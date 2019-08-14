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 Політика України, Суспільство
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 Російський спостерігач СММ ОБСЄ, який бажав "смерті укропам", залишив територію України, - МЗС

Член моніторингової місії ОБСЄ росіянин Микола Алексеєв, який висловлювався в соцмережах на підтримку російського вторгнення на Донбас і агресивно висловлювався на адресу українців, покинув територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

"МЗС України поставило питання про зухвалу антиукраїнську риторику Н.Алексеєва перед СММ ОБСЄ. Глава місії вжив відповідних заходів, а Н. Алексеєв покинув територію України", - відповіли в міністерстві.

Водночас МЗС нагадав, що у членів місії ОБСЄ є дипломатичні картки, згідно з міжнародними угодами України, тому вони користуються дипломатичним імунітетом.

Нагадаємо, СММ ОБСЄ заявила, що "вжила заходів" щодо члена місії, громадянина Росії Миколи Алексеєва, який агресивно висловлювався на адресу України в соціальних мережах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142869
 
   
 Топ коментарі
 
такие наблюдатели должны покидать Украину только в виде пазлов!
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Треба було хоча б от*і*діть а потім видворить.
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та на мордяці ясно видно відбиток скрєпи та зловживання бояркою.
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Треба було хоча б от*і*діть а потім видворить.
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я тоже не сплю варочаюсь, всё марадера на крави вспоминаю, как только сепара выпускают из зала суда, сразу пороха вспоминаю, а сегодня закрыли дело набожной судьи которая на долларах изгоняла диииииавола прокаженного и я опять вспомнил марадера на крави.
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Проснись, дело судьи закрыли в 2012 году. В 2013 она на пенсию вышла.
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не комментируй поток говна, от єтого он только больше будет бурлить))
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для меня сегодня закрыли дело этой продажной сучки, я не мог понять почему эту новость читаю сегодня впервые, нашел на харьковском форуме ответ на свой вопрос - информацию за 2011 год .

«Бог им судья... Мне 50 лет, я это пройду. Они никакого права не имели на публикацию этого видео... Меня пока ни в чем не обвиняют. Жалко детей - секретарей... У меня тоже есть родня. Кто-то хочет смешать меня с грязью», - сказал Ольга Донец спустя две недели после задержания. На уточнение корреспондента «Кому это нужно?» Донец ответила со слезами на глазах: «Безусловно, это кому-то нужно».

кстати шаманка до сих пор получает 50000 штук каждый месяц и особо не парится.
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може ти десь в архівах нариєш якусь інфу про того прокурора-антикваріата, якого вальнули і колецію винесли, щось чути , де махають тими саблюками зараз ?
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такие наблюдатели должны покидать Украину только в виде пазлов!
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По фото сразу понятно, что чувак нейтральный
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та на мордяці ясно видно відбиток скрєпи та зловживання бояркою.
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но точка зелёнкой меж глаз нанесена правильно!
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та да, такие подлежат нейтрализации в первый выстрел.
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Или вообще никогда не покидать!
Че нам метр на 50 см жалко что ли?
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1,5 м² ? в смысле катком в толщину листа бумаги раскатать? интересная мысль! ))
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Я вообще то удобрить нашу землю.....
Но ваша мысль мне нравится больше.....Хотя одно др не мешает!
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Хоть одна хорошая новость за сколько времени.
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Ну и что?
Уйло ему на замену пришлет трех других не успевших замараться своими публичными признаниями.
Кацапы на Рашке - ВСЕ СВИХНУВШИЕСЯ!

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Если в первом акте обозначен центр мишени между глаз, в последнем акте он должен быть актуализирован.
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Вот оно лицо слепоглухонемого ОБСЕ. Боевики катаются на машинах ОБСЕ, ОБСЕ ходят на свадьбу к пророссийским боевикам а теперь вот уже дожились до таких высказываний. Непонятно почему ОБСЕ действует в Закарпатье а в Крыму нет.
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Почему украинское МИД до сих пор не обявило недоверие ОБСЕ?
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и шо ? любой кацап этим живет и брендит а мы вовремя войны даем кацапам двойное гражданство что бы таких уродов была тьма и хйло пришел их спасать ?
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Там 80% відсотків таких,решта приховані ********.
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надеюсь вперёд ногами покинул территорию Украины?
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За выслугу побрякушками грудь обвешана. Ничтожество мордорское...
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" Из-за обстрелов Дебальцево ОБСЕ
не может попасть в Дебальцево, чтобы зафиксировать есть ли обстрелы или нет." (С)
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Російський спостерігач СММ ОБСЄ, який бажав "смерті укропам", залишив територію України, - МЗС - Цензор.НЕТ 2355

потрясающе точно сформулирована работа ОБСЕ...
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Якого беня його не затримали як шпигуна???????? Скільки ще будете бавитись?????????? Скільки ще потрібно щоб загинуло наших героїв щоб хтось з рукоблудітелей зрозумів що в нас йде ВІЙНА З КАЦАПАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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смесь бурята боярского и буденного и крутое пике пилот
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Ну хоть такая реакция ОБСЕ. Значит всего лишь нужно Украине ставить вопрос к ОБСЕ , и идет диалог.
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