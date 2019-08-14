 20 серпня ВРП розгляне клопотання Генпрокуратури про відсторонення суддів ОАСК Вовка і Погрібніченка

Відповідний анонс розміщено на сайті Вищої ради правосуддя, інформує Цензор.НЕТ.

"Розгляд цих клопотань призначено на 20 серпня 2019 о 10:00 ... Буде проводитися онлайн-трансляція засідання ВРП", - сказано в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що клопотання про тимчасове відсторонення згаданих трьох суддів від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності надійшли від заступника генерального прокурора Сергія Кізя.

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Питання відсторонення від виконання обов'язків суддів Вовка, Погрібніченка і Шепітка вказані в порядку денному засідання як три перші пункти з 13.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний член ВККС, який користувався підтримкою громадськості, - Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про імовірне втручання суду в роботу держорганів змонтовані, а розмови спотворені.