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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
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Все про:Зеленський (2398) УГКЦ (48) Шевчук Святослав (28)

 Мир має бути справжнім. Наслідки капітуляції - страшніші, ніж війна, - глава УГКЦ Святослав

Справжній мир прийде в Україну тоді, коли буде відплата агресору за всі кривди, заподіяні ним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Української греко-католицької Церкви Святослав.

"У мене склалося враження, що Зеленський готовий вчитися. Ми з ним розмовляли українською мовою. І в певний момент він мені сказав фразу: "Ви так добре українською розмовляєте. Я хочу так, як ви". Повідомив, що має гарного викладача української мови. Він - людина молода, і хоче вдосконалюватися. А це вселяє надію, що навіть коли ми щось не вміємо чи не знаємо, то можемо це здобути. Набагато трагічніше було б, якби ми мали перед собою людину, яка б сказала: "Я все знаю, а ваша думка мені не цікава". Побачимо, як у випадку Зеленського все це виглядатиме з часом. Я хочу йому побажати, щоб він продовжував вчитися, був відкритий і сприймав добрі поради", - сказав Святослав.

Також, за його словами, президент справив враження людини, яка спілкується. "А коли ми слухаємо один одного, то створюємо унікальну можливість для того, щоб можна було поділитися своїм баченням", - зазначив глава УГКЦ.

Коментуючи відеозвернення релігійних лідерів України, яке з'явилося в результаті зустрічей з ними новообраного президента Володимира Зеленського, Святослав пояснив свою позицію:

"Зеленський до мене прийшов з проханням висловитися на тему миру на Донбасі. Я бачив, що це питання турбує президента, і він вважає питання війни своїм найважливішим викликом. Питання війни і миру турбує і нас, і ми говоримо про це всі 5 років, звертаючись зокрема і до світової громадськості. Синод УГКЦ ще на початку війни написав послання до світу під назвою "Україна спливає кров'ю". Ми розуміємо, що як би ми не старалися лікувати рани війни, це не матиме остаточного результату, поки агресор не припинить ті рани завдавати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські церкви мають іти шляхом оздоровлення історичної пам'яті, - глава УГКЦ Святослав

У тому відеозверненні я намагався сказати, як ми розуміємо поняття миру. Мир не може означати капітуляцію і згоду на будь-які умови агресора. Тоді це буде імітація миру, а наслідки будуть ще гірші, ніж від війни. Для того, щоб мир був справжнім, він має бути справедливим. Інакше це просто буде зміна способу нанесення ран нашому народу. Ми знаємо з історії, що умиротворення агресора ще більше підживлює його апетити. Дуже важливо говорити про біль нашого народу. І навіть коли ми будемо вести переговори з агресором, то пам'ятати про очі мами, яка втратила свого сина на війні. Ми повинні бути голосом тих людей, які постраждали. Поки не буде відплати за кривди, завдані їм, то про яку справедливість може йтися? Тому я намагався, відповідаючи на прохання пана Зеленського, сказати від імені тих людей, яким ця війна болить, і донести, яким має бути справжній мир".

Повне інтерв'ю зі Святославом читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142888
 
   
 Топ коментарі
 
Я не греко католик. Но подписываюсь под каждым словом этого человека.
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Я не греко католик. Но подписываюсь под каждым словом этого человека.
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Святослав є Патріархом не тільки для греко-католиків, а для всіх українських православних християн!
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Современная УГКЦ - преемница Русской униатской церкви (не путать с Российской униатской церковью), образованной в Речи Посполитой вследствие Брестской унии (1596) между православными Митрополии Киевской и всея Руси Константинопольского патриархата и Католической церковью.
В настоящее время является крупнейшей в мире католической церковью восточного обряда по числу прихожан и количеству приходов

Я не католик и при всем уважении - он не мой Патриарх.
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РуСЬкой, а не руССкой, не путайте эти два совершенно разделенные понятия.
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...просто мокши в российской версии Википедии
- как всегда написали с ошибками)))

