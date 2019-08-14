 Зеркаль планує піти з МЗС

Про це вона розповіла в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Думаю, що я відпрацювала всі свої завдання. Сьогодні виповнюється п'ять років, як я була призначена на цю посаду на засіданні Кабміну. І за ці п'ять років мені разом із колегами вдалося виконати всі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала", - заявила Зеркаль.
"Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань в арбітражі по моряках. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі", - підкреслила вона.
При цьому на запитання, чи планує вона працювати в посольстві, Зеркаль відповіла, що "не зацікавлена залишати країну".
"Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є цікавішими, ніж робота послом. Тому враховуватиму, де буду потрібна... або не потрібна", - додала вона.
Також заступник міністра сказала, що після того, як обійняла посаду заступника голови МЗС, не отримувала пропозицій про нове працевлаштування.
"Розумієте, коли ви п'ять років займаєтеся якоюсь проблематикою, ви якісь справи завершуєте, якісь - ставите на курс логічного завершення. І залишатися з цим - нецікаво. Я розумію, що повертаються багато моїх колег, які можуть завершувати справи, які ми почали", - сказала Зеркаль.
У зв'язку з цим вона сказала, що меморандуми до Міжнародного суду ООН і Арбітражний трибунал з морського права вже подані, вони розглядаються судами.
"Ми зараз фактично вже на середині процесу, і зараз чекаємо рішення, яке має бути до кінця року. Перше рішення має бути щодо порушень морської конвенції у зв'язку з незаконними діями РФ у Чорному і Азовському морях і Керченській протоці. Ми очікуємо, що це буде вересень - максимально жовтень. Це залежить від арбітрів, - коли вони будуть готові до рішення. Поки остаточної комунікації не було. І до кінця грудня буде рішення по юрисдикції щодо порушень міжнародної конвенції із заборони фінансування тероризму і расової дискримінації", - заявила Зеркаль.
"Тобто, останні місяці цього року будуть визначальними з точки зору того, як ми пройшли першу стадію з юрисдикції. Після прийняття рішення з юрисдикції в судах буде певний період тиші, коли суди розглядатимуть меморандуми - наш і російський. І потім, думаю, не раніше, ніж через півтора року, будуть призначені наступні слухання по суті", - заявила вона.
Водночас Зеркаль висловила думку, що потрібно дати можливість попрацювати іншим.
Ананасна.
Але, консерва.
Проголодался?
Думать нужно, когда ты сын президента, что твой "стеб" могу принять в отрыве от хелоууина даже если это и правда было так.
И да, Дубинский и еще троица подкацапников из СН меня очень сильно напрягают, на столько сильно, что я даже не рассматривал вариант проголосовать за СН.
ДУБІНСЬКИЙ: СЛАВА УКРАЇНІ! - ЦЕ НАЦИСТСЬКЕ ВІТАННЯ
Сейчас стоят новые задачи - Мягкая капитуляция Украины, такая, которую бы не заметил сразу украинский народ..
и кто ее родители тоже наверно или из Днепра, или с Донбасса.
Меняют непосредственно министром - замы очень часто остаются прежними, а те, кто ниже замов остаются прежние почти всегда.
Это наверно потому, чтобы отвлечь внимание от того, что она ляпнула о Порошенко и Медведчуке, поставив их на одну ступень. Она этим написала себе приговор - нет доверия таким переобувшимся. ну и дипломат ! не удержалась и ляпнула..
https://www.youtube.com/watch?v=FT36za3Gyos
"Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - добавила она. Источник: https://censor.net.ua/n3142900
Все-таки ОП?
а если нет, то куда?
порох собирается организовать теневое правительство?
а было бы весьма интересно..)))
интрига прямо...))))
очень умная девочка и все при ней ))
Не ассоциируйте Зе с Украиной! Это временщики! И к чему вы решили, что я имею доступ к принятию решений???
Хотя я думаю, что смогу некоторых людей мне симпатичных удержать от не верных шагов!
И такие люди как Зеркаль очень могут этому поспособствовать - вы же желаете ей оставаться в стороне и не пытаться помочь, подсказать, направить ради блага Украины.
плохуюпамять(не достаточную, это явно не Порох, Яценюк, Ющенко, и даже Янукович, и даже не Тимашенка!!!
Все это УВЫ!!! обречено!!!! И чем быстрее это произойдет, тем лучше!
"Родившаяся в пучнах Кучмовской ПРИХВАТИЗАЦИИ!!! "
Порошок и Коломойша - 2 сапога пара и родились они примерно в одно время, Порошок может быть на пару лет позже. Но хапуги они абсолютно одинаковые.
"Все это УВЫ!!! обречено!!!! И чем быстрее это произойдет, тем лучше!"
Да, я таки не ошибся в вашей характеристике, данной в первом посте. Типичный ущерб-недоумок.
Извините. аргументов у вас ноль! Дискуссия бесполезна!
РФ сдохнет! Не дергайтесь. ваша РАША обречена! Вопрос только во времени!
Отдыхай-ТЕ!!!
в юриспруденции, дипломатии и манерах поведения Богдан с Зеленским вместе взятые даже рядом не стоят!
Мені вона дуже подобалась.
Але сьогодні рівно місяць як її не бачу
Правда, в последнее время сильно активизировалась её "сестра по разуму" ЛАЛАЛА - такая же
безмв смысле умная и такая же ватница... Так что "свято место пусто не бывает".
тепер жартує над ними народ.