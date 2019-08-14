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 Суспільство
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Все про:хабар (2712) Вінницька область (367) податкова міліція (1283) ДФС (2288)

 Посадовці однієї з міськрад у Вінницькій області, які отримали хабар за виділення земельних ділянок, постануть перед судом

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури направили до суду кримінальне провадження за підозрою посадових осіб однієї з міськрад регіону, які налагодили схему з вимагання коштів за виділення земельних ділянок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В межах розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 368, ч.1 ст.366, ст.356 КК України були встановлені посадові особи однієї з міськрад області, які вимагали та отримали 7,5 тис. дол. неправомірної вигоди за сприяння в отриманні у власність земельної ділянки під будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Одного із фігурантів було затримано в порядку ст.208 КПК України в кінці січня поточного року безпосередньо на одержанні неправомірної вигоди. Надалі судом було обрано йому запобіжний захід у вигляді 288 тис. грн застави. Щодо іншого фігуранта кримінальної справи судом було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

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Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142866
 
 
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эта паллитический заказ на кузницу кадров страны
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Это бенефис зеленожопых дебилов! Папередники во всем виноваты! Методичка кремля из ...опы так и лезут у зелебоб!
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Білше вражає, що у прихильників сивочолого винуваті наступнікі.
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як прєдсталі, так і стоятимуть - хто ж їх посаде?
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А что,где то выделяют земучастки без взяток?
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