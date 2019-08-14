EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  6693  92
Все про:МЗС (1853) відставка (534) Зеркаль (180)

 Зеркаль планує піти з МЗС

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила про намір завершити свою роботу в Міністерстві закордонних справ.

Про це вона розповіла в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що я відпрацювала всі свої завдання. Сьогодні виповнюється п'ять років, як я була призначена на цю посаду на засіданні Кабміну. ​​І за ці п'ять років мені разом із колегами вдалося виконати всі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала", - заявила Зеркаль.

"Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань в арбітражі по моряках. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі", - підкреслила вона.

При цьому на запитання, чи планує вона працювати в посольстві, Зеркаль відповіла, що "не зацікавлена ​​залишати країну".

Читайте також: Погляди наших міжнародних партнерів сфокусовані на новій Верховній Раді, - Зеркаль

"Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є цікавішими, ніж робота послом. Тому враховуватиму, де буду потрібна... або не потрібна", - додала вона.

Також заступник міністра сказала, що після того, як обійняла посаду заступника голови МЗС, не отримувала пропозицій про нове працевлаштування.

"Розумієте, коли ви п'ять років займаєтеся якоюсь проблематикою, ви якісь справи завершуєте, якісь - ставите на курс логічного завершення. І залишатися з цим - нецікаво. Я розумію, що повертаються багато моїх колег, які можуть завершувати справи, які ми почали", - сказала Зеркаль.

У зв'язку з цим вона сказала, що меморандуми до Міжнародного суду ООН і Арбітражний трибунал з морського права вже подані, вони розглядаються судами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У Путіна є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації", - Зеркаль

"Ми зараз фактично вже на середині процесу, і зараз чекаємо рішення, яке має бути до кінця року. Перше рішення має бути щодо порушень морської конвенції у зв'язку з незаконними діями РФ у Чорному і Азовському морях і Керченській протоці. Ми очікуємо, що це буде вересень - максимально жовтень. Це залежить від арбітрів, - коли вони будуть готові до рішення. Поки остаточної комунікації не було. І до кінця грудня буде рішення по юрисдикції щодо порушень міжнародної конвенції із заборони фінансування тероризму і расової дискримінації", - заявила Зеркаль.

"Тобто, останні місяці цього року будуть визначальними з точки зору того, як ми пройшли першу стадію з юрисдикції. Після прийняття рішення з юрисдикції в судах буде певний період тиші, коли суди розглядатимуть меморандуми - наш і російський. І потім, думаю, не раніше, ніж через півтора року, будуть призначені наступні слухання по суті", - заявила вона.

Водночас Зеркаль висловила думку, що потрібно дати можливість попрацювати іншим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142900
 
 
 Топ коментарі
 
шкода...талановита людина. Треба сподіватися, що пані Зеркаль вийде на новий рівень.
 показати весь коментар
 
...вася, а бабушка Пороха еще и в КПСС наверняка состояла, прикинь? Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 4884
 показати весь коментар
 
Типичное заблуждение сектантов наркомана, даже не удосужился прочитать статью до конца.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
правда- у них разные должности....- нижняя просто брехачка, замы гориллы другие человекообразные...
 показати весь коментар
 
шкода...талановита людина. Треба сподіватися, що пані Зеркаль вийде на новий рівень.
 показати весь коментар
 
 
Мы до талантливых ещё не докапались, пока у нас талантливые одни мажоры.
 показати весь коментар
 
 
буває і на болоті можна побачити гарну яскраву квітку.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а почему она все время в своих шарфах -хомутах на шее - как будто прячется с их помощью от чего-то или кого-то.
 показати весь коментар
 
может у нее шарам от удаленной щетовидной железы....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
никакого шрама нет (верхнее фото) - это для придания значимости себе любимой
 показати весь коментар
 
Явно что то не то. Великолепная кандидатура на пост министра ИД страны! Сейчас в мире очередной всплеск женской темы во власти. Очень бы угадали. Да нет пока лучше и близко! опят какое то чмо-чурекало, бэкало-мэкало обьявиться лоховское. Сто раз печатал до первых и вторых выборов классику много-вековую:* ...Протухло царство где паяцы---назваться королём хотят*. У. Щекспир. Король Лир. Перевод Борис Пастернак. 1956г. Дешёвки второсортные!
 показати весь коментар
 
 
Та ви шо !! Там ще завхоз з 95 квартала не при держ посаді , а людина до речі знає вірш англійскою мовою !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Типичное заблуждение порохоботов - их уходящая власть незаменима.
 показати весь коментар
 
