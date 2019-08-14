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Все про:Зеленський (2398) Ізраїль (315) Нетаньяху (41)

 Зеленський 19 серпня проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху проведуть переговори 19 серпня в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"19 серпня президент України Володимир Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньяху в рамках його візиту в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зеленський і Нетаньяху також спільно вшанують пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру.

Раніше ізраїльська газета The Times of Israel повідомляла про майбутній візит Нетаньяху в Київ 18-20 серпня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142867
 
 
 Топ коментарі
 
самий раз Зельцману отпустить свою коронну шутєєчку: "сіньойор Холокост".
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Олена Монова
Ну и чтобы уже добить тему на сегодня.
Знаете, я вам в предыдущем посте про НАБУ (https://www.facebook.com/monovaolena/posts/2659617237405020) обещала, что дальше будет серьезно, но все равно получается смешно. Почему-то. Наверное, потому, что в какой-то момент НАБУ вдруг из молодой, подающей надежды структуры превратилось в полностью конъюнктурную шарашкину контору, без устали генерирующую фейлы.
Итак, продолжим наблюдать развитие поединка НАБУ vs Роттердам+. На пресс-конференции Сытник заявил буквально следующее: « Каждая из составляющих формулы исследовалась на предмет ее обоснованности. И, как следствие изучения с самого начала, когда началось обсуждение этого тарифа, заканчивая тем, какие были вызваны последствия. Это не мои слова и не слова даже прокурора. Это слова эксперта, который сделал эти выводы на основании постановления детектива о назначении экспертизы». Конец цитаты.
Но вот понимаете, в чем дело, многочисленные попытки выяснить, что это за эксперт и прочитать его выводы в первоисточнике потерпели фиаско. Эксперт остался шибко заколдованным. Ни имени, ни должности, ни экспертного заключения по теме ни в письменном виде, ни в видео/аудио формате. То есть НАБУ, главный антикоррупционный орган страны, при публичной оценке целесообразности «Роттердам+» полагается на мнение одного эксперта. Единственного и глубоко законспирированного, даже без имени. Эксперт глубокого залегания. Ну камон, панове, это же несерьезно. Это мало того, что несерьезно, это стыдно, это нивелирует саму суть вашей структуры. С таким нельзя выходить на пресс-конференцию.
Едем дальше. На данный момент обвинения выдвинуты шести фигурантам дела, им навешивают нанесение ущерба на 18,8 млрд грн, а одному задержанному, бывшему члену НКРЭКУ, суд назначает залог… в 2 (два) миллиона гривен. Что, как видно даже без калькулятора, почти в десять тысяч раз меньше озвученного НАБУ «ущерба». И это, кстати, в 25 раз меньше, чем НАБУ просило. Что совсем уже весело и может свидетельствовать лишь о том, насколько «высоко» суд оценивает профессионализм НАБУ в этом сверстанном на коленке деле.
Похоже, суд не отпустил подозреваемого прямо в зале суда из сострадания к НАБУ, чтобы не вздернулись ненароком, просто оценил работу ведомства таким смешным залогом. Теперь остается ждать, как это очередное высосанное из бабушкиного пальца дело начнет разваливаться в суде, как развалились до этого сотни таких же конъюнктурных, сляпанных на живую нитку дел. По той же схеме: громкое расследование, помпезный брифинг, пшик в суде на выходе.
А, ну и еще можно подождать, когда НАБУ кинут предъяву руководству МВФ и Секретариату Европейского энергосообщества, которые призывали Украину ввести формульное ценообразование и методику импортного паритета на энергоносители. Тут же вообще налицо подстрекательство к совершению преступления. Этим будет достигнута сияющая вершина всей неуемной творческой деятельности НАБУ, после чего их обязательно пригласят на работу в ФБР и Агентство нацбезопасности США. Прямо так, не снимая шкарпеток.
Аллилуйя и все такое.
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Будет снова извиняться за Холокост который устроили якобы украинцы на территории Украины и Польши. А геноцид украинцев Голодомор, то таке...
