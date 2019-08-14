 Зеленський 19 серпня проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"19 серпня президент України Володимир Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньяху в рамках його візиту в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зеленський і Нетаньяху також спільно вшанують пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру.

Раніше ізраїльська газета The Times of Israel повідомляла про майбутній візит Нетаньяху в Київ 18-20 серпня.

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