 Українцям дозволили самостійно вибирати банк для отримання субсидій

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні в середу, 14 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Апостроф".
Тепер одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати соціальну виплату. Раніше відповідні рахунки відкривалися виключно в Ощадбанку.
Інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів, які отримують субсидію, Пенсійний фонд передасть автоматично. Такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом із пенсіями.
Які саме фінансові установи зможуть проводити виплати, при цьому не уточнюється.
Найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям. До цього переліку входять 38 фінустанов:
- Укрексімбанк
- Ощадбанк
- ПриватБанк
- Укргазбанк
- Укрсоцбанк
- Райффайзен Банк Аваль
- Кредобанк
- Укрсиббанк
- Ідея Банк
- Креді Агріколь Банк
- Піреус Банк МКБ
- Альфа Банк
- ОТП Банк
- банк "Альянс"
- банк "Львів"
- Індустріалбанк
- МТБ Банк
- "Південний"
- Полтава-банк
- ПУМБ
- банк "Грант"
- Юнекс Банк
- Комерційний індустріальний банк
- Universal Bank
- Радабанк
- банк "Восток"
- Мотор-Банк
- Акордбанк
- Крісталлбанк
- банк "Січ"
- "Кліринговий Дім"
- МетаБанк
- МІБ
- Правекс-Банк
- Таскомбанк
- Укрбудінвестбанк
- Акцент-банк
- Агропросперіс Банк
Субсидии получают в основном пенсионеры - они работали, т.к. в совковое время невозможно было не работать - давали статью за тунеядство.
Исключения есть, только они подтверждают правило.