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самий раз Зельцману отпустить свою коронну шутєєчку: "сіньойор Холокост".
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Будет снова извиняться за Холокост который устроили якобы украинцы на территории Украины и Польши. А геноцид украинцев Голодомор, то таке...
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Ну може хоч цей президент поцікавиться як швидко створити спецслужбу на кштал «Моссад».
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Ну воно то канєшно, Сємочко з кацапськими паспортами жінки і дітей і маєтками в Кончі на лями $, такого сміху не викликав.
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Чорноземи українські будуть ділити . Довбнів які населяють цю територію , переселять за Урал , ближче до вічної мерзлоти.
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а працювати на ці землі приїдуть спеціалісти з ізраїльських кібуців?
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От що ти таке верзеш? Двох Майданів і війни мало було, що б зрозуміти, що в цій країні ніхто нікому нічого не віддасть.
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вот и россиянам упростили получение украинского гражданства... Будут строить русский мир в Украине. Украинцам из Европы получить гражданство Украины нереально.
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а чого раптом євреї так подобрішали ?
20 років ніяких візитів і натє вам Зеленський 19 серпня проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху - Цензор.НЕТ 2380
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мені здається, що ця любов не зовсім платонічна Зеленський 19 серпня проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху - Цензор.НЕТ 6699
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рынок украинской земли скоро откроют. Это жирный бизнес с учетом того что в мире все больше голодных а сельскохозяйственных земель все меньше.
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так наче і попередник не без єврейської кровушки.. але ж не склалось якось Зеленський 19 серпня проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9798
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наверное Биньямину Нетаньяху у папередника той кровушки не хватило шо бы приехать,
а тут в самый раз
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попередник думав що самий розумніший...сам себе перехетрив.
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Израильский источник.
Нетаньяху узнал о планах Зеленского по поводу "Реинтеграции Донбасса" (мы писали тут ) от людей Миндича и просто не поверил.. Он запретил всему "еврейскому лобби" не то что что то решать, а даже обсуждать это и бросился искать подтверждение. Информацию подтвердило еще несколько источников. Тогда он позвонил Зеленскому и приказал срочно готовить визит. Его слова сказанные близкому ему человеку "Этот дурак всех там утопит...."(с)
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Воффік,нарешті ми зможемо поділити землю наших ворогів українців,на протязі багатьох століть вони знущались над нашим богоизбраним народом,особливо Хмельницький та різні гайдамаки з опришками,а потім УПА та бендеравци,ми привели до влади більшовиків та знищували їх в гулагах,ми морили їх голодом,але вони ніяк не виздихали,тепер ми влаштували їм війну з москалями завдяки нашому агенту ***** тавріческому,тепер на цій території все належить нам,окрім родючої земельки,воффік нам тісно в малому ісраїлі,нам потрібна ця земля,але без українців,работай воффік.
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Встреча произойдет без переводчика , на родном языке .
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Зеленский - безродный малорос, поэтому не знает ни мовы, ни иврита.
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Олена Монова
Ну и чтобы уже добить тему на сегодня.
Знаете, я вам в предыдущем посте про НАБУ (https://www.facebook.com/monovaolena/posts/2659617237405020) обещала, что дальше будет серьезно, но все равно получается смешно. Почему-то. Наверное, потому, что в какой-то момент НАБУ вдруг из молодой, подающей надежды структуры превратилось в полностью конъюнктурную шарашкину контору, без устали генерирующую фейлы.
Итак, продолжим наблюдать развитие поединка НАБУ vs Роттердам+. На пресс-конференции Сытник заявил буквально следующее: « Каждая из составляющих формулы исследовалась на предмет ее обоснованности. И, как следствие изучения с самого начала, когда началось обсуждение этого тарифа, заканчивая тем, какие были вызваны последствия. Это не мои слова и не слова даже прокурора. Это слова эксперта, который сделал эти выводы на основании постановления детектива о назначении экспертизы». Конец цитаты.
