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Все про:НАБУ (2058) ДТЕК (28) Роттердам+ (22)

 Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру двом топ-менеджерам компанії "ДТЕК", що належить Рінату Ахметову. Одному з них суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 10 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Так 14 серпня суд обрав запобіжний захід для генерального директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового у вигляді застави 10 млн грн. Крім цього підозрюваним оголосили ще одного топ-менеджера компанії - директора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха. Йому засідання суду поки що не призначили.

Також читайте: Суд відпустив під заставу 2 млн грн фігуранта справи "Роттердам+" Ревенка

Зазначимо, що менеджерів "ДТЕК" підозрюють у заподіянні державі збитків на загальну суму 18,87 млрд грн ($738 млн) через введення формули розрахунку вартості теплової енергії, відомої як "Роттердам+".

Нагадаємо, 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьох осіб, причетних до введення так званої формули "Роттердам+", серед яких два менеджери компанії ДТЕК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142919
 
   
 Топ коментарі
 
Шестёрки. Трясти же надо кукловодов.
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Скоро и до этих очередь дойдет.
Дело "Роттердам+": двум топ-менеджерам ДТЭК выдвинули подозрения - Цензор.НЕТ 9081
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Выпускники Трускавца без ошибок двух слов связать не могут . ! Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 4007 . - пЕтання ,, мИне , и т.д.
Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 9638 ..
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Коли сіла юлька з луциком ніхто й не сміявся, тож почекаємо посадки озимих.
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Луцик не олігарх, а юлька сіла не за свої справи. До того ж бачу, що ти підтримуєш януковича і його антиукраїнські справи.
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Я б звісно сказав би тобі кого я підтримую та забанять.Тож можу хіба що так вєжліво Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 1629
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Сказав би, але прямо не сказав. Але достатньо сказав для розуміння по попереднім коментарям.
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Бач який ти кмітливий, тобто йди разом зі шлєпером
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З тобою? Я же не зебіл, щоб з вами бути!
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Звісно ти не зебіл, а дебіл,ніхто й не заперечує.
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Да это мелкие сошки, Ахметку надо сажать, ну да главное начать.
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Подписи они ставили, пусть и отвечают. Другие, прежде чем подписываться, задумаются о последствиях. Заодно много расскажут.
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ну это будет слишком жестко - Гонтарева говорит, что у Коломойского и часы наручные заложенные Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 6005
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Цікава сентенція... Війну на бамбасі розвязали Ахмєтов і Порошенко. Маларосе, ти часом не заблукав? Тобі на горловка.тудей, твої там...
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Пока порося был при власти - он торговал на крови.
Теперь Зе подсел на эти финансовые потоки.
Как шефнер сказал, не подумав - с целью обаготится развязали войну....
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Всіх їх потрібно саджати! Підбарижників клятих!
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Того Андрущу придушать як непотріб.
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не самого Андрія, а вато- троля, який ховається під ім'ям атовця.
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Коли повертатимуть переплачені гроші споживачам?
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Бєня із вкрадених 5,5 млрд баксів заплатить🤗
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не хвилюйтесь!
гроші за переплату знайдуть .... у ваших кішенях
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у країні, яка живе за феодальними поняттями, ніхто нічого відшкодовувати плебсу не буде..
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кинуть сотєнку - ЗЕльону фішечку і шмат недоїденої шаурми Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 207

бо! піар то понад усе !
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навіть не можу сказати хто має більшу схильність до дешевого піару пеппо чи зєля..та якось байдуже..
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піар - то кров політики.

але ЗЕ прудкіший, він так дешеві фішечки вколює в мізки своїх ЗЕльонок, що їх геть паралізує
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выпускники трускавца посчитают, великие финансисты
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Выпускники Трускавца без ошибок двух слов связать не могут . ! . - пЕтання ,, мИне , и т.д.
Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 9638 ..
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****! Это дикий трешь! Когда "такое" "Може щось постарається зробити", становится страшно за страну. Оно хоть в школе училось? Или так, букварь скурило.
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Ой, ето жостко !
Макс, мин'є та петтаня разом?

