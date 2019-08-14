 Експедитори вимагають від керівництва ДФС зупинити корупцію на Одеській митниці і припинити тиск на бізнес

Про це, як пишуть Українські новини, повідомляє Деловая столица.

"Сьогодні в Одеській митниці склалася корупційна ситуація, коли 95% всіх вантажів тканин, які приходять в Україну, оформляється тільки на ВМО №1 (ВМО - відділ митного оформлення) митного поста "Чорноморський", - говорить заступник директора компанії "Макотрейдінг" Вікторія Пікшрене. - Це монополізація ринку, оскільки тільки на одному ВМО одного митної поста і тільки одним митним брокером здійснюється оформлення 95% тканини в Україні. Водночас, якщо якийсь інший митний брокер проявляє ініціативу оформити імпорт тканини, на нього починається тиск, працювати стає неможливо, і тканина не виїжджає з митного терміналу".

За словами Вікторії Пікшрене, причина такої ситуації в тому, що одеський бізнесмен Вадим Альперін, який займається митним оформленням тканин, вирішив монополізувати цей ринок. Для цього він пролобіював призначення керівником Одеської митниці Володимира Передерія, який тепер "кришує" цього бізнесмена.

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Компанія "Макотрейдінг" місяць тому вже пікетувала ДФС. Тоді першою її вимогою було зупинити постійні і необґрунтовані обшуки їхніх контейнерів відділом по боротьбі з контрабандою Одеської митниці. І в результаті ця проблема була вирішена.

Однак друга озвучена тоді вимога - ліквідувати монополію митного оформлення тканин на Одеській митниці, - так і не була виконана. "За ці чотири тижні змінилося керівництво ДФС, але керівництво Одеської митниці залишилося колишнім. І воно як блокувало роботу всіх інших брокерів, які хочуть провести митне очищення тканини, так і блокує зараз", - сказала Вікторія Пікшрене.

Станом на сьогодні у компанії "Макотрейдінг" на митному терміналі скупчилося 25 контейнерів з тканинами, які компанія не може оформити через відмови Одеської митниці.

"Через те, що ми голосно говоримо про нашу проблему, нам заблокували митний склад, на який направляються контейнери. З цієї причини зараз у порту скупчилося ще 11 контейнерів. Ми вважаємо, що це ще один інструмент тиску на нашу компанію одеської митницею" , - заявляє замдиректора "Макотрейдінг".

Вікторія Пікшрене передала в ДФС звернення, в якому просить вирішити проблему монополізму на Одеській митниці і просить про зустріч з виконуючим обов'язки глави ДФС Денисом Гутенком і керівником Державної митної служби Максимом Нефьодовим. "Ми хочемо зустрічі з Гутенком і Нефьодовим, щоб переконатися, що вони точно знають, як відбувається оформлення тканини в Одесі", - сказала вона.

У групи компаній "Макотрейдінг" - близько 1 тис. компаній-клієнтів, щороку компанія оформляє 20-30 тис. митних декларацій на різні вантажі. Але при цьому проблеми виникли тільки з митним очищенням тканин - інші вантажі оформлюються без проблем. У підсумку вантажі тканин простоюють на терміналах, а клієнти "Макотрейдінга" - власники тканин - зазнають збитків.