 ГПУ припинила кримінальне переслідування Новинського у "справі Драбинка", - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини" про це повідомив адвокат Новинського Олег Татаров.

Адвокат розповів, що справу закрито відповідною постановою слідчого ГПУ від 26 липня. Таким чином, прокуратура виконала вимоги ухвали Печерського районного суду Києва від 25 червня ц.р., якою ГПУ було наказано протягом місяця завершити досудове розслідування і вчинити одну з передбачених ст. 283 КПК України процесуальних дій - або закрити справу, або передати обвинувальний акт до суду, уточнив юрист.

Татаров нагадав, що з моменту порушення згаданої справи ГПУ минуло вже понад 5 років, а з моменту зняття з Новинського депутатської недоторканності на прохання Юрія Луценка - 2,5 року.

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"Весь цей час Вадим Владиславович перебував у статусі свідка. Офіційної підозри йому ніхто не вручав, хоча по факту, з огляду на процесуальні документи ГПУ, слідство розглядало його як підозрюваного у скоєнні якогось злочину. Це грубе порушення основних громадянських прав і свобод, а також принципу презумпції невинності. Такий підхід свідчить про те, що саме досудове розслідування було формальним і переслідувало зовсім іншу мету - маніпулювання громадською думкою в політичних цілях", - сказав Татаров.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2016 року дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. ГПУ підозрює Новинського в причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Глава ГПУ Юрій Луценко оприлюднив покази свідків, які доводять його причетність до спроби відсторонення митрополита Володимира.

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