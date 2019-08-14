EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2422  130
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5315) комітет (184) Слуга народу (222) Європейська Солідарність (87)

 "Європейська солідарність" наполягає на пропорційному розподілі комітетів Верховної Ради і пропонує керівників 4 із них

Партія "Європейська Солідарність" заявляє, що партія більшості "Слуга народу" має неухильно дотримуватись вимог Закону "Про Регламент Верховної Ради України" та гарантувати пропорційний розподіл квот керівних посад у комітетах парламенту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Не зважаючи на те, що нині партія "Слуга народу" не направляла іншим політичним силам пропозицій щодо коаліції в парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Верховній Раді дев'ятого скликання. Це перший випадок в історії України, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому для забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту і принципів професіоналізму", - йдеться в повідомленні.

Керуючись саме такими підходами "Європейська Солідарність" пропонує, щоб її представники очолили чотири комітети:

- з питань національної безпеки та оборони - Михайло Забродський;

- з питань європейської інтеграції - Іванна Климпуш-Цинцадзе;

- з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України - Олег Синютка;

- у справах ветеранів та осіб з інвалідністю - Яна Зінкевич.

Читайте також: В "Слузі народу" оприлюднили назви пропонованих 22 комітетів Ради

Високий рівень професіоналізму і досвід наших представників забезпечить ефективну роботу комітетів, підготовку якісних законопроектів та реалізацію стратегічного курсу розвитку держави, зазначили в партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142924
 
   
 Топ коментарі
 
А в вертолет за волосы и нахрен в Польшу не хочет Петя ,как он поступил с Саакашвили? "Европейская солидарность" настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады и предлагает руководителей 4 из них - Цензор.НЕТ 8028
 показати весь коментар
 
Восьмипроцентні "песики" можуть йти "лісом"................. "Европейская солидарность" настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады и предлагает руководителей 4 из них - Цензор.НЕТ 3097
 показати весь коментар
 
Странно, во времена Петра Порошенко, они не одного комитета оппозиции не отдали. Такое даже Януковичь себе не позволял, а тут что совесть проснулась? Или карман худеть начал?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
досить вже про міфічних професіоналів..вони майже три десятиріччя країною керували, та чомусь маємо зараз європейське Гаїті..
 показати весь коментар
 
 
За ЕС всего проголосовало 4% от население которое включено в списки для голосования , по этому зрители 1-го мародера имеют очень незначительную поддержку и вообще не имеют что-либо решать . И главное в ЕС почти нет хороших профессионалов - есть клоуны , безработные и сепарская вата с кацапскими паспортами (Ахтем Чийгоз) который работал после оккупации в администрации Бахчисарая
 показати весь коментар
 
 
Предложенные кандидатуры на посты действительно профессионалы.
Только тогда государство будет успешным,когда на всех постах будут профи.
Никогда ни одни реформы не делались дебилами.
Даже хороший хирург может ошибиться,делая операцию.Но вероятность ошибки хирурга после недели обучения 100%
 показати весь коментар
 
 
Шлышь, они сволочи пэтины вспомнили про регламент? Это те, кто его нарущал 5 лет госусуючи при пустом заде, да и вообще при не существующей коалиции?
 показати весь коментар
 
 
Согласен,на эти посты у Зе есть Юзик,Багуцкая,Дубинский.Это шоб регламент не нарушать
 показати весь коментар
 
Если учитывать предполагаемое сокращение комитетов до 22 - пропорциональное распределение для пЕСа будет выглядеть так: 7% от 22 комитетов это 1,5. Им уже предложили один из важнейших - "по правам человека". Губу раскатали на четыре, да еще с оборонки воровать и задействовать личные " кузни" - от мертвого осла уши...
 показати весь коментар
 
 
ПЕСикам слово не давали, наберете наступного разу більшість, тоді і буде вказувати як розподіляти комітети. а зараз на ціпок...коротенький и без голосу.
 показати весь коментар
 
 
Зє-дятли! Де ви тут побачили прізвище Порошенко??? Так сцитє його що повністю розум виключає??? Та й звідки розуму взятись в тих, що голосують за блазня??? Забродський вам поганий??? Яна Зінкевич??? Дійсно справжня сєкта, накачана якоюсь зеленою хімією...
 показати весь коментар
 
 
Зе-дятле, а хто така Яна Зінкевич? У неї є відповідна освіта?
 показати весь коментар
 
 
Нічого, як проти людини, проти неї немаю, але в ВР її протягнуто по схемі "козак Гаврилюк" - тобто виключно для нажимання кнопок по команді.
 показати весь коментар
 
 
Тобто людина,яка 5 років займалася реабілітацією поранених та інвалідів війни на цей комітет не тяне.Зелюки його взагалі хотять скасувати.І правда,нахера їм інваліди,ветерани?В гих же війни немає
 показати весь коментар
 
 
Ты еще забыл добавить отмороженных на всю голову: Ирку Геращенко, Парубия, Таньку Черновол, Ирку Луценко.
 показати весь коментар
 
 
«Европейская солидарность» (укр. «Європейська солідарність»; до 27 августа 2014 года - «Солидарность»; до 24 января 2015 года - Блок Петра Порошенко[12]; до 24 мая 2019 года - Блок Петра Порошенко «Солидарность» укр. Блок Петра Порошенка «Солідарність») - украинская евроатлантическая политическая партия, возглавляемая Петром Порошенко.

источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская_солидарность
 показати весь коментар
 
ну сколько еще этот пес паршивый будет ставить палки куда только можно. 4 комитета захотел. А хуху не хохо?
 показати весь коментар
 
 
єдина тема де єжтної звивини у бошках зебілів вистачає щоби висратися. В інших гілках щось лоботомовані сьогодні мовчать. Мабуть денну зарплату затримали до часу появи цієї гілки?
 показати весь коментар
 
 
Дійсно. Зебіли мовчали сьогодні в темі про зниження тарифів на електроенергію ДТЕК Рината Ахметова. Чи ти відписався там і я звожу наклеп?
 показати весь коментар
 
 
Настаивать надо было при спикере Гройсмане и Парубие.Сейчас с тридцатью депутатами можно только просить.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору