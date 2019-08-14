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Все про:Громадянська позиція (33) конфіскація (262) Радикальна партія (190) НАЗК (615) внесок (6)

 У "Радикальної партії" і "Громадянської позиції" конфіскують 448 тисяч гривень внесків, - НАЗК

Суди постановили конфіскувати у "Радикальної партії" 198 тисяч гривень, а у "Громадянської позиції" - 250 тисяч гривень. Ці внески на фінансування партій були надані з порушеннями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції. В обох випадках порушення виявили співробітники НАЗК при аналізі фінансових звітів партій за IV квартал 2018 року.

Рішення про конфіскацію внесків на підтримку "Радикальної партії" виніс Херсонський міський суд. Він визнав фізичну особу, яка здійснила два внески по 99 000 грн на підтримку "Радикальної партії Олега Ляшка", винною з порушенням ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рішенні про конфіскацію на користь бюджету грошей, що надійшли на підтримку партії "Громадянська позиція", виніс Вінницький міський суд. Він постановив, що внесок у розмірі 250 000 гривен має бути конфіскований у держбюджет.

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"Загальний розмір конфіскованої суми внесків становить 448 000 гривень. Факти вчинення правопорушення встановлені за результатами аналізу звітів політичних партій "Радикальна партія Олега Ляшка" і "Громадянська позиція" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2018 року", - повідомили в НАЗК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142874
 
 
 Топ коментарі
 
А от партії Мертвечука і ЗєБєні не трогають. Поважають їх судді.
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може и так , но шось сомневаюсь . я жду когда у него хату и все остальное майно начнут отжимать . он слишком долго дурил народу голову . пора платить .
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- Это не ваше имущество!
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- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
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Боюсь що вінницький суддя який вирішив забрати 250тис грн в Громадянської позиції сам сяде в тюрму! Всі гроші які перераховували в виборчі фонди Громадянської позиції мають прозоре та чесне походження, Громадянська позиція Гриценка не бере брудних грошей у сумнівних спонсорів.
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Ляшко не прошел в Раду , а теперь еще и бабло отожмут . Гуд ньюс
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може и так , но шось сомневаюсь . я жду когда у него хату и все остальное майно начнут отжимать . он слишком долго дурил народу голову . пора платить .
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А от партії Мертвечука і ЗєБєні не трогають. Поважають їх судді.
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Да и ЕС с БЮТ тоже!
Причем ЕС - это бывший хозяин и кормилец!
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А то что ЕС не трогают тебя не интересует ? Как были оплачены всякие Андреи Полтавы итд которые с ними ездили в турне итд ? Как были оплачены услуги студентов которые стояли под ДБР с флагами партии ЕС и крича Украине нужен Порох!!!!!!!!
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скрутно буде тепер головному скотиняці за страпонами по сексшопах шастати...
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ой ржу не могу......
шо..... самых крутых нарушителей поймали?
вы прошманайте крупные партии! ЕС, БЮТ, оппорыгов... Думаю и у Зеленского есть!
Вот ТАМ реально СУММЫ!
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Так денежки-то уже тю-тю! У Ляшка хоть вилы да дежурную корову можно конфисковать, а с Гриценка что возьмешь? Голодранец!
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Зато у него жінка бахатая,папик главного зебобіка оставіл немного міліардов,так і жівет онотоле,і тесть прапор комунізма несёть
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ему игровой зал выиграш девахой выплатил.
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А пан полковник так розшаркувався у реверансах перед Зєлєнскім, так розшаркувався!. 😊. А "плємяннічєк" почистив "закрома" у дядька.
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Так невдобно вийшло... У "Радикальної партії" і "Громадянської позиції" конфіскують 448 тисяч гривень внесків, - НАЗК - Цензор.НЕТ 734
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Але Толі буде сатисфакція. Сьогодні в Київ приїхав Сем Кіслін з викритими рахунками Порошенка на 8(вісім) мільярдів доларів. Уявляєте, як больно Петру Олексійовичу зараз??? У "Радикальної партії" і "Громадянської позиції" конфіскують 448 тисяч гривень внесків, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7539
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О! То ви його зустрічали? Тому вас не було так довго на форумі? А скажіть, Порошенко буде сидіти? 😀
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Дарма ви зловтішаєтесь. Петру зараз просто необхідно відпочити. Ви бачили - на кого він схожий???
Просто побути наодинці з собою. Без всяких дратівливих новин, телефонів, телевізорів, інтернетів, допитливих журналістів... І це ми з вами відповідальні за такий жахливий стан нашого колишнього лідера. Це ж ми йому дозволяли всі п'ять років займатись мародерством і шахрайством, схематозом і брехати, брехати, брехати... А такий спосіб життя вбиває людину. Чому люди вчасно не схопили його за руку? Чому байдуже спостерігали за його падінням??
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Бачите, шановний, ЗЕрелігія, як і християнство має свою міфологему. Християни вірять у друге пришестя Христа, атзебенятату те, що Порошенко буде сидіти. В буцегарні. Проблематика тому, що і ті, і інші до цього моменту швидше ш'за всетне доживуть. 😊
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уж 20 лет }|{иды пытаются украинцам делать хорошо, а выходит сами видите

Думаю он сюда прилетел по просьбе коломойши.
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Ви не маєте права! Це не ваші гроші! Ми будемо скаржитись у... спільноту захисту тварин(скотиняк)!
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Хочуть показати які справедливі наші сучі суди?.
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