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Вы как раз не умеете не путать, ибо инфу берете из российской вики, где эти 2 понятия сознательно считаются тождественными, в то время как на самом деле РуСЬкая униатская церковь, как и все прочее РуСЬкое не имеет абсолютно ничего общег ос современным руССким, которое по сути не руСЬкое, а московитское.
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Русь - руський
Россия - русский
ну типу два "СС" чи "SS" Мир має бути справжнім. Наслідки капітуляції - страшніші, ніж війна, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 6071
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Кацапы украли у Киевской Руси массу слов и названий, присвоили себе нагло как они умеют и теперь эта путаница.
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Не читайте російську Вікіпедію і не будете виглядати ідіотом! УГКЦ це колишня Руська греко-католицька церква, яка образовалась з тих православних парафій та єпархій які опинились на території Польщі і яких поляки хотіли вивести з під контроля Московського патріарху, вірніше після сумнівного проголошення Московського Патріархату, більшість українських православних церков відмовились йому підкорятись, навіть після того як за гроші московські царі купили дозвіл в одного з грецьких Патріархів на перепідпорядкування Київській митрополії до Московського Патріраха! Прихожани, священники та епископи Київської митрополії, руської (київської) православної церкви абсолютно природньо відмовились від переходу під керівництва московських дикунів і тому з'явилась унія і постала Руська греко-католицька церква, до якої належали всі храми та монастирі України. Більшість храмів Києва, Чернігова, Умані, всі монастирі та лаври належали до уніатської церкви (УГКЦ) і лише силою росіянам вдалось повбивати всіх монахів та священників та захопити церкви та монастирі і перепідпорядкувати їх Московському патріарху, який призначив туди нових кліриків! УГКЦ це і є та прадавня та справжня українська православна церква яка існувала ще за 150 років до хрещення Києва, куди ще в 864 році Константинопольский Патріарх призначав трьох єпископів з Охридської церкви (македонської грецької-тобто православної церкви).
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Так вот откуда рейдерство взялось!!!
Хотя что это я? Такое рейдерство появилось сразу после образования христианской церкви в 4 веке нашей эры после никейского собора, когда христиане стали нападать на еврейские общины, захватывали Синагоги и переделывали их в свои церкви. Московиты верные ученики своих папередников а греко-католики разделили горькую участь евреев....
Христианутые это такие пауки, посади их в банку - друг друга перегрызут..... эх сколько же крови на совести этой секты христоснутых...
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чувак, киевская митрополия с 988 года, еще до разделения христианской церкви в 1054..рим и константинополь не один раз пытались преодолеть раскол и угкц реальное воплощение этого процесса....остальные подтянутся)
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А они его и преодолели, в своё время.
Совсем недавно узнал. 1439-й год, во Флоренции прошёл "Флорентийский собор", на котором произошло объединение Католической и Православной Церквей. От ПЦ договор подписал Исидор - Митрополит Киевский и всея Руси. После подписания Исидор поехал в Москву, где был арестован и убит, так это объединение шло в разрез с интересами Орды, а через несколько лет появился Московский Патриархат...

Вот на основе Московского Православия позже эта недоимперия и основывалась - рюсссський мир.
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Я взагалі не християнин, але з цією людиною тут також згоден.
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Да. Прав дядька. У кого как не у них горький опыт общения с московитами...
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Потому что священник умный человек и говорит умные моральные вещи.
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Епіфаній так само налаштований.

we are strong God !
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Війну словам про мир не зупиниш.Нам відмовили в миротворцях.ЄС кокетує з путіним. ЗЄ веде договорняки про капітуляцію.Розум України,а що в нас з ядерною зброєю?
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Війну зупиняють силою духа, а не розмазуванням зелених шмарлей
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Так... Раніше були на Цензорі оди на честь сивочолого гетьмана - тепер на честь Зеленського.)
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Можно посмотреть оду "на честь Зеленського"?
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Може я не розумію україно російських букоф, але написано ось так: Мир должен быть настоящим. Последствия капитуляции - страшнее, чем война, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 6266

Настоящий мир придет в Украину тогда, когда будет отплата агрессору за все обиды, причиненные им.
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Это ж так по-христиански
Христос так и говорил: мстите врагам вашим. И чтобы правая рука не знала, как левая мстит

Томосом клянусь так и есть
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та ти шо !!!???

а ми тіпа пацифісти ЗЕльониє:

