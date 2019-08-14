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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:НАБУ (2058) Богдан (33) хабар (2712) Кличко (677)

 Кличко свідчив про можливе отримання Богданом хабара

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що свідчив у НАБУ про можливе отримання главою Офісу Президента Андрієм Богданом хабара $20 млн.

Про це Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за моїм зверненням. Стосується воно публічної заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабаря в 20 млн доларів. Нібито від мого імені!" - написав Кличко.

За словами глави КМДА, подібні висловлювання керівника ОП підлягають перевірці у рамках досудового розслідування.

Читайте також: Сподіваюся, найближчим часом детективи НАБУ допитають Кличка щодо його заяви про хабар Богдану, - Ситник

"Дивує одне: чому пан Богдан, юрист за фахом, не звернувся одразу до правоохоронних органів, а пішов з "яскравими" заявами на прес-конференцію?" - запитує мер.

Кличко стверджує, що хоче знати, хто саме, з якою пропозицією і від чийого імені звертався до Богдана. "Прізвища, суми, умови і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.
Інакше заява Андрія Богдана є брехливою і наклепницькою. Абсолютно невідповідною рівню посади, яку він сьогодні обіймає", - написав міський голова.

Кличко свідчив про можливе отримання Богданом хабара 01

Нагадаємо, 30 липня на пресконференції глава ОП Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому пропонували хабар у 20 мільйонів доларів в інтересах мера столиці. Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся в НАБУ з проханням відкрити провадження щодо заяви Богдана про нібито пропозицію йому хабаря.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142929
 
   
 Топ коментарі
 
На каком из четырех язоков, которыми он владеет, он 2х слов связать не может? Ты у журналистов спроси, которые с ним общались, об уровене Кличка. А если делаешь выводы по псевдокомическим сценкам 1+1=95, то да, это уровень....
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Браво, Віталік! Підготувався, проконсультувався з юристами, і "кулю в лоб".
Богдан - недоучка. Його не вигнали з універу лише тому, що батько завкафедри. Але воно тупе було і залишилось. Це костолом в юриспруденції (залякати, купити, надавити). Як юрист - він нуль. Любий посередній юрист з будь-якого ТОВ "зробить" його за 4 хвилини...
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Лаптерогий, Кличко не кацап, он украинец. Это для кацапа изучить еще какой то язык, окромя матючнава непосильная задача, в силу, как говорил академик Павлов, ограниченности их ума и мышления.
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Не смішило б воно всіх, цей вогнегасник...................
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Ти вважаєш його питання смішними?
« "Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующим уровню должности, которую он сегодня занимает", - написал городской глава. Источник: https://censor.net.ua/n3142929»
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Этот слабоумный бурят еще и взяточник. Да уж.
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Evgen Smolin Йолопе, ти смієшся до велосипедів і мясорубок
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20 млн - это дым? а, что же тогда огонь, какие суммы, со скольки нулями?
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Как же он дал показания, если он два слова вместе связать не может.
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На каком из четырех язоков, которыми он владеет, он 2х слов связать не может? Ты у журналистов спроси, которые с ним общались, об уровене Кличка. А если делаешь выводы по псевдокомическим сценкам 1+1=95, то да, это уровень....
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Лично слушал его опус о смертности в реанимациях Киева. Прогресс, раньше умирал каждый шестой, сейчас каждый второй. Это не 95 квартал....
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И шо там не так, напишите ? И пруф, где прослушать можно.
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он знает несколько языков...на всех говорит понятно...может ты не понимаешь и слаб в мове, так и скажи
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Лаптерогий, Кличко не кацап, он украинец. Это для кацапа изучить еще какой то язык, окромя матючнава непосильная задача, в силу, как говорил академик Павлов, ограниченности их ума и мышления.
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а ви можете? Чи може у житті маєте стільки, скільки заробив Кличко? Чи ви уборщик на смітниковій машині? Щоб когось судити - потрібно, як мінімум, мати таку ж планку. А говорити гарні речі не всім дано. Навіть грамотна людина не завжди може гарно говорити.
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Дійсно, що генії техніки часто не можуть грамотно сформулювати привітання, поздоровлення... Не усім дано красиво говорити. А деякі гарно говорять, а по життю їхня ціна дорівнбє нулю.
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А о возможном конце света ДАТЬ ПОКАЗАНИЕ СЛАБО!!!
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не удивительно, что представителям новой власти дают взятки...богдан не исключение...уже не один рз звучало, что и президент и члены его зе-команды ведут не бедную жизнь на доходы не по основному месту работы, не получая зарплаты...отсюда и коррупция тех,кто громко заявлял о своей борьбе с нею до выборов...свинарчуки никак не переведутся ими становятся...действуй-те
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А как это так получилось что предыдущая власть с такой же зарплатой как сейчас вела роскошную жизнь? Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки - Цензор.НЕТ 8841
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Маркс говорил так: Бытие определяет сознание. Это про таких, как ты.
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Браво, Віталік! Підготувався, проконсультувався з юристами, і "кулю в лоб".
Богдан - недоучка. Його не вигнали з універу лише тому, що батько завкафедри. Але воно тупе було і залишилось. Це костолом в юриспруденції (залякати, купити, надавити). Як юрист - він нуль. Любий посередній юрист з будь-якого ТОВ "зробить" його за 4 хвилини...
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Бугага. Так вот почему он был юристом у Ющенко и Бени? Ну, с Ющенком понятно. Он его взял, потому что Богдан - это как Богдан Хмельницкий. )))) А Беня? Беня шо, экономил? ))))))
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Просто он никогда небыл юристом у Ющенко ))))
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Ах, да-да-да...

