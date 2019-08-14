 Українцям дозволили самостійно вибирати банк для отримання субсидій

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні в середу, 14 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Апостроф".

Тепер одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати соціальну виплату. Раніше відповідні рахунки відкривалися виключно в Ощадбанку.

Інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів, які отримують субсидію, Пенсійний фонд передасть автоматично. Такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом із пенсіями.

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Які саме фінансові установи зможуть проводити виплати, при цьому не уточнюється.

Найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям. До цього переліку входять 38 фінустанов: