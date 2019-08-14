 Російський суд відмовив українському політв'язню Кольченку в УДЗ

Рішення відмовити у задоволенні клопотання прийняв суд міста Копейськ Челябінської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське". Виїзне засідання відбулося в колонії №6 в Копейську 31 липня, але про його результати стало відомо тільки зараз.

"Хотів би ще раз підкреслити, що моя мати вже досягла пенсійного віку, не працює і не має можливості мене утримувати. Крім того, в силу віку, вона дуже потребує моєї моральної, фізичної та — що важливо — матеріальної допомоги. Я молодий і працездатний. Я хочу і можу і продовжувати подальше навчання і працювати. Я не боюся фізичного праці. Замість того, щоб жити за рахунок платників податків, я міг би себе утримувати", — наголосив політв’язень.

Він також просив суд врахувати, що з моменту його затримання числиться на контролі у медичних працівників СІЗО і ІК-6 у зв'язку з дефіцитом маси тіла.

"Усунути цю патологію в умовах колонії при відсутності додаткового білкового харчування неможливо. Таким чином, ця проблема може перерости в хронічне захворювання і мати незворотні наслідки", — додав Кольченко.

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Кольченко назвав примусові роботи "одним з можливих кроків до адаптації в суспільстві", а також заявив, що його подальше перебування в ув'язненні заважає йому продовжувати навчання в Таврійському національному університеті.

Свою відмову суд мотивував тим, що мають місце порушення режиму в колонії і з боку Кольченко та стягнення на його адресу.

Російський правозахисник Микола Щур назвав відмову суду виключно політичним рішенням. Правозахисники подали апеляцію в Челябінський обласний суд. Розгляд апеляції має відбутися протягом місяця. Але перспектив правозахисник не бачить. У коментарі Громадському Микола Щур також зазначив, що "поки немає можливості зачепитися за щось у формулюванні відмови суду, щоб звернутися до ЄСПЛ".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

31 травня 2018 року Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова. 7 червня Кольченко припинив голодування через погіршення стану його здоров'я: у нього впав рівень цукру в крові, став непритомніти, втратив 10 кг ваги.