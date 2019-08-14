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 Політика України
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Все про:Ахметов (346) газ (1010) Кабмін (2987) пільги (73) ДТЕК (28) Герус (41) Насалик (142)

 Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус. ДОКУМЕНТ

Це безпрецедентне рішення - уперше за всю історію "Нафтогаз" зобов'язали продавати газ за спецціною приватній компанії (яка не виробляє тепло).

Про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Кабмін зобов’язав нашу з вами, тобто державну, компанію НАК "Нафтогаз України" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за ціною 2895 грн за тис. м. куб. Тобто тепер компанія, яка належить Р.Л. Ахметову, буде купувати газ у держкомпанії приблизно на 40% дешевше, аніж зараз ціна газу для населення", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ так і не визнав, що ДТЕК є монополістом і зловживає своїм впливом, - Загребельська розповіла, в яких "антимонопольних муках" народжувався "Роттердам+"

"Раніше ДТЕК купив вугільні шахти у Ростовській обл. РФ, інвестував у ті шахти значні кошти. Тобто вирішив працювати у РФ, взяв на себе усі можливості та ризики, пов`язані із роботою у РФ. Останні три роки ДТЕК поставляв вугілля із Ростовської області на Луганську ТЕС, перекладав це у тарифи споживачів за формулою "Роттердам", а прибутки клав собі у кишеню (ну, може, ділилися із корумпованими партерами по "Роттердаму", але ми типу цього не знаємо). Але як тільки Росія вирішила перекрити поставки вугілля, і довелося використовувати газ, то ДТЕК відразу прийшов до держави. Щоб усі тимчасові збитки перекласти на державний "Нафтогаз України". Приватизація прибутків, націоналізація збитків", - додав Герус.

"Разом із тим сьогодні 8 інших ТЕС, які належать групі ДТЕК, продають свою електроенергію дорожче, аніж електроенергія коштує у Словаччині чи Білорусі. Компанія ДТЕК зараз продає своє вугілля за ціною майже 100 дол./т, хоча вугілля у "Роттердамі" коштує 50 дол./т. Більше ніхто у світі не може продавати вугілля по 100 дол., тільки ДТЕК на "немонопольному" ринку України", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" оскаржить зниження цін на газ для населення

"Чи хотіло б населення отримувати газ на 40% дешевше? Впевнений, так. Чи хотіло би збиткове комунальне теплокомуненерго Сміли чи Кривого Рогу отримувати газ на 40% дешевше? Жодних сумнівів. Але коли у Смілі люди мерзли та отримували "космічні" платіжки, то жодних спецпостанов уряду не було. Але таке право пільгової ціни, за допомогою спеціального рішення Кабміну, отримав тільки ДТЕК, що належить пану Ахметову. По-моєму, це безпрецедентне рішення - вперше за всю історію "Нафтогаз" зобов’язали продавати газ за спецціною приватній компанії (яка не виробляє тепло). Пане Насалик, може вже досить, щоб вся країна то "Роттердамом+", то пільгами на газ, то податковими пільгами субсидувала приватну компанію, яка позиціонує себе як успішний бізнес?" - резюмував Герус.

Кабмін уперше за всю історію зобовязав Нафтогаз продавати газ на ДТЕК Східенерго за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус 01
Кабмін уперше за всю історію зобовязав Нафтогаз продавати газ на ДТЕК Східенерго за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142847
 