Та той Трускавець то якийсь жесть жєлєзний !
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по части петтань пусть обращается в ЗЕофис - там собраны все єсперты по этому щекотливому вопросу Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 5583
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Гарвардский выпускник Оксфордского колледжа Трускавецкой школы бизнеса Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 5284
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а когда сядет люля за ущерб государству, тоже за газ переплатили в сто раз больше
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Читая коменты понимаешь насколько был прав Эдгар По говоря: - "Мнение большинства всегда ошибочно, потому что большинство людей - идиоты."
Итак, Роттердам + закончился 1 июля введением рынка электроэнергии. Цена на электроэнергию уменьшилась? Нет. А почему? А потому что она, эта цена, и есть реальная. Никому в голову не приходила такая простая мысль? Хотя откуда мысли в дерьме? К сожалению большинство народа в нашей стране конченые совки, дрочащие на низкие тарифы, колбасу за 2,20 и мечтающие о том, что кого то, более успешного чем они, убожества, посодют и все отберут. Кстати, никак не могу понять, как отразится на благосостоянии пересичного люмпена, тот факт что посодют Ахмета? или Пороха?
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У кретинів немає мозку, щоб розуміти очевидні речі...
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А як мені один дебіл Гена сьогодні писав, що готовий страждати, бо головне щоб я страждав? Я його запитував що він знає, але було мовчання.
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Это "русский мир"! Как писал Джохар Дудаев: - " Главная идеология "русского мира" - это сидя в выгребной яме затянуть туда как можно больше народа".
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Погоджуюся. У нього саме ця психологія, але цікаво що у нього всі навколо йому винні без розбору.
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Слушай, восьмипроцентный, ты на минутку хоть бы задумался, что ты сейчас назвал идиотами почти всё население Украины!
Так кто из нас ольгинец?
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Если ты такой вумный объясни почему электроэнергия идущая на экспорт в Венгрию дешевле чем цена на внутреннем рынке Украины https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/13/646042/ Рыночная цена ты говоришь да петрушка
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а ці топи звісно ж з гудком не знайомі? і кінцевого бенефіціара ніхто не знає?
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Зєлібоби, там в новині про обстріли наших військових немає ні одного з вас, маларосів... Зато тут, героїчно розмазуючі зелені шмарклі, ви вирішуєте долі олігархів.
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Вот ***** государство! Значит государству нанесен ущерб, а то что всем жителям Украины и предприятиям , которые платили по этому роттердаму+++++, ни ку ни я не нанесено ущерба, а там суммы гораздо больше! Вот падлюки все таки!
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як я вас, соєвих, гівнюків, не люблю=)))
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Можна подумати, що вас говнюків хтось любить🧐
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Так... И что антимонопольный комитет, его руководство, имеет какое то к нему отношение?
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тю.. ти де живеш. у нас всє імєют всєх..=))
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та да.. и это печально однако! Ну ничего, не вешать нос, и на нашей улице будет праздник))))
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Буде. Колонами на 1 травня з портретами Коломойського будете😁
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Це всі аргументи? Ти жив при СРСР, бачив як тепер в Криму?
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Сам вдумайся про что пишешь, сам поймешь - чушь! Да жил при ссср , как нынче в крыму не видел! А ты? Только не нужно где то смотрел, от кого то слышал... лучший способ убедиться увидеть самому!
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Я про те, що для зебів такий режим вже почали створювати.
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Дефолт!
Труд!
Май !

да здравствует Беня Коломойский - ум, честь и совесть нашей ЗЕпохи ! Справа "Роттердам+": двом топ-менеджерам ДТЕК висунули підозри - Цензор.НЕТ 4133
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Тобто не хочеш відповідати. Тоді кушай свій результат, бо питання все рівно їм задавати.
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я же написал! "ТАК" - т.е. да! Так зрозуміло?
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Тоді тобі відповідь: задача у слуг народу повернути низьку ціну на електроенергію для підприємств Коломойського. Рядовим споживачам ніхто з них не обіцяв знижувати ціну. Тобто ти проголосував саме за це. Зрозуміло?
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Ты для начала вникни кто устанавливает тарифную планку, от кого это зависит, как это происходит, а потом пытайся строить из себя "умного" !
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Давно розібрався з цим. А ти розберися чому йдуть адмінвказівки при ринку електроенергії.
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Ну раз ты разобрался, то поведай какое отношение, по закону, имеет Зеленский к НКРЭКУ? Ведь именно это ведомство устанавливает тарифы на все!
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Роздає адмінвказівки. Не чув? Почитай, а потім напишеш.
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пора сажать с полной конфискацией.Но главное посадить лидера ОПГ !!!
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поплач поплач.. вже мене ситирати стали.. мене нацюгу українця.. я до тебе падла диванна ще доберуся))
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це соєве кодло роками вигрібати. бідна Вкраїна
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Як казав сліпий побачимо...
А то в свою кишеню міліарди, а народу Вротдам+
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хто винават? менеджер по прокладкам)))
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рижий п"дорас ахмєтов візьме їх на поркуи.
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