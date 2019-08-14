 Ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом синдрому пацифізму, - полк "Азов"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Твій полк 2.0".

"Жодною мірою не належачи до зацікавлених сторін, як професіонали військової справи, що роками перебувають на лінії вогню, маємо висловити позицію, аби не стояти осторонь. Завдання військової прокуратури в зоні бойових дій виходять далеко за обсяг функцій, що їх здійснюють цивільні прокурори в межах адміністративно-територіальних одиниць", - вважає командування полку "Азов".

"На фронті ми практично щодня стикаємося з воєнними злочинами російських агресорів, фахово документувати та ефективно розслідувати які можуть лише юристи, знайомі з військовою справою та які самі є військовослужбовцями. Ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом того самого синдрому пацифізму, який сто років тому поховав молоду Українську народну республіку", - йдеться в заяві.

Командування зазначає, що практика доводить необхідність не скорочення, а розширення функцій військових прокуратур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск

"Виклики гібридної війни обумовлюють необхідність не послаблення, а інституційного посилення роботи з дотримання законності та правопорядку у військових формуваннях, що ведуть бойові дії. Не можна забувати й про систематичну підготовку доказової бази, за допомогою якої будуть судити російських агресорів і їх посібників за міжнародно-правові злочини: злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності. Займатись цим повинні люди, що знають війну не з відеоблогів і випусків новин", - заявили військові.

У полку "Азов" вважають, що для цього необхідна побудова злагодженої та ефективної системи військової юстиції, що включатиме органи військової прокуратури, військові суди та підрозділи військової контррозвідки.

"Патріоти та професіонали, що діють безпосередньо у бойових порядках військ та працюють в зоні бойових дій, ефективніше захистять національні інтереси, законність, та життя військовослужбовців, аніж кабінетні юристи-реформісти", - підсумували в "Азові".

Нагадаємо, в липні Заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка, якого Володимир Зеленський назвав претендентом на пост Генпрокурора, заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції в цілому.

Детальніше про те, чому військову прокуратуру не можна ліквідувати, читайте в статті Юрія Бутусова.