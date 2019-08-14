 "З витримкою є відчутні проблеми, але, хвала Богу, до катастрофи справа поки що не дійшла", - Балух у листі активістці Лазді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист оприлюднило видання "Укрінформ".

"Не стану кривити душею, - останнім часом з витримкою є відчутні проблеми, але, хвала Богу, до катастрофи справа поки що не дійшла, і не в останню чергу, завдяки вашим (всіх-всіх!) листам", - пише Балух.

Окремо він дякує активістам за підтримку і увагу до його мами, це допомагає їй "з меншою гостротою і болем переживати розлуку".

Балух також передає "Євгену з Миколою (імовірно, українським політв'язням Панову і Карпюку. - Ред.) і всім побратимам-бранцям міцне рукостискання, слова солідарності та віри в торжество справедливості і добра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозахисники просять надсилати листи підтримки українському політв'язню Балуху

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух із 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 м. Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.