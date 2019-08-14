 Найбільш дискусійним було питання розміщення депутатів у залі Ради, - координатор підгрупи Іонушас

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів координатор другої підгрупи підготовчої депутатської групи Сергій Іонушас ("Слуга народу").

На брифінгу в середу в Києві він повідомив журналістам, що на засіданні підгрупа розглядала три питання, пов'язані з організацією роботи ВР: складання присяги новообраними депутатами, запрошення гостей на урочисте засідання парламенту 29 серпня і розсадження парламентаріїв у залі засідань.

За словами Іонушаса, з питання урочистого засідання домовилися зібрати пропозиції політичних сил до полудня четверга, 15 серпня.

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"Найбільш дискусійним було питання розміщення депутатів у залі Верховної Ради. Стосовно цього ми вислухали думку апарату Верховної Ради, який запропонував певний варіант розсадження, були живі дискусії, пов'язані з пропозиціями, які ми отримали під час роботи підгрупи. Домовилися, що протягом сьогоднішнього дня політичні сили проведуть додаткові консультації, і повернемося до цього питання завтра перед засіданням підготовчої депутатської групи", - розповів він.

При цьому Іонушас наголосив, що все відбувалось у конструктивному руслі. "Щоб узгодити позиції, необхідні консультації в ширшому колі... Я не сказав би, що є якісь суперечки. Ні, ми чекали, що наша зустріч буде більш емоційною ... а вона відбувалася конструктивно ... Питання полягає в тому, що деякі позиції нові для нас, і ми отримали їх тільки перед засіданням робочої групи. Тому для відпрацювання цих позицій потрібен час, сподіваюся, що дуже скоро ми прийдемо до єдиної позиції ... Ми не сварилися", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді відбулося друге засідання підготовчої групи нового скликання. На ньому обговорили питання розміщення фракцій в залі і предмет відання комітетів.

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