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 20 серпня ВРП розгляне клопотання Генпрокуратури про відсторонення суддів ОАСК Вовка і Погрібніченка

Вища рада правосуддя 20 серпня розгляне клопотання, що надійшли з Генеральної прокуратури України про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка і судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітко.

Відповідний анонс розміщено на сайті Вищої ради правосуддя, інформує Цензор.НЕТ.

"Розгляд цих клопотань призначено на 20 серпня 2019 о 10:00 ... Буде проводитися онлайн-трансляція засідання ВРП", - сказано в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що клопотання про тимчасове відсторонення згаданих трьох суддів від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності надійшли від заступника генерального прокурора Сергія Кізя.

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Питання відсторонення від виконання обов'язків суддів Вовка, Погрібніченка і Шепітка вказані в порядку денному засідання як три перші пункти з 13.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний член ВККС, який користувався підтримкою громадськості, - Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про імовірне втручання суду в роботу держорганів змонтовані, а розмови спотворені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142915
 
 
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Ну что тотализатор организуем? Ставлю на вовка, а не на фемиду.
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всьо буде чікі-пікі)


В Администрацию Президента "для проведения бесед" 11 июня пригласили трех секретарей Высшего совета правосудия - Виктора Шапрана, Николая Худика, Андрея Овсиенко. Также пригласили члена Третьей дисциплинарной палаты Павла Гречкивского. Об этом сообщил "Главком"
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Через год восстановят, ещё пару миллионов дадут подъёмных.
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Лакмусовий папірець.Цікаво які будуть висновки.
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поки ті висновки сформулюються...... , влада зміниться, і цим покидькам, відновленим на посадах, повернуть "зарплату" разом з преміальними. схема перевірена, вже є перші результати.
принаймі так було, так є, і дуже швидко дізнаємось чи так буде і на далі.
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Только не надо потом им выплачивать зарплату.
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О, ГП і ВРП чи то прокинулись, чи то відкрили одне око після тривалого сону на печі. Подивимось яке рішення прийматиме цей реформований при Порошенко вищий суд.
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