   
 Топ коментарі
 
Грося молодець,робе знижку Ахмету,як переселенцю мабуть))
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Обещал снизить цены на газ, снизил. Мужик.
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Этих должен был посадить потрох,но он и его команда промолчала - за это молчание и бездействие нужно сажать потроха и весь бэпэпэ.
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Это уже даже не наивность. Это реальный клинический идиотизм.
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Ігорьвалер"євічу- пільговий тариф на еелктроенергію, ренатлеонідовичу- пільговий тариф на газ. Час Герусу подавати до суду на ціх пільговиків Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 1159. Чи не?
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зеля звони баканову пусть разберутся с каким нибудь очередным чертам ! Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 2320
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Это просто лакмусовая бумажка, поскольку президент своим указом может отменить любое постановление правительства. Остается подождать и понять кто кого купил.
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Порохоботы, а вам не западло комментировать слова зелебота Геруса ? Это ведь не ваш сбитый лЁтчик вынес на народ новость .
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С населения последнее сдирают, увеличивая стоимость газа. Как хочешь, так и живи. А тут небывалая заниженная цена на газ для предприятия Ахметова. Государству будут нанесены многомиллионные убытки. Притом не надо никого там ловить, все известные подписанты, среди бела дня у всех на виду залезли государству в карман. Почему-то молчат следователи всяких мастей и всяких ведомостей. Это удар по новой власти, проверка на бдительность.
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Ну так гоните в шею гаденыша гросю и прижмите к ногтю паршивца ринатку. Какие проблемы?
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По подсчетам самой же Гонтаревой, Парашенко и его команда украли у украинцев от 30 де 40 млрд. долларов. Именно на ету цыфру сократились личные валютные сбережения украинцев которые перекочевали из ихних карманов в карманы олигархов приближенных к Парашенку.
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Парашенко - это люди нелюди которые живут в паРаше. Ты лаптеногий себя выдал. Гонтарева такое не говорила. Сливной Бачек - да.
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Когда Зе надо накласть на Конституцию - накладывает.
А тут прям какое-то постановление Кабмина отменить не может.
Меня терзают смутные сомнения... Не могут или так и планировалось?
Похоже Грося за определенные ништяки просто взял на себя роль "козла отпущения".
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І шо? В цьому знов винен "гнусний шикаладний барига"?
Чи може то ваш шлимазл Зєєєя даремно тре плечима горностай? Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 3423
Коли був Порох, подібних "розпоряджень" чомусь не було.
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Ты многое пропустила. ЗЕлупа и ******* Роттердам+ уже победили. Нема уже никакого Роттердама в Украине.

Платить откупные Ахметову за наш счет - это результат визитов Ахметова, Пинчука, Коломойского и прочих неолигархов в офис президента сразу после того, как ЗЕлупа победил на выборах.
А Коломойский ахметовскую электроэнергию на свои заводы получает по цене ниже той, которую платит население. Но об этом стараются помалкивать пока что.
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Когнитивный диссонанс Андрюша , лечись.
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"Порошенко внес кандидатуру Гройсмана на пост премьера
14 апреля 2016"

Это наверное другой "гнусний шикаладний барига"
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Предлагаю новый лозунг для потребителей газа. "ВСЕ В ДТЭК!"
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А представник президента не знає де суд?
А позовна вимога про зупинення рішення КМУ на час судового розгляду?

Не сціть людям в очі... І не сріть в фейсбуці! А марш до суду! І бігом б..ть!
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Який сенс в новому президенті і новій Раді , якщо керує далі Порошенківська кодла, це ж не лісника звільнити.
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Только суды Линча и грабящая Украину быдло-элита на фонарных столбах могут очистить Украину от коррупции и провести её у процветанию.
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вполне достаточно будет снятия с должности, конфискации всего имущества фигуранта и его бабушек, тетушек, жен и детей. И тут же все прекратится. Зачем марать говном фонарные столбы и разводить мух?
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Гав-гав, пук-пук....
"Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению,"
Как это обязал???
Указ Кабмина - в студию!!!
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В США, Германии, Великобритании весь кабмин уже сидел бы в следственном изоляторе. Вот прям на следующий же день после принятия такого решения, приносящего прямой и непосредственный убыток государству.
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Шнирі такі як Гройсман і Порошенко працювали на Ахметова і Медведчука !
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Вот и я знаю, что порошенко, Ахметов и Гройсман нарочно устроили геноцид украинского народа. По просьбе хйла.
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Ну и, что далее? Какие шаги предпримет АМКУ? Или, Гройсмана под суд вместе с Насаликом? Какой-то идиотизм, а не государство. Что ни правительство, то полное жлобье - хер его знает, каким критериям Дауна должен отвечать претендент на должность министра в правительстве Украины. Не удивительно, что уже потеряли треть территории государства.
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"Постанови приймаються на засіданнях КМУ шляхом голосування більшістю голосів від його посадового складу. Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини складу КМУ і за цей проект проголосував Прем'єр-міністр України, рішення вважається прийнятим." (с) - Хотелось-бы посмотреть список голосовавших ...

И хотелось-бы услышать прЫзыдента (или Богдана (пофиг кого) , какие мысли об Етом ? - " Акт Кабінету Міністрів України може бути оскаржений до суду в порядку та у випадках, установлених законом." (с)
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