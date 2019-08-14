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Все про:хабар (2712) Нацполіція (8029) Черкащина (275) ДСНС (2014)

 Підполковника ДСНС затримано на Черкащині на хабарі 1 350 дол., - Нацполіція. ФОТО

У Черкаській області правоохоронці затримали на хабарі начальника одного із секторів обласного Управління ДСНС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Підполковника ДСНС затримано на Черкащині на хабарі 1 350 дол., - Нацполіція 01

Під час слідства правоохоронці встановили, що хабар підполковник вимагав від суб'єкта господарювання у сфері надання ріелторських послуг. За певну винагороду чиновник гарантував прийняття документів на придбання трьох квартир для працівників ДСНС на умовах фінансового лізингу.

Сьогодні, 14 серпня, хабарника затримали під час одержання ним другої частини "траншу" - 850 доларів. Раніше, 22 липня, поліцейські задокументовали факт отримання фігурантом 500 доларів як хабара за реалізовану квартиру.

Підполковника ДСНС затримано на Черкащині на хабарі 1 350 дол., - Нацполіція 02

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Підполковника ДСНС затримано на Черкащині на хабарі 1 350 дол., - Нацполіція 03

Зараз підполковника цивільного захисту затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК та обрання запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142930
 
 
 Топ коментарі
 
и штуку $ министру Хачу Рюкзакяну Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6670
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Якась сума непевна. Ще б написали і скільки центів.
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"взятка Ы. шоб никто не догадался шо это взятка"
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Там главная взяточница лазарева - её ловите.
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отпустят.. 200 баксов судье.. 100 - номинантам
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А что за это за нищие суды которые выпускают за 200 баксов взятки? Там часто только зарплата чистыми бывает по 10к $ в месяц
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Скажите, сколько еще надо поймать на взятках сотрудников МВД, чтобы отправить Рюкзакова в отставку.
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от смены авакова сумма не поменяется)
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Тогда зачем выбрали другого преза, зачем отставка Луценко и пр.?
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хороший вопрос...такое ощущение шо обЪясняю московскому таварищу... имеем право .. вот у вас его нет)
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Не тупи. Чей текст - "от смены авакова сумма не поменяется" ?
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А кто ж его отправит. Он от крышевания казино имеет нехило и делится с кем надо.
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Казино - далеко не все. Петя создал из Авакова монстра, подчинив ему погранслужбу, таможню, НГУ , МЧС и это в дополнение к собственно полицейким структурам.Поэтому и гребет со всего - с растоможки, с контрабаса, с разрешительной системы, наркоты, крышивания и простых подношений подчиненных
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А чому саме 1350?
Чому не півтори чи дві?
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"взятка Ы. шоб никто не догадался шо это взятка"
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Якась сума непевна. Ще б написали і скільки центів.
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Не поделился с зебобиками...вот и попал....
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Суспільству не потрібно чути - затриманий, суспільство вимагає чути - засуджений і відбуває покарання з конфіскацією майна!
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за баксы надо давать больший срок,почему такое неуважение к национальной валюте!!! Подполковник ГСЧС задержан на Черкасщине на взятке 1 350 долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9051
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А может быть этому хапчику именно 1350 баксов не хватало для счастья?
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