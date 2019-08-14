 ЄС і НАТО працюватимуть над механізмами контролю за озброєннями замість Договору про ліквідацію ракет, - Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мені шкода, що Росія порушила ДРСМД, забезпечивши, таким чином, причину для його розірвання", - сказала Меркель журналістам у Берліні в середу.

За її словами, розірвання договору послабило європейську і світову архітектуру безпеки.

Читайте також: "Відновлення нічим не стримуваної гонки озброєння", - Путін про наслідки припинення ракетного договору

"Ми будемо робити все спільно з нашими партнерами в НАТО для того, щоб наполягати на подальшому скороченні озброєння. Цим ми займатимемося в найближчі дні", - пообіцяла канцлер ФРН.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.