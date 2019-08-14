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 Політика України
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Все про:візит (671) Зеленський (2398) Японія (174) Пристайко (108) Офіс Президента (51)

 ОП планує візит Зеленського до Японії в жовтні, де відбудеться інтронізація імператора Нарухіто

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Японію в жовтні для участі в церемонії оголошення імператором країни Нарухіто - старшого сина імператора Акіхіто, котрий зрікся титулу, з нагоди його сходження на престол.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник глави Офісу Президента України Вадим Пристайко.

"Такий візит планується", - сказав він.

У рамках візиту планується зустріч президента Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе й обговорення ситуації на сході України.

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Нагадаємо, імператор Акіхіто у 2016 році висловив бажання зректися престолу через стан здоров'я. Через рік Японія ухвалила законодавство, яке дозволило йому це зробити. Акіхіто зійшов з престолу 30 квітня 2019 року, що стало першим випадком в історії японської монархії за останні двісті років.

1 травня 2019 року його спадкоємець 59-річний Нарухіто успадкував традиційні імператорські регалії, зокрема священний меч і коштовності як свідчення сходження на престол.

Церемонію сходження на трон нового імператора Країни Вранішнього сонця, планують провести 22 жовтня. Під час цієї церемонії новий імператор оголосить про своє сходження на трон людям у Японії та в усьому світі.

"Японський уряд заявив, що запросить гостей зі 195 країн, щоб відзначити восени інтронізацію наслідного принца Нарухіто після зречення імператора Акіхіто", - йдеться в повідомленні.

Прийом триватиме чотири дні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142842
 
   
 Топ коментарі
 
Политический туризм за счет налогоплательщиков? - СВЯТОЕ ДЕЛО!)))
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Насколько я помню по вояжам Ялынковича 2014, правильный маршрут такой поездки
Киев-Токио-Киев-Ростов с остановками в Харькове и Крыму для озвучивания "астанавитес".

Нех#й шастать!!! ОП планирует визит Зеленского в Японию в октябре, где состоится интронизация императора Нарухито - Цензор.НЕТ 4514
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Политический туризм за счет налогоплательщиков? - СВЯТОЕ ДЕЛО!)))
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На велосипеде ? Пять лет будем ждать .
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Самолетом Коломойского, который тут совсем не причем.
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Турпоездки мальдивского офшорника не считал?
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То есть зешобла пробует сейчас напроситься -все остальные успели бортануть до нг)))
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Януковощь вже їздив, образили його там самураї страшне. Тепер пісюніст збирається ОП планирует визит Зеленского в Японию в октябре, где состоится интронизация императора Нарухито - Цензор.НЕТ 4105 .
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надо по другому заголовок дать. "95 квартал едет на гастроли в Японию"
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готовятся, усиленно смотрят "маски в японии" от одесских маски-шоу
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Интро... Это из ин- оут? Диджитали, трали вали... Это серьезно, тут уж точно ***** заикаться начнет. Нужно. Хай встречается со всеми, один хрен не поженятся.
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тяжело ему придется в Японии.....
Там у ихних панов по несколько высших образований + этикеты разные знать нужно...
Но Японию не жалко (жалко Канаду и Турцию было).... - она далеко эта Япония..., и хрен с ней...
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это да....
Но службе протокола не мешает заранее извинится...
Объяснить - мол, это Слуга приехал, а не Император...
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Насколько я помню по вояжам Ялынковича 2014, правильный маршрут такой поездки
Киев-Токио-Киев-Ростов с остановками в Харькове и Крыму для озвучивания "астанавитес".

Нех#й шастать!!! ОП планирует визит Зеленского в Японию в октябре, где состоится интронизация императора Нарухито - Цензор.НЕТ 4514
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кто нибудь напомните актеришке что в Украине война
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Це що, пристрілка до майбутньої інтронізації? А не заскоро? А як же тоді "на один термін?". Чи то теж "шютка" була? А якщо серйозно, то це просто продовження імітації зовнішньо-політичних діяльності для своїх прихильників без жодної користі для країни. І, звичайно, екзотичний туризм за державний рахунок. Японія, хоч і монархія, але імператор - чисто церемоніальний лідер при фактичному керівникові - прем'єр-міністру Але. В принципі, Зєлєнскій теж церемоніальний лідер при Богдану.
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я був тричі в японії, побачив лише 20% від того що хотів.і все за власний рахунок. а тут за держбюджет, з обширною програмою тай на державному літаку під покровом офіцвізиту
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На рояле, "двадцать первым, безногтевым", бацать будет?
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Спадкоємець в 59 років і батько ще живий, яка прірва між країнами.
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В Японии есть аналоги шаурмы? Кто в курсе?
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это называется экскурсия за казенный счет... а ЧО?????????
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Самураї народ суворий. Можуть кривляння ********* шута Вофки Сцикуна сприйняти , як образу свого Імператора. А там з цим розмова в самураїв коротка - Відразу чик по дурній голові мечем та і по всьому. Так що, їдь чувак обов'язково і не забудь свою гомосятську челядь "слуг уродів" захопити. Ми вже якось проспонсоруємо тобі дорогу, але лише в один кінець.
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"Єтот стон у нас песней зовется..." - не рвите душу , соевьіе , перетопчется ваша ПОПа , отьездилась . А с Японией контактьі налаживать - дело нужное для страньі.
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Шура, а може б то було і тобі з Вафльою разом до Японії полетіти? Дивись і заміж там можливо за якогось самурая вийдеш. Налагоджувати особисті контакти з Японією - справа архіважливо потрібна для всієї країни.
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Зеленського не запросили на саміт G20 до Японії
Міністерство закордонних справ Японії спростувало інформацію про можливий візит президента України Володимира Зеленського в Осаку, де на цьому тижні відбудеться саміт G20.
Зеленський може відвідати Японію в жовтні для участі в церемонії оголошення імператором країни Нарухіто Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3142842
ОП планує візит Зеленського до Японії в жовтні, де відбудеться інтронізація імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 8528
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Яка пічалька. А Вофка вже і попку підмив, і довідку в ветеринара отримав про відсутність бліх та сказу .
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Главное, к интронизации успеть пошить кимоно. Гулять, так гулять! (Нунчаки брать не нужно - визит дружественный. Банзай!)
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