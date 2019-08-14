 "Європейська солідарність" наполягає на пропорційному розподілі комітетів Верховної Ради і пропонує керівників 4 із них

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Не зважаючи на те, що нині партія "Слуга народу" не направляла іншим політичним силам пропозицій щодо коаліції в парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Верховній Раді дев'ятого скликання. Це перший випадок в історії України, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому для забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту і принципів професіоналізму", - йдеться в повідомленні.

Керуючись саме такими підходами "Європейська Солідарність" пропонує, щоб її представники очолили чотири комітети:

- з питань національної безпеки та оборони - Михайло Забродський;

- з питань європейської інтеграції - Іванна Климпуш-Цинцадзе;

- з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України - Олег Синютка;

- у справах ветеранів та осіб з інвалідністю - Яна Зінкевич.

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Високий рівень професіоналізму і досвід наших представників забезпечить ефективну роботу комітетів, підготовку якісних законопроектів та реалізацію стратегічного курсу розвитку держави, зазначили в партії.