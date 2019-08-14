 У "Радикальної партії" і "Громадянської позиції" конфіскують 448 тисяч гривень внесків, - НАЗК

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції. В обох випадках порушення виявили співробітники НАЗК при аналізі фінансових звітів партій за IV квартал 2018 року.
Рішення про конфіскацію внесків на підтримку "Радикальної партії" виніс Херсонський міський суд. Він визнав фізичну особу, яка здійснила два внески по 99 000 грн на підтримку "Радикальної партії Олега Ляшка", винною з порушенням ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Рішенні про конфіскацію на користь бюджету грошей, що надійшли на підтримку партії "Громадянська позиція", виніс Вінницький міський суд. Він постановив, що внесок у розмірі 250 000 гривен має бути конфіскований у держбюджет.
"Загальний розмір конфіскованої суми внесків становить 448 000 гривень. Факти вчинення правопорушення встановлені за результатами аналізу звітів політичних партій "Радикальна партія Олега Ляшка" і "Громадянська позиція" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2018 року", - повідомили в НАЗК.
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
Причем ЕС - это бывший хозяин и кормилец!
шо..... самых крутых нарушителей поймали?
вы прошманайте крупные партии! ЕС, БЮТ, оппорыгов... Думаю и у Зеленского есть!
Вот ТАМ реально СУММЫ!
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Але Толі буде сатисфакція. Сьогодні в Київ приїхав Сем Кіслін з викритими рахунками Порошенка на 8(вісім) мільярдів доларів. Уявляєте, як больно Петру Олексійовичу зараз???
Просто побути наодинці з собою. Без всяких дратівливих новин, телефонів, телевізорів, інтернетів, допитливих журналістів... І це ми з вами відповідальні за такий жахливий стан нашого колишнього лідера. Це ж ми йому дозволяли всі п'ять років займатись мародерством і шахрайством, схематозом і брехати, брехати, брехати... А такий спосіб життя вбиває людину. Чому люди вчасно не схопили його за руку? Чому байдуже спостерігали за його падінням??
Думаю он сюда прилетел по просьбе коломойши.