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Все про:Жданов (105) заробітна плата (546) Кабмін (2987) тренер (22)

 Кабмін підняв зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов

14 серпня на засіданні Кабміну прийнято постанову "Про деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл", яке передбачає зростання заробітної плати тренерів-викладачів ДЮСШ до 70%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Заробітна плата тренерів-викладачів ДЮСШ збільшиться від 20 до 70% завдяки додатковому коефіцієнту від 1,7 до 1,2 до посадового окладу. Ми змогли якщо не прибрати, то зменшити різницю між зарплатою вчителів фізкультури в школі і зарплатою тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", - зазначив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Важливо, що підвищення, передбачене нормативним актом, залежатиме не від місця роботи тренерів-викладачів, а підвищуватиметься залежно від наявної категорії, яка встановлюється їм за результатами їхньої роботи безпосередньо зі спортсменами.

Прийняте рішення сприятиме збереженню тренерсько-викладацького складу і залученню на посади тренерів-викладачів молодих фахівців, які внаслідок низької заробітної плати змушені працювати не за отриманими у вишах спеціальностями.

Підвищення зарплат тренерам заплановано з 1 січня 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142936
 
 
 Топ коментарі
 
"Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%" - Правительственный портал. Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 2471

Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 474
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єщьо нємножко потєрпєть і будіт чєтирі тищі еуро Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 2055
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Приветствую, здоровые дети наше будущее
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Кабмин Порошенко, возглавляемый его подельником Гройсманом поднял зарплаты тренерам ДЮСШ с 4 до 6 тысяч (на 20-50%)
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Тоесть была минималка а теперь почти две!!! Сильно!
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єщьо нємножко потєрпєть і будіт чєтирі тищі еуро Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 2055
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До этой коррумпированной рожи ещё не добрались? Там найдётся шо аудировать, а потом расследовать и предъявлять.
Но не так важна сейчас эта воровская рожа, есть рожи и поважней. Они и стоят в очереди первыми. Но до этого паразита тоже нужно потом добраться.
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стесняюсь спросить, а деньги для повышения откуда в бюджете появятся ?
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А ты не стесняйся и спроси у жданова с гройсманом.
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133133 - "стесняюсь спросить, а деньги для повышения откуда в бюджете появятся ?". Ты не стесняйся спрашивать..., все ответы на виду Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 9311
"У чиновников-коррупционеров заберут все имущество: Команда Зеленского подготовила важное решение. Среди них - внедрение гражданской конфискации."

https://today.ua/ru/u-chinovnikov-korruptsionerov-zaberut-vse-imushhestvo-komanda-zelenskogo-podgotovila-vazhnoe-reshenie/
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так если всё у всех отобрать и разделить, то хватит на 5 месяцев.

А потом что ?
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А потом полная срака или жопа Кабмін підняв зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 2636 Это как угодно
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Шановні ? Не поспішайте ..Будуть методичні рекомендації тоді буде *ура * ! Кабмин поднял зарплату тренерам ДЮСШ на 20-70%, - Жданов - Цензор.НЕТ 7434
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Нужно на 700%,здоровых детей очень мало у вас в стране,а это рыло свинное должно за похлебку працювати.
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...нах этим дармоедам зарплату повышать -они с родителей неплохо получают........
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В стране нужно мозги тренировать, а не бычков - оплодотворителей. Последних у нас и так до х...я.
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