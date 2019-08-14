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Все про:ВР (5315) Слуга народу (222)

 "Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради

Партія "Слуга народу" заявила, що інші політсили мають надати до 15 серпня пропозиції щодо гостей, які будуть запрошені на перше засідання Верховної Ради 29 серпня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив координатор другої підгрупи підготовчої депутатської групи, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Іонушаф під час брифінгу.

"Одне з питань, над якими працювала наша група, було пов'язане з запрошенням гостей на урочисте засідання Верховної Ради, яке відбудеться 29 серпня. Домовилися, що ми чекаємо пропозицій від інших політичних сил до завтра до 12.00", - сказав Іонушаф.

Нагадаємо, перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142890
 
 
 Топ коментарі
 
А хтось сподівався, що вони дадуть добу хуйлу на повернення моряків?
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Ух йо.У них ці 24 години якась сакральна фішка?
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СПИСОК ГОСТЕЙ ВІД ЄС

Гладковський..
кононенко..
Муженко..
Гелетей..
Порошенко мол.. "Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1446
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А хтось сподівався, що вони дадуть добу ***** на повернення моряків?
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" А вы, друзья. как не садитесь. все в музыканьы не годитесь...."

Коротче, до зустрічі. шановні депутати, на Майдані, кого надо - посадять,
а окремих і того.... " "Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1479
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Ух йо.У них ці 24 години якась сакральна фішка?
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Просто вони на більше не планують...
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головы у ЗЕльоных буратин деревянные и мыслишки короткие... "Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2987
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....а для расширения, планка не предусмотрена.
одноразовый продукт "Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 912
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Колбаса по 2.20

@Prostibozenka

·6 ч

Дайте ему 100 дней, много изменится!!!
Дайте ему ВР, сразу примут реформы!!!
Дайте ему генпрокурора, будут посадки!!!
Да мне вообще **** на политику, я телек не смотрю!!!
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Йонушафф - засилля українців! Хоча б одного юдея побачити в раді! Дайош квоти: от у нас 0,2% населення - богоізбраннийє, то і в раді їх має бути 0,2% - 0,9 йєврея
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"Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3025подбор гостей от зели уже составлен
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СПИСОК ГОСТЕЙ ВІД ЄС

Гладковський..
кононенко..
Муженко..
Гелетей..
Порошенко мол.. "Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1446
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Проверять кто будет эти списки?я больше чем уверен любители соседней страны, попытаются пригласить своих хозяев!
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там Таисия Повалий гастролирует в Украине вроде, как ни странно, приглашайте все
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нє удівлюсь, єслі клован прігласіт х"йла і стане перед ним на коліна.
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