 
Типичное заблуждение сектантов наркомана, даже не удосужился прочитать статью до конца.
 показати весь коментар
 
 
не находишь что вашему кермиту пора бы сделать уже что-то? я не имею в виду грести власть под себя и т.д. я имею в виду для страны.
 показати весь коментар
 
 
Кирилл Лещенко, ты сегодня поедатель?
Проголодался? Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 8473
 показати весь коментар
 
Та видели замены, хорошо если ПТУ закончили.
 показати весь коментар
 
 
Зеркаль серед українофобського лайна дубинських-бужанських явно не впишеться. Тому їй краще піти.
 показати весь коментар
 
 
А чому це дубинський українофобске лайно? вiн хочаб українскьою може розмовляти i не ходить в футбольцi з написом Russia навiдмiну вiд сину твого улюбленого Пороха https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M
 показати весь коментар
 
 
...вася, а бабушка Пороха еще и в КПСС наверняка состояла, прикинь?
 показати весь коментар
 
 
Бабушка - это не результат воспитания Петром, в отличие от сына, который как раз демонстрирует то, что было в него вложено папой с мамой.
 показати весь коментар
 
 
А ты до 2014г в кацапии хоть раз был наверняка, чтож тебе так воспитали хреново.
 показати весь коментар
 
 
Он ПОСЛЕ 2014го в футболке "Russia" рассекал.
 показати весь коментар
 
Это если что Хэллоуин был, а два американца в русских гопников нарядились на Хэллоуин это стеб свое рода.
 показати весь коментар
 
Да, я слышал эту отмазку.
Думать нужно, когда ты сын президента, что твой "стеб" могу принять в отрыве от хелоууина даже если это и правда было так.
 показати весь коментар
 
Друзяшки нового преЗедента рассказывающие про злых бандеровцев, майдаунов и дружбу с кацапией тебя смотрю не особо напрягают. А вот одна фотка со студенческой тусы это мрак.
 показати весь коментар
 
 
Про бандер, которые ему жить мешают, рассказывал Порошенко вообще-то.
И да, Дубинский и еще троица подкацапников из СН меня очень сильно напрягают, на столько сильно, что я даже не рассматривал вариант проголосовать за СН.
 показати весь коментар
 
Один из братцев Шефиров рассказывал не так давно.
 показати весь коментар
 
 
Вообще то в Хеллоуин наряжаются в нечесть , зомби , разной твари , и лица разрисовывают , так как это « праздник мертвых «. А он нарядился в долбо ба , которым и является ! Это не карнавал !
 показати весь коментар
 
Я привел пример американцев которые в гопоту кацапскую наряжались. Что тебе тугодум было неясно? Чем разная тварь от кацапла отличается или за братишек переживаешь?
 показати весь коментар
 
Увы, но твой "коммент" показывает, что твои папа и мама тоже не без греха... Соболезную...
 показати весь коментар
 
Увы, но кидания какашками от очередной тупой соевой мартышки меня вообще ни разу не задевают.
 показати весь коментар
 
...себя давно в зеркале видело? Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 4822 Раз не задевают, то и сиди обкиданный... Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 4822 Еще раз соболезную...
 показати весь коментар
 
У меня все ок, не переживай, мартышка. А соболезнования своим родителям передай, что у них сынуля деградант.
 показати весь коментар
 
...ну вот, зелепузик, а говоришь, что тебя не задевает Обтекай, сынок, а не умеешь - впитывай... Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 1793 А вот родителей твоих жалко - они хотели как лучше, а получился ты...
 показати весь коментар
 
Ты типичный наемный соевый тролль, топорно пользующийся стандартными приемами передова дискуссии на личность оппонента. Для того, чтоы кого-то задеть - ты слишком никчемен. Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 3961
 показати весь коментар
 
Стандартные словечки из пособия по троллингу, никак не соотносящиеся с моим постом. Тупо и примитивно. Передай своему куратору, чтобы лишил тебя премии на непрофессинализм и выдающуюся тупость Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 3520
 показати весь коментар
 
Порошенко тоже в армии вступил в КПСС, потому и поступил на международный, ещё и КГБист был.
 показати весь коментар
 
 
...ну да, ну да, а еще он обрезанный Вальцман, верно?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Жри https://youtu.be/d0Cw3brvWto
 показати весь коментар
 
 
Он просто лайкал посты Портнова про майданов и гордился как лохов вкладчиков Привата имел.
 показати весь коментар
 
