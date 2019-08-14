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 Суспільство
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Все про:Софія Київська (20) УГКЦ (48) Шевчук Святослав (28)

 Жодна конфесія не може мати ексклюзивне право на богослужіння в Софії Київській, - глава УГКЦ Святослав

У разі відкриття для богослужінь найдавнішого храму України - собору Святої Софії в Києві - жодна церква не має отримати на це ексклюзивне право.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Української греко-католицької Церкви Святослав.

"Свята Софія є нашим материнським кафедральним храмом. І це було своєрідним відкриттям для українського суспільства, що УГКЦ також має відношення до Софії Київської. Оскільки храм Святої Софії у Києві є материнським храмом для усіх гілок українського християнства, усіх дітей Київської Церкви Володимирового Хрещення. Ексклюзивне посідання цього храму лише однією частиною колись єдиної, а нині поділеної київської Церкви є не доречним і навіть небезпечним.

Тобто ми не проти того, щоб цей храм був відкритим для богослужінь. Але ми за те, щоб українське суспільство усвідомлювало, що він є святинею усього народу.

Я б хотів згадати про статус-кво, який існує у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Це місце святе для всіх християн. І сьогодні є алгоритм, щоб забезпечити доступ до нього всіх. Його ніхто не може ексклюзивно посідати – ні католицька, ні православна, ні вірменська сторона, ні коптійська. Але храм є відкритим для всіх. Я думаю, що цей приклад Єрусалима є дуже важливий для Києва, який називають Другим Єрусалимом".

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Відповідаючи на запитання, чи не вважає він краще, щоб Софія Київська і далі залишалася функціонувати виключно як музей, оскільки богослужіння можуть зруйнувати тисячолітні фрески і мозаїки, глава УГКЦ сказав:

"Ми з великою повагою і послухом ставимося до голосу мистецтвознавців та до українського законодавства. Бо сьогодні цей храм є власністю української держави, яка має обов'язок його зберегти. І очевидно, що коли йтиме мова про імовірне відкриття храму для богослужінь, то саме мистецтвознавці і ті, хто відповідає за збереження цієї святині повинні висловити умови і правила, а ми повинні їх послухати. На сьогодні нам сказали, що не можна проводити там богослужінь, бо Софія закрита для реставрації. Це наш спільний інтерес, щоб тисячолітній храм з його чудовими мозаїками і фресками зберігся".

Нагадаємо, Православна Церква України провела в соборі Святої Софії в Києві дві літургії - з нагоди отримання Томосу та з нагоди інтронізації митрополита Епіфанія.

Потім ПЦУ подала прохання про дозвіл проводити в Софії Київській літургію тричі на рік. Аналогічне прохання подала і УГКЦ.

Повне інтерв'ю з Святославом читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142883
 
 
 Топ коментарі
 
Почему? ПЦУ имеет не только право там проводить Богослужения, но и не пускать туда инославные христианские Церкви. И если она и допустит туда раз в год УГКЦ, то надо быть за это благодарным.
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Но, удержится ли власть от дискриминации УПЦ МП? Порошенковская власть не удержалась бы, а вот на новую власть будем посмотреть.

Чтоб меня так дискриминировали! Жодна конфесія не може мати ексклюзивне право на богослужіння в Софії Київській, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 7124
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Ты идиот. Ты- законченный идиот. При этом,- ты 100% жидовин.
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Вот и папа Римский свою руку потянул в Украину. Война между церквями разгорится нешуточная.
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Аналогия с храмом в Иерусалиме абсолютно справедлива. Но, удержится ли власть от дискриминации УПЦ МП? Порошенковская власть не удержалась бы, а вот на новую власть будем посмотреть.
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Прихожан московскогё патриархата надо на столбах развешиавать,а попам брюхи вспарывать
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Ты идиот. Ты- законченный идиот. При этом,- ты 100% жидовин.
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Зря??? А кому могло прийти в башку вспарывать животы миллионам украинцев? Кстати, я не еврея имел ввиду, а именно жидовина.
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Во первых, ты не внимателен. Вспарывать животы, этот негодяй, хочет только попам. А во вторых, миллионы прихожан он милостиво предлагает всего лишь развешивать на столбах. Причём, он не настаивает, что прихожане обязательно должны быть украинцы. Вешать он готов людей любой этнической принадлежности.
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я завжди пишу, що сатанат рпц упц мп так само ненавидить як євреїв, так і самого Господа, бо неможна ненавидити народ Божий і любити самого Бога, який ніколи не відрікався від свого народу, ще й написано що весь Ізраєль спасеться а мокша корчить з себе нород богоносець , гівносець ти москаль
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Ты можешь срать скока угодно. Ты, в таком случае- шабес-гой, типичный. Кстати, ты тоже вешать и животы вспарывать собираешься, миллионам? Ню-ню...
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Ні, це москаль в таборах морив українців, голодом морив, десятки мільйонів, ось і ти , кацаб маєш відкриту пельку, коли з мокші щось нормальне виходило , що може з багнюки крім чортів брехливих вийти ?
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Ніяк не перестану це робити, мені норм, коли ти знизу, під моїм лайном
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Но, удержится ли власть от дискриминации УПЦ МП? Порошенковская власть не удержалась бы, а вот на новую власть будем посмотреть.

Чтоб меня так дискриминировали! Жодна конфесія не може мати ексклюзивне право на богослужіння в Софії Київській, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 7124
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Почему? ПЦУ имеет не только право там проводить Богослужения, но и не пускать туда инославные христианские Церкви. И если она и допустит туда раз в год УГКЦ, то надо быть за это благодарным.
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угкц не инославная церковь для украины...крещение руси (988) было до раскола (1054) христианской церкви...после берестейской унии, с 1596 угкц твердо придерживается линии на союз и единство христианского мира...это было даже в годы(1688-2018), когда киевская митрополия, нынешняя пцу была составной частью московской церкви
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Відкриють там сінагогу,щоб дурні не чубились.
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синагога, храм, це все звідти, в них різні фунції а до того наші предки перед довбнями падали а з'явилися синагоги і ледачі євреї збудували в Україні залізниці, а москаль завжди заздрить, бо воно не тільки ледаче ще й п'яниця, і нічим гарним українців не наповнив, багнюка одним словом
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"Осада Ла-Рошели ужель нужна Кресту?"(с) "Католик! Гугенот!"(с)
Помните песенку? Так я к тому, что я бывал в Ла-Рошели, осмотрел останки старых фортов. Мощнейшие сооружения! Скока там жизней положили, при взятии- не интересовался, но полагаю- немало. А потому, этот чувак- Прав: "Ни одна конфессия не может иметь эксклюзивное право на богослужение в Софии Киевской". Подписываюсь!
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