"Трахтор в полі Дир-дир-дир.
ми За мир, за мир, за мир....."
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Истину глаголет пастырь сей, да только, чтоб отплатить агрессору, нужно быть хотя бы в два раза сильней его..А у нас 5 складов с боеприпасами уничтожило собственное гавнокомандование и не построено ни одного патронного завода за все 5 лет.
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5 складів знищили і 5 років тримали кацапів на повідку. Та й армію "намародерили", зробивши однією з найкращих в Європі. "Украинская армия вошла в топ-30 сильнейших вооруженных сил мира". То з якого переляку нам капітулювати?
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"В Україні будують 15 нових сховищ *********** за стандартами НАТО"
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Після Нового року перестануть будувати , як припинили будувати гуртожитки для ЗСУ . Тим хто хоче "нєстрєлять" ні склади , ні гуртожитки непотрібні .
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"5 років тримали кацапів на повідку" Извиняюсь,но вы в своём уме?На каком поводке мы держим кацапов?Они сделали ровно то,что хотели.Отложили личинку.Как в Молдове,как в Грузии,а теперь и у нас.Нынешняя ситуация их абсолютно устраивает.И про армию тоже не надо...Там до сих пор волонтёры,если вы не знали.бабченко порошенковский одновременно восхваляет,как порошенко создал армию и выставляет банковский волонтёрский счёт.Вот так.
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тут за нечто подобное на лексеича пару месяцев назад можно было и в бан залететь..ну как минимум удалили бы оперативно..
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Пфф, а нам РОА, КОНР и РОНА формировать из кого? Из Допы и Гепы? Так они сразу как фронт перейдут путина в попу целовать начнут, еще крепче чем сейчас. Уж лучше всяких навальных поставить во главе.
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Это всё суета! Главное чтобы продолжатся сериал СКОТЫ и на Г+Г звучали "шутки" дебилов 95!
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Сейчас политикой занимаются все кому не лень, в том числе и попы. Условия мира, и прочие военные и политические вопросы не входят в компетенцию священнослужителя. Лучше бы заботился о душах людских, а то, среди людей распространяется прямо таки эпидемия озлобления и даже озверения.
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Татышо. Не попы благословляют на оборону своей земли? Не попы отпускают грехи совершенные в пылу обороны своей земли? Не попы взывают к смирению, если оборона провалилась? Попы - основа всякой политики. У нас еще, не дай бог, пройдет православная революция, и станем мы православной республикой Украина, и править нами будет Патриарх Хомейни, да прославит Христос его имя в веках, ворам руки рубить будут, если на храм не жертвуют, пороть людей будет можно, а совсем нехристей - и вешать.
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найгірша трагедія це знищення бойового духу війська.
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и по морде им в ВР дать будет некому.....
Выбрали в ВР малороссов танцоров, актеров и клоунов....
Мудрый и прастой нарид блд....



Мир должен быть настоящим. Последствия капитуляции - страшнее, чем война, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 2192 Еспресо

@EspresoTV

·17 мин

Шуфрич і нардепи від "ОПЗЖ" збираються принципово виступати в Раді мовою, якою їм заманеться, а не державною
Мир должен быть настоящим. Последствия капитуляции - страшнее, чем война, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 7625
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как я не слышал заявлений зели о намерениях прекратить беспред судов, так я и не видел желания и не слышал о намерениях пэппо все пять лет каденции отправить весь этот рыговский гумус в братскую могилу..
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кто бы спорил, но не я....
Если тот негодяй, то этот подонок....
Украинский мудрый и простой нарид выбрал и того и другого кстати...
В вечное дерьмо добровольно....
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о новом гаранте у меня ещё не сложилось устойчивое мнение..а там будет видно..а народ какой уж есть..постколониальный, постгеноцидный, лишенный настоящей элиты, а в стратегической перспективе и будущего..
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Смотрю, у украинских церковных лидеров Евангелие больше не в чести
Справедливость, обиды, отплата
Мрак какой-то
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Для того чтобы увидеть мир НАСТОЯЩИМ!!! вам всем надо смотреть на него по другому. Это всего лишь слова сострадания, но не путь! чтобы увидеть мир настоящим.
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Так возьми вместо креста автомат и флаг тебе в рот.
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Пора припиняти цю безглузду і нікому не потрібну бійню!
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кричи - Фуйло! виводь війська.
тоді кривава бійня припиниться
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нехороший этот дядька Святослав. Аки татарин мстивый. Негоже быть святому отцу таким злым. Может у него гены римских инквизиторов?
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Аби що понаписувати.
Ви який патріархат відвідуєте ? Часом нє скрєпной ?
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таки да, а шо? Про свободу віросповідання чули? УПЦ-МП визнана всіма православними конфесіями, ПЦУ - ні. В мене на Житомирщині всі прихожани УПЦ-МП, і все спокійно, уявляєте? Не лізьте сюди своїми ПЦУ і уніатами.
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дурнику, ти до Бога ходиш ци до попів певного обряду ?
ти не віруючий, а холоп.
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якщо вам все одно, то в чому сенс нашої розмови? То до московських попів - холоп, і тут же ,ти до Бога ходиш ци до попів певного обряду ? Мир має бути справжнім. Наслідки капітуляції - страшніші, ніж війна, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 3006
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Достойні слова достойної людини.Сказав те що на сердці.
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Его надо в переговорную группу направить. Он там в миг шороху наведёт. Сразу мир наступит. А если Путин начнёт палить ему в ответ из всех орудий, то он как истинный христианин должен подставить вторую щеку. Людей оболванивает своими проповедями про Иисуса и сюда ещё лезет.
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Він схожий на людину яка підставить другу щоку ?
Хіба що нахабного москалика по мордасі поляскає.
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Altair c040672d кажеш нехороший дядько Святослав мстивий а чогош твої Мп попи підтримують та допомагають окупантам
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батюшка, а ты не говорил ему "Покайся и веруй в Евангелие"?
если нет, то ты не в своей тарелке
и блудодействуешь с царями земными
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