 
ее бы так и так выжили бы...
Сейчас стоят новые задачи - Мягкая капитуляция Украины, такая, которую бы не заметил сразу украинский народ..
 показати весь коментар
 
 
она тоже и не пикснула бы за Украину. нигде не пишут, откуда она родом
и кто ее родители тоже наверно или из Днепра, или с Донбасса.
 показати весь коментар
 
шо значит планирует? типа отдолжение делает?и так выпрут через два месяца, когда новый кабмин заработает.
 показати весь коментар
 
 
Совершенно не обязательно.
Меняют непосредственно министром - замы очень часто остаются прежними, а те, кто ниже замов остаются прежние почти всегда.
 показати весь коментар
 
 
могла бы и промолчать и не заявлять на всю Украину - Я уйду! Подумаешь цаца, поскромнее надо быть.
Это наверно потому, чтобы отвлечь внимание от того, что она ляпнула о Порошенко и Медведчуке, поставив их на одну ступень. Она этим написала себе приговор - нет доверия таким переобувшимся. ну и дипломат ! не удержалась и ляпнула..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
самовлюбленная девушка лучше крути майонез для паши климкина
 показати весь коментар
 
 
Жаль. Она реально много сделала. Считаю, что Зе должен использовать ее способности.
 показати весь коментар
 
 
Лана Зеркаль в мене асоціюється з другою угорською рапсодією Ференца Ліста.
https://www.youtube.com/watch?v=FT36za3Gyos
 показати весь коментар
 
 
При этом на вопрос, планирует ли она работать в посольстве, Зеркаль ответила, что "не заинтересована покидать страну".
"Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - добавила она. Источник: https://censor.net.ua/n3142900

Все-таки ОП?
 показати весь коментар
 
 
неужели в ОПУ подастся???
а если нет, то куда?
порох собирается организовать теневое правительство?
а было бы весьма интересно..)))
интрига прямо...))))
очень умная девочка и все при ней ))
 показати весь коментар
 
 
найкращі професіонали міжнародники! хуже ж нє будет, так зе білятка? хоча вам до .изди все те що вони зробили і зроблять. для вас уставшіх ат вайни цінніше новий квартальчик та сватів глянути, під водочку розказувати яка жизнь ку..ва і як нєвиносімо було при баризі жити,виставляти фото в інстаграмі фб з заграничних курортів та гірко клясти зубажіння, їздити в європу по безвізу та розказувати як вам в печінках ті комунальні тарифи, не вкладати в оборону і армії жодної копійки ,ображати солдат(я вас туда нє пасилал! вайна єта бізнес парашенка! хай син парашенка воює) та розказувати як їх обмародерили..
 показати весь коментар
 
 
Лена!!! Не нужно только идти в Зе-дебил команду!!!! Потом будет стыдно!!!! И будет много в вас разочаровавшихся!!!
 показати весь коментар
 
 
Вы идиот, неуважаемый. Вместо того, чтобы держать кулаки за то, чтобы у Зе-команды получились пощитивные реформы, подсталкивать и подсказывать им, хотите, чтобы у них ничего не вышло и 5 лет были просраны. Вы враг и сам себе и своей стране.
 показати весь коментар
 
 
Хамство пропускаю.
Не ассоциируйте Зе с Украиной! Это временщики! И к чему вы решили, что я имею доступ к принятию решений???
Хотя я думаю, что смогу некоторых людей мне симпатичных удержать от не верных шагов!
 показати весь коментар
 
 
Никто не ассоциирует Зе с Украиной, как и Петра тоже никто не ассоциировал с Украиной - и тот, и другой - временщики. Ни за того, ни за другого я не голосовал, но искренне желал и желаю, чтобы реформы получились.
И такие люди как Зеркаль очень могут этому поспособствовать - вы же желаете ей оставаться в стороне и не пытаться помочь, подсказать, направить ради блага Украины.
 показати весь коментар
 
 
Вы верите, что узкий круг Зе за эффективное гос управление, за эффективную структуру экономики? Про коррупцию молчу это уже мантра! Вы понимаете , что Пороха валили многие, на Западе он в т.ч. не нравился. т.к. заставлял делать чего они не хотели! Но Выгодонабувач, это Коломойский и вся его структура! Родившаяся в пучнах Кучмовской ПРИХВАТИЗАЦИИ!!! Есть группа приближенных которые думают, что они команда! Но это до определенной поры! Беня своего не упустит!!! Про Зе молчу, т.к он совершенно не понимает где он, какие его функции, он вообще не понимает природу вещей, поэтому всецело зависим от окружения! Кроме того он УВЫ!!! плохо обучаем, имеет плохую память(не достаточную, это явно не Порох, Яценюк, Ющенко, и даже Янукович, и даже не Тимашенка!!!
Все это УВЫ!!! обречено!!!! И чем быстрее это произойдет, тем лучше!
 показати весь коментар
 
 
Да, по отзывам многих достойных людей у Зеленского есть такое желание, но нет понимания, как это сделать.

