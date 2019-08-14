 Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство

Про це Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб заявило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією, яка є у розпорядженні МінТОТ, затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності Міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра", - сказано в повідомленні.
"Більш того, повідомлення в ЗМІ про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректним, оскільки в штатному розкладі Міністерства немає посади "помічник заступника міністра". Згадана в ЗМІ особа не є працівником МінТОТ", - додали в міністерстві.
Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня співробітники СБУ, НАБУ і ГПУ. За даними слідчих, він вимагав у підприємця хабар у розмірі $1,1 млн. Гримчака і чоловіка, якого в пресрелізах СБУ і НАБУ називають його помічником, взяли "на гарячому" під час одержання $480 тисяч.
Юрій Гримчак - політик, народний депутат Верховної Ради VI скликання від блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Зараз - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб.
Слыхали уже
Ух ты !!!
Взятку дали за просто так!
За красивые глаза !
Я тоже так хочу!
У меня тоже глаза красивые !
Эх,
"Очи черные,
Очи жгучие...."
а я с детства любила играть в фантики, а сейчас в зеленые с портретом дядек в буклях.
А то я уже начал плохо про минвот думать.
прям какая-то душевная родовая травма
обидно, что родились зелеными ?
так зеленых тварей в мире много - крокодилы всякие там лягушки, есть еще зеленые мартышки......
С. Дьячков - Л. Дербенёв, И. Шаферан
За все тебя одну конечно не кляну,
Так вышло, что у нас дороги разные.
Но кто виновен в том, что мне тоскливо днем,
А ночью сны приходят несуразные.
Припев:
Фонари и окна гасит город сонный,
На высоких крышах дремлют облака,
А мне опять приснился крокодил зеленый,
Зеленый-презеленый, как моя тоска,
Зеленый-презеленый, как моя тоска.
В полночной тишине приходит он ко мне
И на портрет твой смотрит с умиленьем.
Тебя я, может быть, сумею разлюбить,
Но что мне делать с этим сновиденьем.
Припев:
Фонари и окна гасит город сонный,
На высоких крышах дремлют облака,
А мне опять приснился крокодил зеленый,
Зеленый-презеленый, как моя тоска,
Зеленый-презеленый, как моя тоска.
Едва настал рассвет, я спрятал твой портрет,
Зачем он, если больше не надеешься,
А ночью приходил зеленый крокодил
И грустно мне сказал - куда ты денешься.
Припев:
Фонари и окна гасит город сонный,
На высоких крышах дремлют облака,
А мне опять приснился крокодил зеленый,
Зеленый-презеленый, как моя тоска,
Зеленый-презеленый, как моя тоска.
Вот ТУПО как можно требовать взятку не выполняя обязанностей. Наверное в свободное от работы время, и не взятка, а плата за предоставление информационных услуг, и вообще то была шутка и все неправильно поняли.
В США это законно.
Отмечается, что на место задержания приехала скорая помощь, чтобы проверить давление у помощника министра, который общается с правоохранителями.
Быковатый хам обосрался.Скорую себе вызвал.как и Насиров.Вот так ото.А на эфирах был такой Рэмбо.А на деле оказался обосранной Свыньей.
Народу близок персонаж Дронов,который скрылся с места ДТП и имел крышу в полиции Харькова.То же содействие в решении вопросов.
Может какой хороший вопрос решал Грымчак?
Ну например построить в городе Харькове какое то вредное производство в обход экологических норм.
Сгорел сарай пусть и хата горит.
А про Харьков это просто.
Ну может не в Харькове,а какая разница где.
Бизнесмен молодец умеет вопросы решать.
А вы возражать будете?
Полиция Харькова на своем вопросе реформирует ,Грымчак на своем.
Также фигурант подозревается в вымогательстве 1 000 000 долларов США за сговор с должностными лицами КГГА и Минкульта за разрешение на строительство в одном из исторических мест Киева.
Не забываем друзья, фигурант показательно носил вышиванку, подчёркивал патриотизм, беспричинно пел гимн, был героем революции, поучал всех любить Родину и из телевизора создавал образ морального авторитета.
(С)
А может жто провокация? Где реальный взяткодатель?
сколько планировал заполучить на госконтрактах,
если так запросто расстался с ентими 480??
а енто еще была даже половина, а всего 1,1 млн$!!!
ждем поимку туки - тоже мразь редкая-мутная.
ахаха
Вся кодла порошенковская такая
Это преступники, которые должны сидеть в тюрьме.