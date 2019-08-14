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 Політика України
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Все про:ВР (5315) депутат (930) запитання (3)

 Найбільш дискусійним було питання розміщення депутатів у залі Ради, - координатор підгрупи Іонушас

Питання розміщення народних обранців у залі Верховної Ради стало найбільш дискусійним на засіданні підготовчої депутатської групи, однак його розгляд минув конструктивно

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів координатор другої підгрупи підготовчої депутатської групи Сергій Іонушас ("Слуга народу").

На брифінгу в середу в Києві він повідомив журналістам, що на засіданні підгрупа розглядала три питання, пов'язані з організацією роботи ВР: складання присяги новообраними депутатами, запрошення гостей на урочисте засідання парламенту 29 серпня і розсадження парламентаріїв у залі засідань.

За словами Іонушаса, з питання урочистого засідання домовилися зібрати пропозиції політичних сил до полудня четверга, 15 серпня.

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"Найбільш дискусійним було питання розміщення депутатів у залі Верховної Ради. Стосовно цього ми вислухали думку апарату Верховної Ради, який запропонував певний варіант розсадження, були живі дискусії, пов'язані з пропозиціями, які ми отримали під час роботи підгрупи. Домовилися, що протягом сьогоднішнього дня політичні сили проведуть додаткові консультації, і повернемося до цього питання завтра перед засіданням підготовчої депутатської групи", - розповів він.

При цьому Іонушас наголосив, що все відбувалось у конструктивному руслі. "Щоб узгодити позиції, необхідні консультації в ширшому колі... Я не сказав би, що є якісь суперечки. Ні, ми чекали, що наша зустріч буде більш емоційною ... а вона відбувалася конструктивно ... Питання полягає в тому, що деякі позиції нові для нас, і ми отримали їх тільки перед засіданням робочої групи. Тому для відпрацювання цих позицій потрібен час, сподіваюся, що дуже скоро ми прийдемо до єдиної позиції ... Ми не сварилися", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді відбулося друге засідання підготовчої групи нового скликання. На ньому обговорили питання розміщення фракцій в залі і предмет відання комітетів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142891
 
 
 Топ коментарі
 
А вы друзья как не садитесь.....
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Сцуко, ото у клованов проблемы... Видать, басню Крылова в детстве таки не читали
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в ЗЕкоМанде есть ещё два слоника это братья Стефанчуки
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слонёнка Юзика посадят на освободившееся кресло бегемота Звягильского
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в ЗЕкоМанде есть ещё два слоника это братья Стефанчуки
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...не обижай слонов сравнением их с этой зеленой свининой, слоны умнее... Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас - Цензор.НЕТ 537
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звягильский знатный ворюга,всю Украину обложил налогом на иномарки,наверное ххороший процент получает,тварь ожиревшая
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А що мені за нього пережовувати???
Є чуйка, що воно от-от приїде на свою шахту. Кого дякувати?
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Петю и его песиков посадят на их место у параши
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...только после того, как используешь... Найбільш дискусійним було питання розміщення депутатів у залі Ради, - координатор підгрупи Іонушас - Цензор.НЕТ 1782

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А якщо розмістити за національною ознакою? Будуть казати, що ділять за національною ознакою? А такий конституційний термін як "національні меншини" не ділить громадян України за національною ознакою?
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Шо тут складного.Місце для прізвіздєнта за колону.
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*****, ото у клованов проблемы... Видать, басню Крылова в детстве таки не читали
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проблем у клованов нет. Они займут места какие захотят. Проблемы у мародёра с его 20 людьми. Он хочет рядом смедведчуком сидеть.
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ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЦРУ: В России произошла крупнейшая ядерная катастрофа
14 августа в 12:47

ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЦРУ: В России произошла крупнейшая ядерная катастрофа
В России крупнейшая после Чернобыля ядерная катастрофа, считает американская разведка. По данным ЦРУ, уровень загрязнения является опасным для жизни не только на территории базы, но и в близлежащих населенных пунктах.

США отслеживают сообщения о смертоносных испытаниях на российском военном полигоне в Белом море. Об этом заявил Reuters один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа, просивший не раскрывать свое имя.

