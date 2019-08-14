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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Кабмін (2987) КМДА (679) Кличко (675) відставка (534) Офіс Президента (51)

 Відставку Кличка розгляне новий Кабмін, - Офіс президента

В Офісі президента заявили, що відставкою голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка займеться наступний уряд.

Про це кореспонденту LIGA.net повідомили в ОПУ, передає Цензор.НЕТ.

"Це питання розгляне новий склад Кабінету міністрів", - заявили в Офісі президента.

Раніше в Кабміні відмовилися розглядати питання звільнення столичного мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Кличка чинним складом Кабміну не розглядатиметься, - прессекретар Гройсмана Рябчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142850
 
 
 Топ коментарі
 
В общем Виталя ты уже уволен , это вопрос времени Отставку Кличко рассмотрит новый Кабмин, - Офис президента - Цензор.НЕТ 60
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или Виталика уволят, или Соплю уберут.....
Что то, да случится...
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Віталя вже здох,лишилось визначити дату поховання.
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В общем Виталя ты уже уволен , это вопрос времени
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или Виталика уволят, или Соплю уберут.....
Что то, да случится...
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Юзик на трускавецких курсах не выполнил домашнее задание и его решили бросить на Киев... Відставку Кличка розгляне новий Кабмін, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2148
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какого #уя это стадо клоунов повезли в Трускавец, на западную??? почему не в Станицу Луганскую, в армейские палатки или окопы? хотя бы в Мариуполь, вообщем поближе.
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А лучше повезти туда, где служил сын потрошенко. Гы.
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Natalia Mangion- все уже пристроены на должности слуг нарида... Відставку Кличка розгляне новий Кабмін, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7088

Теперь уже пристраивают их друзей и знакомых.... - некоторых приходится выписывать с самого Израиля...
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киевляне не дайте гнидам вам втюхать правельного пацана !
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Віталя вже здох,лишилось визначити дату поховання.
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интересно кого колмыга метит на это место, рыга или очередного не кума?
Лично я ставлю на Попов версия 2.0
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это и есть Попов 2.0. Тот кстате и отмазался в с свое время благодаря своей безвольности Відставку Кличка розгляне новий Кабмін, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1732
Ткаченко на 110% лояльный Каломойскому. Не хочу повторятся и выкладывать тут его общение с его величеством Беней.
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А кто претендует на место Кличка? Не знаете случайно?
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Надеюсь, что этот же Кабмин начнёт платить учителям обещанные 4000 у.е. Отставку Кличко рассмотрит новый Кабмин, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3266
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Опустил? Как именно? Жаловался Джулиани, как ребенок и тем опустил? Это он скорее имидж страны опустил, чем команду Зе. Дни Педалика сочтены.
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Послал НАХ зе-смотрящих.
Не уволился.
Не дал разделить должности мэра и главы администрации.
Подал в суд на Богдана.
Подал в суд на Г+Г.
Тебе этого мало или еще, зе-тыпильчик?
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Что он там не дал разделить? Через 2 недели будет новый кабмин и до свидос с поста главы КГГА.
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Даю. Ты небось и в победу порошенки во втором туре верил. И в отмену выборов в КС.
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А чого в ОП говорять від імені ще неіснуючого уряду?
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не мешай ему витать в облаках . он видимо не знаком с результатами выборов . нехай топит , так смешнее Відставку Кличка розгляне новий Кабмін, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9751
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Ви законодавство читали? Це рішення можна буде легко оскаржити в суді...
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Да пусть оскаржуэ сколько влезет. Пока суд пройдет, его на выборах поимеют уже.
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Так вибори ніхто не хоче назначати, мером ж Віиаля лишиться!

І що заважає зразу вибори назначити??? Чому треба Кличка звільняти з КМДА, але лишати мером? Ну в раді в них є більшість, хай би вибори краще оголосили, а не розділяли поссади. Де блін логіка???
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Він тільки питання задає, а сам не відповідає.
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Ты считаешь ненаписание заявы по-собственному и подачи ссаных бумажек в НАБУ опусканием? Ты умалишенный порохосос?
Тут ясно написано " отставкой главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко займется следующее правительство", а значит его уже ничто не спасет, даже ябеда к Джулиани.
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зе-тыпильчик, а с чего все началось ты уже не помнишь?!!
"займеться"... когда-то потом...
а чего зе-банда добивалась СЕЙЧАС?!!!
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Хватит с него и мэра, что за бред совмещать 2 должности.
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Он ещё и в отпуск успевает мотануться раза по 4 за месяц! Працьовытый, однако😁
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Так постановив Конституційний суд - кожен мер Києва суміщає 2 посади. Лише при Янику проти цього пішли ну і от тепер хочуть.
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Майдан порохоботов - убогое зрелище.
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При чому тут порохоботи, якщо ви наступили на горло усім киянам?
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Почему кияни выбрали слуг народа в 13 округах из 13?
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Тому, що уряд Гройсмана сильно підняв ціни на комуналку. Який стосунок має ваше питання до призначення голови КМДА?
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пойдешь? а тебе через 5 лет лысого с дизель шоу к примеру или этого -кучерявого... О! галустяна, тот с уйлом точно договорится. И в раду только стихийных торговцев из подземных переходов шоб уж точно не из системы.
фотки потом покажите? Відставку Кличка розгляне новий Кабмін, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3824
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Якщо просто призначать зебіла, який розкачає Київ, то багато хто піде. Вибору не залишають.
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"Успехи" нашего *********** в стране и особенно в международной политике
Хроника одного Президента ...

