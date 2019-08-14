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 Політика України
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Все про:Голомша (4) ГПУ (3141)

 Окружний адмінсуд Києва поновив люстрованого Голомшу на посаді першого заступника генпрокурора

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) виніс рішення визнати протиправним і скасувати наказ Генеральної прокуратури України про звільнення Миколи Голомші з посади першого заступника генпрокурора та ухвалив поновити його на посаді.

Як повідомляється в середу на сайті ОАСК, відповідне рішення суд виніс за адміністративним позовом Голомші, який був звільнений за законом про очищення влади (про люстрацію), передає Цензор.НЕТ.

Суд вважає, що під час проведення люстрації має бути дотриманий індивідуальний характер відповідальності, тобто вина співробітника мала бути доведена в кожному конкретному випадку. Водночас, відповідач у справі - Генпрокуратура України - не надала доказів приналежності Голомші до кола осіб, які своїми рішеннями, діями або бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини.

З урахуванням того, що посада Голомші у Генпрокуратурі не була політичною, не доведена і правомірність застосування до нього процедур, передбачених відповідним законом, що обумовлює висновок про недоведеність правомірності прийняття оскаржуваного рішення з підстав, зазначених у ньому, що є "достатньою і самостійною підставою для скасування рішення про звільнення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люстрований заступник генпрокурора Голомша оскаржує в суді звільнення з ГПУ

В ОАСК підкреслили, що розгляд цього позову тривав з листопада 2014 року, що пов'язано з навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ.

Як повідомлялося, в кінці жовтня 2014 року колишній на той час генеральний прокурор України Віталій Ярема звільнив Голомшу з посади першого заступника генпрокурора. Він звільнений у зв'язку з припиненням трудового договору відповідно до п. 7-2 ст. 36 Кодексу законів про працю, тобто з підстав, передбачених законом "Про очищення влади" (про люстрацію). У листопаді Голомша звернувся до суду з позовом про поновлення на посаді. У квітні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва призупинив розгляд позову Голомші до винесення рішення Конституційного суду України з приводу конституційності закону про люстрацію. У червні 2018 року суд відновив розгляд позову. Було прийнято рішення про його розгляд у порядку спрощеного провадження без виклику сторін за наявними доказами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142853
 
 
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Порошенко во всем виноват, страна зебилов...
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Вообще то проводил судебную реформу Петя-мародер, молодец, всех переиграл ))
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Такими темпами.... и этот суд восстановит Азирова и все его правительство.....
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Крепкие кварталовцы закончились, надо брать "крепких хозяйственников"....
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лучше пусть сразу восстановит курс 1$=8грн. это главная мечта ЗЕбыдла. все остальное проглотят не жуя и не принюхиваясь.
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Очередной высер **********. Прокурора восстановил суд, а не ЗЕ. ЗЕ тут ни каким боком. А суд сформировад хряк. Но все равно виноват ЗЕ. Абасаца.
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Окружной суд сформировали Портнов с Богданом работая в АП Януковича
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даже страшно представить какие решение принимали бы суды не отреформируй их жёстко лучезарный солнцеликий богоподобный пэппо..
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хорошо что Зеленский и его друг Аваков наконец то начали борьбу с судебным произволом..
Вот вы слышали последнюю речь Зеленского по проблеме судов и продажных судей...

Я тоже нет....
Слышал что Беня сейчас отжимает через суды все что возможно....
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я много чего не слышал..и не услышу..
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ну наконец-то решительно-реформированные судьи заработали в полную силу. а то стал уже переживать за одну из 144-149 успешных реформ.
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Окружний адмінсуд Києва поновив люстрованого Голомшу на посаді першого заступника генпрокурора - Цензор.НЕТ 8456 Andriy Kalnyshevsky

Окружной суд сформировали Портнов с Богданом работая в АП Януковича
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Рідкисний гандон і хапуга, він в нас колись працював.
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Я так понимаю, что ОАСК "ложил" на всех..., и принимает те решения, за которые заплачено медведчуковской шоблой.. А, Баканов, в это время, гоняет каких то чертей... Окружной админсуд Киева восстановил люстрированного Голомшу в должности первого замгенпрокурора - Цензор.НЕТ 3620
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Говорят Пшонка уже купил билет на Киев и срочно выезжает, пока Шокин не занял место Югика!
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А що так можна було? ЗеРади богданчика цілу адміністрацію президента на ОПу перейменували. А тут... все просто...
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))) Треба перейменувать прокуратуру в офіс прокурора.
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А де то путо шо "разбойников" на камеру увольняло?
Ниче не хочет сказать?
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с самого начала говорили о том, что закон о люстрации косячный и нарушает принципы индивидуальной ответственности за совершенные деяния. странно - что рассматривали иск 5 лет. видимо сверху было указание тянуть сколько можно, ибо знали какой идиотский закон приняли, и что если дойдет до европейского суда - то полетит вся люстрация к ******. восстановить его на должности конечно не восстановят, но вот миллиона 2 гривен за вынужденный прогул придется выплатить. вопрос только, ответит ли кто-то за это, и сколько нас еще ждет таких решений?
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Просто расстрелять... И пособие на похорони
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сейчас и зарплату за 5 лет выплотят, богатая страна да народ бедный вот и тикает от успешной судебной реформы
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соломенский суд восстановит януковича на должности президента
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"Никогда такого не было и вот опять..."(с)
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Судьи все ставленники потроха и выполняют его вказивки. Почему? Потому, что каждое такое решение сопровождается оголтелой поддержкой потрохососов с целью дискриминации Зе - это ж очевидно. Поэтому на подобные решения я смотрю как на подрывную деятельность уходящей коррумпированой власти, а действия самого Зе и его власти будем оценивать примерно с октября.
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Если честно сказать, то попали мы всей страной в зетрясину пополной, скоро будет вообще недосмеха. Короче писец не загорами.
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Придурки кремлевскол-зеленожопые везде , согласно методичке, прилепят Пороха ко всем мерзким делам вазелина шестерочного. Все суды у нас сейчас под контролем кремлевского портнова, да и были под ним, реформа судов поэтому, благодаря рыгоАналам , практически не шла, специально стопорилась. И ты, сволочь, хорошо об этом знаешь.. Поэтому иди, храбрый наш борец за Украину- и борись , урод, за свою рашу. А то живете в говне и в средневековой стране мордор, а лезете нас "лечить" . Колупайтесь в своих какашках, у вас их выше крыши.
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Все как всегда,порошенковские назначенцы оправдывают всех подряд кто должен сидеть посмертно а троли беснуются и обвиняют во всем ЗЕ.Посмотрю как будут эти уроды петь диферамбы уже ЗЕ после того как через два-три месяца будут сидеть в правительстве уже наши ставленники а не порошенковские.
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