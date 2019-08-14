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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
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Все про:Меркель (565) Росія (19342) мінські угоди (1588)

 Мінські домовленості необхідно реалізувати, до того моменту співпраця з РФ буде обмеженою, - Меркель

До реалізації Мінських угод співробітництво з Росією у країн ЄС не буде повною мірою можливим, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Мінські домовленості необхідно реалізувати ... поки вони не будуть реалізовані, можливості для співпраці у нас будуть зовсім не тими, якими ми б хотіли", - сказала Меркель журналістам у Берліні в середу на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Меркель, цю проблематику, серед іншого сторони обговорили на переговорах у середу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142863
 
 
 Топ коментарі
 
Бабця Шмаркель в ударі. Головне поміняти Конституцію України і надати сєпарам статус УБД разом з пільгами.
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Северным потоком ограничены ?
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так она ж и надрывается...реализует))) трубу хуйло в обход Украины на себе бабца ШТАЗИ тянет!!
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Бабця Шмаркель в ударі. Головне поміняти Конституцію України і надати сєпарам статус УБД разом з пільгами.
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А НАХ нам то "сотрудничество с РФ"?!
Меркель оно нужно - вот пусть она и реализовывает.
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так она ж и надрывается...реализует))) трубу ***** в обход Украины на себе бабца ШТАЗИ тянет!!
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Єто у Меркель в двух восточньіх землях введена гибридная танковая армия РФ , а еще одна , не гибридная , стоит на самой границе ? Или у Украиньі ?
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Тепер Меркель може забути про Мінські угоди.
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сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным Источник: https://censor.net.ua/n3142863

Тобто, співробітництво з московією можливе. Але не в повній мірі. Але можливе. А хто вимірюватиме ту саму міру? Судячи з ПП2 те обмеження дуже маленьке. Неозброєним оком непомітне. Але головне - на весь світ заявити, що те обеження є.
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Так забери себе эти договорняки, которые с ху..ом сочинили.
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Я зрозумів що обмеження буде до повного виведення ординських мав ЗІ ЗБРОЄЮ.
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Про Крым в минском договорняке не сказано ничего.
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_Понять и простить, нашептывают союзники путлера германия и франция. Оставить вору украденное.
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Хочу вам нагадати,якщо ви забули,що саме оця паскудна фрау мерзкель,була проти надання Україні та Грузії пдч для вступу в НАТО,після цього ***** напало на Грузію,а потім на Україну,вам потрібні такі друзі???
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Сбросить эти слова в сортир - да слить, туда им дорога.
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На мінській угоді підпису посадової особи України нема, є роССії і двох мавп тільки з ПІБ
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к чему приведёт особый статус - парад суверинитетов и федерализация страны и соответствен
но вопрос с Крымом отплывает сам собой............. спасибо вам зебилы..........
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Дімон, ти забуло як твій сивочолий вождь намагався пропхати цей договорняк з рашистами? Тільки граната й охолодила пихатого. Іди краще бабусю переведи через дорогу, а не стрілки.
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так а минский договорняк-то кто подписал ? Твой соевый панамский патриот. А вовсе не Зеленский.
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Хочу додати,поки ви самі не вийдете на вулиці й не скинете це олігахічне болото зі своєї шиї,нічого не зміниться.
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западный бизнес устал от санкций. будут снимать.
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Вот и вспльівают косяки Порошенко в Минске, сказки в пользу бедньіх о том , что "мьі Минск подписали , а вьіполнять не будем" развеиваются , как дьім над водой. Опьітньіе дипломатьі предупреждали давно , что вьіполнять Минские соглашения Украине придется , возможно , даже под угрозой санкций.
И кто у нас "вьідающийся дипломат"?
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які це "опитниє жіплоиати"? Хто конкретно, чекаю на цитати від "опитних діпломатов".
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Начните с Богдана Еременко , в блогах на Цензоре.
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Если даже Меркель "заговорила" - санкциям осталось жить не долго.
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100 раз писав. Мені за 50. Я пречудово пам'ятаю будівництво в ссср нафтопроводів і газопроводів в Західну Європу, в країни НАТО.
Питання: то де совок?
Друге питання: кому допомогли ці проекти, совку чи Заходу?
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При цьому БУЛИ і залишались САНКЦІЇ! В совок было запрещено продавать всё, что могло быть использовано в военных целях.
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ну и шо с того ? Вот чего-чего, а военной техники в совке всегда было с избытком. До сих пор распродать не могут, в том числе и Украина
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Совок живе та процвітає,просто назви змінили,а гебняві на всіх ключових посадах,окрім прибалтів.
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А чому б не перийняти краще що було при "совку".Збільшити будівництво житла, відновити поливні землі щоб гарантувати врожаї, відновити заводи продтоварів, куди населення здавало б лишки оващів і фрукти, як це було раніше, а жителі міст мали б доброякісні дешеві соки та вареня, та й лишні робочі місця не завадили б...
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А хто вам заважає,все в руках і головах людей,об'єднуйтесь та робіть,але на жаль більшість терпить та чекає якогось месію,інші тікають,а покидьки процвітають.
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А ви пробували щось відкрити? Тонни довідок,місяці часу,та й "вдячність" недешева. Зовсі друга картина якщо замовником буде держава..
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Ти порівнюєш пограбовану Україну і гнилий совок. А порівнювати треба з країнами Східної Європи: Польщею, Чехією, Словакією, Словенією, Угорщиною і т.д.
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Ці країни з задоволенням брали в нас продукцію бо в них не вистачало ні природних русурсів, ні землі.. Це не відкинеш!
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Нема чого порівнювати,всюди відбулось очищення від гебнявих й відкрили всіх стукачів.
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Таке саме брехло,як і ПедроМальдівський....фраукацапен...
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Польща повністю переозброюється. Від і до.
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"Волкер раскритиковал Россию и назвал ее основным препятствием для выполнения Минских соглашений"
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Такое ощущение, что ФРГ что-то должны Украине. Тезис о том, что Украина защищает ЕС от нападения орков, не катит, в силу примитивности.
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А мабуть не один українець у свій час сказав: "трясця їй". Будьте здорові, фрау Ріббентроп.
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Ну вот Порошенко хвастался, что Минские угоды написал он собственноручно. Правда, в интересах Путина, и выполнение означает смерть Украины
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