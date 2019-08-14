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Все про:Меркель (565) НАТО (2053) ракети (490) Євросоюз (2584)

 ЄС і НАТО працюватимуть над механізмами контролю за озброєннями замість Договору про ліквідацію ракет, - Меркель

Євросоюз і НАТО збираються в найближчі роки працювати над механізмами скорочення озброєння, які мають замінити Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), що припинив дію.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мені шкода, що Росія порушила ДРСМД, забезпечивши, таким чином, причину для його розірвання", - сказала Меркель журналістам у Берліні в середу.

За її словами, розірвання договору послабило європейську і світову архітектуру безпеки.

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"Ми будемо робити все спільно з нашими партнерами в НАТО для того, щоб наполягати на подальшому скороченні озброєння. Цим ми займатимемося в найближчі дні", - пообіцяла канцлер ФРН.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142870
 
 
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ЕС до сих пор верует в безопасность Рашки и то, что эти ракеты средней дальности никак не угрожают ЕС.

Это сюр-анекдот:
США беспокоится о ракетех средней дальности много больше, чем ЕС.
Хотя, именно США они угрожают намного меньше, чем ЕС!
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Нагнуть ЗЄБєню, і він як і Кучмо підпише односторонню відмову України від виробництва ракет.
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сидели под зонтиком у американцев. А тут хоп- и закрылась лавочка щедрости.
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Надеюсь Украина больше не подпишет эту лажу.
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Кто-то мне с Неба подсказывает, что скоро в Германии появится новый фюрер. Но спешу всех кто перепугался успокоить - этот фюрер будет как фарс, но Германию потрясёт.
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Иными словами,если Украина хочет в ЕС или НАТО то пускай отменит свои разработки по оружию которое может долететь до Москвы.
А почему эта коза и другие страны гаранты не желают поднять вопрос о Будапештском меморандуме где ,,надежным,,гарантом была и Меркель?
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Что бы Украине дало неподписание меморандума? Наличие ЯО, которое невозможно было ни использовать, ни обслуживать, и которое уже в прошлом веке начало бы взрываться.
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США далеко, и на своей территории им размещать РСМД, не имеет смысла, они будут размещать их в Европе. Нормальные страны, естественно, подставлять себя под удар не будут, а скажем прибалты, Польша, Румыния, согласятся попасть под прицел.
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Механізми контролю?!Скорочення кількості зброї?!Путін воює проти України.Україна повинна озброюватись або ліквідація путіна і його спільників,які затіяли війну в Україні.Меркель вирішить це питання?Миротворці ООН зараз не світять Україні,бо не було достатньої волі ЄС і США .Щоб себе захистити Україна, буде ЗМУШЕНА зайнятись виробництвом ядерної зброї і використати її проти ворога.Ядерна війна?І це не залежить від ЗЄ і його камарильї,а об'єктивна реальність.Я помиляюсь?
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