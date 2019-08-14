 Жодна конфесія не може мати ексклюзивне право на богослужіння в Софії Київській, - глава УГКЦ Святослав

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Української греко-католицької Церкви Святослав.

"Свята Софія є нашим материнським кафедральним храмом. І це було своєрідним відкриттям для українського суспільства, що УГКЦ також має відношення до Софії Київської. Оскільки храм Святої Софії у Києві є материнським храмом для усіх гілок українського християнства, усіх дітей Київської Церкви Володимирового Хрещення. Ексклюзивне посідання цього храму лише однією частиною колись єдиної, а нині поділеної київської Церкви є не доречним і навіть небезпечним.

Тобто ми не проти того, щоб цей храм був відкритим для богослужінь. Але ми за те, щоб українське суспільство усвідомлювало, що він є святинею усього народу.

Я б хотів згадати про статус-кво, який існує у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Це місце святе для всіх християн. І сьогодні є алгоритм, щоб забезпечити доступ до нього всіх. Його ніхто не може ексклюзивно посідати – ні католицька, ні православна, ні вірменська сторона, ні коптійська. Але храм є відкритим для всіх. Я думаю, що цей приклад Єрусалима є дуже важливий для Києва, який називають Другим Єрусалимом".

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Відповідаючи на запитання, чи не вважає він краще, щоб Софія Київська і далі залишалася функціонувати виключно як музей, оскільки богослужіння можуть зруйнувати тисячолітні фрески і мозаїки, глава УГКЦ сказав:

"Ми з великою повагою і послухом ставимося до голосу мистецтвознавців та до українського законодавства. Бо сьогодні цей храм є власністю української держави, яка має обов'язок його зберегти. І очевидно, що коли йтиме мова про імовірне відкриття храму для богослужінь, то саме мистецтвознавці і ті, хто відповідає за збереження цієї святині повинні висловити умови і правила, а ми повинні їх послухати. На сьогодні нам сказали, що не можна проводити там богослужінь, бо Софія закрита для реставрації. Це наш спільний інтерес, щоб тисячолітній храм з його чудовими мозаїками і фресками зберігся".

Нагадаємо, Православна Церква України провела в соборі Святої Софії в Києві дві літургії - з нагоди отримання Томосу та з нагоди інтронізації митрополита Епіфанія.

Потім ПЦУ подала прохання про дозвіл проводити в Софії Київській літургію тричі на рік. Аналогічне прохання подала і УГКЦ.

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