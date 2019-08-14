 Експедитори вимагають від керівництва ДФС зупинити корупцію на Одеській митниці і припинити тиск на бізнес

Про це, як пишуть Українські новини, повідомляє Деловая столица.
"Сьогодні в Одеській митниці склалася корупційна ситуація, коли 95% всіх вантажів тканин, які приходять в Україну, оформляється тільки на ВМО №1 (ВМО - відділ митного оформлення) митного поста "Чорноморський", - говорить заступник директора компанії "Макотрейдінг" Вікторія Пікшрене. - Це монополізація ринку, оскільки тільки на одному ВМО одного митної поста і тільки одним митним брокером здійснюється оформлення 95% тканини в Україні. Водночас, якщо якийсь інший митний брокер проявляє ініціативу оформити імпорт тканини, на нього починається тиск, працювати стає неможливо, і тканина не виїжджає з митного терміналу".
За словами Вікторії Пікшрене, причина такої ситуації в тому, що одеський бізнесмен Вадим Альперін, який займається митним оформленням тканин, вирішив монополізувати цей ринок. Для цього він пролобіював призначення керівником Одеської митниці Володимира Передерія, який тепер "кришує" цього бізнесмена.
Компанія "Макотрейдінг" місяць тому вже пікетувала ДФС. Тоді першою її вимогою було зупинити постійні і необґрунтовані обшуки їхніх контейнерів відділом по боротьбі з контрабандою Одеської митниці. І в результаті ця проблема була вирішена.
Однак друга озвучена тоді вимога - ліквідувати монополію митного оформлення тканин на Одеській митниці, - так і не була виконана. "За ці чотири тижні змінилося керівництво ДФС, але керівництво Одеської митниці залишилося колишнім. І воно як блокувало роботу всіх інших брокерів, які хочуть провести митне очищення тканини, так і блокує зараз", - сказала Вікторія Пікшрене.
Станом на сьогодні у компанії "Макотрейдінг" на митному терміналі скупчилося 25 контейнерів з тканинами, які компанія не може оформити через відмови Одеської митниці.
"Через те, що ми голосно говоримо про нашу проблему, нам заблокували митний склад, на який направляються контейнери. З цієї причини зараз у порту скупчилося ще 11 контейнерів. Ми вважаємо, що це ще один інструмент тиску на нашу компанію одеської митницею" , - заявляє замдиректора "Макотрейдінг".
Вікторія Пікшрене передала в ДФС звернення, в якому просить вирішити проблему монополізму на Одеській митниці і просить про зустріч з виконуючим обов'язки глави ДФС Денисом Гутенком і керівником Державної митної служби Максимом Нефьодовим. "Ми хочемо зустрічі з Гутенком і Нефьодовим, щоб переконатися, що вони точно знають, як відбувається оформлення тканини в Одесі", - сказала вона.
У групи компаній "Макотрейдінг" - близько 1 тис. компаній-клієнтів, щороку компанія оформляє 20-30 тис. митних декларацій на різні вантажі. Але при цьому проблеми виникли тільки з митним очищенням тканин - інші вантажі оформлюються без проблем. У підсумку вантажі тканин простоюють на терміналах, а клієнти "Макотрейдінга" - власники тканин - зазнають збитків.
кроме медицины
"Чи дождемось ми Вашингтона з новим і праведним Законом?
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Тарас Шевченко
Зе-преЗЕдент же туда уже сьездил и все ПОРЕШАЛ!!!
Была ж и статья и сюжет по 1+1