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 Політика України, Суспільство
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Все про:ліквідація (277) Військова прокуратура (555) Азов (167)

 Ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом синдрому пацифізму, - полк "Азов"

Командування полку "Азов" вважає недоцільною ліквідацію військової прокуратури в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Твій полк 2.0".

"Жодною мірою не належачи до зацікавлених сторін, як професіонали військової справи, що роками перебувають на лінії вогню, маємо висловити позицію, аби не стояти осторонь. Завдання військової прокуратури в зоні бойових дій виходять далеко за обсяг функцій, що їх здійснюють цивільні прокурори в межах адміністративно-територіальних одиниць", - вважає командування полку "Азов".

"На фронті ми практично щодня стикаємося з воєнними злочинами російських агресорів, фахово документувати та ефективно розслідувати які можуть лише юристи, знайомі з військовою справою та які самі є військовослужбовцями. Ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом того самого синдрому пацифізму, який сто років тому поховав молоду Українську народну республіку", - йдеться в заяві.

Командування зазначає, що практика доводить необхідність не скорочення, а розширення функцій військових прокуратур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск

"Виклики гібридної війни обумовлюють необхідність не послаблення, а інституційного посилення роботи з дотримання законності та правопорядку у військових формуваннях, що ведуть бойові дії. Не можна забувати й про систематичну підготовку доказової бази, за допомогою якої будуть судити російських агресорів і їх посібників за міжнародно-правові злочини: злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності. Займатись цим повинні люди, що знають війну не з відеоблогів і випусків новин", - заявили військові.

У полку "Азов" вважають, що для цього необхідна побудова злагодженої та ефективної системи військової юстиції, що включатиме органи військової прокуратури, військові суди та підрозділи військової контррозвідки.

"Патріоти та професіонали, що діють безпосередньо у бойових порядках військ та працюють в зоні бойових дій, ефективніше захистять національні інтереси, законність, та життя військовослужбовців, аніж кабінетні юристи-реформісти", - підсумували в "Азові".

Нагадаємо, в липні Заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка, якого Володимир Зеленський назвав претендентом на пост Генпрокурора, заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції в цілому.

Детальніше про те, чому військову прокуратуру не можна ліквідувати, читайте в статті Юрія Бутусова.

Ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом синдрому пацифізму, - полк Азов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142886
 
 
 Топ коментарі
 
то, что матиосу нужно в одно место тепловизор затолкать - это одно, а то, что уничтожается военная прокуратура с единственной целью - как еще один шаг к капитуляции - это совсем другое
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не схотіли баригу, то вас, перепрошую, поімєєт пацифіст і хутін.
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І скількох посадив?
А скількох з них ЗЁ вже випустив?
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Это то же, как если во время войны у солдат отобрать патроны и снаряды. Вот и воюйте с врагом!
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Обрали до влади навіть не малороса, а недоєврєя-манкурта, запроданця...
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От коли прокуратура почне комплектуватися "військовими професіоналами і патріотами" правового ухилу, тоді й розмова буде.
А допоки там суцільна сєпарня і тупоголові хабарники, то розгон такої шараги - єдиний вихід.
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А чи зберуть на місце сепарні патріотів - ось в чому питання
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Можно дискутировать о необходимости военной прокуратуры и юстиции в мирное время, но в военное время не стоит и заикаться.
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В Украине нет войны, а какая то операция против террористов или сепаратистов..
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Да ладно!!!
Полк "Азов" не хочет, шоб вопросами военных занимались донецкие прокуроры?

А разве ЗЕ не для этого 73% выбрало?
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ЗЕля поедет и договориться с ****** о мире...так что армия нам ни к чему
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А в нас була військова прокуратура, яка переважно працювала (по результатах) в інтересах української держави (якщо не рахувати справи російських спецпризначенців Єрофеєва та Александрова, хоча факт вбивства ними бійця 92 бригади доказати все одно не спромоглися при наявності всіх доказів)? Не помітив. Репресивний (виключно для бійців) апарат на чолі з "Тепловізором" був. До того ж війни (юридично) в нас немає. Тому пресували прокурори (підпорядковані ГП) добровольців та армійців по заявах сепарів, в яких під час активних бойових дій вилучалися всілякі носії інформації, засоби зв'язку (з координатами наших підрозділів) або транспорт для вивозу поранених, БК та особового складу - ЗА ЗАКОНАМИ МИРНОГО ЧАСУ. А як не пресувати - це ж збройні пограбування групою осіб у мирний час. Дякуйте, дякули, пеці, що не ввів, падло, в 2014 році воєнний стан, порушуючи вимоги КУ,
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