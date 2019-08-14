 Гримчак і його помічник вимагали хабар $1,1 млн, їх затримали "на гарячому" - СБУ. ФОТО

Про це Служба безпеки України повідомляє на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з детективами НАБУ та представниками Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ", - сказано в повідомленні.

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"Затриманні вимагали хабар на суму 1,1 млн. доларів США від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані "на гарячому"", - додали в СБУ.

Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.

Національне антикорупційне бюро опублікувало поруч з повідомленням про затримання Гримчака на своїй сторінці в Facebook фото розкладених на ліжку 100-доларових купюр.

Раніше дружина Юрія Гримчака Юлія повідомила, що його затримали, а в їхньому домі проходить обшук.

Юрій Гримчак - політик, народний депутат Верховної Ради VI скликання від блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Зараз - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб.