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 Політика України
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Все про:НАБУ (2058) хабар (2712) ГПУ (3141) Гримчак (57) затримання (2982) СБУ (4613)

 Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ. ФОТО

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак і його помічник вимагали від підприємця $1,1 млн за сприяння у вирішенні питань.

Про це Служба безпеки України повідомляє на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з детективами НАБУ та представниками Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ", - сказано в повідомленні.

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"Затриманні вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані "на гарячому"", - додали в СБУ.

Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.

Національне антикорупційне бюро опублікувало поруч з повідомленням про затримання Гримчака на своїй сторінці в Facebook фото розкладених на ліжку 100-доларових купюр.

Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали на гарячому - СБУ 01

Раніше дружина Юрія Гримчака Юлія повідомила, що його затримали, а в їхньому домі проходить обшук.

Юрій Гримчак - політик, народний депутат Верховної Ради VI скликання від блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Зараз - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142937
 
   
 Топ коментарі
 
Вивсеврети)))Это все "палитические"репрессии)))Завтра бенифис бухаря на прямом и канале "чесних"Новин)))
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Все, что нужно знать об порохоботах, это только то, что это прогнившая дотла шобла воров и коррупционеров. Без исключений.
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Передайте ему на кичу тортик рошеновский )
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явно что так...завтра будут "падробнасти"...кто-то пытается удержать рейтинг... Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ - Цензор.НЕТ 363
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Петиных Свыней потихоньку начинают щимить.Однако.Аресты Свыней-это конечно хорошо.Но нужны посадки.Надолго и с конфискацией майна.
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Кому война и оставленные дома , могилы на всех кладбищах страны , а кому ... А какие речи славные произносили " патриватники" в вышиванках . Порошенко со товарищами , оседлав и опошлив национальную идею, просто тупо обокрали страну . Только фонарные столбы перевоспитают этих уродов .
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Вот именно это наиболее и вызывало отвращение в ***** и его подельниках свынарчуках. На словах патриоты в вышиванках, а на деле - воры и мздоимцы.
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погодь "гнать"...ещё давай на "новую" власть посмотрим..."по осени".... Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ - Цензор.НЕТ 7657
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Може Куприк? В тебе настав час все віджимати.
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СЛЕДУЮЩИМ БУДЕТ БУКОВ! ЗНАТНЫЙ ПОРОХОБОТ ПЕТУШИНОГО ОТРЯДА ШОКОЛАДНОГО ЦЕХА!
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***
задержанный чиновник ответственно заявил,
что все это политическое преследование,
а два млн долларов, пятиэтажный особняк
и бассейн с проститутками.... ему подбросили
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Потрібно відкривати прокат каталок і коців в клітиночку......
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...потім беремо петрушку і починаємо мілко нарізати )))
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Нашли козла отпущения для зебилов... Пороха же не могут, а зебильо уже на каждодневное блюдо из говна подсело)
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А кто решил, шо ***** не могут? Или это ты сейчас себя так утешаешь?
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Могли бы сделали, а не вызывали как свидетеля) а ты жри помои зеленые -не отвлекайся)))
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Lera Lera 039019b9 - жру помои зеленые -не отвлекаюсь ...

ти хоча б вже цим не хвалилася - і не соромно тобі ?
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Ну шо еще от недоразвитой зебилки ожидать -вы все на уровне развития второклассника, почему то...)))
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яка ж ти , сьогодні , самокритична ... продовжуй кацапня , не спиняйся ..))
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ты собралась меня дальше смешить?))) Ладно, смеши -я тебе милостиво разрешаю
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Возможно ты не помнишь, но и Луценка, и Тимошенко, и Ефремова сперва вызывали именно, как свидетеля для дачи показаний. А потом все вышеперечисленные загремели на нары. Двое первых по приговору суда. Над третьим суд еще длится, правда пока под домашний арест выпустили.
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Смешно, как обычно -тупые зебилы в своем репертуаре)))
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Интересно уже дождаться 5 сентября, когда начнёт работать Высший антикоррупционный суд Украины. Там международные эксперты выбраковывали судей и ВККС типа не могла им противоречить, короче, всё круто-круто, аж не могу.
Посмотрим, что будет с рассмотрением антикоррупционных дел - НАБУ жалуется, что нынешние суды затягивают и судят несправедливо, что без ВАКС прям никак невозможно с коррупцией бороться, поэтому интересно, как же оно пойдёт быстро и всё в пользу гособвинения через 3 недели.
В том числе увидим, когда будет и будет ли обвинительный приговор по данному делу. И каким будет наказание (если обвинительный приговор таки будет).
Запасаемся попкорном.