14.08.2019 г.
Вчера Тейлор (временно поверенный в делах США в Украине) встречался с Зеленским. Точнее Зеленский с ним. В здании посольства. Ему передано письмо Министерства юстиции США ( судя по всему по делу лоббиста) и пожелание держать руки подальше от Кличко.

На Банковой разгорается серьезное сражение. Мы в сообщении от 10.08.2019 г. писали о начале этой драмы. И вот под прикрытием СБУ и Баканова лично "Укрзализныця" решила отказаться от тендеров на покупку топлива и перейти на аукционную форму заключения долгосрочных контактов. Вся схема Коломойского с грохотом рухнула. У Богдана просто истерика. С интересом будем следить за ее развитием.

Стояло нам вчера предупредить что мы все знаем "Гройман решил сдать "любого друга" Кличка с потрохами. Кабмин готовит бумагу на согласие на увольнение Кличка с должности главы КГГА. На Кабмине будет интересно." Как сразу же последовало Гройсмановское "Тьху на вас !!!" "Увольнение Кличко этим составом Кабмина рассматриваться не будет," - пресс-секретарь Гройсмана Рябчук

МИД Израиля подтвердило визит в Украину премьер-министра Нетаньяху. Наш МИД молчит, президентские структуры молчат.

Джулиани (* адвокат и близкий друг Трампа) и Моррисон (*специальный помощник президента США) вчера встречались с Трампом. Подробности неизвестны. В кругу своих Джулиани бросил фразу "I told the president everything about this little bastard" Мы не знаем о ком он.
13.08.2019 г.

Вот Зеленский и сказал нужные слова "Мы сейчас формируем наиболее эффективную команду для защиты интересов Украины в ТКГ" Вы формируете - вам и отвечать.

Судя по всему что известно нам, Безсмертный умышленно спровоцировал свое увольнение предложением приостановить участие Украины в Минских переговорах. Он понимает бесполезность и ненужность этих дурацких минских переговоров. Он как и Кучма понимает, что Зеленский принял курс уступок и участвовать в этом не хочет. Зеленский будет вынужден своей собственной рукой (или руками неотделимых от него имен) написать себе приговор. Никакие переговоры ничего не дадут, никто соблюдать их не собирается, но теперь за все отвечать будет лично Зеленский. Увернуться не получится.. Далее последует несколько ходов Коломойского и г-н Аваков в качестве решения всех проблем.
Зеленский все таки решил убрать Смолия (глава НБУ), организовав против него явно дутое дело по ошибкам в декларации. (Кстати, Вова, ты когда стою за 2018 покажешь?). НБУ не стал тратить зря время на пререкания в Вовой и врезал по Коломойскому. подав иск в суд на 4, 26 млрд. гривен.

Гройман решил сдать "любого друга" Кличка с потрохами. Кабмин готовит бумагу на согласие на увольнение Кличка с должности главы КГГА. На Кабмине будет интересно.

Разбор документальных завалов Зеленского поручено начальнику аппарат ОПУ Днепрову.
За полтысячи не визированных бумаг, испуганные глаза чисто канцелярского хомячка работавшего во всех мысленных канцеляриях и хорошо понимающего ужас момента - ... "Ой а что ж писать?". "Что хочешь !" и за Богданом с треском закрылась дверь. Ну что Алеша, сегодня страной правишь ты. Приступай !

Новости партийные. В структуре партии "Слуга народа" активно работает только Александр Корниенко. Он серьезно и целенаправленно вербует в состав будущего монобольшинства депутатов-мажоритарщиков. Все это в свете создания запаса голосов на случай прямого противостояния с Коломойским. Требования мажоритарщиков конечно вызывают у него состояние "легкого ошеломления", но этот вопрос он активно снимает легкими дозами горячительного. В общем работа нормального партийного организатора. Правда в "головокружении от успехов" этот в общем то скромный и трудолюбивый человек, тоже возжелал знаменитого "Вы оцените красоту игры" и разболтал всему миру а существовании сети "областных консультантов помогающих кандидатам от СН. Эти "консультанты" эти в общем засветились, остается лишь вопрос в определении сумм помощи. Хотя мы думаем, что г-н Аваков уже определил. Будучи человеком далеким от интриг и хитросплетений игры, г-н Корниенво в общем и не замечает как двигающийся за ним синхронно" иные силы" тихо деактивируют его усилия в этой сфере. В случае прямого конфликта с Коломойским Зеленского в Раде ждет большой сюрприз.

Сегодня Нетаньяху будет советоваться со своим ближайшим окружением "надо ли\не надо ли ехать к Зеленскому". Ему предоставили отчет по Делавэрскому делу..

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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