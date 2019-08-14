 Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі в районі Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл:

поблизу Південного - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

13 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Факти вогню зафіксовано в районі населених пунктів Талаківка, Водяне, Гнутове, Новогнатівка, Новотроїцьке, Красногорівка, Лебединське, Павлопіль, Новогнатівка, Авдіївка. Впродовж минулої доби втрат з нашого боку не було.

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Вчора представники Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрили 1 тяжке тілесне ушкодження, 7 крадіжок, 1 шахрайство, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і 8 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало близько 21 000 осіб і більше 2 тисяч транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 21 206 осіб і 2 560 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 29 особам.