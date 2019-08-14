 Відставку Кличка розгляне новий Кабмін, - Офіс президента

Про це кореспонденту LIGA.net повідомили в ОПУ, передає Цензор.НЕТ.
"Це питання розгляне новий склад Кабінету міністрів", - заявили в Офісі президента.
Раніше в Кабміні відмовилися розглядати питання звільнення столичного мера.
Про це кореспонденту LIGA.net повідомили в ОПУ, передає Цензор.НЕТ.
"Це питання розгляне новий склад Кабінету міністрів", - заявили в Офісі президента.
Раніше в Кабміні відмовилися розглядати питання звільнення столичного мера.
Что то, да случится...
Теперь уже пристраивают их друзей и знакомых.... - некоторых приходится выписывать с самого Израиля...
Лично я ставлю на Попов версия 2.0
Ткаченко на 110% лояльный Каломойскому. Не хочу повторятся и выкладывать тут его общение с его величеством Беней.
Не уволился.
Не дал разделить должности мэра и главы администрации.
Подал в суд на Богдана.
Подал в суд на Г+Г.
Тебе этого мало или еще, зе-тыпильчик?
І що заважає зразу вибори назначити??? Чому треба Кличка звільняти з КМДА, але лишати мером? Ну в раді в них є більшість, хай би вибори краще оголосили, а не розділяли поссади. Де блін логіка???
Тут ясно написано " отставкой главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко займется следующее правительство", а значит его уже ничто не спасет, даже ябеда к Джулиани.
"займеться"... когда-то потом...
а чего зе-банда добивалась СЕЙЧАС?!!!
фотки потом покажите?
Хроника одного Президента ...
14.08.2019 г.
Вчера Тейлор (временно поверенный в делах США в Украине) встречался с Зеленским. Точнее Зеленский с ним. В здании посольства. Ему передано письмо Министерства юстиции США ( судя по всему по делу лоббиста) и пожелание держать руки подальше от Кличко.
На Банковой разгорается серьезное сражение. Мы в сообщении от 10.08.2019 г. писали о начале этой драмы. И вот под прикрытием СБУ и Баканова лично "Укрзализныця" решила отказаться от тендеров на покупку топлива и перейти на аукционную форму заключения долгосрочных контактов. Вся схема Коломойского с грохотом рухнула. У Богдана просто истерика. С интересом будем следить за ее развитием.
Стояло нам вчера предупредить что мы все знаем "Гройман решил сдать "любого друга" Кличка с потрохами. Кабмин готовит бумагу на согласие на увольнение Кличка с должности главы КГГА. На Кабмине будет интересно." Как сразу же последовало Гройсмановское "Тьху на вас !!!" "Увольнение Кличко этим составом Кабмина рассматриваться не будет," - пресс-секретарь Гройсмана Рябчук
МИД Израиля подтвердило визит в Украину премьер-министра Нетаньяху. Наш МИД молчит, президентские структуры молчат.
Джулиани (* адвокат и близкий друг Трампа) и Моррисон (*специальный помощник президента США) вчера встречались с Трампом. Подробности неизвестны. В кругу своих Джулиани бросил фразу "I told the president everything about this little bastard" Мы не знаем о ком он.
13.08.2019 г.
Вот Зеленский и сказал нужные слова "Мы сейчас формируем наиболее эффективную команду для защиты интересов Украины в ТКГ" Вы формируете - вам и отвечать.
Судя по всему что известно нам, Безсмертный умышленно спровоцировал свое увольнение предложением приостановить участие Украины в Минских переговорах. Он понимает бесполезность и ненужность этих дурацких минских переговоров. Он как и Кучма понимает, что Зеленский принял курс уступок и участвовать в этом не хочет. Зеленский будет вынужден своей собственной рукой (или руками неотделимых от него имен) написать себе приговор. Никакие переговоры ничего не дадут, никто соблюдать их не собирается, но теперь за все отвечать будет лично Зеленский. Увернуться не получится.. Далее последует несколько ходов Коломойского и г-н Аваков в качестве решения всех проблем.
Зеленский все таки решил убрать Смолия (глава НБУ), организовав против него явно дутое дело по ошибкам в декларации. (Кстати, Вова, ты когда стою за 2018 покажешь?). НБУ не стал тратить зря время на пререкания в Вовой и врезал по Коломойскому. подав иск в суд на 4, 26 млрд. гривен.
Гройман решил сдать "любого друга" Кличка с потрохами. Кабмин готовит бумагу на согласие на увольнение Кличка с должности главы КГГА. На Кабмине будет интересно.
Разбор документальных завалов Зеленского поручено начальнику аппарат ОПУ Днепрову.
За полтысячи не визированных бумаг, испуганные глаза чисто канцелярского хомячка работавшего во всех мысленных канцеляриях и хорошо понимающего ужас момента - ... "Ой а что ж писать?". "Что хочешь !" и за Богданом с треском закрылась дверь. Ну что Алеша, сегодня страной правишь ты. Приступай !
Новости партийные. В структуре партии "Слуга народа" активно работает только Александр Корниенко. Он серьезно и целенаправленно вербует в состав будущего монобольшинства депутатов-мажоритарщиков. Все это в свете создания запаса голосов на случай прямого противостояния с Коломойским. Требования мажоритарщиков конечно вызывают у него состояние "легкого ошеломления", но этот вопрос он активно снимает легкими дозами горячительного. В общем работа нормального партийного организатора. Правда в "головокружении от успехов" этот в общем то скромный и трудолюбивый человек, тоже возжелал знаменитого "Вы оцените красоту игры" и разболтал всему миру а существовании сети "областных консультантов помогающих кандидатам от СН. Эти "консультанты" эти в общем засветились, остается лишь вопрос в определении сумм помощи. Хотя мы думаем, что г-н Аваков уже определил. Будучи человеком далеким от интриг и хитросплетений игры, г-н Корниенво в общем и не замечает как двигающийся за ним синхронно" иные силы" тихо деактивируют его усилия в этой сфере. В случае прямого конфликта с Коломойским Зеленского в Раде ждет большой сюрприз.
Сегодня Нетаньяху будет советоваться со своим ближайшим окружением "надо ли\не надо ли ехать к Зеленскому". Ему предоставили отчет по Делавэрскому делу..
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html