Только что-то я пессимистично смотрю на наших борцов с коррупцией. Как говорится, а кто будет надзирать за надзирателями ?
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ЗЕленые боты-калоеды слетелись как мухи на дерьмо
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Абыдна, шо свынарчука арестовали? Нэхай бы и дали потроху крав та брав хабари. Вин жэ патриот...
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А петелька на разбухшей шее соевого мародера затягивается все сильнее и сильнее...
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Мосійчука посадили,синавакова срок мотає,і цей сидітиме.
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Звичайно.Коли Юльку з Луценком в тюрму кинули,теж так казали.
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Луценко заявил, что это - правда и ему стыдно. Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ - Цензор.НЕТ 9542
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Отмажется. Скажет, что для переселенцев деньги собирал
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Ну тут просто, він його викреслить з друзів.
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А когда рыгов начнут брать,ни при Юще,ни при шоколадном,ни сейчас,Ефремова и того отпустили,один Чечетов выбросился из окна или выбросили.
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НА картинке жалкие 6,5 тысяч, а где остальные?
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НА картинке жалкие 6,5 тысяч, а где остальные?
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Місця не вистачило. Щоб розкласти покупюрно всю суму, треба орендувати стадіон імені Лобановського. Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ - Цензор.НЕТ 2682
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Очевидно же, что Гримчак собирал деньги на борьбу с ******! Порохоскот давно уже задекларировал, что они все берут взятки только для того, что бы путен не напал Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ - Цензор.НЕТ 469
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что б сам лично бабки принял...? да ни когда не поверю p.s. а что это за предприниматель что такими суммами лопатит?
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стопудово батарейками на базарі не торгує )
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як кажуть проктологи - вазелін ще треба заслужити )
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Ты заслужил ваЗЕлин. Втирай в очко глубже, троллятина зеленая
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Ну и что, посадят их, да ни за что, пожурят их маленько, да и всё.
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а в эту ночь - заметут сокола, жена распродаст фсё начисто из неконфискованного соседу, у которого помощи просила, выйдет за него замуш, успев развестись со своим бывшим старым старцем, деньги за дом спрячет у себя её брат, .... а наутро, в пустой и уже чужой дом, вернётся её бывший, которого просто взяли свидетелем по делу о взятке его помощника, и абалдееет! где то такое уже было! дежавю? ))
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Гримчак - ідеальний свинобот - нахабний, хамовитий, крадійкуватий. Ну що, дебільна свиновато скажете?
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Та неее.. то не взятка, то как судья которую оправдали, изгоняли злых духов из денег, наговорили недобрые люди на деньги, что бы зам министра и его помощнику плохо стало)))) ну на крайняк, тоже прокатит, наколядовали! А еще лучше на спас сегодняшний пчелы принесли.... так что никто не виноват это они сами появились! Паскуды! И не говорите мне что об этом не знал сам минист и многие другие в министерстве!!! Падлы, когда же вы нажретесь, что бы оно вам поперек горлянки встало и больше никогда не вышло! А пусть сожрут эти деньги, лучшее наказание, если выживут, ЕСЛИ, то точно брать не будут, смотреть на доллары не смогут, сразу блевать будут!
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Рассчитывали скидку оформить в сто тысяч ,сумма какая то странная.
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Он в партии Луценко состоит. Что кажет Юра-прокурор?
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Нашли козла отпушенца...зеБилня схавает
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У него на лице написано-мразь,а если послушать как он разговаривает с людьми,то мразь в квадрате.
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Вот потому это чмо запоет фальцетом и сдаст всю контору по максимому, когда поймет что ему дупа! Они перцы пока яйцы не прщимят.
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Пилять... ну когда кого нибудь из этих сук крыс - на стргач на 50 лет посодють!?
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то не хабар! То їм дали злих духів прогнати. Екзерсісти вони
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якщо не брати хабарі - путен зразу нападе )
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Ну что все пристали к Гримчаку - это не взятка, а "обряд изгнания силы" из купюр.
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Что-то восьмипроцентной ылыты совсем на этой ветке не видать, наверное ждут новую методичку как отбрехиваться.
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Так же во времена Сталина тупорылое население радовалось арестам и казням без доказательств. ЗЕленое быдло думает что поймало Бога за пазуху. Покрышек и бензина хватит для всех
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Эта риванш! При Парашенке такова небыла!
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Зеленский хватит устраивать показуху выборы уже прошли,верните нам мародера это политические репресии Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ - Цензор.НЕТ 577
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Коли ця інформаційна бульбашка лусне, ЗЕбобіки тихенько затишаться - ніби і не скавчали!
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До тебя ещё не доходит, что шутки уже закончились, это только начало.
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Свинобот Гримчак просто забув, що вже нема його господаря, який його покривав. Рука рефлекторно потягнулась за грошима.
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Щось мені підказує, що гримчак або заливатиметься соловейком в ході слідства, або ж відправиться "у краї вічного щасливого полювання" вслід за чечетовим, калашніковим, кравченком та ін.
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это провокации агентов кремля. таки раскачали лодку и укачали циничных патриотов.
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