 "Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив координатор другої підгрупи підготовчої депутатської групи, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Іонушаф під час брифінгу.
"Одне з питань, над якими працювала наша група, було пов'язане з запрошенням гостей на урочисте засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Домовилися, що ми чекаємо пропозицій від інших політичних сил до завтра до 12.00", - сказав Іонушаф.
Нагадаємо, перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня.
Коротче, до зустрічі. шановні депутати, на Майдані, кого надо - посадять,
а окремих і того.... "
одноразовый продукт
Колбаса по 2.20
@Prostibozenka
·6 ч
Дайте ему 100 дней, много изменится!!!
Дайте ему ВР, сразу примут реформы!!!
Дайте ему генпрокурора, будут посадки!!!
Да мне вообще **** на политику, я телек не смотрю!!!
Гладковський..
кононенко..
Муженко..
Гелетей..
Порошенко мол..