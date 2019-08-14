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Все про:Міноборони (2717) Укроборонпром (483)

 Укроборонпром звинуватив Міноборони в спробі знищити Харківське конструкторське бюро

Міноборони забракувало європейську бронесталь, припинило фінансувати розробку бронетехніки і хоче стягнути з КБ штраф у розмірі 82,3 млн гривень.

Про це заявляє прес-служба "Укроборонпрому". Відповідна заява розміщена на його сайті, інформує Цензор.НЕТ.

ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова" вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, Міністерство оборони припинило фінансування виробництва БТР-4 через нездатність приватної компанії ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод", яка є монополістом у виготовленні корпусів зі сталі марки "71", виробляти необхідну кількість корпусів.

"85-те військове представництво Міноборони заблокувало можливість виробляти корпуси БТР-4 із бронесталі виробництва Євросоюзу на потужностях ХКБМ та інших підприємств Концерну. Таким чином були штучно створені всі передумови для унеможливлення виконання ХКБМ державного оборонного замовлення з виготовлення БТР-4 для українського війська", - зауважують у прес-службі.

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Крім того, повідомляють в Укроборонпромі, міністерство висунуло до ХКБМ претензії на сплату штрафних санкцій у розмірі 82,3 млн грн за невиконання замовлення і без пояснення причин, припинило фінансування розробок нових видів бронетехніки. Зокрема, глибокої модернізації одного з основних танків українського війська, яка мала докорінно підвищити ефективність бойової машини.

"Фактично ХКБМ залишився без замовлення на виготовлення нової техніки, без грошей для розробки перспективних зразків та загрозу отримати багатомільйонний штраф, який остаточно заблокує роботу підприємства", - роблять висновок у концерні.

У прес-службі зазначають, що ХКБМ є легендарним розробником бронетехніки, саме його фахівцями було створено Т-34 та Т-64, крім того саме ХКБМ розробило "Оплот", БТР-3, БТР-4 та іншу сучасну бронетехніку. ХКБМ є єдиним в Україні виробником БТР-4, які з перших днів війни застосовуються на передовій та отримали численні позитивні відгуки від бійців.

В Укроборонпромі також нагадали, що через позицію військового представництва щодо БТР-4, у квітні цього року на ДП "Житомирський бронетанковий завод" було призупинено роботу цеху з виробництва корпусів для цієї машини. Концерн неодноразово попереджав, що відмова від використання броні з країн ЄС та застосування архаїчних норм стандартизації часів СРСР ставить під загрозу переозброєння українського війська та нормальне функціонування підприємств бронетанкової галузі України, а у подальшому – всього оборонно-промислового комплексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142899
 
   
 Топ коментарі
 
А другого от кремлевских слуг никто и не ожидал. Их задача снижать обороноспособность Украины всеми методами, что они и делают.
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ХКБМ является единственным в Украине производителем БТР-4, которые с первых дней войны применяются на передовой и получили многочисленные положительные отзывы бойцов.Источник: https://censor.net.ua/n3142899

ключевые слова: которые с первых дней войны применяются на передовой
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Кирпичев - Кирпичев,! - каждый порядочный Зе-малоросс просто обязан помочь этому человеку...

Там его номер карты снизу...
Зеленский и его Ко, как я понял "поматросили и бросили" Укроборонпром обвинил Минобороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро - Цензор.НЕТ 1975
Мне жалко этого чела.... - честно...

Укроборонпром обвинил Минобороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро - Цензор.НЕТ 1339
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ХКБМ является единственным в Украине производителем БТР-4, которые с первых дней войны применяются на передовой и получили многочисленные положительные отзывы бойцов.Источник: https://censor.net.ua/n3142899

ключевые слова: которые с первых дней войны применяются на передовой
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Кирпичев - Кирпичев,! - каждый порядочный Зе-малоросс просто обязан помочь этому человеку...

Там его номер карты снизу...
Зеленский и его Ко, как я понял "поматросили и бросили"
Мне жалко этого чела.... - честно...

