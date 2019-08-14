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 Суспільство
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Все про:Голомша (5) заробітна плата (546)

 Заступник генпрокурора Голомша, відновлений на посаді після люстрації, вимагає зарплату за 5 років

За словами заступника генпрокурора, у нього немає "заводів-пароплавів", і позбавляти його зарплати було "несправедливо", тому що "на ці гроші живе його сім'я.

Про це Микола Голомша сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.Нет".

На запитання, коли він планує повернутися на робоче місце, Голомша сказав, що не встиг ще обміркувати це питання, оскільки нинішнє рішення Окружного адмінсуду Києва стало для нього несподіванкою.

Водночас він підтвердив, що збирається вимагати виплати зарплати в ГПУ.

Також читайте: Люстрований заступник генпрокурора Голомша оскаржує в суді звільнення з ГПУ

"Я не олігарх, я не маю заводів-пароплавів. У мене є сім'я. Я вважаю, що це було несправедливо. Я претендуватиму на ті кошти, які мені повинні були виділити, тому що я на це живу", - сказав Голомша.

У ГПУ сказали, що поки не коментують цю тему, бо ще не отримали рішення суду.

У середу, 14 серпня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення визнати протиправним і скасувати наказ Генеральної прокуратури України про звільнення Миколи Голомші з посади першого заступника генпрокурора і постановив поновити його на посаді.


Як повідомлялося, в кінці жовтня 2014 року колишній на той час генеральний прокурор України Віталій Ярема звільнив Голомшу з посади першого заступника генпрокурора. Він звільнений у зв'язку з припиненням трудового договору відповідно до п. 7-2 ст. 36 Кодексу законів про працю, тобто з підстав, передбачених законом "Про очищення влади" (про люстрацію). У листопаді Голомша звернувся до суду з позовом про поновлення на посаді. У квітні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва призупинив розгляд позову Голомші до винесення рішення Конституційного суду України з приводу конституційності закону про люстрацію. У червні 2018 року суд відновив розгляд позову. Було прийнято рішення про його розгляд у порядку спрощеного провадження без виклику сторін за наявними доказами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142906
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко! Зупинись уже накінець!
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Їла жаба гадюку... Зам генпрокурора часів януковича жив на зарплату...

Б..ть я чесно противник розстрілів... але бачу, що по іншому ніяк...
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Сепар и редкостная дрянь
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Вай, вай, вай! Це ж Кобалєву цілих два тижні працювати....
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Однако Заступник генпрокурора Голомша, відновлений на посаді після люстрації, вимагає зарплату за 5 років - Цензор.НЕТ 5526,а полстраны лишили работы и зарплаты горе реформаторы за 30 лет ,за это кто платить будет?
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тепер зебілів будуть лошити так же безпардонно, як кацапські феодали своїх ватних холопів. зебіли зробили це разом!
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Може дешевше буде віддати йому якусь районну прокуратуру? В користування? На ті ж 5 років? Думаю, що він погодиться
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Кто его востановил - тот ему пусть и оплатит. А с народа хватит!
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А если через суды восстановятся все чиновники кого выгоняет с работы зеленский и потребуют зарплату? Будет жопа!
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Не будет. Зеленский пока только одного лесника уволил. Но и это не точно. Заступник генпрокурора Голомша, відновлений на посаді після люстрації, вимагає зарплату за 5 років - Цензор.НЕТ 3178
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БЛ....... дь, на должностях никакой работы, выгонят, все равно платят. Во пристроились.**........ое стойло.
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Не нервничай. Очередь из народа на эти должности никогда не оскудеет.
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Гавкайте один на одного.Розважайтесь.А риги тим часом повертаються.
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Ничего не скажешь, "плодотворно" поработали следователи прокуратуры, что этот крендель не только восстанавливается на прежней должности, но и хочет отгрести бабла за 5 лет ничего неделания! Ну а суд,- это вообще полный восторг! За каждое такое "решение" отстреливать сначала по пальцу, а если не образумится,- дойти до головы. В той голове ничего кроме ваты все равно нет.
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"Советский суд" самый гуманный. Мы же сами этого хотим. А если сам попал в беду, а суд честный? Вот проблема.
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При восстановление в должности..по решению суда... выплата зарплаты за вынужденный прогул обязательна...так велит закон....
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Спершу приняли юридично не довершений закон про "люстрацію", потім незрозуміло навіщо позвільняли по ньому посадовців яких можна було просто звільнити по кзоту, а тепер українські платники податків мають розплачуватись за халтуру чиновників-ідіотів. Нехай йому кретин Ярема платить із своєї "заробленої" пенсії йому теж за п"ять років "накапало" будь здоров.
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Да пусть платят, но без увеличения финансирования ГПУ. Пусть Лу платит со своего фонда .
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Пусть ему Ярема платит! Это этот кретин накосячил, мог просто сместить и назначить рядовым прокурором в Мухосранск!
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Ребята, с вашими псевдо рехформами от вас отворачивается Европа, еще чуть - чуть и отвернется остальной мир,от этой коррупции в судах уже тошнит.
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помню эту мразоту Голомшу.. глава клана коррупционеров таможенников, ментов, прокуроров: он, его братик, сыночек Андрей и дочька Марьяна... редкостные твари..
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Иди в прокуратуру если всё знаешь. Не будем деньги платит негодяю.
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наивный!.. ты вообще трезвый, что б такое писать?!.. да меня сотрут в порошок "по беспределу"!!!
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Настав час люструвати барижних люстраторів.

Готуйтесь падлюки!............ Заступник генпрокурора Голомша, відновлений на посаді після люстрації, вимагає зарплату за 5 років - Цензор.НЕТ 5941
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Зебобики заплатят..они теперь все сплош богатые...эпоха бедности то закончилась...скинутся и заплатят бедолашному...
Он ведь такой же пострадавший от порошенсковской хунты как и богдана....богдану ведь с той же самой мотивировкой на работу в АП взяли....что и этого товаришЧа в должности восстановили....
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сумлінні налогоплатники за все сплатять,українців тримають за дурнів.
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вот сцуки! То ноют , что зарплаты маленькие, условия труда тяжелейшие, то суку поганой метлой хрен выкинешь, вцепился , как банный лист за задницу!
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всех просителей и соискателей напралять прямо к пете - пусть платит он, а не разворованное им государство!
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Счас заридаю..... Може скинемось друзі та допоможемо голодному?
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А посадили бы сразу, не умничал бы сейчас.
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а что ж только зарплату?? а премии? а отпускные? а молодость вернуть? потенцию?
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