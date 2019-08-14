 Кличко свідчив про можливе отримання Богданом хабара

Про це Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за моїм зверненням. Стосується воно публічної заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабаря в 20 млн доларів. Нібито від мого імені!" - написав Кличко.
За словами глави КМДА, подібні висловлювання керівника ОП підлягають перевірці у рамках досудового розслідування.
"Дивує одне: чому пан Богдан, юрист за фахом, не звернувся одразу до правоохоронних органів, а пішов з "яскравими" заявами на прес-конференцію?" - запитує мер.
Кличко стверджує, що хоче знати, хто саме, з якою пропозицією і від чийого імені звертався до Богдана. "Прізвища, суми, умови і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.
Інакше заява Андрія Богдана є брехливою і наклепницькою. Абсолютно невідповідною рівню посади, яку він сьогодні обіймає", - написав міський голова.
Нагадаємо, 30 липня на пресконференції глава ОП Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому пропонували хабар у 20 мільйонів доларів в інтересах мера столиці. Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся в НАБУ з проханням відкрити провадження щодо заяви Богдана про нібито пропозицію йому хабаря.
« "Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. Иначе заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующим уровню должности, которую он сегодня занимает", - написал городской глава. Источник: https://censor.net.ua/n3142929»
https://www.youtube.com/watch?v=sPBNSeciEyA&feature=youtu.be
Богдан - недоучка. Його не вигнали з універу лише тому, що батько завкафедри. Але воно тупе було і залишилось. Це костолом в юриспруденції (залякати, купити, надавити). Як юрист - він нуль. Любий посередній юрист з будь-якого ТОВ "зробить" його за 4 хвилини...
Богдан Андрій Йосипович
Андрій Йосипович Богдан - український юрист,
Має науковий ступінь кандидата юридичних наук.
На позачергових виборах до Верховної Ради 2007 року йшов за списком блоку «Наша Україна - Народна самооборона».
З 2007 по 2010 рік - заступник Міністра юстиції при президентові Ющенку Миколи Оніщука.
Але стосовно його дружка Портнова - то ні. Інша вагова категорія...
Купол Верховної Ради
@kupolVR
@Vitaliy_Klychko
стає все веселіше... Колишній депутат
@verkhovna_rada Олександр Онищенко зробив гучну заяву, мол, мер Києва найняв вбивць для ліквідації Андрія Портнова.
но Портнов заслужил, и не один раз
Не продешеви!
вся цена зеленой "порядочности" )))))))
І нащо ти ото з кацапської клоаки, тягаєш сюди їх творчество?
С этой «новой командой» уже не хотят иметь дел. Уже турки откровенно ржали над этими «рехформаторами»🤔
ни чести ни совести ни убеждений
а виталик молодец