Укроборонпром обвинил Минобороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро - Цензор.НЕТ 1339
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А там в Харкові, мабуть багато голосувало за Зє.
І в тому ж ХКБМ.
Ну і тепер куди їм?
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Надо просто перестать стрелять, поэтому БТР-4 нам не нужны
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А другого от кремлевских слуг никто и не ожидал. Их задача снижать обороноспособность Украины всеми методами, что они и делают.
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В статье указан апрель, ну хотя то что Петя кремлевский слуга давно известно.))
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Где там апрель указан? Шо ты паришь?
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Всі Зє!біли - БРЕХУНИ, як і їхні хазяї - євреї!
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Не понял... Разучились делать бронесталь? Или и не делали никогда - в Рашке покупали?
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Ахметов " удешевил" и упростил техпроцесс , он монополист по броне в соответствии с советской НТД.
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Ндя... пішли рехворми від зеленських стрємітєльним домкратом.
Через півроку армія буде ще "краща" чим овощ залишив...
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Да ну... А я от назву укроборонпром читаю а в голові гладковський-порршенко... І свині перед очима бігають...
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Мадам поясніть трошки простіше, що ви мали на думці?
Верхнє праве на мою думку змонтоване...
А нижнє праве і ліве це вже накладка на основі першого... Щоб спрацював асоціативний ряд... Але ви не вгадала... Я такого роду картинки пачками створював років надцять назад...
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Ну в Туреччину він разом із зе таки їздив, погугліть фотки разом із безпілотником турецьким...
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Хто він? І куди їздив?
Якщо вам не важко конкретніше будь ласка...
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Голова Укроборонпрому Букін, фігурант плівок про свинарчуків,. Він недавно супроводжував Зе при поїздці в Туреччину...
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Не порядок... Думаю уволять, або сам уволиться...і це в кращому випадку...
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Якщо літав із Зе в Туреччину, значить мабуть про все домовився... Якби загрожувало звільнення, ніхто в б його з собою не взяв!
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Я по іншому думаю... Пацани тупо зрозуміли, що в обоймі всі... І банально на всіх тюрм не вистарчить... І щоб не натворити ділов на революцію, будуть рубати по чуть чуть...
Вже в найближчі місяці побачимо як воно буде...
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https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZiuOKdNBExhulH8WUYH6_1TcBsIJ3rd9Dpa93odHiJUZUBT6baUrM0dYMOcoYrj--Adyw3T22hH9sm1mf7S_1xPL-Rb6IBngaBoK6X3hyh5SM9LWQtPljtE4n6jahe5Z_1qj2Q48Fwkwwhjf_1i05io9J4q3sdC9YeH_1-UrQL07izAcCE6I_15NCKSF5rXvv2B-UpRt2SLpp5riUuxP-y255WwFuVpu_1Vu8e-Dd7gu-QRpVhUzyQgraR1OhO4nLWcz7IDZoZeY1hQsXJRfYttI4jOBVbCpOb4nPWoPErH7DqAfVnI2zy3etJ2R3uOj80o530J5qsFrbHsSbLguUt8cCmPIDVkqcrE7w

А це посилання покаже, що ваша фотка з россійського пропагандистського сайту... Тому, мадам, я вас прошу... Уважніше...
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Як скажете. "Скандал! Зеленский взял Свинарчука в команду Слуг Народа" https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM
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Там букін... Не свинарчук...
Свинарчук знову в корпорації рошен...
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Але фотка не підробка з кацапського сайту, а реальна
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Скоріш за все ви права. Завтра пошукаю оригінал відео на сайті ап...
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Не знаю, чи дійде до букіна, але з гладковськими закінчилось нічим. Це був гарно організований, щедро проплачений, голосний, передвиборний ор. Як зазначило пуйло: "кто угодно, только не Порошенко"
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На мою думку ще нічого не закінчилось... А все тільки починається...
Або Зеленський почне наводити порядок... Або піде туди куди і решта...
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шоумен буде наводити порядок?
Ти при розумі?
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Злодій порошенко, бандит головоріз янукович, банківський маланець ющенко... Кожен з них свій перший мільйон/мільярд вкрав в України...

Невже не можна дати шанс шоу мену?
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Київську кондитерську фабрику яка в подальшому стала рошеном...
А далі все тут:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Там про те як петя обікрав Україну... На російській вікпедії чомусь петя молодець... Видно Британці також агенти путіна...
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Менше всяку дурь кури - мізки будуть чистішими! Якщо там під твєю черепною коробкою є хоча б 1 ізвилна, то "погугли" скільки обійшлися нічого неварті "гастролі" ПреЗЕдента до Туреччини та Канади (особливо "селхві" із юристом Бені).
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Я думаю бюджет адміністрації президента приймали на рік... І було це в листопаді минулого року... При президенті порошенку... Ще думаю, що за рамки цього бюджету Зеленський не вийде...
Далі: не курю і вам не раджу... Тикати вдома мамі з татом будете...якщо вони не навчили поводитись, то життя навчить...

