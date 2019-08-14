 Кабмін підняв зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Заробітна плата тренерів-викладачів ДЮСШ збільшиться від 20 до 70% завдяки додатковому коефіцієнту від 1,7 до 1,2 до посадового окладу. Ми змогли якщо не прибрати, то зменшити різницю між зарплатою вчителів фізкультури в школі і зарплатою тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", - зазначив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Важливо, що підвищення, передбачене нормативним актом, залежатиме не від місця роботи тренерів-викладачів, а підвищуватиметься залежно від наявної категорії, яка встановлюється їм за результатами їхньої роботи безпосередньо зі спортсменами.

Прийняте рішення сприятиме збереженню тренерсько-викладацького складу і залученню на посади тренерів-викладачів молодих фахівців, які внаслідок низької заробітної плати змушені працювати не за отриманими у вишах спеціальностями.

Підвищення зарплат тренерам заплановано з 1 січня 2020 року.

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