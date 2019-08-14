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 Політика України
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Все про:адвокат (636) ГПУ (3141) Новинський (227) Драбинко (33)

 ГПУ припинила кримінальне переслідування Новинського у "справі Драбинка", - адвокат

Так звану "Справу Драбинка", за якою лідера "Опозиційного блоку" Вадима Новинського позбавили депутатської недоторканності, закрито, кримінальне переслідування припинено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини" про це повідомив адвокат Новинського Олег Татаров.

Адвокат розповів, що справу закрито відповідною постановою слідчого ГПУ від 26 липня. Таким чином, прокуратура виконала вимоги ухвали Печерського районного суду Києва від 25 червня ц.р., якою ГПУ було наказано протягом місяця завершити досудове розслідування і вчинити одну з передбачених ст. 283 КПК України процесуальних дій - або закрити справу, або передати обвинувальний акт до суду, уточнив юрист.

Татаров нагадав, що з моменту порушення згаданої справи ГПУ минуло вже понад 5 років, а з моменту зняття з Новинського депутатської недоторканності на прохання Юрія Луценка - 2,5 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КСУ відмовився відкривати провадження за скаргою Новинського та 46 інших депутатів на закон про перехід релігійних громад

"Весь цей час Вадим Владиславович перебував у статусі свідка. Офіційної підозри йому ніхто не вручав, хоча по факту, з огляду на процесуальні документи ГПУ, слідство розглядало його як підозрюваного у скоєнні якогось злочину. Це грубе порушення основних громадянських прав і свобод, а також принципу презумпції невинності. Такий підхід свідчить про те, що саме досудове розслідування було формальним і переслідувало зовсім іншу мету - маніпулювання громадською думкою в політичних цілях", - сказав Татаров.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2016 року дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. ГПУ підозрює Новинського в причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Глава ГПУ Юрій Луценко оприлюднив покази свідків, які доводять його причетність до спроби відсторонення митрополита Володимира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На православну Асамблею в Грузії приїжджали Новинський і єпископ УПЦ МП Коцаба, якого називали представником РПЦ, - Єленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142844
 
 
 Топ коментарі
 
алкаш перед "пішов назад в кутузку" вирішив заробити бабла по старим схемам
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югику ещё нужно обязательно извиниться и пообещать быть хорошим мальчиком перед с*кой православной. О часи настали!
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даешь справедливость ! ГПУ прекратила уголовное преследование Новинского по "делу Драбинко", - адвокат - Цензор.НЕТ 2979 свободу узникам киевскай хунты !
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Алкоголік Луценко...в останні свої дні відмазує всіх друзів свині порошенки
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даешь справедливость ! ГПУ прекратила уголовное преследование Новинского по "делу Драбинко", - адвокат - Цензор.НЕТ 2979 свободу узникам киевскай хунты !
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Какое недоразумение... Все дела по топ-коррупции доведены до суда и фигуранты отсиживают длительные сроки, а тут такой конфуз на общем фоне...
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алкаш перед "пішов назад в кутузку" вирішив заробити бабла по старим схемам
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югику ещё нужно обязательно извиниться и пообещать быть хорошим мальчиком перед с*кой православной. О часи настали!
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клоун луцик для пиара понаоткрывал дел.... часть продал..... а все остальные наверно и булками не шевелил как оказывается!
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Нормуль.
Сейчас поручить закончить дело Майдана януковским прокурорам и вобще красота будет - Небесную Сотню посадят заочно за терроризм.

А Новинский, Пинчук, Ахметов и Коломойский разве олигархи, денежки которых зебилы продолжают делить в своих влажных мечтах?
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Татаров напомнил, что с момента возбуждения упомянутого дела ГПУ прошло уже более 5 лет, а с момента снятия с Новинского депутатской неприкосновенности по просьбе Юрия Луценко - 2,5 года.
Кто еще сомневается что Югика гнать надо пинками, за 5 лет не смог передать дело на этого сепара в суд.
Источник: https://censor.net.ua/n3142844
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Мы воевали и проливали кровь за РоСию против Украины Теперь вы должны нам дать украинскую пенсию

https://www.facebook.com/JimAluar/videos/146179326226347/?t=20
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Новинский , то такє . А вот Бойко с "вьішками" - вьісший пилотаж наглости и коррупции. Гнать єту "прокурватуру" ссаньіми тряпками , как лесников на Вольіни ...
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Теперь осталось возвратить Новинскому неиспользованную за 2,5 года депутатскую неприкосновенность.
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Радуетесь, зебилы? Вы сделали это вместе ГПУ припинила кримінальне переслідування Новинського у "справі Драбинка", - адвокат - Цензор.НЕТ 7974
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