 ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина

Про це Юлія Гримчак написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз проходить затримання мого чоловіка, Гримчака Юрія Миколайовича, Генеральною прокуратурою України. У нас в домі проходить обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу", - повідомила вона.
Генеральна прокуратура України поки не прокоментувала цю інформацію.
Юрій Гримчак - політик, народний депутат Верховної Ради VI скликання від блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Зараз - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб.
Слід зазначити, що Гримчак багато років дружив із нинішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.
Лукаш сказала , что заказ от Пепы - 100 % .
Вот почему дякулы так визжат против Зели))