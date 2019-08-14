 Мінські домовленості необхідно реалізувати, до того моменту співпраця з РФ буде обмеженою, - Меркель

"Мінські домовленості необхідно реалізувати ... поки вони не будуть реалізовані, можливості для співпраці у нас будуть зовсім не тими, якими ми б хотіли", - сказала Меркель журналістам у Берліні в середу на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Меркель, цю проблематику, серед іншого сторони обговорили на переговорах у середу.
Меркель оно нужно - вот пусть она и реализовывает.
Тобто, співробітництво з московією можливе. Але не в повній мірі. Але можливе. А хто вимірюватиме ту саму міру? Судячи з ПП2 те обмеження дуже маленьке. Неозброєним оком непомітне. Але головне - на весь світ заявити, що те обеження є.
но вопрос с Крымом отплывает сам собой............. спасибо вам зебилы..........
И кто у нас "вьідающийся дипломат"?
Питання: то де совок?
Друге питання: кому допомогли ці проекти, совку чи Заходу?
Тим часом міністр оборони Польщі пропонує збільшити військо до 200 тис. Мабуть не просто так...