Но вот понимаете, в чем дело, многочисленные попытки выяснить, что это за эксперт и прочитать его выводы в первоисточнике потерпели фиаско. Эксперт остался шибко заколдованным. Ни имени, ни должности, ни экспертного заключения по теме ни в письменном виде, ни в видео/аудио формате. То есть НАБУ, главный антикоррупционный орган страны, при публичной оценке целесообразности «Роттердам+» полагается на мнение одного эксперта. Единственного и глубоко законспирированного, даже без имени. Эксперт глубокого залегания. Ну камон, панове, это же несерьезно. Это мало того, что несерьезно, это стыдно, это нивелирует саму суть вашей структуры. С таким нельзя выходить на пресс-конференцию.
Едем дальше. На данный момент обвинения выдвинуты шести фигурантам дела, им навешивают нанесение ущерба на 18,8 млрд грн, а одному задержанному, бывшему члену НКРЭКУ, суд назначает залог… в 2 (два) миллиона гривен. Что, как видно даже без калькулятора, почти в десять тысяч раз меньше озвученного НАБУ «ущерба». И это, кстати, в 25 раз меньше, чем НАБУ просило. Что совсем уже весело и может свидетельствовать лишь о том, насколько «высоко» суд оценивает профессионализм НАБУ в этом сверстанном на коленке деле.
Похоже, суд не отпустил подозреваемого прямо в зале суда из сострадания к НАБУ, чтобы не вздернулись ненароком, просто оценил работу ведомства таким смешным залогом. Теперь остается ждать, как это очередное высосанное из бабушкиного пальца дело начнет разваливаться в суде, как развалились до этого сотни таких же конъюнктурных, сляпанных на живую нитку дел. По той же схеме: громкое расследование, помпезный брифинг, пшик в суде на выходе.
А, ну и еще можно подождать, когда НАБУ кинут предъяву руководству МВФ и Секретариату Европейского энергосообщества, которые призывали Украину ввести формульное ценообразование и методику импортного паритета на энергоносители. Тут же вообще налицо подстрекательство к совершению преступления. Этим будет достигнута сияющая вершина всей неуемной творческой деятельности НАБУ, после чего их обязательно пригласят на работу в ФБР и Агентство нацбезопасности США. Прямо так, не снимая шкарпеток.
Аллилуйя и все такое.
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В переговорах обоим офшорникам будет полезным "Наставлении по полицейскому делу" 1892 года "Межъ воровъ во множестве употребляются слова еврейскаго происхождения" .Ботать - בטא выражаться.(наст. боте) ביטוי битуй выражение.Феня - אופן - офен - способ.Битуй беофен - ботать по фене - выражаться особым способом, непонятным для окружающих, фраеров.Фраер - идиш, нем. Frej - свобода. Фраер - свободный, вольный - тот, кто не сидит в тюрьме. Для блатного мир делится на своих - блатных, воров, и фраеров - цивильных, не принадлежащих к воровскому миру. Последних разрешается обворовывать и обманывать В этом значении слово фраер - простак, тот, кого можно обмануть, вернулось в совр иврит . Ма ани, фраер? - Что меня так просто обвести вокруг пальца?Блатной. Die Blatte (нем. идиш) - лист, бумажка, записочка. Тот кто устраивался по блату, имел бумажку от нужного человека.В воровском жаргоне блатной - свой, принадлежащий к уголовному миру.Шахер - махер. סחר מחר ивр. - сахер мехер - торговые комбинации.
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Я так понимаю, обсудят грядущую приватизацию богоизбранным народом украинских земель, а иначе зачем было в такую даль переться, если не за "своїм" до свого"
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личный друг фюрера - готов быть посредником - шо и не скрывает
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При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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Цікаво.Під статтею Бутусова про Бєню-Женю Не ту Няху всі коменти потерли,в яких розумні люди казали,що цей розпіарений поц нам зовсім не друг.Дивлюсь на коменти вище.Неподобство.Стерти нахрєн.
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