 Лідери Німеччини і Литви заявили про необхідність збереження санкцій проти Росії

Про це йдеться в повідомленні на сайті литовського президента, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Меркель заявила, що сторони обговорили ситуацію в Україні, зркрема, необхідність виконання мінських мирних угод.

"Під час обміну думками з Росії я повторив позицію, яку Литва займає давно. У той час як в Україні є зовнішнє втручання, в той час як існує висока напруженість, у той час як Крим анексовано, дуже складно спілкуватися з Росією на найвищому політичному рівні. Хоча, з іншого боку, це не скасовує необхідності економічного і культурного співробітництва", - додав Науседа.

Він також закликав до збереження санкцій проти Росії доти, доки вона не припинить свою агресію проти України. Лідери Німеччини і Литви домовилися домагатися цілей Східного партнерства, висловивши сподівання на позитивні реформи в країнах-партнерах.

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