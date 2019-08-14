 Укроборонпром звинуватив Міноборони в спробі знищити Харківське конструкторське бюро

Про це заявляє прес-служба "Укроборонпрому". Відповідна заява розміщена на його сайті, інформує Цензор.НЕТ.
ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова" вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, Міністерство оборони припинило фінансування виробництва БТР-4 через нездатність приватної компанії ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод", яка є монополістом у виготовленні корпусів зі сталі марки "71", виробляти необхідну кількість корпусів.
"85-те військове представництво Міноборони заблокувало можливість виробляти корпуси БТР-4 із бронесталі виробництва Євросоюзу на потужностях ХКБМ та інших підприємств Концерну. Таким чином були штучно створені всі передумови для унеможливлення виконання ХКБМ державного оборонного замовлення з виготовлення БТР-4 для українського війська", - зауважують у прес-службі.
Крім того, повідомляють в Укроборонпромі, міністерство висунуло до ХКБМ претензії на сплату штрафних санкцій у розмірі 82,3 млн грн за невиконання замовлення і без пояснення причин, припинило фінансування розробок нових видів бронетехніки. Зокрема, глибокої модернізації одного з основних танків українського війська, яка мала докорінно підвищити ефективність бойової машини.
"Фактично ХКБМ залишився без замовлення на виготовлення нової техніки, без грошей для розробки перспективних зразків та загрозу отримати багатомільйонний штраф, який остаточно заблокує роботу підприємства", - роблять висновок у концерні.
У прес-службі зазначають, що ХКБМ є легендарним розробником бронетехніки, саме його фахівцями було створено Т-34 та Т-64, крім того саме ХКБМ розробило "Оплот", БТР-3, БТР-4 та іншу сучасну бронетехніку. ХКБМ є єдиним в Україні виробником БТР-4, які з перших днів війни застосовуються на передовій та отримали численні позитивні відгуки від бійців.
В Укроборонпромі також нагадали, що через позицію військового представництва щодо БТР-4, у квітні цього року на ДП "Житомирський бронетанковий завод" було призупинено роботу цеху з виробництва корпусів для цієї машини. Концерн неодноразово попереджав, що відмова від використання броні з країн ЄС та застосування архаїчних норм стандартизації часів СРСР ставить під загрозу переозброєння українського війська та нормальне функціонування підприємств бронетанкової галузі України, а у подальшому – всього оборонно-промислового комплексу України.
ключевые слова: которые с первых дней войны применяются на передовой
Там его номер карты снизу...
Зеленский и его Ко, как я понял "поматросили и бросили"
Мне жалко этого чела.... - честно...
І в тому ж ХКБМ.
Ну і тепер куди їм?
Через півроку армія буде ще "краща" чим овощ залишив...
Верхнє праве на мою думку змонтоване...
А нижнє праве і ліве це вже накладка на основі першого... Щоб спрацював асоціативний ряд... Але ви не вгадала... Я такого роду картинки пачками створював років надцять назад...
Якщо вам не важко конкретніше будь ласка...
Вже в найближчі місяці побачимо як воно буде...
А це посилання покаже, що ваша фотка з россійського пропагандистського сайту... Тому, мадам, я вас прошу... Уважніше...
Свинарчук знову в корпорації рошен...
Або Зеленський почне наводити порядок... Або піде туди куди і решта...
Ти при розумі?
Невже не можна дати шанс шоу мену?
А далі все тут:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Там про те як петя обікрав Україну... На російській вікпедії чомусь петя молодець... Видно Британці також агенти путіна...
Далі: не курю і вам не раджу... Тикати вдома мамі з татом будете...якщо вони не навчили поводитись, то життя навчить...
Якщо ви неграмотний, з невідомих мені причин (як варіант 47 хромосом), не навчилися писати Українською мовою... то пишіть по російськи, я цей діалект розумію...
Забудь. Вибори позаду.
Це була всього лише піар заготовка.
П'ятий президент Петро Порошенко визнає, що призначення його бізнес-партнера Олега Гладковського заступником секретаря РНБО було кадровою помилкою, але запевняє, що він її виправив.
Пряма мова: "Звичайно (призначення Гладковського було кадровою помилкою - ред.), якщо я його звільнив, то звільненням я її і виправляв".
Цікаво блін... Так що в піар сам петя повірив?
Типичный совковый бардак.
Как и их пресловутый БТР-4. Не важно какой модификации. Говно, одним словом.
Совковым инженерам поручать работу - себе выйдет дороже.
Первое место среди производителей черной металлургии занимает группа «Метинвест». - украинский олигарх Ринат Ахметов.
На втором месте среди лидеров отрасли разместился «АрселорМиттал Кривой Рог» - английский бизнесмен индийского происхождения, миллиардер Лакшми Миттал.
Третьим крупнейшим игроком на рынке черных металлов является «Интерпайп». - зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук.
Приватизировали, всё в частных руках, броню не делают потому, что им не выгодно. Пинчук собирался всё продавать в Украине и переезжать жить в Лондон, но переговорил с Зеленским, отменил переезд, продолжает гнать в РФ трубы (возможно идут на северный поток 2) и колёса к вагонам. Ахметов и Лакшми Миттал наверное тоже на РФ работают, а бронелисты в Польше покупаем.
Жалько, що Януковіч не дав ЖОДНОЇ державної підтримки проекту і Україна втратила мільярди доларів. Сьогодні ці танки могли б бути нашим брендом у Світі.
З приходом Зє, ХКБМ знищать. І не в останню чергу з за українського супертанка розробки ХКБМ «Нота».
Бо в РФ сцються і сруться цього танка, з гарматою 152 мм.
А Данилюк гуманітарій, і буде керуватись думкою Зє - помічників.
Один з результатів перемоги *****, над Порошенко, масовий притік у владу галімих дилетантів.
2) односторонний отвод войск (сдача территорий)
3) блокирование реформы питания ВСУ по стандартам НАТО
4) сокращение финансирования легендарных оборонных заводов
5) прекращается закупка тренажёров для ВСУ
6) прекращается финансирование новых разработок
7) перемирие "на словах", занижение кол-ва обстрелов в сводках (ОБСЕ насчитывает на много больше а они не всё фиксируют)
8) неформальный запрет "стрелять".
9) ... список можно продолжать.
и коронное "надо прекратить стрелять" и "мы остановим войну".... (получается мы её и начали?)
p.s. ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЕ РАЗОМ
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Сежант Билко остался без работы.
Знаю людину яка у 2016 була на теритрії ЗТМ Малишева у Харкові де випускають (модернізують) танки,таке враження що територія заводу вимерла - людей нема від слову зовсім, бронетехніки кругом біля корпусів нема, був один лише БТР 4Є, зарплатня по заводу тоді була щось від 2 до 3000 гр, сміх і гріх. Тєкучка кадрів з заводу біла високою, мабуть такой і залишилась. Де високі зарплати, де колони бронетехніки відремонтовані, де нові розробки ? Сумненько. А це був другий рік війни з еРеФією.
Ото такий Укоборонпром, та і з Лозовським заводом не все так гладко - чув там якісь адміністративні махінації відбувались, що тут казати - Укроборонпром не виправдав свого призначення, позорна структура.