Масштаб катастрофы, как и ее природу, в Белом доме не берутся однозначно оценить, но должностное лицо полагает, что Москва напрасно делает вид, что «все нормально».

Тем временем израильские источники пишут, что в Центральном разведывательном управлении США считают взрыв ядерной двигательной установки для ракеты, которую испытывало Минобороны, «крупнейшей ядерной катастрофой со времен Чернобыля».

Ранее в США предположили, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты «Буревестник», которой Путин пугал мир, показывая мультфильмы. В результате мини-ядерного взрыва 8 августа погибли 5 специалистов «Росатома» и 10 военных.

События в районе Северодвинска продолжают ужасать своей масштабностью экологической и техногенной катастрофы, указывают комментаторы. В настоящий момент радиация после взрыва ракеты с ядерным двигателем распространилась в радиусе около 40 километров. Произошло серьезное заражение акватории в районе Северодвинска - пока в город запретили заходить кораблям.

Полигон, где проводились испытания закрыт и вероятно будет закрыт навсегда.

Напомним, что в конце 2018 года CNN и Foxnews сообщили со ссылкой на неназванных официальных лиц, что анонсированная Путиным ракета находится еще лишь в стадии разработки и что США наблюдали недавно попытку запустить такую ракету, которая закончилась падением в Арктике. Ракета отработала первую ступень, и несла в себе габаритный макет ядерного двигателя и боеголовки.

Эксперты указали, что разработка ракеты стала гораздо более проблемной, чем предполагалось заранее.

Габаритные данные говорят о том, что данная ракета возможна только морского базирования - ни один самолет ее нести не способен. Но и пуски с корабля чреваты рядом неприятных последствий - это в первую очередь необходимость дезактивации корабля.

Сам двигатель работает без радиационной защиты и рассчитан на единичный пуск. Также у него нет тепловой защиты, тепловыделяющие элементы практически контактируют с обтекающим их воздухом.

Таким образом ракета оставляет заметный радиоактивный след, а сам двигатель после единичного пуска выгорает и не подлежит восстановлению.
Последнее скорее всего и стало причиной катастрофы этой ядерной ракеты.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Если бы не ляп с тепловой защитой я бы еще поверил в эту инфу. Там такой защиты принципиально не может быть, иначе движок не будет работать. Это как поставить тепловую, защиту на реактивную струю обычного двигателя. Гы.
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Это как поставить тепловую, защиту на реактивную струю обычного двигателя. Гы.

Эта фраза очень красноречиво характеризует ваши познания.
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Крылов, басня: А вы друзья как не садитесь у депутаты не годитесь, мля... Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас - Цензор.НЕТ 9706
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А хто і для чого пхає свій русскій язик в Україну? Чому у Польщі нема русскаязичьних поляків?
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ольше половины украинцев говорят по русски ,так сложилось исторически,так же ,как американцы говорят по английски или швейцарцы на четырех языках и эта ситуация в Украине будет очень долго или даже всегда,никакими законами ты не заставишь человека сменить свой родной язык,так как это не природно для человека
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а шо голодомор случился от русского языка,тебя в детстве не роняли?Голодомор устроил маньяк,родной язык которого был грузинский,а не русский
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Для білоруса говорити білоруською неприродно...для українця говорити українською неприродно...для якута, чи єврея говорити російською природно...ти за зєлєнскава галасавал?
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Большинство белрусов говрит по русски,большинство украинцев тоже,ты хочешь силой их отказаться от их родного языка?Ну так получишь на выборах 8% как Петя,который тоже говорит по русски дома
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ааа...так ти пастєльний Петра Олексійовича Порошенка... а за Зєлєнскава галасавал, чи не галасавал?
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Всі побачили як Зеленський бореться з бурштиновою мафією? Звільнення лісника, це круто Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас - Цензор.НЕТ 5115

