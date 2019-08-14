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 Суспільство
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Все про:банки (312) Кабмін (2987) субсидія (313)

 Українцям дозволили самостійно вибирати банк для отримання субсидій

Уряд змінив порядок отримання субсидій. Тепер пільговики мають право самостійно вибрати, через який саме банк здійснюватиметься виплата субсидій.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні в середу, 14 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Апостроф".

Тепер одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати соціальну виплату. Раніше відповідні рахунки відкривалися виключно в Ощадбанку.

Інформацію про платіжні реквізити пенсіонерів, які отримують субсидію, Пенсійний фонд передасть автоматично. Такі пільговики зможуть отримувати субсидії разом із пенсіями.

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Які саме фінансові установи зможуть проводити виплати, при цьому не уточнюється.

Найімовірніше йдеться про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії українцям. До цього переліку входять 38 фінустанов:

  • Укрексімбанк
  • Ощадбанк
  • ПриватБанк
  • Укргазбанк
  • Укрсоцбанк
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Кредобанк
  • Укрсиббанк
  • Ідея Банк
  • Креді Агріколь Банк
  • Піреус Банк МКБ
  • Альфа Банк
  • ОТП Банк
  • банк "Альянс"
  • банк "Львів"
  • Індустріалбанк
  • МТБ Банк
  • "Південний"
  • Полтава-банк
  • ПУМБ
  • банк "Грант"
  • Юнекс Банк
  • Комерційний індустріальний банк
  • Universal Bank
  • Радабанк
  • банк "Восток"
  • Мотор-Банк
  • Акордбанк
  • Крісталлбанк
  • банк "Січ"
  • "Кліринговий Дім"
  • МетаБанк
  • МІБ
  • Правекс-Банк
  • Таскомбанк
  • Укрбудінвестбанк
  • Акцент-банк
  • Агропросперіс Банк
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142882
 
 
 Топ коментарі
 
Низкий поклон панам финансистам. Бьем челом.
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субсидии надо отменить в ноль. а те, кто не может оплачивать, переезд в меньшее жилище. так сделали в Польше в 1991. повыли, покричали, а через 5 лет адаптировались и забыли. у нас рубят хвост по кусочкам, жалко. из тех кто на субсидии 60% не работали ни единого дня в жизни.
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У меня есть свой банк,звучит вроде гордо.А вот есть ли у Вас выбор банка?Банк где за его услуги придется платить меньше чем насчитаная субсидия?
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Низкий поклон панам финансистам. Бьем челом.
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Да всрался твой петя, носишься с ним, как дурень со ступою.
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"у меня есть свой банк для получения субсидий" - уже даже звучит неплохо. та и куча остальных слоганов с парой "банк-субсидия" тоже будут выглядеть завораживающе!
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У меня есть свой банк,звучит вроде гордо.А вот есть ли у Вас выбор банка?Банк где за его услуги придется платить меньше чем насчитаная субсидия?
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Може, скоро дозволять обирати банк для отримання військових пенсій?
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субсидии надо отменить в ноль. а те, кто не может оплачивать, переезд в меньшее жилище. так сделали в Польше в 1991. повыли, покричали, а через 5 лет адаптировались и забыли. у нас рубят хвост по кусочкам, жалко. из тех кто на субсидии 60% не работали ни единого дня в жизни.
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Тю,наскільки я знаю Лєнка офіційно працевлаштована в Гоп-кварталі.
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оце в дусі лібертаріанства! Всі пільги нах!!! Це найнесправедливіша система!!! Ніяких дотацій підприємцям!!! Ніяких соцвиплат!!! Все має бути просто і автоматично: йєслі хілий - сразу в гропь!!!
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Сомневаюсь, что на субсидиях те, кто не работал. Сейчас, если не работаешь, то субсидию начисляют из расчёта - 3 минималки на каждого неработающего проживающего.
Субсидии получают в основном пенсионеры - они работали, т.к. в совковое время невозможно было не работать - давали статью за тунеядство.
Исключения есть, только они подтверждают правило. Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для получения субсидий - Цензор.НЕТ 6995
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Давай начнём с твоих родственников...
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ух ты как! прямо ниже пояса))) если в кучу со всех зарплат моих 2 предприятий, и моим пенсионерам, они летали бы в турпоездки и санатории чартерами. не канает. пробуй другой вариант.
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Альфа-банк , ну что где цензоровские патриоты ? Почему не идете громить кацапский банк?
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Субсидію нам вже зрізали,так що пішли ви на......
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