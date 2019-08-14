 Держекоінспекцію ліквідують, натомість буде створена Державна природоохоронна служба, - Мінекології. КАРТА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства екології та природних ресурсів України.
"Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість буде створена Державна природоохоронна служба", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, профільне міністерство впродовж останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення ефективної сучасної державної системи запобігання екологічних правопорушень і моніторингу стану навколишнього середовища.
"Загалом структура нової Державної природоохоронної служби передбачає створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального і Південно-Східного) і повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів ДЕІ", - зазначили в міністерстві.
Проводишь ликвидацию одной структуры, всех увольняешь - потом лояльных берешь в новую такую же структуру, но уже с другим названием... должности руководства центрального аппарата и областных управлений продаешь за хорошие деньги...
В ИТОГЕ: Все остаются сидеть на старых рабочих местах и выполнять прежние обязанности - но при этом, ни один прежний руководитель не может восстановиться к кормушке по решению самых честных судов...