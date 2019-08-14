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 Найближчим часом Зеленський не планує зустрічатися з Макроном, - Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський не планує зустрічатися найближчими днями з президентом Франції Еммануелем Макроном, як припустив Роман Безсмертний.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

"Це припущення не відповідає дійсності", - заявили в ОП.

Нагадаємо, раніше Роман Безсмертний, якого президент Володимир Зеленський вчора звільнив з Тристоронньої контактної групи, припустив що Зеленський незабаром зустрінеться з президентом Франції Емануелем Макроном, а зустрічі "нормандської четвірки" найближчим часом не буде.

"Я думаю, що в цих числах ... відбудеться не тільки зустріч Макрона з Путіним на півдні Франції ... але і президента Франції і президента України", - сказав він в ефірі телеканалу "24" у вівторок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустрічі в нормандському форматі зараз чекати не слід, - Безсмертний

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142837
 
 
 Топ коментарі
 
Более того,Макрон тоже не планирует встречаться с Зеленским
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Уважаю Рому . Зеля , когда ты всех умных уволишь , что будешь делать ?
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Уже "довстречался". Рашка в пасе. Украиной торгуют. Зяблики , они такие, чуть что ,только анализы сдают)
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Более того,Макрон тоже не планирует встречаться с Зеленским
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А наші займаються словоблудством. Щоб із ЗЕ корона не впала.
Аматори...
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А Макрон ще пам'ятає, хто це такий?
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Как же... Смешной такой мальнький... Ну этот... Из этой, как ее... Ну, которая, как порноактриса немецкая.
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Без всяких "тоже". По приципу "я вас так боялась, как вы меня хотели".

Если Трамп передумает, то ******* заявит, шо и с Трампом ниче не планировали.
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Второй раз с шуток клоуна зрители уже не смеются....
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Уважаю Рому . Зеля , когда ты всех умных уволишь , что будешь делать ?
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Правда, петики его зауважали только после увольнения...
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Ну, вибач, людина, яка співпрацює з зеленим цунамі дещо втрачає повагу. І на то нема ради. 😊
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с Израиля продолжит выписывать....
Там много умных....- до самого развала Украины хватит...
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это очень сложный вопрос. когда уволит, тогда подумает, если сможет, попросит рассмешить смешного клоуна. беда в том-не до смеху будет Украине. а у пархатых всегда самолет заправлен, на Тель Авив.
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Так в этом проблем не будет, т.к. зебанутых ещё 73%!
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Роман Донік‏ @donikroman

Найближчим часом Зеленський не планує зустрічатися з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3196

