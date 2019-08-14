 Кличко свідчив про можливе отримання Богданом хабара

Про це Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за моїм зверненням. Стосується воно публічної заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабаря в 20 млн доларів. Нібито від мого імені!" - написав Кличко.

За словами глави КМДА, подібні висловлювання керівника ОП підлягають перевірці у рамках досудового розслідування.

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"Дивує одне: чому пан Богдан, юрист за фахом, не звернувся одразу до правоохоронних органів, а пішов з "яскравими" заявами на прес-конференцію?" - запитує мер.

Кличко стверджує, що хоче знати, хто саме, з якою пропозицією і від чийого імені звертався до Богдана. "Прізвища, суми, умови і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.

Інакше заява Андрія Богдана є брехливою і наклепницькою. Абсолютно невідповідною рівню посади, яку він сьогодні обіймає", - написав міський голова.

Нагадаємо, 30 липня на пресконференції глава ОП Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому пропонували хабар у 20 мільйонів доларів в інтересах мера столиці. Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся в НАБУ з проханням відкрити провадження щодо заяви Богдана про нібито пропозицію йому хабаря.