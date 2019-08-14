 Зеленський 19 серпня проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"19 серпня президент України Володимир Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньяху в рамках його візиту в Україну", - йдеться в повідомленні.
Зеленський і Нетаньяху також спільно вшанують пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру.
Раніше ізраїльська газета The Times of Israel повідомляла про майбутній візит Нетаньяху в Київ 18-20 серпня.
🤑
20 років ніяких візитів і натє вам
а тут в самый раз
Нетаньяху узнал о планах Зеленского по поводу "Реинтеграции Донбасса" (мы писали тут ) от людей Миндича и просто не поверил.. Он запретил всему "еврейскому лобби" не то что что то решать, а даже обсуждать это и бросился искать подтверждение. Информацию подтвердило еще несколько источников. Тогда он позвонил Зеленскому и приказал срочно готовить визит. Его слова сказанные близкому ему человеку "Этот дурак всех там утопит...."(с)
Ну и чтобы уже добить тему на сегодня.
Знаете, я вам в предыдущем посте про НАБУ (https://www.facebook.com/monovaolena/posts/2659617237405020) обещала, что дальше будет серьезно, но все равно получается смешно. Почему-то. Наверное, потому, что в какой-то момент НАБУ вдруг из молодой, подающей надежды структуры превратилось в полностью конъюнктурную шарашкину контору, без устали генерирующую фейлы.
Итак, продолжим наблюдать развитие поединка НАБУ vs Роттердам+. На пресс-конференции Сытник заявил буквально следующее: « Каждая из составляющих формулы исследовалась на предмет ее обоснованности. И, как следствие изучения с самого начала, когда началось обсуждение этого тарифа, заканчивая тем, какие были вызваны последствия. Это не мои слова и не слова даже прокурора. Это слова эксперта, который сделал эти выводы на основании постановления детектива о назначении экспертизы». Конец цитаты.
Но вот понимаете, в чем дело, многочисленные попытки выяснить, что это за эксперт и прочитать его выводы в первоисточнике потерпели фиаско. Эксперт остался шибко заколдованным. Ни имени, ни должности, ни экспертного заключения по теме ни в письменном виде, ни в видео/аудио формате. То есть НАБУ, главный антикоррупционный орган страны, при публичной оценке целесообразности «Роттердам+» полагается на мнение одного эксперта. Единственного и глубоко законспирированного, даже без имени. Эксперт глубокого залегания. Ну камон, панове, это же несерьезно. Это мало того, что несерьезно, это стыдно, это нивелирует саму суть вашей структуры. С таким нельзя выходить на пресс-конференцию.
Едем дальше. На данный момент обвинения выдвинуты шести фигурантам дела, им навешивают нанесение ущерба на 18,8 млрд грн, а одному задержанному, бывшему члену НКРЭКУ, суд назначает залог… в 2 (два) миллиона гривен. Что, как видно даже без калькулятора, почти в десять тысяч раз меньше озвученного НАБУ «ущерба». И это, кстати, в 25 раз меньше, чем НАБУ просило. Что совсем уже весело и может свидетельствовать лишь о том, насколько «высоко» суд оценивает профессионализм НАБУ в этом сверстанном на коленке деле.
Похоже, суд не отпустил подозреваемого прямо в зале суда из сострадания к НАБУ, чтобы не вздернулись ненароком, просто оценил работу ведомства таким смешным залогом. Теперь остается ждать, как это очередное высосанное из бабушкиного пальца дело начнет разваливаться в суде, как развалились до этого сотни таких же конъюнктурных, сляпанных на живую нитку дел. По той же схеме: громкое расследование, помпезный брифинг, пшик в суде на выходе.
А, ну и еще можно подождать, когда НАБУ кинут предъяву руководству МВФ и Секретариату Европейского энергосообщества, которые призывали Украину ввести формульное ценообразование и методику импортного паритета на энергоносители. Тут же вообще налицо подстрекательство к совершению преступления. Этим будет достигнута сияющая вершина всей неуемной творческой деятельности НАБУ, после чего их обязательно пригласят на работу в ФБР и Агентство нацбезопасности США. Прямо так, не снимая шкарпеток.
Аллилуйя и все такое.