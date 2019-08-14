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 Суспільство
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 Українські церкви мають іти шляхом оздоровлення історичної пам'яті, - глава УГКЦ Святослав

Християни світу говорять про пошуки шляхів відновлення первісної єдності церкви, і українські християнські конфесії мають також прагнути порозуміння і взаємної поваги.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Української греко-католицької Церкви Святослав.

"Сьогодні ми говоримо про можливість реального співробітництва і напрацювання дорожньої карти, щоб ми могли разом діяти в ім'я блага українського народу. Папа Франциск це називає екуменізм у дії. Тобто для того, щоб говорити про церковну єдність, ми маємо навчитися разом крокувати. Сьогодні всі християни світу говорять про пошуки шляхів відновлення первісної єдності Христової церкви. Коли ми досягнемо цієї мети - я не знаю. Але ми маємо щодня над цим працювати.

У нашій Церкві своє бачення того, як осягнути цю єдність, і вихідною точкою є відкриті відносини і взаємна повага. Ми маємо навчитися сприймати один одного не як опонента, а як брата", - сказав він, коментуючи заяви про можливе об'єднання ПЦУ і УГКЦ.

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На уточнююче запитання, чи сприймають інші християнські конфесії УГКЦ як опонента, він сказав:

"По-різному буває. У світовому православ'ї є різне ставлення до інославних - до католицької та греко-католицької церкви. Це наслідок історичних ран в наших відносинах. Ми маємо йти шляхом оздоровлення історичної пам'яті і будувати наші відносини щиро, можливо, з чистого аркуша, в ім'я вищої мети".

Повне інтерв'ю зі Святославом читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142872
 
   
 Топ коментарі
 
Он наивный ? Как я могу воспринимать московскую секту гундянва в Украине как брата ?
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УГКЦ все время нахождения Украины в составе Расеи, а затем и совка подвергалась гонениям и репрессиям. А уж как советцие пропагандоны и гэбнявые мацквацие попы ее не оскорбляли. И униаты, и раскольники и слуги капиталистов и Папы Римского
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я не прихожанин але цю церкву в Україні я поважаю і її пастира Святослава Здравія йому літа!...а інші вихідці з погон"васточнаго абряда" нехай крокують до пекла
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я не прихожанин але цю церкву в Україні я поважаю і її пастира Святослава Здравія йому літа!...а інші вихідці з погон"васточнаго абряда" нехай крокують до пекла
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УГКЦ все время нахождения Украины в составе Расеи, а затем и совка подвергалась гонениям и репрессиям. А уж как советцие пропагандоны и гэбнявые мацквацие попы ее не оскорбляли. И униаты, и раскольники и слуги капиталистов и Папы Римского
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Только не с УПЦ МП и не с этой властью...
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Он наивный ? Как я могу воспринимать московскую секту гундянва в Украине как брата ?
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А ПЦУ всех тянет объдиниться!с кем?? КП и УГКЦ итак нормально жили между собой! !и вообще перед выборами (ходила ранее в КП, потом -там стало ПЦУ-внимательно все слушала) - так вот, еще перед выборами ВР создалось впечатление, что ПЦУ никак не ожидала повторной победы зе-команды.
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Историческая память обязана начинаться из исторической справедливости захваченой кацапской псевдоправославной комунистической верой грекокатолических культовых сооружений.И которых УПЦ МП передала под клубы и склады-хранилища для химикатов.
Возможно можна говорить про историческую память если бы небыли еще живы те для кого это не история а быль.
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можливо, Україна з її унікальною мультиконфесіональною ситуацією колись стане центром кристалізації єдиного християнства. Десь через сотні років. Мир між католиками та православними в Україні дає таку надію. Ми можемо стати лідерами екуменічного руху, його каталізатором та локомотивом. Але спочатку тра' вибудувати Єдину помісну автокефальну канонічну церкву, і коли всі православні українці стануть однією паствою, можна думати про об'єднання з католиками. Але це дуже віддалена перспектива.
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Когда в УПЦ перейдёт хотя бы 70% прихожан масковской....
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