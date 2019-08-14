 Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Так 14 серпня суд обрав запобіжний захід для генерального директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового у вигляді застави 10 млн грн. Крім цього підозрюваним оголосили ще одного топ-менеджера компанії - директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха. Йому засідання суду поки що не призначили.

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Зазначимо, що менеджерів "ДТЕК" підозрюють у заподіянні державі збитків на загальну суму 18,87 млрд грн ($738 млн) через введення формули розрахунку вартості теплової енергії, відомої як "Роттердам+".

Нагадаємо, 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьох осіб, причетних до введення так званої формули "Роттердам+", серед яких два менеджери компанії ДТЕК.