 ГПУ затримала Гримчака, в домі проводять обшук, - дружина

Про це Юлія Гримчак написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз проходить затримання мого чоловіка, Гримчака Юрія Миколайовича, Генеральною прокуратурою України. У нас в домі проходить обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу", - повідомила вона.

Генеральна прокуратура України поки не прокоментувала цю інформацію.

Юрій Гримчак - політик, народний депутат Верховної Ради VI скликання від блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Зараз - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб.

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Слід зазначити, що Гримчак багато років дружив із нинішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.