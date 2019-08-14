 Російський спостерігач СММ ОБСЄ, який бажав "смерті укропам", залишив територію України, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.
"МЗС України поставило питання про зухвалу антиукраїнську риторику Н.Алексеєва перед СММ ОБСЄ. Глава місії вжив відповідних заходів, а Н. Алексеєв покинув територію України", - відповіли в міністерстві.
Водночас МЗС нагадав, що у членів місії ОБСЄ є дипломатичні картки, згідно з міжнародними угодами України, тому вони користуються дипломатичним імунітетом.
Нагадаємо, СММ ОБСЄ заявила, що "вжила заходів" щодо члена місії, громадянина Росії Миколи Алексеєва, який агресивно висловлювався на адресу України в соціальних мережах.
«Бог им судья... Мне 50 лет, я это пройду. Они никакого права не имели на публикацию этого видео... Меня пока ни в чем не обвиняют. Жалко детей - секретарей... У меня тоже есть родня. Кто-то хочет смешать меня с грязью», - сказал Ольга Донец спустя две недели после задержания. На уточнение корреспондента «Кому это нужно?» Донец ответила со слезами на глазах: «Безусловно, это кому-то нужно».
кстати шаманка до сих пор получает 50000 штук каждый месяц и особо не парится.
Че нам метр на 50 см жалко что ли?
Но ваша мысль мне нравится больше.....Хотя одно др не мешает!
Уйло ему на замену пришлет трех других не успевших замараться своими публичными признаниями.
Кацапы на Рашке - ВСЕ СВИХНУВШИЕСЯ!
не может попасть в Дебальцево, чтобы зафиксировать есть ли обстрелы или нет." (С)
потрясающе точно сформулирована работа ОБСЕ...