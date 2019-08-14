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Все про:Росія (19342) політв'язні (980) Правий сектор (208)

 Росіянин, засуджений за участь у "Правому секторі", вийшов з колонії в Смоленській області

Російський активіст Денис Бахолдін, у грудні минулого року засуджений до 3,5 року за обвинуваченням в участі в "Правому секторі", вийшов на волю.

Про це повідомила його адвокат Світлана Сидоркіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Бахолдін вийшов на свободу з виправної колонії №3 в місті Сафоново Смоленської області. У залік більшої частини терміну пішов час його перебування під вартою в слідчих ізоляторах Москви і Брянської області.

У грудні 2018 року Бахолдіна засудили до трьох з половиною років ув'язнення в колонії загального режиму за обвинуваченням в участі в діяльності організації, визнаної в Росії екстремістською (ч. 2 ст. 282.2 КК). За версією слідства, під час свого перебування в Україні Бахолдін був членом "Правого сектору", забороненого в Росії як "екстремістська організація".

Активіст був затриманий в березні 2017 року прикордонній зоні, коли прямував з України в Росію до матері. За словами Бахолдіна, його на 12 годин прикували наручниками до батареї, били по ногах і голові, вимагаючи зізнань. Він не дав жодних свідчень і відмовився від участі в слідчих діях.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Дениса Бахолдіна політв'язнем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142938
 
 
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ну ...что ж ...тут теперь пряма дорога в "правый сектор"...что даром отсидел что ли?
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это ваши су*и даже вида на жительство не дают, там толпа беларусов которые с первых дней, и им некуда деться, - на родине заключение, их семьи и так прессуют. У вас же то "правильно" теперь шоу с шапито россиянам давать собрался за полит преследования..... , х8р мы вам будем помогать...
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Ну як, то чи потрібно давати таким людям громадянство України? Адже кацап.
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Пусть едет в Страсбург, в ЕСПЧ. И пусть от кацапов теперь отсудит тысяч 100 евро.
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Походу у него в голове еще до избиения ничего не было если додумался ехать на Рашку после участия в ПС
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тут же вопрос в другом, а был ли он там в ПС ?
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3,5 года в Рашке за участие в правом секторе? Та не смешите мои шлёпанцы! Сексот ещё тот!
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