Богдан Андрій Йосипович
Андрій Йосипович Богдан - український юрист,

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук.

На позачергових виборах до Верховної Ради 2007 року йшов за списком блоку «Наша Україна - Народна самооборона».
З 2007 по 2010 рік - заступник Міністра юстиції при президентові Ющенку Миколи Оніщука.
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Ну купить как то научную степень или какой нибудь орден, никогда не было проблемой. До 2013 в Украине была сотня Героев Украины, при этом ни войны, или ещё чего либо экстрординарного не наблюдалось. У кацапов с 2 чеченский война и было меньше...
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За Богдана, можливо, і так...
Але стосовно його дружка Портнова - то ні. Інша вагова категорія...
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давал 25 лимонов ,почему разговор о 20 ? где еще 5? Кличко дал показания о возможном получении Богданом взятки - Цензор.НЕТ 1687
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Купол Верховної Ради

@kupolVR

@Vitaliy_Klychko
стає все веселіше... Колишній депутат
@verkhovna_rada Олександр Онищенко зробив гучну заяву, мол, мер Києва найняв вбивць для ліквідації Андрія Портнова.
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Онищенку из европейского далека , конечно, лучше знать...
но Портнов заслужил, и не один раз
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) смешно. Что-то поумнее зе компании придумать не удалось...
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Ну раз он не прокурору сделал заяву, а публично, то тут вопрос, не кричит ли он "шухер", и не задействован ли он там как либо, не имеет ли он планы на какие то выгоды?
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НАБУ быстро в течении нескольких лет будет трудиться не покладая рук... Результат заведомо известен... Никого не посадят...
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педалька без проблем попросит воды на 4-х языках...и даже руками покажет...)
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Бьістро неси ету шутку Петросяну !
Не продешеви!
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вот и прецедент, на котором ВСЕ проявится
вся цена зеленой "порядочности" )))))))
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а при должности богдана не принятие мер к задержанию взяткодателя это преступная халатность, по меньшей мере
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Гройсман і Кличкуо будуть об'єднуватися в одну партію, в нову партію мерів на противагу "партии двух плохих ген".
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Вы как то слишком идиализируете Запад. Там интересы в первую очередь. Пока, Педалик ещё что то в украинской политике из себя представляет, с ним будут разговаривать. Если нет, красивые улыбки, похлопывание по плечу и все.
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Виталий наносит ответный удар, отбрасывая противника на канаты, чем же ответит богдан?
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Судя з діалогу, видно роботу козлорилого кріейтора фотошопера...
І нащо ти ото з кацапської клоаки, тягаєш сюди їх творчество?
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Кличко лучший мэр Киева начиная со Дня Независимости от Мордора. Не сомневаюсь, что его ЗеДэбилы сожрут используя массированную пропаганду и откровенную ложь как по ТВ, так и в социальных сетях. В итоге, оболваненное население выберет очередного вора который по-быстрому восстановит все коррупционные схемы времён Януковича. И будет все как было. ☹️
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Ну, да. Такого свинарника в Киеве даже в 90 не было....
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Я ж об этом и говорю. Вы и вам подобные врать будут везде и все время. Вы хотите Попова, а может Лёню взад? Хотите неубранный снег зимой и угроханные дороги? Получите☹️
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Не може бути. Особливо наближений до ЬІмпіратора білий та пухнастий.
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Я більше, ніж впевнений, що Богдан затримав би хабарника. Але хабаря нема і хто давав теж не говорять. Тому ця інформація є мильною бульбашкою.
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Это все не более, чем мыльная опера. Никто за Педалика из США вставать в разборку не будет.
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Я теж впевнений, що новому зебільному керівнику буде непереливки.
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Когда там Зелёный собрался в Америку? Тут оценивают дела а не разговоры. Им сказали, убрать Беню, убрать Богдана, начать реформы. Не будет этого в ближайшее время, не будет разговора. Будет продолжать в том же духе, закончит как Янукович.
С этой «новой командой» уже не хотят иметь дел. Уже турки откровенно ржали над этими «рехформаторами»🤔
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Кацапдрил, щось ти збуджений занадто...
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Как по мне. то Виталик точно вор, даже доказывать не надо. А Богдан тоже наверное вор, но это надо доказать.
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А ты серийный убийца и насильник. Я точно в этом уверен🤔
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оно выкрутится
ни чести ни совести ни убеждений
а виталик молодец
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Для Кличка , в зависимости как будет себя вести, открываются перспективы на президента, ему очень помогают.
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