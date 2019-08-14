 Смертельна ДТП в Харкові: суд залишив без змін вирок Зайцевій і Дронову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Зазначається, що суддя відмовила в апеляції обвинувачених, таким чином згідно з вироком суду першої інстанції і водій Lexus Олена Зайцева, і водій Volkswagen Геннадій Дронов отримують максимальні терміни, які вимагали прокурори - по 10 років позбавлення волі, а також зобов'язані заплатити по 500 тис. грн компенсації сім'ям постраждалих.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.
Сьогодні, 14 серпня, Харківський апеляційний суд почав розгляд апеляції на вироки Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, яких суд визнав винними у справі про ДТП, унаслідок якої загинули шість осіб і стільки ж постраждали.
А кажуть що суспільний резонанс нічого не вартий...
Дронова шкода...
І я так і не побачив відео де чітко видно коли дронов стартанув...
Мені здається що харківські бариги з нього хотіли козла зробити... Але не вийшло... Вірніше вийшло... Але зайцеву не врятувало...
Тут за ютуб не банять...
2 видео -на каждом видео четко видно работу светофоров, с удовольствием выслушаю скулеж любителей опиатной зайчатинки.
хватит или поискать ещё?
А ваш Дронов он ведь скрылся с места происшествия?
Т.е. даже не остановился что бы оказать помощь пострадавшим?
Зайцевой и тем людям которые были на тротуаре?
Потому что мне не ясно почему о нем не написали в СМИ?
Почему он взялся ниоткуда через несколько дней?
Ох перевернуть бы вашу ментовку вверх дном.
Пишу, що дронову забагато впаяли.
Але з папіковим баблом - навряд чи її там хтось образить...
Щоб іншим не повадно було розраховувати на закон, а не на говномутів.
Его не было там.
Во всем Зайцева виновата.
Вы все вретиии.
Она если бы дома сидела и не мешала бы Дронову ездить на запрещенный сигнал светофора,то вообще ничего бы не было.
Зайцева кровавая убийца.
Палач - маньяк ,которая специально выезжает из дома что бы не уступить дорогу дураку.
А кто управлял автомобилем Зайцевой?
Разве это она повернула на тротуар?
Я знаю что кроме спама и хамства у вас аргументов нет.
Автомобилем Зайчихи управлял автомобиль Дронова,которым управлял Дронов.
А кто повернул автомобиль зайчихи на тротуар?
У тебя есть доказательства что Зайчиха рулем повернула ?
Нету.
Вот и приходится про ихтамнета придумывать.
Ты знаешь откуда СМИ узнают о происшествиях и сообщают?
Два варианта.
Или они расшаривают пресс- службу МВД или репортаж с места событий.
Так что там целый заговор был.
И свидетели и менты и журналюги не видели Дронова.
Так бывает?
Хватит выгораживать.
Даже не смешно.
Если бы она не была мажоркой о вашем Дронове никто бы не узнал.
Вот вы и исходите.
Хватит уже.
Имейте совесть.
А зайчиху видели на улице после катастрофы, так что, забесплатно СИЗОшники выпустили, или адвокаты порешали, не занеся в СИЗО, а просто потому, что адвокаты хорошие?
Хватит уже.
Имейте совесть.
- я водитель, стаж 3 года. Проскочу, где захочу!!!
- а я водитель, стаж 20 лет. У меня хрен проскочишь!!!
Кому там Дронова жалко???
Хотя ТП я не защищаю.