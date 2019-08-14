 Найближчим часом Зеленський не планує зустрічатися з Макроном, - Офіс Президента

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.
"Це припущення не відповідає дійсності", - заявили в ОП.
Нагадаємо, раніше Роман Безсмертний, якого президент Володимир Зеленський вчора звільнив з Тристоронньої контактної групи, припустив що Зеленський незабаром зустрінеться з президентом Франції Емануелем Макроном, а зустрічі "нормандської четвірки" найближчим часом не буде.
"Я думаю, що в цих числах ... відбудеться не тільки зустріч Макрона з Путіним на півдні Франції ... але і президента Франції і президента України", - сказав він в ефірі телеканалу "24" у вівторок.
Аматори...
Если Трамп передумает, то ******* заявит, шо и с Трампом ниче не планировали.
Там много умных....- до самого развала Украины хватит...
Зеленский уволил Романа Бессмертного.
А чего вы ждали от людей которые верят в платных порохоботов? Они уверены, что люди не имеют своего мнения, если им не платят. Они уверены, что просто для Украины никто ничего не делает. Только за деньги.
https://zik.ua/news/2019/08/14/ukroboronprom_vygrav_tender_na_postavku_litakiv_an178_u_peru_1626313
А може на себя глянеш?
А може на себя глянеш?
В этом фото поместились все 73% идиотов....
Тьху, гидота. Я б також не зустрічався з таким прищиком на дупі як наш клоун.
кацапня, ви навіть своєї кацапської не знаєте.
лететь на Марс, - Офис Президента
Жорсткий урок для Зеленського: чому Путін, Меркель і Макрон відмовилися від зустрічі
Все популістські лідери вважають, що професійні дипломати їм не потрібні. Популісти воліють тільки особисті контакти з лідерами інших країн і повністю покладаються на свою інтуїцію і свою харизму в проведенні зовнішньої політики.
У президента України є всього півроку, щоб визначитися зі своєю зовнішньою політикою, пише в Фейсбук політичний експерт Андрій Головачов. Задамо собі два питання: Про що говорить дзвінок Зеленського Путіну? А також про що говорить його нервове вимога негайно скликати зустріч нормандського формату, щоб "сторони могли подивитися в очі один одному"? Відповідь: як всякий популіст, і тим більше політично абсолютно недосвідчений популіст, Зеленський не розуміє ролі дипломатії в зовнішній політиці.
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Сьогодні в Україну прибув колишній радник Джуліані - Сем Кіслін. Він американець українського походження. Сем заявив, що в нього з'явились факти, що Порошенко вкрав і вивів в офшори з України принаймні 8 млрд. дол. Кіслін каже, що Порошенко має відбути на багато років до одиночної камери з усіма зручностями.
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