"Родившаяся в пучнах Кучмовской ПРИХВАТИЗАЦИИ!!! "

Порошок и Коломойша - 2 сапога пара и родились они примерно в одно время, Порошок может быть на пару лет позже. Но хапуги они абсолютно одинаковые.

"Все это УВЫ!!! обречено!!!! И чем быстрее это произойдет, тем лучше!"

Да, я таки не ошибся в вашей характеристике, данной в первом посте. Типичный ущерб-недоумок.
 показати весь коментар
 
Хамство типичная рузкая проблемма!
Извините. аргументов у вас ноль! Дискуссия бесполезна!
РФ сдохнет! Не дергайтесь. ваша РАША обречена! Вопрос только во времени!
Отдыхай-ТЕ!!!
 показати весь коментар
 
Лучшие с зюзей работать отказываются.
 показати весь коментар
 
 
Она не сделала самого главного. Ещё до постройки моста в Керчи надо было двухсторонний договор с Россией по Азовскому морю разрывать. И с этой даты море становится нейтральными водами для всех стран мира, куа может заходить флот НАТО. Эта кукла не знает элементарных вещей.
 показати весь коментар
 
 
ты, зубожилое, как тот таксист, с 3 классами, грязью под ногтями и волосами из носа, который за 20 минут расскажет как можно из Украины сделать Швейцарию за пол годаю. но сам пока что занят, много хзаказов.
 показати весь коментар
 
 
Вірне рішення. Нехай узеленські самі бовтаються в зелених соплях.
 показати весь коментар
 
 
благодарим за работу....... харизматичная женщина......

в юриспруденции, дипломатии и манерах поведения Богдан с Зеленским вместе взятые даже рядом не стоят!
 показати весь коментар
 
 
Ничего не верное решение. Но наверное Зеркаль не видит никаких проблем в стране. Вернее доверяет молодой команде что та не сдаст страну... Не знаю.
 показати весь коментар
 
 
Толкова і патріотична жінка. В майбутньому, дай Боже, має шанси стати українським аналогом Далі Грибаускайте.

Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 5928
 показати весь коментар
 
 
опять в своих шарфах-хомутах, как будто прячется за ними или для придания себе любимой значимости, или типа я тут случайно, мимо проходила - скоро уйду
 показати весь коментар
 
Так, я знаю, що Зеркаль подобається всім
Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 7003


 показати весь коментар
 
 
А що воно там до сих пір робить?............... Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 6781
 показати весь коментар
 
як бачу тебе на сайті, те саме думаю..
 показати весь коментар
 
 
И до этой дошло...что с зебобиками каши не сварить.....и репутацию потерять можно...и наработки....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Прикормлена баригою на крові *****. І без неї можна обійтися.
 показати весь коментар
 
Та то як-то так. Чим Ленка Кравець гірша...
 показати весь коментар
 
Або Танька Помолова
Мені вона дуже подобалась.
Але сьогодні рівно місяць як її не бачу Зеркаль планирует уйти из МИД - Цензор.НЕТ 2616
 показати весь коментар
 
 
Я её уже очень давно не видел. Наверное в правительство готовится - по уровню интеллекта как раз вписываеися в зекомманду.
Правда, в последнее время сильно активизировалась её "сестра по разуму" ЛАЛАЛА - такая же безм в смысле умная и такая же ватница... Так что "свято место пусто не бывает".
 показати весь коментар
 
 
не буду кидати в гугл пошук про кравець,але щось догадуюсь що цей персонаж із 95 кварталу.Так от - я взагалі далекий від жартів 95 кварталу.
 показати весь коментар
 
95 канава жартувала над народом,
тепер жартує над ними народ.
 показати весь коментар
 
Климкин ушёл, Зеркаль уходит, послов толковых увольняют - разгонят клоуны нормальных дипломатов, а взамен понабирают долбо..бов только и умеющих, что прыгать на одной ноге.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору