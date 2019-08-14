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Все про:Держекоінспекція (39) ліквідація (277) екологія (459) Мінекології (89)

 Держекоінспекцію ліквідують, натомість буде створена Державна природоохоронна служба, - Мінекології. КАРТА

Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства екології та природних ресурсів України.

"Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість буде створена Державна природоохоронна служба", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, профільне міністерство впродовж останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення ефективної сучасної державної системи запобігання екологічних правопорушень і моніторингу стану навколишнього середовища.

"Загалом структура нової Державної природоохоронної служби передбачає створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального і Південно-Східного) і повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів ДЕІ", - зазначили в міністерстві.

Держекоінспекцію ліквідують, натомість буде створена Державна природоохоронна служба, - Мінекології 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142897
 
 
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Учитесь рейдеры продают хлебные должности без судебных исков:
Проводишь ликвидацию одной структуры, всех увольняешь - потом лояльных берешь в новую такую же структуру, но уже с другим названием... должности руководства центрального аппарата и областных управлений продаешь за хорошие деньги...
В ИТОГЕ: Все остаются сидеть на старых рабочих местах и выполнять прежние обязанности - но при этом, ни один прежний руководитель не может восстановиться к кормушке по решению самых честных судов...

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Судя по цвету шевронов и ваааще- новости, Бенины ставленники там уже места прогревают. На этот раз, к отжиму "Арцелора" и метгигантов Мариуполя подойдут вдумчиво и профессионально, никаких кавалерийских наскоков и лажи, как у Баканова- не будет!
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Чому не вказано скільки коштів українських налогоплатників буде витрачено на реорганізацію?
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А сколько угодно! Цель- оправдывает средства. Щас в Мариуполе "экологические митинги" пойдут, косяками. Угробят металлургию.
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закриють домни і настане поголовна "діджиталізація".
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Это не только убрать паразитов с этой инспекции. А Вы знаите? В Украине ещё есть налоговая милиция и за 5 лет у пэти в ЕС её не ликвидировали. А ещё есть ветераны кпсс, депутаты прошлые, которых не лишили благ халявных...
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