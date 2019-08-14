 Смертельна ДТП в Харкові: суд залишив без змін вирок Зайцевій і Дронову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Зазначається, що суддя відмовила в апеляції обвинувачених, таким чином згідно з вироком суду першої інстанції і водій Lexus Олена Зайцева, і водій Volkswagen Геннадій Дронов отримують максимальні терміни, які вимагали прокурори - по 10 років позбавлення волі, а також зобов'язані заплатити по 500 тис. грн компенсації сім'ям постраждалих.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Сьогодні, 14 серпня, Харківський апеляційний суд почав розгляд апеляції на вироки Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, яких суд визнав винними у справі про ДТП, унаслідок якої загинули шість осіб і стільки ж постраждали.