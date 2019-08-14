 Українські церкви мають іти шляхом оздоровлення історичної пам'яті, - глава УГКЦ Святослав

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав глава Української греко-католицької Церкви Святослав.

"Сьогодні ми говоримо про можливість реального співробітництва і напрацювання дорожньої карти, щоб ми могли разом діяти в ім'я блага українського народу. Папа Франциск це називає екуменізм у дії. Тобто для того, щоб говорити про церковну єдність, ми маємо навчитися разом крокувати. Сьогодні всі християни світу говорять про пошуки шляхів відновлення первісної єдності Христової церкви. Коли ми досягнемо цієї мети - я не знаю. Але ми маємо щодня над цим працювати.

У нашій Церкві своє бачення того, як осягнути цю єдність, і вихідною точкою є відкриті відносини і взаємна повага. Ми маємо навчитися сприймати один одного не як опонента, а як брата", - сказав він, коментуючи заяви про можливе об'єднання ПЦУ і УГКЦ.

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На уточнююче запитання, чи сприймають інші християнські конфесії УГКЦ як опонента, він сказав:

"По-різному буває. У світовому православ'ї є різне ставлення до інославних - до католицької та греко-католицької церкви. Це наслідок історичних ран в наших відносинах. Ми маємо йти шляхом оздоровлення історичної пам'яті і будувати наші відносини щиро, можливо, з чистого аркуша, в ім'я вищої мети".

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