал - куда ты денешься.
Припев:
Фонари и окна гасит город сонный,
На высоких крышах дремлют облака,
А мне опять приснился крокодил зеленый,
Зеленый-презеленый, как моя тоска,
Зеленый-презеленый, как моя тоска.
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Подпись забыли: "Не до сметаны нам сейчас, когда такая сложная ситуация в стране!"
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Супер , и я все не мог вспомнить . Спасибо.
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Ну понеслось я-не я и хата не моя.
Вот ТУПО как можно требовать взятку не выполняя обязанностей. Наверное в свободное от работы время, и не взятка, а плата за предоставление информационных услуг, и вообще то была шутка и все неправильно поняли.
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За содействие в решении вопросов.
В США это законно.
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Ти хоч сухарі принесеш незаконно репресованому Гримчаку? На Майдан виходь, свиноватнику, патріотів пресують! Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 8136
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Ну да, это связано с работой сантехников ближлежащего ЖЕКа.
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Всі хабарники у цьому міністерстві перелякались. Ще напишуть петицію Зеленському, що вони Гимчака засуджують, і вимагають справедливого і жорстокого покарання для корупціонера.
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Интерсно,что Грымчак на суде "запоет".Так же хамить и "быковать" будет,как и на телеэфирах?Или продолжит сеанс экзорцизма,как недавняя взяточница-судья.Ну если еще и этого оправдают,то будет полный пипец.
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В Киеве продолжаются следственные действия СБУ и НАБУ по делу помощника заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает телеканал "112 канала".
Отмечается, что на место задержания приехала скорая помощь, чтобы проверить давление у помощника министра, который общается с правоохранителями.
Быковатый хам обосрался.Скорую себе вызвал.как и Насиров.Вот так ото.А на эфирах был такой Рэмбо.А на деле оказался обосранной Свыньей.
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Да чего там лицемерить.
Народу близок персонаж Дронов,который скрылся с места ДТП и имел крышу в полиции Харькова.То же содействие в решении вопросов.
Может какой хороший вопрос решал Грымчак?
Ну например построить в городе Харькове какое то вредное производство в обход экологических норм.
Сгорел сарай пусть и хата горит.
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нет. там в дамбасской кодле по другому зарабатывали, на мыролюбстве. было время они даже хотели построить международный аэропорт в станице луганской, и даже успели часть денег с этого мыролюбства среформить. опять же реформирование гумпомощи тоже никто не отменял.
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Да там же написано что не связано с деятельностью минвот.
А про Харьков это просто.
Ну может не в Харькове,а какая разница где.
Бизнесмен молодец умеет вопросы решать.
А вы возражать будете?
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а я писал не просто так. это факт что быдло свиновальца очень сильно реформировало бабки на дамбасском вопросе, в особо изощренной форме - мыролюбной.
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Нуинормально.
Полиция Харькова на своем вопросе реформирует ,Грымчак на своем.
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Не верю! Это "рука Кремля" деньги подбросила!
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Ну , тогда это его полностью оправдывает. Подработка после работы. Не виновен . Аминь.
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Ну шо вы зебилам радость портите... у них только слюна, от очередной порции говна, по подбородку потекла... фуууу, представила))))
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Лера,не пересказывай форуму свои влажные сны. Это можешь своим 8% рассказать. И вообще,обратись к псмхиатру. Глядишь и говно перестанет сниться.
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Слушай, зебил, если у тебя анурез, то не обязательно это было рассказывать. "влажные сны"у него))) зебилы такие дебилы...
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вранье, за соседство по дачи такое бабло не дают Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 4972
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.....И вообще...Может он и брал взятки, но только не в мою смену.😀😀😀😀😀😀😀
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Друзья, вашему вниманию тайна следствия из НАБУ. Члену команды Порошенко Грымчаку... инкриминируется взятка в 50 000 долларов США, которую он успешно разделил с соучастниками.

Также фигурант подозревается в вымогательстве 1 000 000 долларов США за сговор с должностными лицами КГГА и Минкульта за разрешение на строительство в одном из исторических мест Киева.

Не забываем друзья, фигурант показательно носил вышиванку, подчёркивал патриотизм, беспричинно пел гимн, был героем революции, поучал всех любить Родину и из телевизора создавал образ морального авторитета.

(С)
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Минкульта? Не уж то наш голубоглазенький "голос Майдана" тоже в доле? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 614 Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 6350
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А кто давал взятку и за что? Сказали"а", говорите" б" .
А может жто провокация? Где реальный взяткодатель?
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На работе он был передовик , а так как зарплата «маленькая» , вынужден был подрабатывать , на чём и погорел .
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во дают прєдпрєниматели - 480 $ тыс для них сущие копейки.
сколько планировал заполучить на госконтрактах,
если так запросто расстался с ентими 480??

а енто еще была даже половина, а всего 1,1 млн$!!!

ждем поимку туки - тоже мразь редкая-мутная.

ахаха
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И не только у него.
Вся кодла порошенковская такая
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МинВОТ не при делах...там кучерявый главарь всем заправляет
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Канешна не касается! Вся его "работа" в МинВОТ сводилась к тому, чтобы под прикрытием статуса своей должности заниматься воровством, коррупцией и вымогательством. Как, впрочем, и у всех соевоголовых.
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Ну шо, ботва, давайте стряпайте "песицию к Президенту" на предмет увольнения тех, кто этого барыгу "повязал"! Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 4584 Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 4584 Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 4584 Не может быть, чтобы "патриёт" бабки миллионами вымогал! Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство - Цензор.НЕТ 4584
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Так или этак, суть дела не меняет.
Это преступники, которые должны сидеть в тюрьме.
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