 Найбільш дискусійним було питання розміщення депутатів у залі Ради, - координатор підгрупи Іонушас

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів координатор другої підгрупи підготовчої депутатської групи Сергій Іонушас ("Слуга народу").
На брифінгу в середу в Києві він повідомив журналістам, що на засіданні підгрупа розглядала три питання, пов'язані з організацією роботи ВР: складання присяги новообраними депутатами, запрошення гостей на урочисте засідання парламенту 29 серпня і розсадження парламентаріїв у залі засідань.
За словами Іонушаса, з питання урочистого засідання домовилися зібрати пропозиції політичних сил до полудня четверга, 15 серпня.
"Найбільш дискусійним було питання розміщення депутатів у залі Верховної Ради. Стосовно цього ми вислухали думку апарату Верховної Ради, який запропонував певний варіант розсадження, були живі дискусії, пов'язані з пропозиціями, які ми отримали під час роботи підгрупи. Домовилися, що протягом сьогоднішнього дня політичні сили проведуть додаткові консультації, і повернемося до цього питання завтра перед засіданням підготовчої депутатської групи", - розповів він.
При цьому Іонушас наголосив, що все відбувалось у конструктивному руслі. "Щоб узгодити позиції, необхідні консультації в ширшому колі... Я не сказав би, що є якісь суперечки. Ні, ми чекали, що наша зустріч буде більш емоційною ... а вона відбувалася конструктивно ... Питання полягає в тому, що деякі позиції нові для нас, і ми отримали їх тільки перед засіданням робочої групи. Тому для відпрацювання цих позицій потрібен час, сподіваюся, що дуже скоро ми прийдемо до єдиної позиції ... Ми не сварилися", - розповів він.
Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді відбулося друге засідання підготовчої групи нового скликання. На ньому обговорили питання розміщення фракцій в залі і предмет відання комітетів.
Є чуйка, що воно от-от приїде на свою шахту. Кого дякувати?
14 августа в 12:47
ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЦРУ: В России произошла крупнейшая ядерная катастрофа
В России крупнейшая после Чернобыля ядерная катастрофа, считает американская разведка. По данным ЦРУ, уровень загрязнения является опасным для жизни не только на территории базы, но и в близлежащих населенных пунктах.
США отслеживают сообщения о смертоносных испытаниях на российском военном полигоне в Белом море. Об этом заявил Reuters один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа, просивший не раскрывать свое имя.
Масштаб катастрофы, как и ее природу, в Белом доме не берутся однозначно оценить, но должностное лицо полагает, что Москва напрасно делает вид, что «все нормально».
Тем временем израильские источники пишут, что в Центральном разведывательном управлении США считают взрыв ядерной двигательной установки для ракеты, которую испытывало Минобороны, «крупнейшей ядерной катастрофой со времен Чернобыля».
Ранее в США предположили, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты «Буревестник», которой Путин пугал мир, показывая мультфильмы. В результате мини-ядерного взрыва 8 августа погибли 5 специалистов «Росатома» и 10 военных.
События в районе Северодвинска продолжают ужасать своей масштабностью экологической и техногенной катастрофы, указывают комментаторы. В настоящий момент радиация после взрыва ракеты с ядерным двигателем распространилась в радиусе около 40 километров. Произошло серьезное заражение акватории в районе Северодвинска - пока в город запретили заходить кораблям.
Полигон, где проводились испытания закрыт и вероятно будет закрыт навсегда.
Напомним, что в конце 2018 года CNN и Foxnews сообщили со ссылкой на неназванных официальных лиц, что анонсированная Путиным ракета находится еще лишь в стадии разработки и что США наблюдали недавно попытку запустить такую ракету, которая закончилась падением в Арктике. Ракета отработала первую ступень, и несла в себе габаритный макет ядерного двигателя и боеголовки.
Эксперты указали, что разработка ракеты стала гораздо более проблемной, чем предполагалось заранее.
Габаритные данные говорят о том, что данная ракета возможна только морского базирования - ни один самолет ее нести не способен. Но и пуски с корабля чреваты рядом неприятных последствий - это в первую очередь необходимость дезактивации корабля.
Сам двигатель работает без радиационной защиты и рассчитан на единичный пуск. Также у него нет тепловой защиты, тепловыделяющие элементы практически контактируют с обтекающим их воздухом.
Таким образом ракета оставляет заметный радиоактивный след, а сам двигатель после единичного пуска выгорает и не подлежит восстановлению.
Последнее скорее всего и стало причиной катастрофы этой ядерной ракеты.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Эта фраза очень красноречиво характеризует ваши познания.
А тепер дивимося на віртуальну партію "Слуга народу". Номер 29 в списку партії до Верховної Ради - Верещук Ірина, керівник ТОВ " Українська бурштинова біржа ", а це той хто бруштин скуповує
Кому не в западло, то посмотрите кто там руководитель и та биржа в состоянии ликвидации и после проверок в июле этого года.
лерка брэхло！😀
затєялі сиграть Квартєт...
ну шо ж - своя дупа всегда ближе к телу...
Здрастуй, дружочку!
Днями ти отримаеш перший у своєму житті депутатський значок і депутатський мандат і тепер маєш із честю носити значок на лацкані, а мандат - у кишені піджака, бо на тебе буде дивитися вся наша багатомандатна країна... Гляди, не переплутай
Ось і минув, освітлений літнім сонцем, галасливий час кандидатської кампанії, пролунав перший дзвоник, і ти зробив перший крок у поки що незвідану для тебе країну регламентів, фракцій і імпічментів. Постарайся запам'ятати, в якій ти фракції, щоб випадково не перейти в іншу
Скоро ти вирушиш у захопливу подорож від глибин споживчого кошика до незвіданих бюджетних дірок - варто тільки натиснути заповітну кнопку. Так-так, тепер у тебе буде своя персональна кнопка! А також ти дізнаєшся, як вмикається і вимикається мікрофон, який годинник і телефон у сусідів і ще дуже багато цікавого . Тебе навчать рахувати мільйони та читати страшенно цікаві закони, а коли ти навчишся писати, то навіть, можливо, напишеш перший у своєму житті Закон. Або навіть зробиш наукове відкриття: дізнаєшся, нарешті, і переповіси всім знайомим - куди ж діваються державні гроші.
Однак для цього необхідно багато терпіння і старанності, а поки що ти чуєш багато нових і незрозумілих слів. Але ти їх не бійся, ти тепер взагалі нічого не бійся - адже у тебе є депутатська недоторканність. А якщо навіть її знімуть якісь погані люди, то все одно: хоч у нашій демократичній країні всі рівні - ти найрівніший.
Пам'ятай, що в сесійній залі є хлопчики з неблагополучних сімей, і в момент палких суперечок ці нехороші хлопчики тебе можуть боляче штовхнути або спробувати в кулуарах штовхнути тобі великі гроші. Тримай кишеню вужче. Запам'ятай: кулуари - це найцікавіше місце в парламенті . Пам'ятаєш, як у дитинстві ти робив "секретики". А тепер у кулуарах виникають кулуарні домовленості та секретики, які потім розгадують численні політологи .
Тут ти знайдеш багато нових і цікавих друзів, машин і квартир, яких не знав раніше. Тепер ти будеш дивитися на життя зовсім інакше, по-дорослому, але завжди пам'ятай - головне вчасно зупинитися, бо генерального прокурора вже не зватимуть Юрасик.
Одним словом, ти будеш стояти біля керма нашої багатостраждальної Батьківщини, і якщо тобі не дадуть покерувати, то бодай разок натиснеш на гальма... чи уключиш радіо...
І місця визначити шляхом жеребкування.