Зеленский уволил Романа Бессмертного.
А чего вы ждали от людей которые верят в платных порохоботов? Они уверены, что люди не имеют своего мнения, если им не платят. Они уверены, что просто для Украины никто ничего не делает. Только за деньги.
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Просте речення без помилок ОП написати не здатне. Невже так важко: " Найближчим часом МАКРОН!!!! не планує зустрічатися з Зєлєнскім." Бо не лише французи , а й інші наші партнери(старші) сміятися будуть. Коли собі уявлять, як Вова, до Макрона, наче до Порошенка на стадіоні, з розпальцовкою : "Ей, чувак, встрєтіться надо би, пєрєтєрєть." 😁
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Жаль, я чекав що Зе зробить прочухан Мікрону і вижене з посади...
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"Я не понимаю, честно говоря, Макрон, который разводит руками и говорит, что он ничего не может сделать. Это не правда, может. Он может взять лист, взять ручку и освободить свое место для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят", - Я правильно підготував слова для Зе?
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Хватит бреда!!! Хватит Зе маразма!!! Вот реальная новость!!!
https://zik.ua/news/2019/08/14/ukroboronprom_vygrav_tender_na_postavku_litakiv_an178_u_peru_1626313
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Нормально, в Перу є АНи, тому непотрібно підпрацьовувати інфраструктуру.
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Уже "довстречался". Рашка в пасе. Украиной торгуют. Зяблики , они такие, чуть что ,только анализы сдают)
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Не. С анализами тоже уходят в глухой отказ.
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Таки да , или через самый "честный" евролаб задним числом .
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Ну ,а кто сомневвлся?Друг макарон встречается с фюрером всея руси,а этого просто поставят в известность,потом.Что будет требоваться от ВАЗона,так это просто кивать головой и то молча.После гибели наших морпехов и слюнтявой просьбы повлиять, на ту сторону,ВАЗон записал себя,вместе с собой и страну,в слабаки.А со слабаками не советуюся,им диктуют принятые решения.
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после кидка зели с моряками за возврат федерашки пасе даже встречатся нет смысла можно просто кидать до нехачу
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Треба ще Макрону листа написати із зебільними погрозами та образами
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"написати із зебільними погрозами та образами"(с)
А може на себя глянеш?В ближайшее время Зеленский не планирует встречаться с Макроном, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3648
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А я на нього не працюю. Тому дивлюся як ваші зебіли погрожують.
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Обра́за - зневажливе висловлювання, негарний вчинок і т.ін., що спрямовані проти кого-небудь, і викликають у нього почуття гіркоти, душевного болю.[1] Образа може бути нанесена у вигляді висловлювання (словесно, письмово) або у вигляді дії (ляпас, плювок, непристойний жест), а також публічно або в відсутність об'єкта образи. У багатьох країнах образа вважається злочином. На відміну від наклепу, образа не несе у собі відомостей, що ********* потерпілого. Образа полягає у негативній оцінці особистості людини, його якостям, поведінці, причому у формі, що суперечить встановленим правилам поведінки і вимогам загальнолюдської моралі.
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"написати із зебільними погрозами та образами"(с)
А може на себя глянеш?Найближчим часом Зеленський не планує зустрічатися з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 478Найближчим часом Зеленський не планує зустрічатися з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4764
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козырное фото.... - мое любимое....

В этом фото поместились все 73% идиотов....
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Краще було б, якщо б на пресконференції по безпеці в Мюнхені він читав доповідь порожньому залу? Як це рік тому робив Порошенко?
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Це Макрон не планує зустрічатись з Зеленським !!!!
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Правильное решение. Второй Нотр-Дам ненароком сгореть может.
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Здається мені там послідовність прізвищ переплутано. Це Макрон не збирається найближчим часом зустрічатися з пісюністом.
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он новую помойку открывает и едет увольнять очередного директора ЖЕКа, ему некогда заниматься вашими хлупастЯми!... Найближчим часом Зеленський не планує зустрічатися з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4219
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може Макрон не планує?)) А вовану вже доводиться хвіст якось тримати пістолетом, щоб не ялозили мордою об асфальт ))).
Тьху, гидота. Я б також не зустрічався з таким прищиком на дупі як наш клоун.
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"...Потрудитесь излагать ваши мысли яснее..." (-с)
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У Макрона рояль еще с прошлого визита Зе отчистить не могут...
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Зовнішня політика ( а саме цим і має займатись президент ) рівна нулю.Макрону просто не з руки бачити перед собою нуль . І .взагалі Захід не розуміє куди пливе, яке має назву Україна .Хоча вже і так видно -вітрила розвернуті в сторону Московії .
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Все вірно, бо ця заява скандальна і після неї можна взагалі забути про зустрічі з європейськими лідерами.
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Для порохоботов «интересное» название статьи . Есть где «поумничать», показать свой «интеллект» .
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Ну так "поумничай" сам. Покажи , так би мовити, свій "интеллект". А ми посміємося.
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А мы ........... !!!!!!!????? Слышь ты «МЫкало» чем ты будешь смеяться ?
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А ты что слепой на ответах шестеришь ? Или тебя кто то спрашивал ? Не с кем поговорить или решил «блеснуть» умишкой ?
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А ти що, не любиш, коли тебе у твої соплі тикають? ☺ Нічого, звикай. Вас вашими методами виховувати треба. Теж, коли дискусію ведеш з одним позеленілим, інше яке небудь Босе, чи Лала з єхидними коментарями лізе. Отож терпи.😊 І правильно кацапською буде не "умішкой", а "умішком." Для такого кпцапо-грека це не повинно бути таємницею.😁
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Я написал так , как я написал . И не тебе оленю тупому было это адресовано . По поводу грамматики и правописания ты у меня даже в ясли ещё не пошёл. А терпеть ты будешь ибо ты терпило по жизни и думаешь что все такие . Нет . Тебе можно было бы объяснить , но тебе понять нечем .
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Що , і це увесь "интеллект" в "умника"?... Мда-ааа...Не густо.
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Ну с твоей эбокситкой в голове я точно тягаться не собираюсь . Она у тебя и густая и застывает потихоньку .
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якщо ти про смолу, то вона еПоксидна..
кацапня, ви навіть своєї кацапської не знаєте.
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А если не про смолу, тогда что баранина ?
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Может быть .... может быть . А что, быть порохососом для тебя стыдно ? Не звучит ?
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Як завжди "офіс прізєрватіва" бреше, як дихає. Та в дупі бачив Президент Франції якогось ********* шута вофку Шмарклю з його грою на роялі та якоюсь брендованою чувіхою на підтанцьовці. Так що не потрібно ля-ля.
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В ближайшее время Зеленский не планирует
лететь на Марс, - Офис Президента
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Макрон сказал, что у него ещё челюсть, после первой встречи, на место, не стала... Боится повторного вывиха...
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Ні... Від здивування... Сміятись він почав, вже після від"їзду "Блазня"...
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Все трішечки інакше...

