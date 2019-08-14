 Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Так 14 серпня суд обрав запобіжний захід для генерального директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового у вигляді застави 10 млн грн. Крім цього підозрюваним оголосили ще одного топ-менеджера компанії - директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха. Йому засідання суду поки що не призначили.
Зазначимо, що менеджерів "ДТЕК" підозрюють у заподіянні державі збитків на загальну суму 18,87 млрд грн ($738 млн) через введення формули розрахунку вартості теплової енергії, відомої як "Роттердам+".
Нагадаємо, 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьох осіб, причетних до введення так званої формули "Роттердам+", серед яких два менеджери компанії ДТЕК.
Теперь Зе подсел на эти финансовые потоки.
Как шефнер сказал, не подумав - с целью обаготится развязали войну....
гроші за переплату знайдуть .... у ваших кішенях
бо! піар то понад усе !
але ЗЕ прудкіший, він так дешеві фішечки вколює в мізки своїх ЗЕльонок, що їх геть паралізує
..
Макс, мин'є та петтаня разом?
Та той Трускавець то якийсь жесть жєлєзний !
Итак, Роттердам + закончился 1 июля введением рынка электроэнергии. Цена на электроэнергию уменьшилась? Нет. А почему? А потому что она, эта цена, и есть реальная. Никому в голову не приходила такая простая мысль? Хотя откуда мысли в дерьме? К сожалению большинство народа в нашей стране конченые совки, дрочащие на низкие тарифы, колбасу за 2,20 и мечтающие о том, что кого то, более успешного чем они, убожества, посодют и все отберут. Кстати, никак не могу понять, как отразится на благосостоянии пересичного люмпена, тот факт что посодют Ахмета? или Пороха?
Так кто из нас ольгинец?
Труд!
Май !
да здравствует Беня Коломойский - ум, честь и совесть нашей ЗЕпохи !
А то в свою кишеню міліарди, а народу Вротдам+