Якщо ви неграмотний, з невідомих мені причин (як варіант 47 хромосом), не навчилися писати Українською мовою... то пишіть по російськи, я цей діалект розумію...
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«в голові гладковський-порршенко.» (с) ?
Забудь. Вибори позаду.
Це була всього лише піар заготовка.
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Угу:
П'ятий президент Петро Порошенко визнає, що призначення його бізнес-партнера Олега Гладковського заступником секретаря РНБО було кадровою помилкою, але запевняє, що він її виправив.

Пряма мова: "Звичайно (призначення Гладковського було кадровою помилкою - ред.), якщо я його звільнив, то звільненням я її і виправляв".

Цікаво блін... Так що в піар сам петя повірив?
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Це пряма мова порошенка... Що питайте в нього....
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"Укроборонпром обвинил Минобороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро" - чей Укроборонпром и чьё Минобороны? Где Порошенко и где Зеленский?
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бо дурному кловуну з командой їб@ньків ні конструктори, ні армія, ні промисловість не потрібні. їм потрібні тільки шаурма і х"й коломойського в їхній дупі.
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Стандартное давление на завод, дабы использовал нужную сталь с нужного завода... ну и цена будет правильная, а мы за это заплатим.
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Бардальеро на этом ХКБМ.
Типичный совковый бардак.
Как и их пресловутый БТР-4. Не важно какой модификации. Говно, одним словом.
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Говно БТР-82 по сравнению с БТР-4 у которого самая современная компоновка.
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ХКБМ против Уралвагонзавода всегда бьіл , как БМВ против Опеля , чтоб тьі понимал...
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КБ имени Морозова - имхо, сплошные бездельники и частично сепары. На их "работу" поступало огромное количество жалоб всю войну, там и при януковиче не стихали скандалы с поставками зарубеж техники этого завода.
Совковым инженерам поручать работу - себе выйдет дороже.
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Да , да ! А еще разогнать , вслед за ХКБМ Морозова, КБ"Южное" , и кто-то получит Героя России , секретньім указом Путина
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ибо миноборонпром - это не укроборонпром! Оцэ так напромили...
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Раньше в Украине делали лучшую в СССР сталь. Рассказывал сын начальника цеха орудийных стволов ленинградского завода.
Первое место среди производителей черной металлургии занимает группа «Метинвест». - украинский олигарх Ринат Ахметов.

На втором месте среди лидеров отрасли разместился «АрселорМиттал Кривой Рог» - английский бизнесмен индийского происхождения, миллиардер Лакшми Миттал.

Третьим крупнейшим игроком на рынке черных металлов является «Интерпайп». - зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук.

