 Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі в районі Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл:
- поблизу Південного - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
13 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Факти вогню зафіксовано в районі населених пунктів Талаківка, Водяне, Гнутове, Новогнатівка, Новотроїцьке, Красногорівка, Лебединське, Павлопіль, Новогнатівка, Авдіївка. Впродовж минулої доби втрат з нашого боку не було.
Вчора представники Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрили 1 тяжке тілесне ушкодження, 7 крадіжок, 1 шахрайство, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і 8 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.
Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало близько 21 000 осіб і більше 2 тисяч транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 21 206 осіб і 2 560 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 29 особам.
пильнуй котику...
тихої вам ночки, синочки... тихого "перемірія" без поранених і...(не дай Боже) втрат
Между тем, официальной аргументации прекращения финансирования не предоставляется.
Отмечается, что ГП «ХКБМ им. А. Морозова» занимается разработкой ряда перспективных образцов бронетехники для украинского войска.
«Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и может получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия», - сообщили в «Укроборонпроме».
-Чаво, Гамзат?
- А пашлі укропов пастрєляєм!
-Так а вдруг отвєтка прілєтіт?
-Нє прілєтіт, у ніх прєзєдєнт міра, он ім под угрозой крімінальной атвєтствєнності стрєлять запрєті!