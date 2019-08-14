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Все про:ГПУ (3141) Гримчак (57) затримання (2982)

 ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина

Дружина заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака заявила про його затримання.

Про це Юлія Гримчак написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз проходить затримання мого чоловіка, Гримчака Юрія Миколайовича, Генеральною прокуратурою України. У нас в домі проходить обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу", - повідомила вона.

ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина 01

Генеральна прокуратура України поки не прокоментувала цю інформацію.

Юрій Гримчак - політик, народний депутат Верховної Ради VI скликання від блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Зараз - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб.

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Слід зазначити, що Гримчак багато років дружив із нинішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142934
 
   
 Топ коментарі
 
Останні п'ять років було модно одягнути вишиванку під патріотичні бравадні промови безбожно красти.
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Як файно цей панок співав про агентів Кримля на телешоу...
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а в доме Медведчука обысков и арестов не наблюдается....
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Лукаш сказала , что заказ от Пепы - 100 % .Не поделился !
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После Бени- героя-освободителя, Лукаш - патриотка- борцуня с карупцией, даже как-то не креативно. Зедебилы, жгите дальше.
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Вот это классно! Шоколадной шобле только нары!!
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Гримчак погрожував перестріляти всіх, хто трапиться у нього і у Порошенко на шляху. Може панове з Зє команди подумали і вирішили від гріха подалі покласти цього Гримчака кудись у вибухонебезпечне місце?
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Власне Гримчака від самого-себе варто було б уберегти. Нехай посидить. Втрата орієнтиру для деяких є дуже чуттєвим ударом.
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В черговий раз доводиться викладати у відповідності до кількості зеботів на гілці форуму
ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина - Цензор.НЕТ 1723
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ООО! Куряча попка ( А . Турчинов ) .Десантник ппц !
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Порохоботки Лукаш и Бондаренко сказали , что Грымчак последнее время плохо делился с командой БПП - ПЕС . и Пепа натравил своих псов НАБУ и СБУ .это как бомбить Воронеж .
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Зацените аватарку жены взяточника. Это 25% дякула )))
Вот почему дякулы так визжат против Зели))
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Грымчак и его помощник задержаны за вымогательство $1,1 млн
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Ну, що за народ, чоловік хотів в кінці своєї кар'єри трішки бабла зрубати на якийсь час у майбутньому своєму житті, а тут такий галас здійнявся. І головне, був би якийсь солідний повід для такого рейваху, а то - нещасний мільйон на двох. Та за таку скромність його поважати треба. Там же кеш такими кейсами тягають, що тим мільйоном ледь дно прикрити можна.
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