А тепер дивимося на віртуальну партію "Слуга народу". Номер 29 в списку партії до Верховної Ради - Верещук Ірина, керівник ТОВ " Українська бурштинова біржа ", а це той хто бруштин скуповує
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та ладно)))) Не вірю... знаю що ссуть в зегенератам в очі але не до такого ж ступеня))))
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Ну зачем так брэхать, псина?😀
Кому не в западло, то посмотрите кто там руководитель и та биржа в состоянии ликвидации и после проверок в июле этого года.
лерка брэхло！😀
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проказніца-Мартишка, Осьол, Казьол да косолапий Мішка
затєялі сиграть Квартєт...
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10 мерчендайзеров срочно в Трускавец нужно на курсы )
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т.е. вопрос собственной дупы и де она будет сидеть наиболее важен для депутатов.
ну шо ж - своя дупа всегда ближе к телу...
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Млин, а я думал самым дискусионным было меню в столовке Рады. Типа, Разумкова и Медведчука пучит от черной икры...
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Для гол. ВР і його заст. передбачена окрема їдальня
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Всі хочуть в "мертву зону",недосяжну для камер преси...Де можна спокійно подивитись порно,хряпнути "мікс" і навіть подрімати...
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Цапам з опоблоку треба забивати місця поблище до виходу. Якщо почнуться голосування за зняття недоторкоаності - чух!, - і виламуватись. Будуть закриті двері - Шуфрічем треба працювати. В нього голова тренована...
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Проститутки не могут кровати поделить....
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////пам"ятка новому депутату ))))) Найбільш дискусійним було питання розміщення депутатів у залі Ради, - координатор підгрупи Іонушас - Цензор.НЕТ 4933
Здрастуй, дружочку!
Днями ти отримаеш перший у своєму житті депутатський значок і депутатський мандат і тепер маєш із честю носити значок на лацкані, а мандат - у кишені піджака, бо на тебе буде дивитися вся наша багатомандатна країна... Гляди, не переплутай
Ось і минув, освітлений літнім сонцем, галасливий час кандидатської кампанії, пролунав перший дзвоник, і ти зробив перший крок у поки що незвідану для тебе країну регламентів, фракцій і імпічментів. Постарайся запам'ятати, в якій ти фракції, щоб випадково не перейти в іншу
Скоро ти вирушиш у захопливу подорож від глибин споживчого кошика до незвіданих бюджетних дірок - варто тільки натиснути заповітну кнопку. Так-так, тепер у тебе буде своя персональна кнопка! А також ти дізнаєшся, як вмикається і вимикається мікрофон, який годинник і телефон у сусідів і ще дуже багато цікавого . Тебе навчать рахувати мільйони та читати страшенно цікаві закони, а коли ти навчишся писати, то навіть, можливо, напишеш перший у своєму житті Закон. Або навіть зробиш наукове відкриття: дізнаєшся, нарешті, і переповіси всім знайомим - куди ж діваються державні гроші.
Однак для цього необхідно багато терпіння і старанності, а поки що ти чуєш багато нових і незрозумілих слів. Але ти їх не бійся, ти тепер взагалі нічого не бійся - адже у тебе є депутатська недоторканність. А якщо навіть її знімуть якісь погані люди, то все одно: хоч у нашій демократичній країні всі рівні - ти найрівніший.
Пам'ятай, що в сесійній залі є хлопчики з неблагополучних сімей, і в момент палких суперечок ці нехороші хлопчики тебе можуть боляче штовхнути або спробувати в кулуарах штовхнути тобі великі гроші. Тримай кишеню вужче. Запам'ятай: кулуари - це найцікавіше місце в парламенті . Пам'ятаєш, як у дитинстві ти робив "секретики". А тепер у кулуарах виникають кулуарні домовленості та секретики, які потім розгадують численні політологи .
Тут ти знайдеш багато нових і цікавих друзів, машин і квартир, яких не знав раніше. Тепер ти будеш дивитися на життя зовсім інакше, по-дорослому, але завжди пам'ятай - головне вчасно зупинитися, бо генерального прокурора вже не зватимуть Юрасик.
Одним словом, ти будеш стояти біля керма нашої багатостраждальної Батьківщини, і якщо тобі не дадуть покерувати, то бодай разок натиснеш на гальма... чи уключиш радіо...
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А я б їх розсадив всіх "в перемішку".
І місця визначити шляхом жеребкування.
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