Жорсткий урок для Зеленського: чому Путін, Меркель і Макрон відмовилися від зустрічі
Все популістські лідери вважають, що професійні дипломати їм не потрібні. Популісти воліють тільки особисті контакти з лідерами інших країн і повністю покладаються на свою інтуїцію і свою харизму в проведенні зовнішньої політики.
У президента України є всього півроку, щоб визначитися зі своєю зовнішньою політикою, пише в Фейсбук політичний експерт Андрій Головачов. Задамо собі два питання: Про що говорить дзвінок Зеленського Путіну? А також про що говорить його нервове вимога негайно скликати зустріч нормандського формату, щоб "сторони могли подивитися в очі один одному"? Відповідь: як всякий популіст, і тим більше політично абсолютно недосвідчений популіст, Зеленський не розуміє ролі дипломатії в зовнішній політиці.
Найближчим часом Зеленський не планує зустрічатися з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 2706
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Наспрвді норманський формат себе вичерпав. Треба до перемовин по Донбасу і Криму додавати Британію і США.
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На жаль, треба визнати факт, що після відвідування зеленим Європи, європейські лідери "шарахнулісь" від зеленого, як від чуми.
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Ця новина не цікава. От, що набагато цікавіше Найближчим часом Зеленський не планує зустрічатися з Макроном, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1563
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Сьогодні в Україну прибув колишній радник Джуліані - Сем Кіслін. Він американець українського походження. Сем заявив, що в нього з'явились факти, що Порошенко вкрав і вивів в офшори з України принаймні 8 млрд. дол. Кіслін каже, що Порошенко має відбути на багато років до одиночної камери з усіма зручностями.
Нe дo cмiхy тепер: Тільки що за Порошенком прuлeтiлu з CШA. Відео
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У Ромика облом. (Вообще-то встреча с Макроном планировалась, но тут влез Рома...)
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Зеленский сумел вскольіхнуть , для начала , нормандское болото. И Кремль реально занервничал , начались процессьі не из его сценария. Посмотрим , но есть шанс повернуть ситуацию в более благоприятное для Украиньі русло. Имхо
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