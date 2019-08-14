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 Економіка, Суспільство
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Все про:газ (1012) Кабмін (2987) Нафтогаз (570) ДТЕК (31)

 Від 100 до 300 млн гривень збитків щомісяця, - в "Нафтогазі" розкритикували рішення Кабміну надати знижку на газ для Луганської ТЕС

"Нафтогаз" України вважає, що рішення уряду надати Луганській ТЕС знижку на купівлю газу є субсидуванням приватного підприємства і створює небезпечний прецедент. Залежно від пори року це рішення спричинить від 100 до 300 млн збитків державі щомісячно.

Про це повідомляють у департаменті з комунікацій НАК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця постанова є спробою здійснити приховане субсидіювання приватної компанії з державного бюджету. В цьому році 90% прибутку Нафтогазу за 2018 рік згідно з урядовим розпорядженням були перераховані до державного бюджету. Змушуючи Нафтогаз постачати газ приватній структурі за штучно заниженою ціною, уряд позбавляє доходів державний бюджет 2020 року", - сказано в повідомленні.

У НАК пообіцяли згідно зі ст. 11 Закону України "Про ринок природного газу", вимагати від держави компенсації збитків, понесених внаслідок виконання спеціальних обов’язків, накладених КМУ.

"Виконання урядового рішення лише у серпні спричинить збитки для Нафтогазу у розмірі понад 100 млн грн на місяць. При продовженні ситуації у зимовий період із зростанням ринкових цін та обсягів споживання сума збитків буде сягати 250-300 млн гривень щомісячно", - підкреслили в НАК.

В "Нафтогазі" нагадали, що Луганська ТЕС вже мала аналогічні проблеми в 2018 році. Тоді за рекомендацією уряду НКРЕКП встановила додатковий платіж на користь ТОВ "ДТЕК Східенерго". При цьому Луганська ТЕС отримувала газ на тих саме умовах, які діяли для інших підприємств, що мають право купувати газ Нафтогазу на пільгових умовах.

Раніше сьогодні стало відомо, що Кабмін вперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м куб., на 40% дешевше, ніж населенню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" оскаржить зниження цін на газ для населення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142935
 
 
 Топ коментарі
 
Недобитки шоколадные пошли по беспределу... Гройсман обнаглел до ручки...
Внагляк грабят народ, вынуждая население покупать газ по 7 грн. за куб , а себе и олигархам по 3 грн. за куб...
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Так а ЗЕкловун исправит проблемку, или будут только истеричные визги от зебилов про паперЭдников, но ЗЕкоманда ничего делать не будет...Причём чем больше ЗЕКкоманда ничего не будет делать, тем громче ЗЕбилы будут визжать про Петю..От 100 до 300 млн гривен убытков ежемесячно, - в "Нафтогазе" раскритиковали решение Кабмина предоставить скидку на газ для Луганской ТЭС - Цензор.НЕТ 9636
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Грося мразь придумал очередной налог с украинцев в пользу бизнеса ахметки.
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Недобитки шоколадные пошли по беспределу... Гройсман обнаглел до ручки...
Внагляк грабят народ, вынуждая население покупать газ по 7 грн. за куб , а себе и олигархам по 3 грн. за куб...
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Так а ЗЕкловун исправит проблемку, или будут только истеричные визги от зебилов про паперЭдников, но ЗЕкоманда ничего делать не будет...Причём чем больше ЗЕКкоманда ничего не будет делать, тем громче ЗЕбилы будут визжать про Петю..От 100 до 300 млн гривен убытков ежемесячно, - в "Нафтогазе" раскритиковали решение Кабмина предоставить скидку на газ для Луганской ТЭС - Цензор.НЕТ 9636
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Вообще решение это ошибочное,неквалифицированное, нельзя выделять кого-то и давать ему преференции,это несправедливо для остальных.
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Грося вже давно шаурмоїдом став, вже скоро місяць як ЗЄко-***** при владі, це ж кінець епохи бідності і боротьба з олігархами.
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гройсман давно вже ліг під коломойського і його придворного шута, контужений ти тілівізором!
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Грося мразь придумал очередной налог с украинцев в пользу бизнеса ахметки.
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Бабломойскому электроэнергию на шару пустили, Ахметке газ на халяву дали. При Порошенко такого не было. По ходу кое кто начал отрабатывать вложенные деньги в Голобородьку, раскрутку Шапито 95 по Г+Г ну и вложенные деньги в предвыборную компанию тоже надо отработать.
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100 млн. щедрое население Украины выньте и положите, производить электроэнергию газом жирновато конечно, даже если 4-5 киловат выдает куб газа выходит совсем не дешевая электроэнергия... в общем печалька, а ведь знали что там проблема и не решали её.
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Это теперь проблема "власныка". Купил ТЭС? Теперь можешь хоть с Луны электричество добывать!
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Ну я не знаю...При Пете такого не наблюдалось. Это началось вот сейчас при одном циркаче...Совпадение???
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Угу. Решение принял Гнойсман а виноват как всегда циркач? Может у тебя в голове вавка раз ты не воспринимаешь реальность?
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Так и при Пете многие решения принимал тоже Гройсман, но у ЗЕбилов виноват был Порошенко, а при ЗЕкловуне стал виноват Гройсман, а почему ж тогда не ЗЕкловун виноват а?? Может у тебя в голове вавка раз ты не воспринимаешь реальность?
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При Пете керувал Петя в одно рыло, точно так же как Медведев с ******. Так что Парашенко ответственный за все что творилось 5 лети при его царевании Від 100 до 300 млн гривень збитків щомісяця, - в "Нафтогазі" розкритикували рішення Кабміну надати знижку на газ для Луганської ТЕС - Цензор.НЕТ 2851
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Пускай Ахметов не звездит что его ТЕС убыточные. Иначе он бы не покупал пачками Обленерго и не утроил бы свой капитал. Не сомневаюсь что Ахметов финансирует боевиков за деньги украденные у украинцев.
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300млн. ето например столько выделил Петя в год на закупку новых танков для армии. А Ахметке каждый месяц по 300 лямов вынь да полож. Он скорее ети деньги боевикам заплатит и модернизацию шахт на Рашке.
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Уж кто кто а они бы об убытках помолчали...Конечно после ежемесячных зарплат в 100-200 тысяч 20-50 тысяч получать то не хочется.Вот вам и ихние убытки.
Если им это не нравится то эту отрасль пускай государство национализирует,тем более что стратегические области экономики обязаны быть исключительно Государственными чтоб никакой урод не диктовал стране свои условия и тогда просто олигархи исчезнут как в обезьяны хвост.
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Я так и не понял, кто вообще у нас керует государством? Кабмин или коболев с витренко?
Да уж, "не клованы" налепили таких косяков за 5 прошедших лет, шо новым трудно придётся. Пока не пересажают нахрен эту шоблу мародёров. Потом будет легче.
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В Украине електроенергии с избытком, даже за границу продаем излишки. Петя даже в Европу линии провел, уже не говорю что он нашу електроенергию окупантам продавал по бросовой цене.. Так смысл платить Ахметову втридорога, если Украина имеет самую развитую сеть АЕС с самой дешовой електроенергией на постсоветском пространстве? Да и за 5 лет уже можно было построить еще один енергоблок. Американцы кстати предлагали даже в кредит. Видать с АЕС нашим олигофренам очень трудно воровать, стержни же урановые не украдешь
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