EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  399  19
Все про:ветерани (347) Кабмін (2987) Міністерство соціальної політики (331) Кубів (123) Антитерористична операція (4973)

 Уряд виділить 18,6 млн гривень на одноразову допомогу постраждалим учасникам АТО і родичам загиблих

Всього допомогу отримають члени сімей 11 загиблих учасників АТО і 11 осіб, які отримали інвалідність через поранення під час участі в бойових діях на сході країни.

Таке рішення в середу, 14 серпня ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

Одноразова допомога буде направлена: членам сімей 11 осіб, загиблих у зоні АТО, на загальну суму 13 млн грн; 11 особам, які отримали інвалідність у зоні АТО, на загальну суму 5,6 млн грн.

Кошти будуть спрямовані Мінсоцполітики з резервного фонду державного бюджету.

Читайте також: Кабмін вирішив створити Єдиний держреєстр ветеранів війни

"Загибель або поранення наших героїв - це рана для всієї країни, Європи та світу. Тому що ці чоловіки і жінки захищають безцінний мир. Наш із вами обов'язок - підтримувати і допомагати кожному з цих героїв, їхнім сім'ям. Грошова допомога не зцілить ран і не поверне загиблих воїнів, але вона - це найменше, що ми можемо зробити", - прокоментував рішення уряду перший віцепрем'єр-міністр Степан Кубів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142932
 
   
 Топ коментарі
 
А остальным что дуля с маком.
 показати весь коментар
 
Те ж звернув на це увагу...
Якось воно дивно виглядає...
 показати весь коментар
 
Забудь уже Пороха - три месяца у руля другой. Ты задайся вопросом - а сколько клован из своих личных отлистает с той же целью?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Странно, а почему только получат члены семей 11 погибших участников АТО и 11 лиц, получивших инвалидность из-за ранений во время участия в боевых действиях на востоке страны.Источник: https://censor.net.ua/n3142932
 показати весь коментар
 
 
Те ж звернув на це увагу...
Якось воно дивно виглядає...
 показати весь коментар
 
 
Это так типа "обозначили" 300 миллионов военным вместо парада 😁
 показати весь коментар
 
 
Сподіваюся, що хоча б на цій темі не буде богохульства...
 показати весь коментар
 
 
Звісно, що остання, адже вона одноразова! По іншому і бути не може...
 показати весь коментар
 
 
Конечно кабмину огромное спасибо, только как то странно, как они опредилили, что именно этим участникам Ато нужна эта помощь.
 показати весь коментар
 
 
Перечитав декілька разів статтю знову, гадав, що щось може пропустив...
Але ні, нічого не зрозуміло...
 показати весь коментар
 
 
А сколько выделит миллиардер, глава партии и патриот Порох? 18.6 млн грн это всего 10 дней отдыха для него , видимо ему лучше потратить на отдых , чем помочь защитникам Украины
 показати весь коментар
 
 
Забудь уже Пороха - три месяца у руля другой. Ты задайся вопросом - а сколько клован из своих личных отлистает с той же целью?
 показати весь коментар
 
 
я смотрю, кацапы, вата и просто идиоты никогда не перестанут молится на Пороха
 показати весь коментар
 
 
Ждут недождутся Второго пришествия Пороха
А ведь таки дождутся..... 😁
 показати весь коментар
 
А ты у Каломоя с кучмой ,не спросил ? Это полный бред от ЗЕ банутых
 показати весь коментар
 
Ну Кубив же в доле . Правительство выделит 18,6 млн гривен на единоразовую помощь пострадавшим участникам АТО и родственникам погибших - Цензор.НЕТ 8169
Насколько я помню озвучивалась сумма 600 000 грн семье погибшего воина ЗСУ и то был вопрос с получением все суммы. А тут 11 получается более 1 лимона.
 показати весь коментар
 
Вдове Тани Чорновол эту помощь в первую очередь выделят.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору