 Мінські домовленості необхідно реалізувати, до того моменту співпраця з РФ буде обмеженою, - Меркель

"Мінські домовленості необхідно реалізувати ... поки вони не будуть реалізовані, можливості для співпраці у нас будуть зовсім не тими, якими ми б хотіли", - сказала Меркель журналістам у Берліні в середу на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Меркель, цю проблематику, серед іншого сторони обговорили на переговорах у середу.

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