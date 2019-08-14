 Мир має бути справжнім. Наслідки капітуляції - страшніші, ніж війна, - глава УГКЦ Святослав

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Української греко-католицької Церкви Святослав.
"У мене склалося враження, що Зеленський готовий вчитися. Ми з ним розмовляли українською мовою. І в певний момент він мені сказав фразу: "Ви так добре українською розмовляєте. Я хочу так, як ви". Повідомив, що має гарного викладача української мови. Він - людина молода, і хоче вдосконалюватися. А це вселяє надію, що навіть коли ми щось не вміємо чи не знаємо, то можемо це здобути. Набагато трагічніше було б, якби ми мали перед собою людину, яка б сказала: "Я все знаю, а ваша думка мені не цікава". Побачимо, як у випадку Зеленського все це виглядатиме з часом. Я хочу йому побажати, щоб він продовжував вчитися, був відкритий і сприймав добрі поради", - сказав Святослав.
Також, за його словами, президент справив враження людини, яка спілкується. "А коли ми слухаємо один одного, то створюємо унікальну можливість для того, щоб можна було поділитися своїм баченням", - зазначив глава УГКЦ.
Коментуючи відеозвернення релігійних лідерів України, яке з'явилося в результаті зустрічей з ними новообраного президента Володимира Зеленського, Святослав пояснив свою позицію:
"Зеленський до мене прийшов з проханням висловитися на тему миру на Донбасі. Я бачив, що це питання турбує президента, і він вважає питання війни своїм найважливішим викликом. Питання війни і миру турбує і нас, і ми говоримо про це всі 5 років, звертаючись зокрема і до світової громадськості. Синод УГКЦ ще на початку війни написав послання до світу під назвою "Україна спливає кров'ю". Ми розуміємо, що як би ми не старалися лікувати рани війни, це не матиме остаточного результату, поки агресор не припинить ті рани завдавати.
У тому відеозверненні я намагався сказати, як ми розуміємо поняття миру. Мир не може означати капітуляцію і згоду на будь-які умови агресора. Тоді це буде імітація миру, а наслідки будуть ще гірші, ніж від війни. Для того, щоб мир був справжнім, він має бути справедливим. Інакше це просто буде зміна способу нанесення ран нашому народу. Ми знаємо з історії, що умиротворення агресора ще більше підживлює його апетити. Дуже важливо говорити про біль нашого народу. І навіть коли ми будемо вести переговори з агресором, то пам'ятати про очі мами, яка втратила свого сина на війні. Ми повинні бути голосом тих людей, які постраждали. Поки не буде відплати за кривди, завдані їм, то про яку справедливість може йтися? Тому я намагався, відповідаючи на прохання пана Зеленського, сказати від імені тих людей, яким ця війна болить, і донести, яким має бути справжній мир".
Повне інтерв'ю зі Святославом читайте ТУТ.
В настоящее время является крупнейшей в мире католической церковью восточного обряда по числу прихожан и количеству приходов
Я не католик и при всем уважении - он не мой Патриарх.
- как всегда написали с ошибками)))
Россия - русский
ну типу два "СС" чи "SS"
Хотя что это я? Такое рейдерство появилось сразу после образования христианской церкви в 4 веке нашей эры после никейского собора, когда христиане стали нападать на еврейские общины, захватывали Синагоги и переделывали их в свои церкви. Московиты верные ученики своих папередников а греко-католики разделили горькую участь евреев....
Христианутые это такие пауки, посади их в банку - друг друга перегрызут..... эх сколько же крови на совести этой секты христоснутых...
Совсем недавно узнал. 1439-й год, во Флоренции прошёл "Флорентийский собор", на котором произошло объединение Католической и Православной Церквей. От ПЦ договор подписал Исидор - Митрополит Киевский и всея Руси. После подписания Исидор поехал в Москву, где был арестован и убит, так это объединение шло в разрез с интересами Орды, а через несколько лет появился Московский Патриархат...
Вот на основе Московского Православия позже эта недоимперия и основывалась - рюсссський мир.
we are strong God !
Настоящий мир придет в Украину тогда, когда будет отплата агрессору за все обиды, причиненные им.
Христос так и говорил: мстите врагам вашим. И чтобы правая рука не знала, как левая мстит
Томосом клянусь так и есть
а ми тіпа пацифісти ЗЕльониє:
"Трахтор в полі Дир-дир-дир.
ми За мир, за мир, за мир....."
Хомейни, да прославит Христос его имя в веках, ворам руки рубить будут, если на храм не жертвуют, пороть людей будет можно, а совсем нехристей - и вешать.
Выбрали в ВР малороссов танцоров, актеров и клоунов....
Мудрый и прастой нарид блд....
Еспресо
@EspresoTV
·17 мин
Шуфрич і нардепи від "ОПЗЖ" збираються принципово виступати в Раді мовою, якою їм заманеться, а не державною
Если тот негодяй, то этот подонок....
Украинский мудрый и простой нарид выбрал и того и другого кстати...
В вечное дерьмо добровольно....
Справедливость, обиды, отплата
Мрак какой-то
тоді кривава бійня припиниться
Ви який патріархат відвідуєте ? Часом нє скрєпной ?
ти не віруючий, а холоп.
Хіба що нахабного москалика по мордасі поляскає.
если нет, то ты не в своей тарелке
и блудодействуешь с царями земными