 Посадовці однієї з міськрад у Вінницькій області, які отримали хабар за виділення земельних ділянок, постануть перед судом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В межах розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 368, ч.1 ст.366, ст.356 КК України були встановлені посадові особи однієї з міськрад області, які вимагали та отримали 7,5 тис. дол. неправомірної вигоди за сприяння в отриманні у власність земельної ділянки під будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Одного із фігурантів було затримано в порядку ст.208 КПК України в кінці січня поточного року безпосередньо на одержанні неправомірної вигоди. Надалі судом було обрано йому запобіжний захід у вигляді 288 тис. грн застави. Щодо іншого фігуранта кримінальної справи судом було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

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Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.