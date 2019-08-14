 Лідери Німеччини і Литви заявили про необхідність збереження санкцій проти Росії

Про це йдеться в повідомленні на сайті литовського президента, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, Меркель заявила, що сторони обговорили ситуацію в Україні, зркрема, необхідність виконання мінських мирних угод.
"Під час обміну думками з Росії я повторив позицію, яку Литва займає давно. У той час як в Україні є зовнішнє втручання, в той час як існує висока напруженість, у той час як Крим анексовано, дуже складно спілкуватися з Росією на найвищому політичному рівні. Хоча, з іншого боку, це не скасовує необхідності економічного і культурного співробітництва", - додав Науседа.
Він також закликав до збереження санкцій проти Росії доти, доки вона не припинить свою агресію проти України. Лідери Німеччини і Литви домовилися домагатися цілей Східного партнерства, висловивши сподівання на позитивні реформи в країнах-партнерах.
Федеральный Канцлер ФРГ и президент Литвы даже приняли совместное коммюнике о беспрецедентно жёстком пакете санкций по отношению к РФ:
Со стороны ФРГ - строителям газопровода «Северный Поток-2» вменено в обязанность выполнять строительно-монтажные работы с угрюмым выражением лица.
Со стороны Литвы - всем государственным чиновникам вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону РФ, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
Китай їх і не вводив а глумиться як хоче:
«Газпром», по словам Иванникова, попробует договориться с банками ЕС, однако пока гарантии европейских экспортных агентств удалось получить лишь на половину от требуемой суммы - 7 млрд долларов. Амурский ГПЗ стал уже вторым мегапроектом «Газпрома», отвергнутым китайскими инвесторами. В 2015 году, напомним, Пекин отказался участвовать в финансировании газопровода «Сила Сибири», предоставив российской компании возможность самостоятельно оплатить укладку 2 тысяч километров труб, по которым, согласно проекту, с начала 2020х в Китай будет поставлять 38 млрд кубометров газа в год.Спустя два года, напомним, китайской CEFC решили продать 14,16% акций «Роснефти», но государственный China Development Bank отказался кредитовать сделку, а позднее гендиректор компании Йе Янминь был арестован по подозрению в экономических преступления.Позднее китайцам предложили проект высокоскоростной ж/д-магистрали «Пекин-Берлин» за 10 триллионов рублей, которая, по идее чиновников, должна была статью частью «шелкового пути» в Европу. Но China Railway Eryuan Engineering Group, проанализировав финансовые и технические условия проекта, летом прошлого года отвергла его как нерентабельный. Наконец, в конце прошлого года Китай отказался от межправительственного соглашение о дедолларизации торговли с Россией, несмотря на то, что российский ЦБ к этому моменту перевел почти 15% резервов в китайский юань и распродал долларовые активы.Отказываясь от новых вложений, китайские инвесторы одновременно стремительно забирают старые: по данным ЦБ, с 2014 года общий объем прямых инвестиций из Китая в Россию рухнул почти на треть - с 4,542 до 3,184 млрд долларов.