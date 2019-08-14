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Все про:обстріл (5415) Донбас (12747)

 Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;
  • поблизу Лебединського - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • тричі в районі Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл:

  • поблизу Південного - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

13 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Факти вогню зафіксовано в районі населених пунктів Талаківка, Водяне, Гнутове, Новогнатівка, Новотроїцьке, Красногорівка, Лебединське, Павлопіль, Новогнатівка, Авдіївка. Впродовж минулої доби втрат з нашого боку не було.

Читайте також: За минулу добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Вчора представники Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрили 1 тяжке тілесне ушкодження, 7 крадіжок, 1 шахрайство, 2 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і 8 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало близько 21 000 осіб і більше 2 тисяч транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 21 206 осіб і 2 560 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 29 особам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142920
 
 
 Топ коментарі
 
Де - зустрічним вогнем українські воїни знищили...??! Такого не було з початку російської військової агресії! Це для для цього всім русскім мірам усували від влади Порошенка?!
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Потерь нет? Зато почти каждый день мы хороним Воинов! Раненный боец - это уже потеря, а нам это преподносят под видом "потерь нет"! И эта брехня уже приобретает системный характер ...
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С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8733

пильнуй котику...
тихої вам ночки, синочки... тихого "перемірія" без поранених і...(не дай Боже) втрат
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Клятий барига продовжує заробляти на крові...
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Потерь нет? Зато почти каждый день мы хороним Воинов! Раненный боец - это уже потеря, а нам это преподносят под видом "потерь нет"! И эта брехня уже приобретает системный характер ...
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С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8733

пильнуй котику...
тихої вам ночки, синочки... тихого "перемірія" без поранених і...(не дай Боже) втрат
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Та чого вже там... Word Replacer робить новини чесними:

Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6365
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Бомба! Але ж до зєлібобів не дійде відкрити картинку і прочитати, та й ніколи їм... Вони там ротердамщиків в тюрму садять.
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Де - зустрічним вогнем українські воїни знищили...??! Такого не було з початку російської військової агресії! Це для для цього всім русскім мірам усували від влади Порошенка?!
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Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что Министерство обороны Украины прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники на ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова »(ХКБМ им. А.Морозова).
Между тем, официальной аргументации прекращения финансирования не предоставляется.
Отмечается, что ГП «ХКБМ им. А. Морозова» занимается разработкой ряда перспективных образцов бронетехники для украинского войска.
«Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и может получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия», - сообщили в «Укроборонпроме».
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Зазєлі до вас ще не доходить що Україну готують передати путєну на Новий рік ?
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так пишуть про обстріли ВСУ. ніби стріляли сліпі по деревах
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І ні одного зєлібоби... Тиша. Як на цвинтарі...
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Вань, а Вань!
-Чаво, Гамзат?
- А пашлі укропов пастрєляєм!
-Так а вдруг отвєтка прілєтіт?
-Нє прілєтіт, у ніх прєзєдєнт міра, он ім под угрозой крімінальной атвєтствєнності стрєлять запрєті!
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Єдине запитання - Коли нашим воїнам набридне бути живими мішенями і бачити рожу зєбільного говонкомадующєго Вофкі Сцикуна ?
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А не мог бы пресс-центр дополнять информацию об обстрелах тем, чего и сколько полетело в ответ.
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І скільки поранених з нашої сторони ? Зє засекретив це як путєн ?
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