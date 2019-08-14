 ОП планує візит Зеленського до Японії в жовтні, де відбудеться інтронізація імператора Нарухіто

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник глави Офісу Президента України Вадим Пристайко.

"Такий візит планується", - сказав він.

У рамках візиту планується зустріч президента Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе й обговорення ситуації на сході України.

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Нагадаємо, імператор Акіхіто у 2016 році висловив бажання зректися престолу через стан здоров'я. Через рік Японія ухвалила законодавство, яке дозволило йому це зробити. Акіхіто зійшов з престолу 30 квітня 2019 року, що стало першим випадком в історії японської монархії за останні двісті років.

1 травня 2019 року його спадкоємець 59-річний Нарухіто успадкував традиційні імператорські регалії, зокрема священний меч і коштовності як свідчення сходження на престол.

Церемонію сходження на трон нового імператора Країни Вранішнього сонця, планують провести 22 жовтня. Під час цієї церемонії новий імператор оголосить про своє сходження на трон людям у Японії та в усьому світі.

"Японський уряд заявив, що запросить гостей зі 195 країн, щоб відзначити восени інтронізацію наслідного принца Нарухіто після зречення імператора Акіхіто", - йдеться в повідомленні.

Прийом триватиме чотири дні.