Приватизировали, всё в частных руках, броню не делают потому, что им не выгодно. Пинчук собирался всё продавать в Украине и переезжать жить в Лондон, но переговорил с Зеленским, отменил переезд, продолжает гнать в РФ трубы (возможно идут на северный поток 2) и колёса к вагонам. Ахметов и Лакшми Миттал наверное тоже на РФ работают, а бронелисты в Польше покупаем.
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Державой рулят деполитизированные комерсы ... бабки и прибыль вот их бог.
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Харківчани - технарі. Розробити ************* танк Оплот - не кожна ровинена країна на таке здатна. Але харківчанам вистачило невелика підтримка уряду Тимошенко у кризовий 2008й, і вже у 2012му перша модель проходила випробування.
Жалько, що Януковіч не дав ЖОДНОЇ державної підтримки проекту і Україна втратила мільярди доларів. Сьогодні ці танки могли б бути нашим брендом у Світі.
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Хлам сделанный с советских комплектующих, пытаются поменять на хлам из китайских комплектующих, и назвать это «разработкой и технологическим прорывом», при этом ободрать министерство обороны как липку. Перевод на двухдневную рабочую неделю не мешает руководителям предприятий отгребать с разоренных предприятий миллионные премии, так директор НВКФотоприбор при двухдневной рабочей недели Корево Г получил около миллиона гривен премии (информация имеется на сайте электронного декларирования) за «развитие предприятия». Системное разворованное станков, вырезание металла, раздаривание основных фондов предприятия - все это известно руководителям укроборонпрома. Рабочие получают от 600 до 2500 грн, а он все «развивает». Поэтому нужно Укроборонпром обвинять в попытках продать некачественную технику нашим воинам. Их сыновья там не служат, а тратят на себя баснословные ихние зарплаты и премии.
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Найбільш потужною була атака на КП ХКБМ, за часів Януковича, коли ним і россійськими агентами було зроблено неймовірну потужну атаку на це славнозвісне КБ, з метою його знищення, і знято його Генерального Конструктора Генерал-лейтенанта Михайла Борисюка. Але після того, як кремлівській шістці Януковичу, дали під сраку, за часів Президента Порошенка КБ ХКБМ, знову вийшло у лідери танкобудування на просторах бувшого СССР.
З приходом Зє, ХКБМ знищать. І не в останню чергу з за українського супертанка розробки ХКБМ «Нота».
Бо в РФ сцються і сруться цього танка, з гарматою 152 мм.
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Не знищать. Вовік більш залежний президент від суспільної думки, ніж будь який інший. Важливо Порошенко з його тролями запхати по буцегарням, бо за їхніми візгами свинячими не чути конструктивну критику
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А може з приходом зелі "Ноту" профінансують, бо при пороху так і не вивели його на парад, як "Богдану", а МОУ її та і не замовило..
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Бо Турчинов не афішував роботи. І був технарем. І міг розібратись
А Данилюк гуманітарій, і буде керуватись думкою Зє - помічників.
Один з результатів перемоги *****, над Порошенко, масовий притік у владу галімих дилетантів.
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А ви? те що турчинов закінчив технологічний факультет не робить його технарем по всьому..
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1) сокращается численность войск
2) односторонний отвод войск (сдача территорий)
3) блокирование реформы питания ВСУ по стандартам НАТО
4) сокращение финансирования легендарных оборонных заводов
5) прекращается закупка тренажёров для ВСУ
6) прекращается финансирование новых разработок
7) перемирие "на словах", занижение кол-ва обстрелов в сводках (ОБСЕ насчитывает на много больше а они не всё фиксируют)
8) неформальный запрет "стрелять".
9) ... список можно продолжать.

и коронное "надо прекратить стрелять" и "мы остановим войну".... (получается мы её и начали?)

p.s. ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЕ РАЗОМ
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Может вам горшок надо ли за вами подотрут Укроборонпром звинуватив Міноборони в спробі знищити Харківське конструкторське бюро - Цензор.НЕТ 754
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Чтож возвращаются времена Януковича
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Кроме того, сообщают в Укроборонпроме, министерство выдвинуло в ХКБМ претензии на уплату штрафных санкций в размере 82,3 млн грн за невыполнение заказа и без объяснения причин прекратило финансирование ...............................
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Сежант Билко остался без работы.

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Не так все гарно с Укроборонпромом як сказано у статті, дуже вже багато скандалів зв язано з цією структурою.
Знаю людину яка у 2016 була на теритрії ЗТМ Малишева у Харкові де випускають (модернізують) танки,таке враження що територія заводу вимерла - людей нема від слову зовсім, бронетехніки кругом біля корпусів нема, був один лише БТР 4Є, зарплатня по заводу тоді була щось від 2 до 3000 гр, сміх і гріх. Тєкучка кадрів з заводу біла високою, мабуть такой і залишилась. Де високі зарплати, де колони бронетехніки відремонтовані, де нові розробки ? Сумненько. А це був другий рік війни з еРеФією.

Ото такий Укоборонпром, та і з Лозовським заводом не все так гладко - чув там якісь адміністративні махінації відбувались, що тут казати - Укроборонпром не виправдав свого призначення, позорна структура.
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Зеля, дождется !!!! Майдан не за горами !!!!!
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28 РОКІВ СІОНІСТИ НИЩИЛИ УКРАЇНСЬКУ ПРОМИСЛОВІСТЬ І В ПІД ЧАС ВІЙНИ ПРОДОВЖУЮТЬ ! НЕОХІДНО НЕГАЙНО ВВОДИТИ РОСТРІЛЬНУ СТАТТЮ ЗА САБОТАЖ !!!
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